Российские корабли провели тренировку в Индийском океане
Отряд кораблей ТОФ провел в Индийском океане тренировку группы антитеррора, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного округа.
Сообщается, что «военнослужащие подразделения, обеспечивающего безопасность отряда кораблей в иностранных портах и при проходе узкостей, практиковались в организации охраны и обороны БПК при стоянке на незащищенном рейде и пресечении атаки на отряд скоростной малоразмерной цели».
Кроме того, во время тренировки члены группы взаимодействовали с корабельными расчетами противодействия диверсионным силам и средствам.
Подразделение также провело тренировку «по посадке с борта корабля по штормтрапу в скоростную лодку и высадку с нее на корабль».
Сегодня на большом противолодочном корабле (БПК) "Адмирал Пантелеев", который возглавляет отряд кораблей Тихоокеанского флота и сейчас решает задачи в Индийском океане, проведена тренировка группы антитеррора,говорится в релизе.
Сообщается, что «военнослужащие подразделения, обеспечивающего безопасность отряда кораблей в иностранных портах и при проходе узкостей, практиковались в организации охраны и обороны БПК при стоянке на незащищенном рейде и пресечении атаки на отряд скоростной малоразмерной цели».
Кроме того, во время тренировки члены группы взаимодействовали с корабельными расчетами противодействия диверсионным силам и средствам.
Подразделение также провело тренировку «по посадке с борта корабля по штормтрапу в скоростную лодку и высадку с нее на корабль».
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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