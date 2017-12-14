17:18 14 декабря

Президент на пресс-конференции: Считаю работу нашего правительства удовлетворительной

Международное радио Китая:
В 2018 году в России состоятся президентские выборы. Как эти выборы повлияют на отношение с Китаем?


Синьхуа:
Россия и Китай заявили о стратегии единого пояса-единого пути. Как Вы оцениваете российско-китайские отношения? Как Вы оцениваете решения съезда КПК в плане развития международных отношений?



Владимир Путин:
Китай – наш крупнейший партнёр, стратегический. У нас самый большой товарооборот именно с Китаем. Сегодня это около 63 млрд долларов. Мы запустили несколько крупнейших проектов совместно с Китаем, включая проекта Ямал-СПГ. Китай является крупнейшим инвестором в эти проекте. У нас проекты в космосе, авиации, энергетике.

Что касается выборов в России, у меня есть полная уверенность в том, что отношения с Китаем имеют общенациональный консенсус, и потому отношение с КНР останутся неизменными и после выборов.


Президент на пресс-конференции: Считаю работу нашего правительства удовлетворительной


Вопрос от НТВ:
Доживёт ли действующее правительство до выборов?


Президент:
Я считаю работу нашего правительства удовлетворительной. Об этом говорит и возвращение к устойчивому росту экономики, устойчивому макроэкономическому развитию. Приток инвестиций из-за рубежа – это ещё вопрос доверия правительству. Считаю, что поднимать вопрос о кадровых перестановках сегодня некорректно, преждевременно.

Использованы фотографии: Россия24
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 78

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  1. Million Сегодня, 14:47
    Конференцию можно заканчивать...
    Million
    1. Шура пермский Сегодня, 14:48
      работа правительства на 0 из 5...
      Шура пермский
      1. Anarchist Сегодня, 14:51
        Цитата: Шура пермский
        работа правительства на 0 из 5...

        Где-то, местами на -2! В образовании например: внедрили сингапурскую систему, когда хвалят Советскую! Ещё и в бизнес податься предлагают педагогам, кого зарплата не устраивает...
        Вредители фиговы!
        Anarchist
        1. Сергей-svs Сегодня, 15:12
          Цитата: Anarchist
          Вредители фиговы!

          Лучшим сценарием пресс-конференции президента России, стал бы следующий сценарий. winked Путин появляется в зале и подходит к огромному экрану,а на нём показывают - как пакуют в "воронки" известных казнокрадов и олигархов! good Через некоторое время экран темнеет, президент произносит фразу: "Кажется, я ответил на все ваши вопросы", - и удаляется! yes
          Но, это были всего лишь только мечты... crying
          Сергей-svs
      2. papas-57 Сегодня, 16:11
        ''Считаю работу нашего правительства удовлетворительной''. Вот тут действительно стало смешно!
        papas-57
    2. Черный_Ватник Сегодня, 14:50
      Оценка "удовлетворительно" от Путина означает, что халуям в правительстве стоит задуматься.
      Черный_Ватник
      1. 210окв Сегодня, 14:52
        Ээ!...Они там в креслах всех нас переживут..
        Цитата: Черный_Ватник
        Оценка "удовлетворительно" от Путина означает, что халуям в правительстве стоит задуматься.
        210окв
        1. Фрол 7525 Сегодня, 14:58
          Ещё бы!!!Там тепло,светло,а,главное,-сухо!!!И можно коллекцию золотых часов собрать к тому же... laughing
          Фрол 7525
      2. Оверлок Сегодня, 16:48
        о том, чтобы еще хапнуть
        Оверлок
    3. Стропорез Сегодня, 15:05
      Цитата: Million
      Конференцию можно заканчивать...

      можно было и не начинать...
      Стропорез
    4. Кент0001 Сегодня, 16:15
      Т.е. Айфон и Ко рулит как надо..., тогда я наверное чего-то не понимаю......
      Кент0001
  2. лесовозник Сегодня, 14:47
    А народ считает работу правительства отвратительной
    лесовозник
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:48
      а я считаю что цены на нефть были и 25$
      но как много тут скулило людей что при цене - 60$ экономика полетит в тартарары.
      Ну потому что правительство убогое. Ага.

