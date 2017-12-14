Путин - американской журналистке о США: Вы вообще нормальные?

Судя по Вашим ответам, Вас некорректно информируют о положении дел в экономике? Что будет реально происходить с налогами в России? Не пойдут ли они вверх после окончания выборного периода?

Не соглашусь, что кто-то неверно информирует о налогах. Мы договаривались, что собственно налоги до конца 2018 года расти не будут. В любом случае решение будет приниматься с привлечением широкого круга экспертов. На что нужно обратить внимание сегодня – налоги, которые тяжёлым бременем лежат на гражданах. Всё это в силу несовершенства налоговой системы. Может быть, кто-то будет ругаться на меня из числа либеральных оппонентов, но я считаю, что граждан нужно освободить от такого рода налогов. Например, освободить представителей бизнеса от уплаты таких долгов: у них дело не пошло, а налоги продолжают начисляться. Нужно сделать так, чтобы люди не боялись обращаться в налоговую инспекцию. Но и налоговая дисциплина тоже нужна. У нас накручиваются налоги на так называемые «условные доходы» - около трёх миллионов человек оказались при этом в должниках. Эти долги нужно списать.

Интересные вы ребята. А вы не обратили внимание на то, что Ваши конгрессмены одеты в красивые костюмы, рубашки, они умные. Они поставили нас, Северную Корею и Иран на одну доску, при этом заявляют, что мы должны им помочь решить северокорейскую проблему. Вы вообще нормальные?



Что касается Северной Кореи, наша позиция известна: мы не признаём ядерный статус Северной Кореи, а всё, что там происходит, считаем контрпродуктивным. Вы же помните, что в 2010 году по С.Корее уже договорились, Пхеньян отказался от разработок ядерного оружия. А США потом взяли и вышли из всех договоров. Северная Корея опять начала свои разработки. Зачем вы это сделали? Теперь у Северной Кореи есть ракеты, судя по всему, достающие до США. Это чрезвычайно опасная вещь. Если США начнут наносить удары, это что значит, что вы точно знаете, по каким объектам будут наноситься удары. Нет. А Северной Корее при этом будет достаточно нанести один удар... Будем надеяться на то, что здравый смысл возобладает.

Газета.ру:Путин:Прозвучал вопрос и о том, почему регионам приходится выпрашивать у федерального центра субсидии с собственных же выплаченных в федеральных бюджет средств.Президент отметил, что всё последнее время страна занимается перераспределением средств от регионов-доноров, не подрывая желания регионов развивать свою экономику. При этом Владимир Путин обозначил проблему кредитования российских регионов в коммерческих банках, которые пользуются тем, что государство в любом случае выплатит долг, выданный под любой процент.Вопрос от «Ассошиэйтед Пресс» коснулся соблюдения санкций в отношении Северной Кореи и "необходимости" России помочь в разрешении северокорейского кризиса.Путин: