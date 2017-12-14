13:41 14 декабря

Российские корабли провели тренировку в Индийском океане

Отряд кораблей ТОФ провел в Индийском океане тренировку группы антитеррора, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного округа.



Сегодня на большом противолодочном корабле (БПК) "Адмирал Пантелеев", который возглавляет отряд кораблей Тихоокеанского флота и сейчас решает задачи в Индийском океане, проведена тренировка группы антитеррора,
говорится в релизе.


Сообщается, что «военнослужащие подразделения, обеспечивающего безопасность отряда кораблей в иностранных портах и при проходе узкостей, практиковались в организации охраны и обороны БПК при стоянке на незащищенном рейде и пресечении атаки на отряд скоростной малоразмерной цели».

Кроме того, во время тренировки члены группы взаимодействовали с корабельными расчетами противодействия диверсионным силам и средствам.

Подразделение также провело тренировку «по посадке с борта корабля по штормтрапу в скоростную лодку и высадку с нее на корабль».

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 10

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  1. Миханище Сегодня, 10:48
    Молодцы наши! Путин спуску не даёт и в Индийском океане. Штатовцы, небось затихарились.
    Всем памятен "Дональд Кук" и как наши его ловко нагнули. Тут уже отряд кораблей!!! Тут не до шуток - уходи с дороги!!! Русский корабль плывёт!
    Миханище
    1. коноправ Сегодня, 10:56
      Ну парень, тебе трое суток благодарности, хорошо подмахнул! Это блин их работа - быть в постоянной готовности к отражению атак противника и обязанность по сбережению на народные деньги построенного дорогостоящего железного корыта, набитого оружием.
      коноправ
    2. сибиралт Сегодня, 11:04
      А Жириновский то как рад! Надо бы нашим морякам сапоги выдать и сбылась бы его мечта. lol
      сибиралт
    3. роман66 Сегодня, 11:13
      это что. юмор чтоли? старенький БПК запугал весь мир?
      роман66
  2. Серж72 Сегодня, 10:50
    Молодцы российские корабли
    Серж72
    1. Миханище Сегодня, 10:52
      Приветствую, Анатолий! hi Подпишусь под каждым словом!
      Миханище
    2. роман66 Сегодня, 11:14
      молодцы российские моряки, а корабли.... ну корабли. хорошо бы поновее
      роман66
      1. Миханище Сегодня, 11:25
        Цитата: роман66
        молодцы российские моряки, а корабли.... ну корабли. хорошо бы поновее
        - какая разница? Штатовцы напуганы - и дело сделано. Если бы штатовцы были напуганы только в фантазиях сайта ВО или в россиском телевизоре...тогда можно было бы обеспокоиться. Но тут всё честно - они реально напуганы!!!
        Миханище
        1. роман66 Сегодня, 13:08
          Не уверен, что БПК может их напугать, у них, как бы, много разных кораблей, тут уж вид явились и ладно
          роман66
  3. Попович Сегодня, 11:45
    РУССКИЕ КОРАБЛИ - пишите правильно!
    Попович
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