09:24 14 декабря

В 2018 году ВКС начнут освоение новейшего Су-57

В мае следующего года ВКС РФ должны получить два первых серийных истребителя 5-го поколения Су-57, которые будут переданы 929-й Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ), сообщают Известия.



Испытатели центра облетают новые истребители подготовят руководство по их летной эксплуатации.


«Уже подготовлена группа из шести пилотов. Их задача – провести исследовательские полеты на новых машинах и подготовить руководство по летной эксплуатации (РЛЭ). Этот набор справочных материалов и инструкций называют "Библией самолета"», – пишет газета со ссылкой на военные источники.

Независимый военный эксперт Антон Лавров:

В Воздушно-космических силах России есть четкая система принятия на вооружение новых самолетов. Первые серийные экземпляры всегда поступают в 929-й ГЛИЦ. Испытатели центра проводят полеты на критических режимах. То есть определяют, когда самолет может свалиться в штопор, с какой максимальной скоростью и перегрузкой он может выполнять маневры безопасно для пилота и своей конструкции. На основании этих исследований готовят РЛЭ. Пилоту надо знать этот документ практически наизусть и неукоснительно его соблюдать.


По словам эксперта, когда РЛЭ готово, с новыми самолетами начинают работать летчики-инструкторы 4-го Центра боевой подготовки (ЦБП), задача которых «сформировать программу боевой подготовки, разработать тактические приемы, позволяющие максимально эффективно использовать летные характеристики, возможности бортового оборудования и вооружения новых аппаратов». Только после этого начинается обучение пилотов строевых полков и эскадрилий.

Су-57 – первый российский истребитель пятого поколения. Это сложная машина, которая по своей конструкции, особенностям пилотирования и возможностям значительно отличается от Су-27, МиГ-29, Су-30 и Су-35. Поэтому Минобороны предпочитает делать всё планомерно, максимально отрабатывая каждый этап. В случае с истребителем Су-35 работы велись параллельно. Первые серийные машины уже поступали в полки, одновременно летчики ГЛИЦ разрабатывали РЛЭ, а инструкторы 4-го ЦБП писали программу. Это позволило максимально быстро освоить истребитель в войсках. Но с Су-57 так не получится,
рассказал военный историк Дмитрий Болтенков.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. татарин 174 Сегодня, 08:23
    Ну наконец-то! Теперь дело за серийным производством и поставкой в ВКС.
    татарин 174
    1. 210окв Сегодня, 08:49
      Не прошло и....?Сколько лет?И в итоге что,опытная партия..С непонятной перспективой на будущее..
      Цитата: татарин 174
      Ну наконец-то! Теперь дело за серийным производством и поставкой в ВКС.
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 08:55
        Дим, а что: лучше как США запустить в серию "сырой" Ф-35 и потом лечить его детские болезни? request
        Джедай
        1. Соломон Кейн Сегодня, 09:04
          Согласен, Макс hi hi hi Уж лучше семь раз отмерить... good
          Соломон Кейн
          1. Джедай Сегодня, 09:08
            Костя, здрав будь! hi Бурчать можно было бы если бы по программе Су-57 стояла мёртвая тишина, но ведь есть прогресс. Американцы вон и на своих хвалёных Рапторах недоделки нашли, а ведь он уже снят с серии. yes
            Джедай
            1. Соломон Кейн Сегодня, 09:12
              Так о чем и спич. "Нахлебались" с Ми-28, зато в серию запустили быстро.
              Хочется самолет на 10-летия, коим был МиГ-29, который актуальный до сих пор.
              Соломон Кейн
              1. Джедай Сегодня, 09:20
                Цитата: Соломон Кейн
                "Нахлебались" с Ми-28, зато в серию запустили быстро.