      Так же скулили о резервном фонде и о прочем прочем.

      И где эти прогнозы? Где банкротство? Обнищание масс? Правильно. Придал я этим прогнозам вращательное движение

      Пока тут о плохом "правительстве" скулят уже десяток лет - ВВП увеличился с 7 до 86 триллионов

      2001г. – 8 трлн. 943,6 млрд. рублей
      2002г. – 10 трлн. 830,5 млрд. рублей
      2003г. – 13 трлн. 208,2 млрд. рублей
      2004г. – 17 трлн. 027,2 млрд. рублей
      2005г. – 21 трлн. 609,8 млрд. рублей
      2006г. – 26 трлн. 917,2 млрд. рублей
      2007г. – 33 трлн. 247,5 млрд. рублей
      2008г. – 41 трлн. 276,8 млрд. рублей
      2009г. – 38 трлн. 807,2 млрд. рублей
      2010г. – 46 трлн. 308,5 млрд. рублей
      2011г. – 60 трлн. 282,5 млрд. рублей
      2012г. – 68 трлн. 163,9 млрд. рублей
      2013г. – 73 трлн. 133,9 млрд. рублей
      2014г. – 79 трлн. 199,7 млрд. рублей
      2015г. – 83 трлн. 232,6 млрд. рублей
      2016г. – 86 трлн. 043,6 млрд. рублей

      И пока тут и дальше будут скулить - плохое правительство будет и дальше работать и увеличивать ВВП

      Утрите сопли, господа. Давите кнопки и делайте прогнозы - буду читать вас в туалете, все же интереснее чем этикетка на освежителе воздуха
      с-т Petrov
      1. Железякин Сегодня, 15:20
        Оценка удовлетворительно, всегда была на столько далека от провала, на сколько долека от идеала. На троечку! А далее резонный вопрос, а где же отличники?
        Железякин
      2. АА17 Сегодня, 15:49
        Уважаемый, с-т Petrov. Добавим несколько цифр к Вашим данным. Картина будет выглядеть по другому.
        2001г. – 8 трлн. 943,6 млрд. рублей - кол-во $ миллиардеров в России - 8 чел.
        2002г. – 10 трлн. 830,5 млрд. рублей - 7 чел.
        2003г. – 13 трлн. 208,2 млрд. рублей - 17 чел.
        2004г. – 17 трлн. 027,2 млрд. рублей - 25 чел.
        2005г. – 21 трлн. 609,8 млрд. рублей - 30 чел.
        2006г. – 26 трлн. 917,2 млрд. рублей - 44 чел.
        2007г. – 33 трлн. 247,5 млрд. рублей - 60 чел.
        2008г. – 41 трлн. 276,8 млрд. рублей - 87 чел.
        2009г. – 38 трлн. 807,2 млрд. рублей - 32 чел.
        2010г. – 46 трлн. 308,5 млрд. рублей - 62 чел.
        2011г. – 60 трлн. 282,5 млрд. рублей - 101 чел.
        2012г. – 68 трлн. 163,9 млрд. рублей - 96 чел.
        2013г. – 73 трлн. 133,9 млрд. рублей - 110 чел.
        2014г. – 79 трлн. 199,7 млрд. рублей - 111 чел.
        2017г. – 86 трлн. 043,6 млрд. рублей - 97 чел.
        "...Форбс Россия 2017. "...Мировая экономика явно идёт в сторону стабилизации, если даже у Российских бизнесменов, задавленных санкциями и низкими ценами на нефть, такой впечатляющий рост капиталов за год. В прошлом году в список Форбс вошло 76 Россйиских предпринимателей с суммарным капиталом 275 миллиардов долларов, а рейтинг 2017 года уже включает 96 россиян и их суммарные активы прибавили в весе на 40%, достигнув отметки 387,2 млрд.долл. Докризисный уровень 422 млрд.долл., зафиксированный в рейтинге 2014 года, пока не восстановлен, но динамика убедительная!..."
        "...Число долларовых миллионеров в России в прошлом году (2016г.-АА17) росло быстрее всего в мире, следует из доклада World Wealth Report 2017, составленном консалтинговой компанией Capgemini..."
        П.С. "...плохое правительство будет и дальше работать и увеличивать ВВП..." -Ваша фраза. Вывод: Чем больше становится ВВП России, тем больше миллиардеров и миллионеров в России. Остальные россияне становятся ещё беднее.
        АА17
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:20
          Вывод: Чем больше становится ВВП России, тем больше миллиардеров и миллионеров в России. Остальные россияне становятся ещё беднее.


