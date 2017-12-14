«Панцири» и С-400 останутся в Сирии

Безусловно, останутся на Хмеймиме,

Их оттуда нельзя убирать. Это средства практически мгновенного поражения воздушных целей. Я уже говорил, что именно появление этой системы навело порядок в сирийском небе. "Панцири" сбили столько беспилотников, что и не сосчитать,

Там будет достаточная группировка для того, чтобы обеспечивать оставшиеся средства вооружения. И самолеты, и вертолеты останутся,

Останутся все наши миротворческие силы. Думаю, останется военная полиция. Плюс ко всему силы разминирования – хотя Центр разминирования будет выведен, какие-то специалисты останутся, потому что сирийцев в любом случае надо учить,