13:37 14 декабря

Вашингтон поставит в Ливан новую партию вооружений

Белый дом принял решение оказать дополнительную военную помощь Ливану на общую сумму $ 120 млн., передает ТАСС заявление американского посла в Бейруте Элизабет Ричард.



Накануне посол встретилась с премьер-министром Ливана Саадом Харири. В беседе также принял участие глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Джозеф Вотел.


Мы обсудили программы помощи (Ливану) по линии министерства обороны США. Новая партия вооружений – на сумму $120 млн. – включает шесть легких многоцелевых вертолетов MD-530, шесть беспилотных летательных аппаратов, оборудование для связи и приборы ночного видения,
рассказала Ричард.

По ее словам, эта техника и оборудование позволят «усилить возможности ливанской армии при обеспечении защиты границ страны и проведении контртеррористических операций».

Ранее в посольстве подчеркивали, что Ливан входит в пятерку крупнейших получателей американской военной помощи. За последние 10 лет США поставили в эту страну оружия и военной техники на $1,5 млрд.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Teberii Сегодня, 12:12
    Украинцы будут просить еще сильнее.
    Teberii
    1. самоход Сегодня, 13:30
      поставят в Ливан. а кому достанется все это в Ливане
      самоход
  2. Дирижер Сегодня, 12:20
    Причем это же все гуманитарная помощь! Патроны варить можно , на вертолетах туристов возить и котрабанду. Беспилотники т оже приспособят , радиоаппартару - слушать будут голос америки или продадут там Ирану.
    Дирижер
  3. алекс-сп Сегодня, 12:31
    А ведь в Ливане Хезболла одна из важнейших сил... так кому же поставили вооружение?
    алекс-сп
  4. voyaka uh Сегодня, 12:36
    Американцы хотят, чтобы ливанская армия как-то противостояла
    Хизбалле. Но это не происходит. Христиане Ливана устали от многолетней
    войны с мусульманами и сирийцами. Друзы вообще не хотят воевать ни за кого.
    А в Хизбаллу (и ливанских шиитов вообще) Иран постоянно вливает деньги.
    Поэтому ливанская армия отсиживается по базам. А если на них нападает
    в пути (в патруле) отряд Хизбалла - без боя отдают оружие.
    voyaka uh
  5. demo Сегодня, 12:36
    По ее словам, эта техника и оборудование позволят «усилить возможности ливанской армии при обеспечении защиты границ страны и проведении контртеррористических операций».
    Интересно с какой стороны находятся террористы? Неужто с юга? Угадал?
    demo
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