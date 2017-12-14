В 2018 году ВКС начнут освоение новейшего Су-57

В Воздушно-космических силах России есть четкая система принятия на вооружение новых самолетов. Первые серийные экземпляры всегда поступают в 929-й ГЛИЦ. Испытатели центра проводят полеты на критических режимах. То есть определяют, когда самолет может свалиться в штопор, с какой максимальной скоростью и перегрузкой он может выполнять маневры безопасно для пилота и своей конструкции. На основании этих исследований готовят РЛЭ. Пилоту надо знать этот документ практически наизусть и неукоснительно его соблюдать.

Су-57 – первый российский истребитель пятого поколения. Это сложная машина, которая по своей конструкции, особенностям пилотирования и возможностям значительно отличается от Су-27, МиГ-29, Су-30 и Су-35. Поэтому Минобороны предпочитает делать всё планомерно, максимально отрабатывая каждый этап. В случае с истребителем Су-35 работы велись параллельно. Первые серийные машины уже поступали в полки, одновременно летчики ГЛИЦ разрабатывали РЛЭ, а инструкторы 4-го ЦБП писали программу. Это позволило максимально быстро освоить истребитель в войсках. Но с Су-57 так не получится,