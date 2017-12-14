Египет может предоставить ВКС РФ свои аэродромы

Египет согласится на это (договор о совместном использовании воздушного пространства и военных аэропортов с Россией) только на определенных условиях. Российская сторона выдвинула предварительный меморандум сроком на пять лет, который может быть продлен. Египет проявил осторожность в отношении нескольких пунктов данного меморандума, но в случае окончательного подписания соглашения будет ясно, предполагает ли соглашение наличие конкретных баз или будет ограничено отправными пунктами и станциями снабжения,

При определенных условиях Каир подпишет двустороннее соглашение с Москвой о взаимном использовании воздушного пространства и военных аэродромов обеих стран, сообщает Взгляд со ссылкой эксперта по делам России Ашрафа ас-Саббага.сказал эксперт в интервью Al-Jarida.По его словам, вопрос будет обсуждаться, учитывая то, что египетская конституция запрещает создание иностранных военных баз на территории страны.Ас-Саббаг отметил, что интерес для России может представлять крупнейшая на Ближнем Востоке и в Африке военная база в северной провинции Матрух, названная в честь первого президента Египта Мухаммеда Нагиба. При этом он указал на то, что «размещение российских ВС в Египте может привести к конфликту с его западными союзниками, в первую очередь с США».По словам эксперта, «Россия ищет способы закрепиться в Северной Африке, и для этого необходимы воздушные пути и базы для дислокации истребителей». Ранее США и Европа уже выступили против создания российских военных баз в Джибути.В настоящее время в Джибути размещены базы Китая и США. В начале декабря СМИ обсуждали вопрос о перспективах размещения военной базы РФ в Судане.Напомним, в понедельник Владимир Путин побывал с рабочим визитом в Египете, где обсудил с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси обеспечение стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.