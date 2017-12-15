Беженцы возвращаются в Сирию

Только за минувший день членами Комитета была восстановлена мельница и хлебопекарня в городе Сальхиях, в деревню Эль-Хульсения было доставлено несколько тонн питьевой воды; в населенном пункте Хатла специально приглашенными военными медиками от болезней были спасены десятки мирных жителей.

Процесс возвращения беженцев в Сирию существенным образом активизировался. Только за последние несколько суток в населённые пункты на нефтеносных полях восточного берега Евфрата возвратились более 500 человек. Об этом сообщает сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб.По его словам, беженцы возвращаются в Маррат, Хатлу, Мазлум. Теперь перед людьми стоит непростая задача: приступить к восстановлению всего того, что было разрушено в ходе военного противостояния с террористической группировкой «Исламское государство» (*запрещено в России). В ряде случаев боевики превратили объекты инфраструктуры в склады боеприпасов, которые при отступлении взорвали, что разрушило и многочисленные постройки, ранее являвшиеся жилыми домами для местного населения. По этой причине многим возвратившимся беженцам попросту негде жить.В связи с тяжелейшей гуманитарной обстановкой была представлена инициатива российского Центра по примирению враждующих сторон. Она заключается в создании Комитета по управлению территориями на восточном берегу Евфрата. В состав Комитета вошли как представители сирийского руководства, так и курдские формирования самообороны, лидеры местных этнических групп. Планируется выработать совместный план действий, который в конечном итоге приведёт к началу масштабной работы по восстановлению разрушенных войной населённых пунктов.На данном этапе активизирована работа по выдаче гуманитарной помощи в наиболее пострадавших районах, организован подвоз чистой питьевой воды, медикаментов.Из материала Рияда Фарида Хиджаба: