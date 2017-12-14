Президент Путин: Наше "вмешательство" в американские выборы - бред

Почему встречи посла России должны приобрести характер шпиономании? Встречи посла с кем-либо – это общемировая практика. Зацепились за рекламу наших СМИ в соцсетях. Бред какой-то. Да у наших RT, информационного агентства «Спутник» - доли процента американского информационного и рекламного рынка. А какая доля рынка у компаний американских, в том числе у нас, в России.

Президенту России американским журналистом в ходе пресс-конференции был задан вопрос о «многочисленных контактах России с предвыборном штабом Трампа в ходе президентской кампании в США». А также вопрос о том, как Путин оценивает практически год нахождения Трампа у власти.Президент России отметил, что все обвинения в адрес России – кампания оппонентов Трампа. Владимир Путин отметил, что конкуренты Трампа пытаются представить его президентство как «нелегитимное».Путин о якобы «вмешательстве России в выборы»:При этом президент России отметил, что оценку работы Трампу должен давать не он, а избиратели Трампа - американский народ. По словам Владимира Путина, невозможно не заметить, что проявились существенные экономические успехи США после прихода Трампа, что выросли рынки.Кстати, о своих экономических успехах после прихода на пост президента Соединённых Штатов всё последнее время говорит и сам Трамп.