          Вы так и будете беднеть, пока правильные выводы делать не научитесь.

          И считая чужие деньги, богаче Вы точно не станете.
          с-т Petrov
          1. АА17 Сегодня, 16:24
            Мы говорим о ВВП России. Там есть и часть моего труда. Так что, я считаю свои деньги.
            АА17
            1. с-т Petrov Сегодня, 16:26
              ок. на сколько Вы стали беднее с 2001 года?

              с-т Petrov
          2. Оверлок Сегодня, 16:59
            Цитата: с-т Petrov
            И считая чужие деньги, богаче Вы точно не станете.

            вы очевидно в хорошем достатке живете? вам на сограждан наплевать. Главное, чтобы дома все было хорошо
            Оверлок
      3. andrej-shironov Сегодня, 15:50
        wink Уважаемый Петров! Напишите пожалуйста, как можно детям скормить свою часть ВВП и как их в ВВП обеть и обуть?
        andrej-shironov
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:06
          Ну я понимаю что некоторые в голову видимо только едят. Но ладно. Расскажу.

          Чем больше ВВП, тем бОльшими средствами может оперировать государство. Делать инфраструктурные проекты, платить социальные пособия за рождение первого ребенка, мат.капитал и прочее прочее

          А Вы, не работающий и налоги не платящий - считаю рассчитывать вообще ни на что не должны. Я бы еще штраф с Вас брал каждый месяц, пока вы официально не устроитесь на работу. Как в РБ. А то про детей расписываете Ваших голодных.

          И спрашивать Вам в первую очередь нужно с себя, а не с Путина, Медведева или кого еще.

          Хотя это сложнее. Но я Вам желаю сил. И да - Ваша борьба с Путиным смешна и убога.

          Поэтому крепитесь и готовьтесь скулить еще 6 лет. Хотя я уверен, скулить Вы будете всегда, не зависимо от того, кто сидит в Кремле.

          Пока у нас нас на 150 миллионов населения - 50 миллионов пенсионеров + бюджетников - да еще и таких персонажей, налогов не платящих выше крыши и всего 15 миллионов делающих добавочную стоимость продукта - жить так и будем.

          Пока ты это не поймешь - так и будешь скулить на форуме о том, что тебе государство должно детей кормить


          с-т Petrov
          1. Старый военрук Сегодня, 16:38
            Видал м.. чудаков, сам чудак, но чтобы до такой степени...
            Старый военрук
          2. andrej-shironov Сегодня, 16:48
            wink Ключевое слово в вашей тираде "может". А как мы знаем про мужчин "мочь не значит хотеть" wink Так пусть власть создаст экономические условия что я нашёл официальную работу с достойной зарплатой и я с удовольствием буду платить налоги. И ты мне не тыкай.
            andrej-shironov
            1. с-т Petrov Сегодня, 16:54
              И ты мне не тыкай.


              а что мне с тобой делать? может мне уважать тебя безработного? налоги не платящего? и на форуме скулящего о своих голодных детях?

              Так пусть власть создаст экономические условия что я нашёл официальную работу


              ты смешной. Иди лучше работай, у тебя дети голодные. А не кнопки дави

              я с удовольствием буду платить налоги


              ага. чудной ты

              с-т Petrov
      4. Оверлок Сегодня, 16:58
        Если все так замечательно, то почему детям на лечение по телику собирают?
        Не хотели бы подтереть сопли 22 млн нищих в России? или работающим за 10300? Или бабуле пенсионерке с пенсией в 11000 ?
        Оверлок
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:58
          а чей та вы не рассказываете сколько нищих было до Медведева и Путина?

