В 2018 году ВКС начнут освоение новейшего Су-57
В мае следующего года ВКС РФ должны получить два первых серийных истребителя 5-го поколения Су-57, которые будут переданы 929-й Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ), сообщают Известия.
Испытатели центра облетают новые истребители подготовят руководство по их летной эксплуатации.
«Уже подготовлена группа из шести пилотов. Их задача – провести исследовательские полеты на новых машинах и подготовить руководство по летной эксплуатации (РЛЭ). Этот набор справочных материалов и инструкций называют "Библией самолета"», – пишет газета со ссылкой на военные источники.
Независимый военный эксперт Антон Лавров:
По словам эксперта, когда РЛЭ готово, с новыми самолетами начинают работать летчики-инструкторы 4-го Центра боевой подготовки (ЦБП), задача которых «сформировать программу боевой подготовки, разработать тактические приемы, позволяющие максимально эффективно использовать летные характеристики, возможности бортового оборудования и вооружения новых аппаратов». Только после этого начинается обучение пилотов строевых полков и эскадрилий.
Испытатели центра облетают новые истребители подготовят руководство по их летной эксплуатации.
«Уже подготовлена группа из шести пилотов. Их задача – провести исследовательские полеты на новых машинах и подготовить руководство по летной эксплуатации (РЛЭ). Этот набор справочных материалов и инструкций называют "Библией самолета"», – пишет газета со ссылкой на военные источники.
Независимый военный эксперт Антон Лавров:
В Воздушно-космических силах России есть четкая система принятия на вооружение новых самолетов. Первые серийные экземпляры всегда поступают в 929-й ГЛИЦ. Испытатели центра проводят полеты на критических режимах. То есть определяют, когда самолет может свалиться в штопор, с какой максимальной скоростью и перегрузкой он может выполнять маневры безопасно для пилота и своей конструкции. На основании этих исследований готовят РЛЭ. Пилоту надо знать этот документ практически наизусть и неукоснительно его соблюдать.
По словам эксперта, когда РЛЭ готово, с новыми самолетами начинают работать летчики-инструкторы 4-го Центра боевой подготовки (ЦБП), задача которых «сформировать программу боевой подготовки, разработать тактические приемы, позволяющие максимально эффективно использовать летные характеристики, возможности бортового оборудования и вооружения новых аппаратов». Только после этого начинается обучение пилотов строевых полков и эскадрилий.
Су-57 – первый российский истребитель пятого поколения. Это сложная машина, которая по своей конструкции, особенностям пилотирования и возможностям значительно отличается от Су-27, МиГ-29, Су-30 и Су-35. Поэтому Минобороны предпочитает делать всё планомерно, максимально отрабатывая каждый этап. В случае с истребителем Су-35 работы велись параллельно. Первые серийные машины уже поступали в полки, одновременно летчики ГЛИЦ разрабатывали РЛЭ, а инструкторы 4-го ЦБП писали программу. Это позволило максимально быстро освоить истребитель в войсках. Но с Су-57 так не получится,рассказал военный историк Дмитрий Болтенков.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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