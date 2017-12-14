17:16 14 декабря

Путин - американской журналистке о США: Вы вообще нормальные?

Газета.ру:
Судя по Вашим ответам, Вас некорректно информируют о положении дел в экономике? Что будет реально происходить с налогами в России? Не пойдут ли они вверх после окончания выборного периода?


Путин:
Не соглашусь, что кто-то неверно информирует о налогах. Мы договаривались, что собственно налоги до конца 2018 года расти не будут. В любом случае решение будет приниматься с привлечением широкого круга экспертов. На что нужно обратить внимание сегодня – налоги, которые тяжёлым бременем лежат на гражданах. Всё это в силу несовершенства налоговой системы. Может быть, кто-то будет ругаться на меня из числа либеральных оппонентов, но я считаю, что граждан нужно освободить от такого рода налогов. Например, освободить представителей бизнеса от уплаты таких долгов: у них дело не пошло, а налоги продолжают начисляться. Нужно сделать так, чтобы люди не боялись обращаться в налоговую инспекцию. Но и налоговая дисциплина тоже нужна. У нас накручиваются налоги на так называемые «условные доходы» - около трёх миллионов человек оказались при этом в должниках. Эти долги нужно списать.



Прозвучал вопрос и о том, почему регионам приходится выпрашивать у федерального центра субсидии с собственных же выплаченных в федеральных бюджет средств.

Президент отметил, что всё последнее время страна занимается перераспределением средств от регионов-доноров, не подрывая желания регионов развивать свою экономику. При этом Владимир Путин обозначил проблему кредитования российских регионов в коммерческих банках, которые пользуются тем, что государство в любом случае выплатит долг, выданный под любой процент.

Вопрос от «Ассошиэйтед Пресс» коснулся соблюдения санкций в отношении Северной Кореи и "необходимости" России помочь в разрешении северокорейского кризиса.

Путин - американской журналистке о США: Вы вообще нормальные?


Путин:
Интересные вы ребята. А вы не обратили внимание на то, что Ваши конгрессмены одеты в красивые костюмы, рубашки, они умные. Они поставили нас, Северную Корею и Иран на одну доску, при этом заявляют, что мы должны им помочь решить северокорейскую проблему. Вы вообще нормальные?

Что касается Северной Кореи, наша позиция известна: мы не признаём ядерный статус Северной Кореи, а всё, что там происходит, считаем контрпродуктивным. Вы же помните, что в 2010 году по С.Корее уже договорились, Пхеньян отказался от разработок ядерного оружия. А США потом взяли и вышли из всех договоров. Северная Корея опять начала свои разработки. Зачем вы это сделали? Теперь у Северной Кореи есть ракеты, судя по всему, достающие до США. Это чрезвычайно опасная вещь. Если США начнут наносить удары, это что значит, что вы точно знаете, по каким объектам будут наноситься удары. Нет. А Северной Корее при этом будет достаточно нанести один удар... Будем надеяться на то, что здравый смысл возобладает.

Использованы фотографии: Россия24
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 41

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  1. solzh Сегодня, 14:08
    Если США начнут наносить удары

    здравый смысл возобладает.

    Америка и здравый смысл не совместимы.
    solzh
    1. Татьяна Сегодня, 14:13
      Ну и правильно Путин ответил американке - в то самое уязвимое место США!
      Татьяна
      1. katalonec2014 Сегодня, 14:17
        Цитата: Татьяна
        Ну и правильно Путин ответил американке

        Ктож спорит то,правильно то правильно,но ух как то мягко.
        katalonec2014
      2. BecmepH Сегодня, 14:26
        Цитата: Татьяна
        Ну и правильно Путин ответил американке - в то самое уязвимое место США!

        А что это за точка такая, G? Где она?
        Можете троллить меня, но я правда не понял куда
        Северной Корее при этом будет достаточно нанести один удар...
        и почему?
        BecmepH
        1. Татьяна Сегодня, 14:55
          BecmepH
          А что это за точка такая, G? Где она?
          Можете троллить меня, но я правда не понял куда и почему
          Ха! Да Путин намекнул американке про известный йеллоустонский вулкан на территории США! Одной ядерной ракеты хватит ударить по вулкану, чтобы от США и суши не осталось.
          Татьяна
          1. Татьяна Сегодня, 15:02
            katalonec2014
            Цитата: Татьяна
            Ну и правильно Путин ответил американке
            Ктож спорит то, правильно то правильно, но ух как то МЯГКО.
            Ха! Да не мягко, а наоборот, более, чем выразительнее! good
            Татьяна
        2. AID.S Сегодня, 15:01
          Цитата: BecmepH
          Можете троллить меня, но я правда не понял куда
          Северной Корее при этом будет достаточно нанести один удар...
          и почему?