          А про пенсию? Можете в $ ради объективности

          Или Медведев и Путин сделали бабуле пенсионерке только хуже?

          или работающим за 10300


          каждый выбирает себе ту зарплату и работу, которую захочет (в плане нет жестких условий у человека, что он обязан работать там то там то) и на которую хватает способностей. В конце концов - если в регионе нет работы - есть компьютер - обучающие курсы и прочее - в общем все реально. И работы удаленной хватает. Было бы желание

          вот
          andrej-shironov
          для государства нищий, безработный и бесполезный. Но он ходит в больницу, рассчитывает на лучшие условия и имеет свои требования
          с-т Petrov
          1. Оверлок Сегодня, 17:15
            так ЕБН и не хвалился как ВВП. ЕБН хоть обещал на рельсы лечь, а ВВП не обещает, просто поднимает налоги и цены.
            Оверлок
    2. 210окв Сегодня, 14:48
      Народ и правительство ДАМа вещи несовместимые..
      Цитата: лесовозник
      А народ считает работу правительства отвратительной
      210окв
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:55
        210окв
        Народ и правительство ДАМа вещи несовместимые..
        А провительсто как вы там ДАМа laughing Само по себе без Путина формируется и живёт своей антироссийской жизнью? laughing Ха ха.Вот артисты.
        Наблюдатель2014
    3. КОСМОС Сегодня, 14:59
      Цитата: лесовозник
      А народ считает работу правительства отвратительной

      Ну да, у нас каждая кухарка разбираться в работе правительства, тоже мне профессоры кислых щей. fool
      ВВП поскромничал в оценке, что бы неустойчивую психику душевнобольных излишне не травмировать.
      КОСМОС
    4. СомневаюсьЯ Сегодня, 15:16
      Цитата: лесовозник
      А народ считает работу правительства отвратительной

      А народ никто и не спрашивает.
      Цитата: 210окв
      Народ и правительство ДАМа вещи несовместимые..

      Зато Вова и правительство ДАМа вещи совместимые.
      Цитата: с-т Petrov
      ...ВВП увеличился с 7 до 86 триллионов...

      ВВП - это Владимир Владимирович Путин? У него что ли увеличилось? Или у его друзей увеличилось? Или у депутатов, сенаторов увеличилось? Или в облигациях ФРС увеличилось?
      Очень может быть. Зато у всех остальных уменьшилось...
      СомневаюсьЯ
      1. с-т Petrov Сегодня, 15:27
        ВВП - это Владимир Владимирович Путин? У него что ли увеличилось? Или у его друзей увеличилось? Или у депутатов, сенаторов увеличилось? Или в облигациях ФРС увеличилось?


        болезный, идите мимо
        с-т Petrov
    5. Оверлок Сегодня, 16:49
      мнение Путина часто не совпадает с мнением народа.Но Путину от этого не холодно, не жарко
      Оверлок
  3. 210окв Сегодня, 14:47
    Коней на переправе не меняют?!Я в этом нисколько не сомневался.Даже если был бы сильный спад...Все равно-УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.
    210окв
    1. Tatanka Yotanka Сегодня, 14:57
      Цитата: 210окв
      Коней на переправе не меняют

      да уж коней и в войну меняли - командущих округов, фронтов, армий, бывало и расстреливали, а щас остались дорогие рысаки в стойлах да жалкие клячи которые овес наяривают, ну а тягловых коней пару министров которые сеном обходятся)))
      Tatanka Yotanka
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:48
    Ну да, у нас вон оказывается, экономика ростет -вширь и по ночам! recourse А еще есть Айфоний Ведмедев -человек застрял в детстве, ему бы в садик походить , а его премьерствовать поставили belay
    Геркулесыч
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:49
    Я считаю работу нашего правительства удовлетворительной. Об этом говорит и возвращение к устойчивому росту экономики, устойчивому макроэкономическому развитию. Приток инвестиций из-за рубежа
    ДА!!! wassat laughing laughing
    Наблюдатель2014
  6. Bulrumeb Сегодня, 14:50
    Я считаю работу нашего правительства удовлетворительной. Об этом говорит и возвращение к устойчивому росту экономики, устойчивому макроэкономическому развитию. Приток инвестиций из-за рубежа – это ещё вопрос доверия правительству.

