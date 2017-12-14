«Панцири» и С-400 останутся в Сирии
Зенитные системы С-400 и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» останутся на авиабазе Хмеймим и после сокращения группировки войск РФ в Сирии, передает ТАСС сообщение главы комитета Совета Федерации по обороне Виктора Бондарева.
Отвечая на вопрос о том, какие еще силы останутся в Сирии, Бондарев сообщил, что там «останется столько военных специалистов, сколько необходимо для обслуживания авиатехники и системы ПВО», а также личный состав, который будет обеспечивать работу пункта материально-технического обеспечения в Тартусе.
Безусловно, останутся на Хмеймиме,сказал бывший главком ВКС, отвечая на соответствующий вопрос.
Их оттуда нельзя убирать. Это средства практически мгновенного поражения воздушных целей. Я уже говорил, что именно появление этой системы навело порядок в сирийском небе. "Панцири" сбили столько беспилотников, что и не сосчитать,пояснил он.
Отвечая на вопрос о том, какие еще силы останутся в Сирии, Бондарев сообщил, что там «останется столько военных специалистов, сколько необходимо для обслуживания авиатехники и системы ПВО», а также личный состав, который будет обеспечивать работу пункта материально-технического обеспечения в Тартусе.
Там будет достаточная группировка для того, чтобы обеспечивать оставшиеся средства вооружения. И самолеты, и вертолеты останутся,добавил глава комитета.
Останутся все наши миротворческие силы. Думаю, останется военная полиция. Плюс ко всему силы разминирования – хотя Центр разминирования будет выведен, какие-то специалисты останутся, потому что сирийцев в любом случае надо учить,заключил он.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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