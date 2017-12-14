17:18 14 декабря

Морская пехота США переходит на новый патрон

На вооружение морских пехотинцев США приняты новые патроны. Как сообщил портал thefirearmblog.com, командование Корпуса морской пехоты США официально приняло на вооружение патроны, которые уже несколько лет успешно использует американская армия.

На сегодняшний день Корпус морской пехоты использует для своих винтовок калибра 5,56 мм патроны M855, принятые на вооружение армий НАТО в 1977 году. При этом американская армия начала переход на новые патроны M855A1 ещё в 2010 году. Изначально американская морская пехота отказывалась от новых патронов из-за проблем их использования с магазинами к винтовкам M27 (HK416), но сейчас Корпус морской пехоты принял на вооружение новые магазины и было объявлено, что с 2018 года M855A1 станет базовым патроном морпехов.

Морская пехота США переходит на новый патрон



Впервые M855A1 начали поступать на вооружение американских армейских частей в 2010 году, а тремя годами позже Минобороны США приняло решение о полном переходе армии на новый боеприпас. M855A1 — патрон калибра 5,56×45 мм, предназначенный для армейских винтовок M4, а также совместимый с винтовками M16 и пулемётами M249.

Согласно описанию патрона M855A1, в состав его пороховой смеси входит присадка, уменьшающая вспышку пламени при выстреле. Пуля состоит из медной полуоболочки со стальным наконечником, развивает большую скорость и имеет увеличенное бронепробитие (9,5 мм стали с расстояния 350 м) по сравнению с пулей патрона M855, который ранее использовался в американской армии и пока ещё используется в Корпусе морской пехоты США.

Минобороны США в течение нескольких лет настаивало на том, чтобы армия и Корпус морской пехоты использовали единый тип боеприпасов. В военном ведомстве считали, что это улучшит логистику и позволит сократить затраты на обеспечение военнослужащих патронами. Но поскольку каждый из видов американских вооружённых сил вправе самостоятельно решать, чем оснащать свои войска, иногда это приводит к дополнительным затратам и проблемам в логистике. Кроме того, американские морпехи весьма неохотно расстаются со старым вооружением — так, лишь в октябре прошлого года Командование сил специальных операций Корпуса морской пехоты официально отказалось от пистолета Colt 1911, тогда как Сухопутные войска США списали его ещё в 70-е годы, передает "Warspot"


Использованы фотографии: thefirearmblog.com
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Фрол 7525 Сегодня, 14:47
    Патроны M855A1 иногда называют «зелеными» из-за отсутствия свинца в составе их пуль. Эти боеприпасы были разработаны для замены патронов M855, которые используются американской армией с 1980-х годов.

    На замедленном видео показано, что происходит внутри баллистического геля, когда пуля патрона M855A1 попадает в цель.21 век,однако...
    Фрол 7525
    1. Шура пермский Сегодня, 14:50
      очередной варварский патрон для ужасных травм... демократия-она такая...
      Шура пермский
      1. Mik13 Сегодня, 16:09
        Цитата: Шура пермский
        очередной варварский патрон для ужасных травм... демократия-она такая...

        Хммм....
        Если Вы полагаете, что неварварский патрон 5.45х39 оказывает на пациента более гуманное воздействие - у меня для Вас таки очень плохие новости.
        Высокоскоростные малокалиберные пули вообще крайне суровая штука. Независимо от наличия демократии.

        P.S - кстати, на ролике в комментарии тов. Фрол 7525 второе расширение блока геля со вспышкой и взрывом - это "дизель-эффект".
        Пуля при прохождении через блог баллистического геля часть геля испаряет и распыляет. При схлопывании пульсирующей полости из-за сшатия температура врздуха в полости повышается и смесь геля и воздуха (фактически - топливовоздушная смесь) воспламеняется.
        Это говорит о том, что баллистический гель - некачественный. Качественный не горит.
        При попадании в живой объект никакого дизельэффекта, разумеется, не возникает. Только пульсирущая полость. Впрочем, этого вполне хватает.
        Mik13
    2. RASKAT Сегодня, 15:35
      90% целей для американской армии это маджахеды, талибы и другие персонажи в тюбитейках, халатах и сандалиях на босу ногу. Не избыточно ли бронепробитие у нового патрона для подобных целей. Судя по пули она гораздо дороже в производстве чем старый патрон. Оправдан ли перерасход средств?
      RASKAT
      1. Piramidon Сегодня, 16:48
        Цитата: RASKAT
        Оправдан ли перерасход средств?

        За американских налогоплательщиков переживаете? По мне, чем дороже - тем лучше.
        Piramidon
        1. RASKAT Сегодня, 17:05
          За американских налогоплательщиков переживаете?

          Да нет боюсь чтобы наши не с обезьянничали. Нужно взвесить все за и против. Если дело только в бронепробиваемости у нас есть довольно неплохие пули для 5.45 ПП, ПБ, БС и неплохая разработка 7Н39 Игольник.
          RASKAT
      2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:13
        Вот и стоит задуматься, для чего этот патрон, и по кому в случае чего будут стрелять.
        Генерал Песчаных Карьеров
  2. Джедай Сегодня, 14:49
    Сравнительные тесты пробития м855 и м855а1:
    Джедай
  3. Alexey RA Сегодня, 15:45
    Морская пехота в своём репертуаре. Последними принять на вооружение - последними снять с вооружения. Когда армия уже раскатывала на "абрамсах" М1А1, КМП вовсю использовал М60А3. И начал переход на "абрамы" на год позже египтян. smile А "Хьюи" и "Кобры" КМП до сих пор закупает.
    Я вообще прочтя заголовок подумал, что КМП решил вернуться к старому доброму калибру 7,62. laughing
    Alexey RA
  4. алекс-сп Сегодня, 15:45
    медной полуоболочки со стальным наконечником
    Формально этот патрон можно отнести к экспансивным- дум-дум, использование которых в армии запрещен.
    алекс-сп
  5. voyaka uh Сегодня, 16:25
    "Кроме того, американские морпехи весьма неохотно расстаются со старым вооружением "////

    Наоборот, командование мор.пехов весьма "инновационно". Это "сухопутчики" у них "отстои".
    Морпехи первые (и быстро) меняют старое оружие на новое.
    Пример: замена М4 на немецкую штурмовую винтовку.

    " входит присадка, уменьшающая вспышку пламени при выстреле"///

    У длинной М16 вспышки и так почти не было. И выстрел тихий - почти не слышно.
    Мы настрадались от этого, когда боевики начали переходить от Калаша к М16.
    Пульки свистят над головой, а откуда стреляют - непонятки.
    А вот у короткой М4 вспышка стала больше. Поэтому и потребовалась присадка.
    voyaka uh
  6. Alexey-74 Сегодня, 16:26
    Неужели это так важно для морпехов США?
    Alexey-74
Картина дня