          По Токио. По Сеулу. Возможны (миллионные жертвы гражданских ). Или по, что там ближайшее на западе ПША.. Неприемлемый ущерб.
          AID.S
        3. Не либероид Русский Сегодня, 16:34
          да по калифорнии... паника будет что мама не горюй... а народца там немеренно
          Не либероид Русский
    2. Зяблицев Сегодня, 14:19
      Тупая американка все равно не поймет и передаст следующее - "Россия поддерживает Ына в ударе по США", причем не специально исказит смысл и не с умыслом - а именно по первой причине - она тупая! Это генный уровень нации - мы здесь бессильны!Не то что тупая - это восприятие жизни на генном уровне англосаксов - для них это естественно!
      Зяблицев
      1. maxim947 Сегодня, 14:23
        Рассмешил, Это точно)))
        maxim947
      2. Хагалаз Сегодня, 14:43
        Думаю и намеренно многое искажается. Такая подлость тоже у них в крови. Но и тупизна имеет место быть. С этой точки зрения мне очень не нравятся комментарии М. Захаровой. Дефка она конечно умная и ответы заворачивает правильные, но уж очень мудрёно. Сомневаюсь, что после перевода до "партнёров" что то доходит.
        Хагалаз
    3. krops777 Сегодня, 14:47
      Что касается Северной Кореи, наша позиция известна: мы не признаём ядерный статус Северной Кореи, а всё, что там происходит, считаем контрпродуктивным.


      Очень даже зря, что ВВП не признает ядерный статус Северной Кореи, это может привести к весьма плачевным последствиям, я очень хочу надеяться что это не правда в угоду западным партнерам. Россия тем и отличалась от всех остальных, что всегда трезво оценивала ситуацию.
      krops777
  2. 210окв Сегодня, 14:09
    Они там все...малохольные..Согласен.. fool
    210окв
    1. evp Сегодня, 14:12
      скорее они создают такую видимость, на самом деле там далеко не глупые люди и преследуют они конкретные цели...
      evp
    2. Zubr Сегодня, 14:22
      Они не малохолные, они хитросделанные. Создают проблему, а потом ищут козла отпущения для урегулирования этой проблемы. В данном случае, им ооооочень хочется, свои косяки списать на Россию. Кукиш вам господа матрасные, накось.....выкуси....Так хотелось выматериться....да нельзя....Блюдим субординацию...
      Zubr
  3. rruvim Сегодня, 14:16
    По первому вопросу: Бригадир даёт! Именно ФНС присланы указания из Правительства не возвращать НДС за 3-й и 4-й квартал. А если кто-то из коммерсантов хочет возвратить, то назначается камеральная проверка. Это не нужно не предприятиям, ни налоговой. По этому и сходятся на любых уплатах, хотя-бы 10% от законного возврата НДС.
    По второму вопросу: Никому не нужно объединение Кореи, это не Западная и Восточная Германия. В первую очередь оно не нужно Китаю и Японии. И здесь я согласен с Бригадиром, что последствия будут непредсказуемы. С другой стороны за 17-лет его власти я понял, что он любит непредсказуемые процессы.
    rruvim
    1. user1212 Сегодня, 16:01
      Цитата: rruvim
      Именно ФНС присланы указания из Правительства не возвращать НДС за 3-й и 4-й квартал. А если кто-то из коммерсантов хочет возвратить, то назначается камеральная проверка

      С этого места поподробнее. Сроки по 3 кв еще не подошли (до 3 мес после сдачи декларации), а камеральная проверка при возмещении НДС делается ВСЕГДА
      user1212
      1. rruvim Сегодня, 16:35
        Наш опыт говорит об обратном. ФНС предлагает Вам два варианта:1) либо вы хотите вернуть законный НДС, тогда камеральная проверка 2) Вы платите НДС сейчас, но мы потом списываем вам в течении трёх лет на другие сделки Если у вас НДС 400000, то лучше заплатить и не "связываться". За эти "копейки" никто в налоговой работать не хочет, когда стоит очередь "клиентов" на возврат по нескольку миллионов, и со своими юристами. Но даже соглашаясь на списание НДС, налоговая вправе удержать с вашего счёта ежеквартально любые деньгис 400000 тысяч. Пока берут 10%, а что будет завтра?
        rruvim
  4. Дратуй Сегодня, 14:17
    Для него,, граждане,, =>бизнесмены!!! А рабочие и народ не существуют!!! Делайте выводы господа!!!
    Дратуй
    1. тасха Сегодня, 14:24
      Спокойнее, спокойнее. А для Вас все читатели ВО - господа... wink
      тасха
      1. Дратуй Сегодня, 15:00
        Ну не товарищи уже... точно.. wink
        Дратуй
    2. Николай Фёдоров Сегодня, 16:27
      Цитата: Дратуй
      Для него,, граждане,, =>бизнесмены!!! А рабочие и народ не существуют!!! Делайте выводы господа!!!