    Ну и кто там говорил про хорошего царя и плохих бояр? Хотя думаю снова такие найдутся
    Bulrumeb
    1. Tatanka Yotanka Сегодня, 15:03
      Цитата: Bulrumeb
      Ну и кто там говорил про хорошего царя и плохих бояр? Хотя думаю снова такие найдутся

      тут народное мнение по веткам сайта кучкуется, - если это про внешнюю политику - тут все про царя, ну а если внутренняя то в основном про бояр хотя и царю тут тоже достается)))
      Tatanka Yotanka
  7. Венд Сегодня, 14:52
    Я считаю работу нашего правительства удовлетворительной.
    Удовлетворительная это не хорошая или отличная. Как говорится, есть еще над чем работать.
    Венд
    1. Гардамир Сегодня, 15:12
      Удовлетворительная это не хорошая или отличная
      есть две оценки удовлетворительно и не удовлетворительно. Так что пусть работают. Если этих убрать, работать не с кем будет.
      Гардамир
      1. andrej-shironov Сегодня, 15:52
        laughing Народ чтоли головастый в России перевёлся или они (правительство) сами так решили?
        andrej-shironov
  8. Геркулесыч Сегодня, 15:03
    Экономика у нас как женщина, которую максимум смогли только удовлетворить, но не знают, как осчастливить!
    Геркулесыч
  9. Гардамир Сегодня, 15:15
    Какою мерою меряете, такой и вам отмеряют.
    Я считаю работу нашего правительства удовлетворительной. Об этом говорит и возвращение к устойчивому росту экономики, устойчивому макроэкономическому развитию. Приток инвестиций из-за рубежа – это ещё вопрос доверия правительству.

    Будет ли в этом столетии правитель, для которого важно благосостояние народа, а не макроэкономические показатели?
    Гардамир
    1. vadsonen Сегодня, 15:40
      Будет ли в этом столетии правитель, для которого важно благосостояние народа, а не макроэкономические показатели?

      Питерская ОПГ во главе с Вованом само от кормёжной миски не оторвётся.
      vadsonen
  10. LPD17 Сегодня, 15:31
    а например что с отменой транспортного налога после введенных акцизов на бензин???.....
    LPD17
  11. rruvim Сегодня, 15:34
    Щютка:"Устойчивое падение спутников в океан, вывод наших войск из Сирии, сжижение газа при остановке Северного и Южного потоков, сотни тысяч купленных у Китая видеокарт для Сбербанка, отобранная корзинка с вином и колбасками у Улюкаева... Поэтому считаю работу нашего правительства удовлетворительной."
    rruvim
  12. Ромин Сегодня, 15:38
    А я считаю работу правительства РФ и оценку этой работы Президентом РФ - Неудовлетворительной.
    Ромин
  13. andrej-shironov Сегодня, 15:46
    Ну хоть кого то наше правительство удовлетворяет. Вообще радует когда власть монолитна в защите себя самой.
    andrej-shironov
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:51
      все воюешь с Путеным в интернете?

      Езжай на украину, там как раз раздаёт государство то, что не додало по мнению кастрюлеголовых. Может успеете

      А кастрюлю я Вам могу почтой России выслать. Чтоб вы вписались в "сообщество"
      с-т Petrov
      1. andrej-shironov Сегодня, 15:57
        smile Езжай сам! А то таких советчиков как вы тут пруд пруди.
        andrej-shironov
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:12
          пруд пруди тут тех, кто свои личные проблемы объясняет плохой работой Медведева или Путина

