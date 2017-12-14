Президент на пресс-конференции: Считаю работу нашего правительства удовлетворительной

В 2018 году в России состоятся президентские выборы. Как эти выборы повлияют на отношение с Китаем?

Россия и Китай заявили о стратегии единого пояса-единого пути. Как Вы оцениваете российско-китайские отношения? Как Вы оцениваете решения съезда КПК в плане развития международных отношений?

Китай – наш крупнейший партнёр, стратегический. У нас самый большой товарооборот именно с Китаем. Сегодня это около 63 млрд долларов. Мы запустили несколько крупнейших проектов совместно с Китаем, включая проекта Ямал-СПГ. Китай является крупнейшим инвестором в эти проекте. У нас проекты в космосе, авиации, энергетике.



Что касается выборов в России, у меня есть полная уверенность в том, что отношения с Китаем имеют общенациональный консенсус, и потому отношение с КНР останутся неизменными и после выборов.

Доживёт ли действующее правительство до выборов?

Я считаю работу нашего правительства удовлетворительной. Об этом говорит и возвращение к устойчивому росту экономики, устойчивому макроэкономическому развитию. Приток инвестиций из-за рубежа – это ещё вопрос доверия правительству. Считаю, что поднимать вопрос о кадровых перестановках сегодня некорректно, преждевременно.

Международное радио Китая:Синьхуа:Владимир Путин:Вопрос от НТВ:Президент: