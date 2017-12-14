Российские корабли провели тренировку в Индийском океане

Сегодня на большом противолодочном корабле (БПК) "Адмирал Пантелеев", который возглавляет отряд кораблей Тихоокеанского флота и сейчас решает задачи в Индийском океане, проведена тренировка группы антитеррора,

Отряд кораблей ТОФ провел в Индийском океане тренировку группы антитеррора, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «военнослужащие подразделения, обеспечивающего безопасность отряда кораблей в иностранных портах и при проходе узкостей, практиковались в организации охраны и обороны БПК при стоянке на незащищенном рейде и пресечении атаки на отряд скоростной малоразмерной цели».Кроме того, во время тренировки члены группы взаимодействовали с корабельными расчетами противодействия диверсионным силам и средствам.Подразделение также провело тренировку «по посадке с борта корабля по штормтрапу в скоростную лодку и высадку с нее на корабль».