          сказочные персонажи. Со сказочной борьбой
          с-т Petrov
          1. andrej-shironov Сегодня, 16:51
            smile Да ладно! Свои проблемы? Так у меня проблем нет, есть задачи! Я согласен Путин и Медведев сказочные персонажи.
            andrej-shironov
    2. Оверлок Сегодня, 17:18
      так они друг друга удовлетворяют: ВВП- правительство, правительство-ВВП
      Оверлок
  14. 16112014nk Сегодня, 16:08
    Как я и сказал вчера - переливание из пустого в порожнее. Приток инвестиций? А что по поводу оттока "илитой" непосильно нажитого?. В разы больше притока, но об этом не говорится. Один Керимов вывез во Францию несколько чемоданов наличными общим весом более тонны.Наличкой 700 с лишним миллионов, через границу, через таможню. Попробуй простой турист вывезти незадекларированную валюту - враз повяжут.
    16112014nk
  15. Ещетотгусь Сегодня, 16:08
    Жить стало лучше...жить стало веселее.... wassat
    Ещетотгусь
  16. Евдоким Е Сегодня, 16:16
    Цитата: с-т Petrov

    Пока тут о плохом "правительстве" скулят уже десяток лет - ВВП увеличился с 7 до 86 триллионов
    Утрите сопли, господа. Давите кнопки и делайте прогнозы - буду читать вас в туалете, все же интереснее чем этикетка на освежителе воздуха


    Есть такой анекдот-загадка. Вопрос: Кто дурнее дурака? Ответ: ду.р..ак с инициативой!
    Вот к чему вы этот бред написали? Лизнуть уже не только президенту, а самому Медведеву захотелось? Только лизнул не туда и не по теме.
    Все ведь понимают, что весь рост этого пресловутого ВВП липовый. Сколько весил рубль в 2000г. и сколько в 2016? В 2000г. билет на трамвай в моем городе стоил 2 рубля, а в 2017 уже 21 рублик. Рост более чем в десять раз.
    Нефть в 2000г. стоила девять долларов, а в 2005 в десять раз дороже. Вот и все! Никакого реального роста нет. Есть инфляционное вздутие. Меньше лижите, больше думайте! Не уподобляйтесь персонажу из мультфильма про Маугли.
    Евдоким Е
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:24
      клоун, ты друзьям своим пиши про то, кому они и что лижут.
      с-т Petrov
      1. Евдоким Е Сегодня, 16:32
        с-т Petrov Не нужно на правду обижаться. Мои друзья не из лизунов.
        Евдоким Е
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:35
          я то в курсе что среди вас другое движение распространено.

          Просто не хочется на этом сайте обсуждать то, как вы друг у друга отсасываете после форумной борьбы с Путиным

          Можешь не отвечать. Мне брезгливо общаться с убогими на думку, которые мне расписывают то, что ВВП РФ 2017 года равно ВВП 2001 года.

          Зря ты поднял эту тему про отлизать. Но твой ум на бОльшее не способен

          Но раз поднял тему то и про себя услышал. Ты же тоже не обиделся на правду?
          с-т Petrov
      2. andrej-shironov Сегодня, 16:55
        smile Фи, Петров! Вы только что расписались в "импотенции" при проведении диспута!
        andrej-shironov
  17. Radikal Сегодня, 16:32
    Президент на пресс-конференции: Считаю работу нашего правительства удовлетворительной
    Есть ещё вопросы к докладчику? wassat
    Radikal
  18. Старый военрук Сегодня, 16:34
    Ну, а чего другого от него ждать, свои люди - разберутся. А то, что народ очень встревожен и обозлён,это не важно. Он, этот народ, всегда недоволен. Стоит ли на него обращать внимание?
    Старый военрук
  19. Altona Сегодня, 16:35
    Цитата: Черный_Ватник
    Оценка "удовлетворительно" от Путина означает, что халуям в правительстве стоит задуматься.

