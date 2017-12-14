17:25 14 декабря

«Панцири» и С-400 останутся в Сирии

Зенитные системы С-400 и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» останутся на авиабазе Хмеймим и после сокращения группировки войск РФ в Сирии, передает ТАСС сообщение главы комитета Совета Федерации по обороне Виктора Бондарева.



Безусловно, останутся на Хмеймиме,
сказал бывший главком ВКС, отвечая на соответствующий вопрос.


Их оттуда нельзя убирать. Это средства практически мгновенного поражения воздушных целей. Я уже говорил, что именно появление этой системы навело порядок в сирийском небе. "Панцири" сбили столько беспилотников, что и не сосчитать,
пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, какие еще силы останутся в Сирии, Бондарев сообщил, что там «останется столько военных специалистов, сколько необходимо для обслуживания авиатехники и системы ПВО», а также личный состав, который будет обеспечивать работу пункта материально-технического обеспечения в Тартусе.

Там будет достаточная группировка для того, чтобы обеспечивать оставшиеся средства вооружения. И самолеты, и вертолеты останутся,
добавил глава комитета.

Останутся все наши миротворческие силы. Думаю, останется военная полиция. Плюс ко всему силы разминирования – хотя Центр разминирования будет выведен, какие-то специалисты останутся, потому что сирийцев в любом случае надо учить,
заключил он.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 23

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  1. Фрол 7525 Сегодня, 13:52
    Безвоздмездно?
    Фрол 7525
    1. Muvka Сегодня, 13:53
      Мозг отключен?
      Muvka
      1. Фрол 7525 Сегодня, 13:57
        Он хоть есть у меня,у тебя вот он полый внутри,а снаружи одна извилина от фуражки,читал твои комментарии.
        Фрол 7525
        1. Muvka Сегодня, 14:00
          Явно нет, если в этой новости, можно что то не так понять...
          Muvka
          1. Фрол 7525 Сегодня, 14:03
            Точно...Полый внутри.ЧТО-ТО так пишется правильно,запиши,запоминать-то нечем. laughing
            Фрол 7525
          2. Алена767 Сегодня, 14:13
            Да это троль дешевый этот фрол , забудьте об этом д.....е, только зарегистрировался неделю назад, уже комментов настрочил
            Алена767
            1. Фрол 7525 Сегодня, 14:25
              Милая Алёна,как приятно встретить посреди мувок всяких интеллигентную,воспитанную и одухотворённую Даму... laughing laughing laughing love Хорошо,что у меня Сыновья,была бы такая дочь,прибил бы.
              Фрол 7525
    2. д^Амир Сегодня, 14:00
      они (средства поражения) юрисдикцию не меняют... как были наши под управлением наших спецов и на наших базах, так и останутся....
      д^Амир
    3. Alexey RA Сегодня, 14:32
      Цитата: Фрол 7525
      Безвоздмездно?

      А кому за них платить? Хмеймим нам передали, ЕМНИП, бессрочно и безвозмездно.
      Не самим же себе платить за ПВО, прикрывающую нашу авиабазу и наш ПМТО. smile
      Alexey RA
  2. Джедай Сегодня, 13:53
    Зенитные системы С-400 и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» останутся на авиабазе Хмеймим и после сокращения группировки войск РФ в Сирии

    Ну вот и ответ на официальном уровне всем, кого волновала судьба российского ПВО в Сирии. Не все обрадуются этой новости. wink
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 14:20
      Это только США думали , что мы их оттуда вывезем , а вернее мечтали.
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 14:22
        США видать ещё не до конца поняли что к ним в Сирии прилетела птица "Обломинго" и не собирается улетать. lol
        Джедай
      2. Рязанец87 Сегодня, 14:28
        (с интересом) думаете, они всерьез могут угрожать авиации США? Не в техническом смысле, а в смысле "принятия решения".
        Да ладно США, хотя бы авиации Израиля или, скажем, Турции? Учитывая, что турки мало что не полевой артиллерией Хмеймим накрыть могут.
        Разве что Панцирь может пригодиться - коптеры бармалейские сбивать. И то, считай гвозди микроскопом заколачивать.
        Рязанец87
        1. Идущий Сегодня, 15:20
          Что хотели сказать , их оттуда надо убирать?
          Идущий
          1. Рязанец87 Сегодня, 15:59
            Я хочу сказать, что безразлично, есть они там или нет. Для игроков, которые в воздушном пространстве Сирии располагают серьезной авиацией (а это Израиль, Турция и США) это не помеха. Захотят - Дамаск бомбардируют (что евреи делали и делают неоднократно), надо будет - самолет собьют (надеюсь, в "дружбу" Эрдогана вы не верите).
            Весь экспедиционный корпус в Сирии висит на тонкой ниточке коммуникаций, которая поддерживается несколькими советскими БДК и наспех купленными гражданскими посудинами. Уязвимость понятна при первом взгляде на географическую карту.
            Любое серьезное обострение губительно для сирийской группировки - достаточно будет нарушить снабжение.
            Рязанец87
            1. Идущий Сегодня, 16:03
              Вы считаете что их туда зря поставили ? Мое мнение их поставили для прикрытия наших баз , а не Сирии , второе наши базы были атакованы?
              И не дай Бог их нам применить.
              Идущий
              1. Рязанец87 Сегодня, 16:55
                (терпеливо) Хорошо, союзников-асадистов РФ снабжает, оказывает прямое военное содействие против боевиков, но от воздушных ударов прикрывать категорически не желает. Почему же так? Может потому, что понимает какой ответ будет со стороны, например, того же Израиля?
                Или американцы/турки/израильтяне собираются атаковать базу Хмеймим и их сдерживает наличие С-400? Так что ли?
                Если будет серьзный авиаудар, то С-400 мертвому припарка. Если провокация, то боюсь, яиц на решительные действия не хватит (помидорно-турецкая история довольно очевидно это продемонстрировала).
                Рязанец87
                1. Shahno Сегодня, 16:59
                  Ну вы поймите. Конечно. ЦАХАЛь это одна из сильнейших армий мира. Ну что нас может остановить. Только желание хороших отношений с Россией.
                  Shahno
                2. Идущий Сегодня, 17:02
                  Или американцы/турки/израильтяне собираются атаковать базу Хмеймим и их сдерживает наличие С-400? Так что ли?
                  Если будет серьзный авиаудар, то С-400 мертвому припарка.


                  Именно , потому как им жить хочется , потому как если будет атакована наша база , ответ им не понравится. Пусть попробуют и слово ЕСЛИ не уместно применять.
                  Идущий
            2. dauria Сегодня, 16:49
              Весь экспедиционный корпус в Сирии висит на тонкой ниточке коммуникаций,


              Зато стоит на твёрдой платформе РВСН РФ . Чего мудрить -то ? Так рассуждать, то и Англия пшик со всеми своими вооружёнными силами - 15 мин , и выноси святых . И нафиг они деньги тратят на армию ?
              dauria
  3. san4es Сегодня, 13:57
    Это средства практически мгновенного поражения воздушных целей.

    ...Реагируют на цели...живут своей жизнью soldier
    san4es
  4. Старый военрук Сегодня, 16:21
    Понятное дело, своих прикрывать надо. Слишком много вокруг желанничков, которых "друзья" из-за океана подталкивают. Заодно и ВПП и причалы будут в полной боевой. Пусть будут.
    Старый военрук
  5. Старый военрук Сегодня, 16:25
    Цитата: Фрол 7525
    была бы такая дочь,прибил бы.

    Не дал бог хрюшке рог. а то всё небо бы поковыряла.
    Старый военрук
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