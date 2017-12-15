09:23 15 декабря

Беженцы возвращаются в Сирию

Процесс возвращения беженцев в Сирию существенным образом активизировался. Только за последние несколько суток в населённые пункты на нефтеносных полях восточного берега Евфрата возвратились более 500 человек. Об этом сообщает сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб.

По его словам, беженцы возвращаются в Маррат, Хатлу, Мазлум. Теперь перед людьми стоит непростая задача: приступить к восстановлению всего того, что было разрушено в ходе военного противостояния с террористической группировкой «Исламское государство» (*запрещено в России). В ряде случаев боевики превратили объекты инфраструктуры в склады боеприпасов, которые при отступлении взорвали, что разрушило и многочисленные постройки, ранее являвшиеся жилыми домами для местного населения. По этой причине многим возвратившимся беженцам попросту негде жить.

В связи с тяжелейшей гуманитарной обстановкой была представлена инициатива российского Центра по примирению враждующих сторон. Она заключается в создании Комитета по управлению территориями на восточном берегу Евфрата. В состав Комитета вошли как представители сирийского руководства, так и курдские формирования самообороны, лидеры местных этнических групп. Планируется выработать совместный план действий, который в конечном итоге приведёт к началу масштабной работы по восстановлению разрушенных войной населённых пунктов.


Беженцы возвращаются в Сирию


На данном этапе активизирована работа по выдаче гуманитарной помощи в наиболее пострадавших районах, организован подвоз чистой питьевой воды, медикаментов.

Из материала Рияда Фарида Хиджаба:
Только за минувший день членами Комитета была восстановлена мельница и хлебопекарня в городе Сальхиях, в деревню Эль-Хульсения было доставлено несколько тонн питьевой воды; в населенном пункте Хатла специально приглашенными военными медиками от болезней были спасены десятки мирных жителей.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. 210окв Сегодня, 06:04
    Это внутренние беженцы..А с Европы их теперь и палкой не вышибешь..
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 06:14
      Европа беженцев только у себя кормит, а в Сирии работать надо. lol
      сибиралт
  2. КОН Сегодня, 06:14
    Заставить бы любителей демократии это все восстанавливать, да бесплатно...гаденыши!!!
    КОН
  3. MOSKVITYANIN Сегодня, 07:22
    ИГИЛ разбили, теперь будет мочилово среди суннитов и шиитов, т.е. гражданская война, англо-саксы даром хлеб не едят....
    MOSKVITYANIN
  4. rocket757 Сегодня, 07:37
    "Сломать" легко! Восстанавливать сложно.
    Ломальщиков было хоть отбавляй .... восстанавливать никто из них не рвётся.
    Теперь только сами ... если получится, это будет надёжнее и удобнее всего!
    rocket757
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