      Вы бы, гражданин-товарищ-барин, определились бы, что-ли... Если уж Вы за рабочих и народ ратуете, то извольте тогда и обращаться соответственно, типа "дорогие товарищи". А если Вы к бизнесменам обратились, то тогда и слово "господа" сойдёт. Хотя бывают и исключения. Мне, например, более приятно слуху обращение "товарищ", наверное, потому что я - старый бизнесмен, а ранее много лет отслужил в армии (Советской). soldier
      Николай Фёдоров
  5. voyaka uh Сегодня, 14:20
    "Если США начнут наносить удары, это что значит, что вы точно знаете,
    по каким объектам будут наноситься удары? Нет.
    А Северной Корее при этом будет достаточно нанести один удар... "////

    Почему Путин так уверен, что места пусковых корейских БР неизвестны?
    При первом, превентивном ударе США их, наверняка, накроют.
    Ын может что-то сделать, только выстрелив первым.
    voyaka uh
    1. сибиралт Сегодня, 14:29
      А разве США нанесли удар по нашему бизнесу, если только за последний год около 10 тысяч частных предприятий официально объявили о своём банкротстве? Теперь у них за долги будут забирать имущество. Но есть десятки тысяч частников, которых задавили налоги. Они или бросили свой бизнес, или ушли в тень. Зато эффктивные манагеры за государственный счет процветают в посреднеческих структурах госкорпораций.
      сибиралт
    2. katalonec2014 Сегодня, 14:36
      Да будет Вам,до Америки они конечно вряд ли достанут,а вот Олимпиаду проводить уже будет ТОЧНО негде.
      katalonec2014
      1. solzh Сегодня, 14:58
        На счёт достанут до Америки не достанут, вопрос спорный. А вот то, что всем будет не до олимпиады, тут вы правы на все 100% и даже больше.
        solzh
    3. rruvim Сегодня, 15:06
      Известны места полигонов. Они просто известны, не только спутники США следят за этим, но и наши, и Китайские. Известны даже заводы и ж,д. составы, которые перевозят комплектующие. Известны жакже толпы рабочих, которые выходят на Смены. Но известно, ещё об огромных туннелях, которые выкопали Северокорейцы с 1953-го, и не все входы известны.И ещё никто не может понять - как Северокорейцы обменивались ракетными технологиями с Ираном, и наоборот.
      rruvim
    4. Зяблицев Сегодня, 15:42
      Богоизбранный народ за то что Трамп признал Иерусалим сами готовы сесть верхом на Томогавки и лично, презрев страх смерти, как японские самураи, управлять ими, так сказать, в режиме он-лайн... laughing Если бы американцы все точно знали, они начали бы войну ещё весной, но в том то и есть их проблема-они нихрена не знают, это раз,Китай и Россия, против, да и Европейские "партнёры" не в восторге, потому что начнись война, американцы заставят партнеров по НАТО в ней участвовать, а Меркель в Германии не в фаворе, в Испании жопа..., короче один у США союзник сегодня надежный-это Израиль, есть ещё великобританцы, но там то же в связи с брекситом ситуация в электорате не стабильная...Поэтому у американцев очко жим-жим!Вьетнам 2.0 они уже не потянут!
      Зяблицев
      1. rruvim Сегодня, 15:57
        wink Фильм Кубрика: "Как я полюбил атомную бомбу"...
        rruvim
    5. KCA Сегодня, 15:55
      У КНДР ПУ мобильные, там не дураки живут, работают и в армии служат, как-бы не хотелось-бы их врагам
      KCA
  6. gafarovsafar Сегодня, 14:28
    Верно сказал всего один удар нужен и эта страна развалится .Почему ценится жизнь в штатах?потому что распиарена как сытая и безопасная.Кому охота будет жить или вкладываться в стране по которой любой может пульнуть ядрённой штукой.Затем в этой стране нету доминирующей нации как у других.Случись что нить серьёзное типа получки люлей в виде ядерного удара хоть и единственного все разбегутся в одночасье и начнут грабить и убивать друг друга.Ну точно как в их фильмах показано чуют сволочи что так будет
    gafarovsafar
    1. KCA Сегодня, 15:58
      Да что фильмы, достаточно вспомнить наводнения и ураганы, мародёры налетали как саранча сразу, люди ещё уехать не успевали
      KCA
  7. Sergey53 Сегодня, 14:39
    В США видно все заканчивали университет имени ПСАКИ. Ни у кого не видно проблесков ума и совести.
    Sergey53
  8. groks Сегодня, 14:41
    "мы не признаём ядерный статус Северной Кореи" Не очень как-то ... . У них есть ЯО? Есть. Но все остальные хотят, чтоб не было. Поэтому не признают статус. Кто ведает присвоением этого статуса? Нет угрозы, что завтра эти статусодатели, не признают статус РФ? Ракеты на допинге, боеголовки не той системы.
    При этом, все прекрасно понимают, что даже непризнаный статус является защитой СК от судьбы Югославии.
    groks
  9. pvv113 Сегодня, 15:11
    Вы вообще нормальные?

