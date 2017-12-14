17:21 14 декабря

Хуситы продолжают уничтожать американскую технику

В ходе боевых действий в Йемене повстанцы-хуситы подбили очередную бронемашину, на этот раз – «Кайман» американского производства, который принадлежал арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщает Вестник Мордовии.

Хуситы продолжают уничтожать американскую технику


«Этот "крокодил", благодаря специальной капсуле, считается высокозащищенной бронемашиной, она способна выдерживать взрыв 6 кг тротила под днищем и 8 кг – под колесами. К тому же, чтобы лучше противостоять реактивным гранатам, машина на фото оснащена противокумулятивными решетками», – пишет автор материала Лев Романов.




Вес броневика – около 27,6 т, вместимость – 10 человек. Мощность двигателя – 450 л. с., коробка передач – автоматическая. Максимальная скорость по шоссе – 120 км/ч. Запас хода – 645 км.

Судя по всему, у бронемашины вначале было повреждено переднее правое колесо. Взрыв был такой силы, что сорвал с креплений тяжелый бронированный капот. Машина полностью потеряла ход и была брошена экипажем и десантом.



Также жертвой вылазки хуситов стал другой бронеавтомобиль коалиции «Oshkosh» M-ATV. Взрыв фугаса разворотил всю переднюю часть MRAP. В результате и эту машину можно внести в список безвозвратных потерь.

Ранее также сообщалось об уничтожении в Йемене большого количества саудовских танков М1 «Абрамс» и БМП М-2 «Брэдли».

Использованы фотографии: twitter.com/YemeniObserv
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Комментарии 16

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  1. Джедай Сегодня, 14:37
    По статье складывается впечатление что у коалиции во главе с саудитами только американская техника. Это так? what
    Джедай
    1. 210окв Сегодня, 14:41
      Максим.Там даже есть грузинская....Санитарные автомобили.Не знаю правда тип.Статья была несколько месяцев назад.
      Цитата: Джедай
      По статье складывается впечатление что у коалиции во главе с саудитами только американская техника. Это так? what
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 14:43
        Я думал, что там сборный винегрет, как и во многих арабских странах.
        Джедай
    2. pvv113 Сегодня, 14:48
      Макс, а у меня сложилось впечатление, что хуситам изготовитель бронетехники по барабану lol
      pvv113
      1. Джедай Сегодня, 14:51
        Ну да, вряд ли они выбирают в кого долбануть. good
        Джедай
    3. сибиралт Сегодня, 14:51
      Слямзили монстра у Данелия, да и тот даже не летает. laughing
      сибиралт
      1. pvv113 Сегодня, 14:55
        Не летает потому, что у него гравицапы нет wink
        pvv113
        1. dzvero Сегодня, 15:42
          Да и кц не нефть, из-под песка доставать. Тырить надо, а негде...
          dzvero
    4. Alexey RA Сегодня, 16:05
      У коалиции сборная солянка - есть даже российская техника.
      Вот уничтоженная в 2015 г. эмиратская БМП-3:

      А видео с грузинским Didgori 2 было зачётное - во время очередного драпа саудитов этот БА развалился прямо на ходу, потеряв передние колёса на грунтовой дороге.
      Alexey RA
  2. gafarovsafar Сегодня, 14:38
    во воюют мило смотреть в тапочках и сандалиях .только калаш и рпг против коалиции вооружённой до зубов современным оружием.Сила духа крепкая вещь!
    gafarovsafar
  3. катана Сегодня, 14:39
    К сожалению,после жестокого убийства бывшего президента Йемена Салеха хуситам недолго осталось.Даже их покровители - иранские шииты - эвакуировались из Йемена под видом дипломатических сотрудников.Иранские шииты то же несут потери,недавно вот на сайте была инфа,что после авиаударов СА был убит иранский советник по ракетному вооружкнию.
    катана
    1. Doliva63 Сегодня, 17:03
      А бывают не жестокие убийства? belay
      А там - война. Каждый день кого-то убивают.
      Doliva63
  4. А. Привалов Сегодня, 15:13
    Тупой заголовок "Хуситы продолжают уничтожать американскую технику".
    В Сети опубликовано видео уничтожения бойцами "Свободной армии Идлиба" танка Т-72 правительственной армии Сирии: танк подбит с помощью американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW.

    Как следует из пояснения к ролику, инцидент произошел в восточной части провинции Хама.
    Так что, теперь следует писать так:"Свободная армия Идлиба продолжает уничтожать российскую технику"?
    А. Привалов
    1. Грац Сегодня, 17:16
      Возьмите, да напишите , кто вам не даёт, но вам не кажется странным размещать статью про уничтожение террористами российской техники правительственной армии Сирии в Российском интернет издании?

      для меня янки враги всегда были, всегда будут, вам могу напомнить только то что говорил Катон о Карфагене завершая каждое свое выступление в римском сенате, США= Гитлер
      Грац
  5. saveall Сегодня, 15:15
    Против такой войны нет надежной техники.
    saveall
  6. voyaka uh Сегодня, 16:29
    Новые машины уменьшают потери людей, а не спасают технику.
    Раньше было бы полно трупов, а теперь контуженные и легко раненые.
    voyaka uh
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