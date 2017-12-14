13:41 14 декабря

Египет может предоставить ВКС РФ свои аэродромы

При определенных условиях Каир подпишет двустороннее соглашение с Москвой о взаимном использовании воздушного пространства и военных аэродромов обеих стран, сообщает Взгляд со ссылкой эксперта по делам России Ашрафа ас-Саббага.



Египет согласится на это (договор о совместном использовании воздушного пространства и военных аэропортов с Россией) только на определенных условиях. Российская сторона выдвинула предварительный меморандум сроком на пять лет, который может быть продлен. Египет проявил осторожность в отношении нескольких пунктов данного меморандума, но в случае окончательного подписания соглашения будет ясно, предполагает ли соглашение наличие конкретных баз или будет ограничено отправными пунктами и станциями снабжения,
сказал эксперт в интервью Al-Jarida.


По его словам, вопрос будет обсуждаться, учитывая то, что египетская конституция запрещает создание иностранных военных баз на территории страны.

Ас-Саббаг отметил, что интерес для России может представлять крупнейшая на Ближнем Востоке и в Африке военная база в северной провинции Матрух, названная в честь первого президента Египта Мухаммеда Нагиба. При этом он указал на то, что «размещение российских ВС в Египте может привести к конфликту с его западными союзниками, в первую очередь с США».

По словам эксперта, «Россия ищет способы закрепиться в Северной Африке, и для этого необходимы воздушные пути и базы для дислокации истребителей». Ранее США и Европа уже выступили против создания российских военных баз в Джибути.

В настоящее время в Джибути размещены базы Китая и США. В начале декабря СМИ обсуждали вопрос о перспективах размещения военной базы РФ в Судане.

Напомним, в понедельник Владимир Путин побывал с рабочим визитом в Египете, где обсудил с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси обеспечение стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Anarchist Сегодня, 12:32
    Скоро все будут согласны на всё, ради стабильности и безопасности страны!
    Anarchist
    1. Teberii Сегодня, 12:37
      Тут бабка надвое сказала,ведь узнав об этом остальные такой шум подымут.
      Teberii
      1. Фрол 7525 Сегодня, 12:40
        Египет пусть порядок на гражданских аэропортах своих наведёт,чтоб в самолёты бомбы не подкладывали,а потом на военные свои зовёт...
        Фрол 7525
      2. Идущий Сегодня, 12:42
        Цитата: Anarchist
        Скоро все будут согласны на всё, ради стабильности и безопасности страны!


        Уверен , что так и будет ибо "исключительные" всех достали , надо будет и конституцию поменяют.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 12:56
          Не сомневаюсь что Египет напрямую связывает предоставление военных аэродромов с восстановлением авиасообщения с Россией и возобновлением российского турпотока в полном объёме. Потому можно ждать каверз от США.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 13:00
            Естественно их интересуют наши туристы , но им ещё интересно наше оружие.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 13:03
              Заметь, что египтяне хотят угодить и России, и США. Сложновато это будет, учитывая диаметрально противоположные интересы.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 13:05
                Не столько США , хотя и им , больше саудитам , они платят за них.
                Идущий
    2. sa-ag Сегодня, 12:55
      Цитата: Anarchist
      Скоро все будут согласны на всё, ради стабильности и безопасности страны!

      Эх, стабильность, безопасность, да это и рядом не лежало, тут подготовка к заварухе в Ливии, ну а рычаг давления и турпоток, и будущая атомная станция
      sa-ag
  2. assa67 Сегодня, 12:35
    торгуются верблюжатники...хотят снова турпоток по полной....
    Египет,Вьетнам,Куба,Судан,Сирия...что-то еще?...на что содержать будем?
    assa67
    1. BerBer Сегодня, 12:44
      Это же геополитика. Столько, сколько у США. нам не нужно, но в ключевых регионах - надо. А что торгуются, так это нормально. Причём вложения надо защищать, а у нас там вложений порядочно.
      BerBer
    2. garnik Сегодня, 12:46
      Думаю что с открытием военных баз ,мы автоматически открываем рынки сбыта. Единственное,было бы что сбывать ,кроме оружия.
      garnik
  3. Bronevick Сегодня, 12:51
    Аэродромом Хамадан уже пользовались, один день.
    Bronevick
  4. LPD17 Сегодня, 12:57
    ...своих загубленных и заброшенных....
    LPD17
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