    Теперь уже и на самом верхнем уровне: американцы нас считают врагом №1, а мы их - палатой №6
    pvv113
  10. Кот Маркиз Сегодня, 15:11
    Ну с налогами вообще прикольно. Я уплатил все налоги вовремя. Однако проверил в кабинете и обнаруживаю, что моя переплата составила 24 рубля, но есть какие-то пенни-87 копеек. Оплатил пенни. Захожу через неделю-опять задолженность уже 6 копеек и грозное предупреждение, что если не оплачу задолженность то меня не выпустят за границу. Оплатил. Пошел в налоговую разбираться. Отстоял громадную очередь выяснил, что задолженность не убрать даже переплатой-типа это отдельные категории платежей и они как-то отдельно, начисляются программой. А так, как мои погашения пеней приходят с задержкой в несколько дней и этого не избежать, то пенни будут приходить постоянно и накапливаться, даже несмотря на переплату. Нужно отдельно писать заявление, чтобы переплату использовали для погашения пеней. Написал. Захожу через неделю-пени опят появились, но и переплата уменьшилась на несколько копеек. Ну, что за бред, а.... request
    Кот Маркиз
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:20
      Цитата: Кот Маркиз
      Ну, что за бред, а.... request

      В пршлом году у меня такая же фигня была. wassat Правда, пени успел закинуть до срока(61 копейка)... Блин,ночей не спал,боялся... laughing
      Paranoid50
    2. katalonec2014 Сегодня, 15:41
      По пене,была и у меня такая тема,пеня 6 рублей,заехал оплатить квитанции в отделение Сбербанка,квитанции оплатил через терминал,а пеню он почему то не берёт,надо через кассу,а в кассе за то чтоб перевести 6 рублей,попросили что то около полтинника ( сейчас уже не помню точно ),но в целом да,дурдом.
      katalonec2014
    3. rruvim Сегодня, 16:16
      Я вам завидую! А когда приходит из налоговой документ: "вы вызываетесь на опрос!" В Банке-онлайне блокируется счёт самим Банком, только из-того, что в налоговую не оплачены ...38... руб. 50 коп., о которых мы и не думали, а затем три дня решаем этот вопрос с налоговой (несём кучу документов), и с Банком, что-бы производство не встало. Когда мы говорим давайте решим это через онлайн, девочки отвечают "Нет нужен ваш Генеральный и главный бухгалтер"." Но Генеральный на объекте в Вологодской области! Разблокируйте счёт, мы всё заплатим!" "Нет! Пусть к нам в отделение приедет ваш Генеральный!" "А доверенность на нашего сотрудника? Пойдёт?" Ответ налоговой "Да, но если Генеральный распишется в нашем присутствии..." Последний аргумент с нашей стороны: "Но ведь Медведев провозгласил электронную Россию!" Ответ налоговой: "Мы не знаем, кто такой Медведев, но ваш генеральный должен приехать". Генеральный срочно возвратился из командировки, только для того, что-бы девочка в налоговой сравнила Паспорт с его Лицом
      rruvim
      1. Sergey53 Сегодня, 16:58
        Инновация, и цифровая экономика в действии.
        Sergey53
  11. Костадинов Сегодня, 15:44
    Цитата: solzh
    Если США начнут наносить удары

    здравый смысл возобладает.

    Америка и здравый смысл не совместимы.

    Скорее возобладает инстинкт самосохранения, а он у американцев самий сильний в мире. И ето очень хорошо.
    Костадинов
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