    ----------------------------
    В отчетности есть только две оценки - "удовлетворительно" и "неудовлетворительно". Остальная шкала оценок отсутствует. Другое дело, что Путин не ставит каких-то Правительству масштабных задач, кроме постройки 12 стадионов к очередному Мундиалю. Отсюда и мундиальная работа нашего Правительства для всего общества. А интересы олигархата, правящего класса, соблюдены полностью, тут у Правительства твердая пятёрка. Вопрос ведь кто с какого ракурса смотрит на работу Правительства.
    Altona
    1. Sergey53 Сегодня, 16:49
      Другая оценка только неудовлетворительная. Т.е. одна из двух. Промежутка нет.
      Sergey53
  20. Оверлок Сегодня, 16:47
    Я считаю работу нашего правительства удовлетворительной. Об этом говорит и возвращение к устойчивому росту экономики, устойчивому макроэкономическому развитию.
    --------------
    Какие вопросы к либеральному курсу правительства во главе с Медведевым?
    Президент считает- хорошо поработали ребята.
    Голосуя за Путина помните- Премьер Медведев.
    Оверлок
  21. Sergey53 Сегодня, 16:47
    Возможно для президента работа правительства и удовлетворительная, без потрясений же прожили, ну и ладно. А для народа работа правительства не является удовлетворительной, так как она\работа\ была антинародной, антисоциальной.Популизм нам не нужен, нам надо нормальной ,человеческой жизни а не её прозябания. Себе в правительстве зарплату подняли наверно не на 4%?
    Sergey53
  22. Оверлок Сегодня, 16:49
    Цитата: 210окв
    Коней на переправе не меняют?!

    а если это ослы?
    Оверлок
    1. Sergey53 Сегодня, 16:54
      Эти слова звучат на каждой конференции. Обычно клячу на переправе пристреливают, так как она мешает остальным лошадям выполнять свою работу. То -есть создаёт затор.
      Sergey53
  23. Старый Хрен Сегодня, 17:00
    Я тоже считаю работу правительства удовлетворительным. В США 1 трлн долларов перекачанных из России. Если б работали на отлично было бы два триллиона в США. Короче есть куда стремиться. Есть еще трудовые резервы!
    Старый Хрен
  24. Оверлок Сегодня, 17:01
    Цитата: с-т Petrov
    Пока у нас нас на 150 миллионов населения - 50 миллионов пенсионеров + бюджетников - да еще и таких персонажей, налогов не платящих выше крыши и всего 15 миллионов делающих добавочную стоимость продукта - жить так и будем.

    Предлагаю: пенсионеров в газовые камеры, бюджетников- на кол. Зачем тратить на них деньги!Это по вашей логике, мистер либерал. Ибо именно так предлагает сделать Дворкович
    Оверлок
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:05
      Предлагаю: пенсионеров в газовые камеры, бюджетников- на кол. Зачем тратить на них деньги!Это по вашей логике, мистер либерал. Ибо именно так предлагает сделать Дворкович


      вы смешной. Это предлагает теперь не только Дворкович но и ты. Прочти что ты написал.

      а мою логику вы не поняли. Но я не удивлен)
      с-т Petrov
      1. Оверлок Сегодня, 17:08
        ты тупой и глупый человек
        Оверлок
        1. с-т Petrov Сегодня, 17:13
          ты классный и умный. Знатно я парировал?
          с-т Petrov
  25. Оверлок Сегодня, 17:04
    Цитата: с-т Petrov
    Просто не хочется на этом сайте обсуждать то, как вы друг у друга отсасываете после форумной борьбы с Путины

    да у вас гомосексуальные наклонности! может быть поделитесь своими успехами в этом процессе? Видать вы крупный специалист по сосательному делу! По -простому вы просто хам
    Оверлок
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:07
      По -простому вы просто хам


      laughing вы не прочли на что я ответил таким образом? и развил какие мысли

      может быть поделитесь своими успехами в этом процессе?


      потянуло? Так вы к этому персонажу обратитесь. Я по "лизанию" - по отсасыванию - оппоненты)
      с-т Petrov
      1. Оверлок Сегодня, 17:08
        На премьерах побывали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, экс-министр финансов Алексей Кудрин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, министр транспорта Максим Соколов, замминистра иностранных дел Григорий Карасин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, член Олимпийского комитета России Шамиль Тарпищев, бывший и нынешний начальники департамента культуры Москвы, миллиардеры во главе с Романом Абрамовичем, Ксения Собчак и иные «львицы».
        Вперед, за вождями, сосатель
        Оверлок
        1. с-т Petrov Сегодня, 17:09
          ты обиделся что ли? не стоит. обратись к нему - вам по теме есть о чем поговорить. Обсудите успехи. Или чем ты там интересовался

          По -простому вы просто хам


          laughing
          с-т Petrov
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