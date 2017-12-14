Вашингтон поставит в Ливан новую партию вооружений

Мы обсудили программы помощи (Ливану) по линии министерства обороны США. Новая партия вооружений – на сумму $120 млн. – включает шесть легких многоцелевых вертолетов MD-530, шесть беспилотных летательных аппаратов, оборудование для связи и приборы ночного видения,

Белый дом принял решение оказать дополнительную военную помощь Ливану на общую сумму $ 120 млн., передает ТАСС заявление американского посла в Бейруте Элизабет Ричард.Накануне посол встретилась с премьер-министром Ливана Саадом Харири. В беседе также принял участие глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Джозеф Вотел.рассказала Ричард.По ее словам, эта техника и оборудование позволят «усилить возможности ливанской армии при обеспечении защиты границ страны и проведении контртеррористических операций».Ранее в посольстве подчеркивали, что Ливан входит в пятерку крупнейших получателей американской военной помощи. За последние 10 лет США поставили в эту страну оружия и военной техники на $1,5 млрд.