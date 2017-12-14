Хуситы продолжают уничтожать американскую технику
В ходе боевых действий в Йемене повстанцы-хуситы подбили очередную бронемашину, на этот раз – «Кайман» американского производства, который принадлежал арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщает Вестник Мордовии.
«Этот "крокодил", благодаря специальной капсуле, считается высокозащищенной бронемашиной, она способна выдерживать взрыв 6 кг тротила под днищем и 8 кг – под колесами. К тому же, чтобы лучше противостоять реактивным гранатам, машина на фото оснащена противокумулятивными решетками», – пишет автор материала Лев Романов.
Вес броневика – около 27,6 т, вместимость – 10 человек. Мощность двигателя – 450 л. с., коробка передач – автоматическая. Максимальная скорость по шоссе – 120 км/ч. Запас хода – 645 км.
Судя по всему, у бронемашины вначале было повреждено переднее правое колесо. Взрыв был такой силы, что сорвал с креплений тяжелый бронированный капот. Машина полностью потеряла ход и была брошена экипажем и десантом.
Также жертвой вылазки хуситов стал другой бронеавтомобиль коалиции «Oshkosh» M-ATV. Взрыв фугаса разворотил всю переднюю часть MRAP. В результате и эту машину можно внести в список безвозвратных потерь.
Ранее также сообщалось об уничтожении в Йемене большого количества саудовских танков М1 «Абрамс» и БМП М-2 «Брэдли».
«Этот "крокодил", благодаря специальной капсуле, считается высокозащищенной бронемашиной, она способна выдерживать взрыв 6 кг тротила под днищем и 8 кг – под колесами. К тому же, чтобы лучше противостоять реактивным гранатам, машина на фото оснащена противокумулятивными решетками», – пишет автор материала Лев Романов.
Вес броневика – около 27,6 т, вместимость – 10 человек. Мощность двигателя – 450 л. с., коробка передач – автоматическая. Максимальная скорость по шоссе – 120 км/ч. Запас хода – 645 км.
Судя по всему, у бронемашины вначале было повреждено переднее правое колесо. Взрыв был такой силы, что сорвал с креплений тяжелый бронированный капот. Машина полностью потеряла ход и была брошена экипажем и десантом.
Также жертвой вылазки хуситов стал другой бронеавтомобиль коалиции «Oshkosh» M-ATV. Взрыв фугаса разворотил всю переднюю часть MRAP. В результате и эту машину можно внести в список безвозвратных потерь.
Ранее также сообщалось об уничтожении в Йемене большого количества саудовских танков М1 «Абрамс» и БМП М-2 «Брэдли».
Использованы фотографии: twitter.com/YemeniObserv
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