                Очень хороший пример, Костя! И ещё не до конца довели до ума. Толку с техники, которая не в состоянии в полном объёме выполнять свои функции? Для "галочки"?
                Джедай
        2. 210окв Сегодня, 09:14
          Максим,доброе утро.Я не совсем об этом.Просто шкура неубитого медведя..Вот сделают партию,отработают.А так по несколько статей за неделю.А самолета в войсках даже опытной партии пока нет.И переносили сколько?Поменьше трепа об самолете-побольше дела..!
          Цитата: Джедай
          Дим, а что: лучше как США запустить в серию "сырой" Ф-35 и потом лечить его детские болезни? request
          210окв
          1. Джедай Сегодня, 09:18
            Понимаю твоё негодование, но имеем что имеем. Спешка в этом вопросе точно излишня. Недаром же в русском языке на эту тему немало пословиц. wink
            Джедай
    2. starogil Сегодня, 08:56
      Да-да, с поставками в войска в 2028-2029годах....
      starogil
  2. RASKAT Сегодня, 08:24
    Блин как то слухи разнятся. Вроде же главком ВКС сказал, что новый двигатель будут доводить пару лет, С ним планируют выпустить 10 самолетов, опытная партия. И только к концу 20-го года самолет пойдет в серию, если все сложится удачно.
    Поживем посмотрим, как будет на самом деле.
    RASKAT
    1. gig334 Сегодня, 08:40
      Это двигатели второго этапа, а в серию пока пойдут с двигателями первого этапа. А как доведут до ума изделие 30, начнут поступать уже су 57 с двигателями второго этапа, только эти сушки будут называться с дополнительным буквенным обозначением, например су-57м
      gig334
  3. ИмПерц Сегодня, 08:30
    Всё хорошо в меру.
    На данный момент потребности авиации закрывают Су и МиГи 4-го поколения.
    Пусть спокойно доводят до ума Су-57, отрабатывают новые технологии, набираются опыта.
    ИмПерц
  4. Молот 75 Сегодня, 08:32
    Доброе утро всем! Не вижу коментов под еврейским флагом, что СУ-57 не летает, а наши фу-35 спокойно проходят С-400, где вы: профессора, вояки, итд. Нацисты еврейские!
    Молот 75
    1. ЗВО Сегодня, 08:50
      Цитата: Молот 75
      Нацисты еврейские!


      Прекрати разжигать расовую ненависть...

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      1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет",
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      Не думаю, что местные модераторы хотят лишиться той монетизации сайта. которую они много лет выстраивали...
      ЗВО
      1. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:59
        Цитата: ЗВО
        Прекрати разжигать расовую ненависть...

        Поддерживаю! Не надо всех евреев под одну гребенку чесать. Есть среди них, например Яков Кедми и другие адекватные личности...
        IGOR GORDEEV
      2. Молот 75 Сегодня, 09:07
        Разжигание расовой ненависти классифицируется призывами к причинению ущерба определенной национальности или народу! Я не призываю, а лишь констатирую факт, что люди на планете Земля, исповедующие иудейство, являются нацистами, и на русскоязычные сайты заходят с одной целью: провоцировать споры на тему "как у нас все плохо, и как у них все хорошо" (разделяй и властвуй!). Надеюсь я развеял Ваши опасенья! (нацист-это человек, любящий свою нацию, но другие нации он считает худшими или низшими и т. д. )
        Молот 75
        1. ЗВО Сегодня, 09:22
          Цитата: Молот 75
          Разжигание расовой ненависти классифицируется призывами к причинению ущерба определенной национальности или народу!


          Ты видимо ума так и не набрался...

          Первая же строка статьи гласит:
          Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека

          Ни о каком-либо причинении ущерба в статье нет и слова. Не выкручивайся и не придумывай отсебятину.

          Просто лучше промолчи в след раз.
          Я то же не сторонник навязывания "европейского мультикультурализма" в моей стране.
          А не другой нации, живущей за 3-9 земель от меня.
          ЗВО
  5. игорка357 Сегодня, 08:40
    В мае,два экземпляра..?Я слышал уже шестое поколение у нас готовят,и ПАК ДА почти готов..ну что-же такое то а,даешь насыщение в войска су-35...там хоть что хотите разрабатывайте!
    игорка357
  6. Николай Р-ПМ Сегодня, 08:45
    повезло увидеть один из опытных образцов этого самолета при его перелете из Комсомольска-на-Амуре в Подмосковье на летно-исследовательский аэродром. Промежуточную посадку для дозаправки делал на базе, где я срочку служил.
    Ново и чуждо он выглялел по сравнению с нашими "квадратными" су24, даже по сравнению с "зализанными" миг-29 и су27.
    Плоский, как будто специально расплющенный. Разваленные в стороны кили. Одно было похоже на наших- рев двигателей и покачивание фюзеляжа во время торможения на рулежке. Борт быстро дозаправили, и он скрылся в январьской дымке, покачав на прощание крылом. Потом из СМИ я узнал, что это был зачетный перегон из программы госиспытаний.
    Николай Р-ПМ
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