Путин - Польше о Ту-154: Переверните эту страницу, станьте зрелыми

Когда Россия вернёт фрагменты самолёта Ту-154 Польше? Как вы прокомментируете заявления о том, что в польском руководстве заявляют о взрывах на борту, о том, что не вы лично, но ваши люди фактически причастны к этой катастрофе?

Слушайте, но мы это уже устали от этого. Если были взрывы, то вопрос: откуда взлетал самолёт – из Москвы или Варшавы? Из Варшавы. Ищите тогда у себя... Да не было там никаких взрывов. Это установили многочисленные комиссии экспертов. Мы знаем: вошёл человек в кабину пилотов, отдал распоряжение садиться в любом случае. Вот и сели... Была трагедия. Те же фрагменты (самолёты). Для чего вы всё это делаете? Переверните вы эту страницу. Станьте зрелыми. Работайте на пользу Польше, на российско-польские отношения. Сколько потеряла ваша страна от поддержки всевозможных санкций? Сколько закрыто рабочих мест, сколько не открыто. Нам от Польши ничего не надо. Мы хотели бы развивать наши отношения.

Безопасность обеспечивали наши военнослужащие и на земле, и в воздухе. Самое опасное – посадка и взлёт самолёта, который может быть сбит ПЗРК. Лётчики летели не просто рядом, они, по сути, прикрывали наш самолёт. Потом разошлись. Я им очень за это благодарен.



А главное препятствие для окончательного решения вопроса в Сирии – повышение уровня образования и благосостояния. Именно от низкого уровня образования и уровня жизни порождается терроризм. У всех участников этих процессов не должно быть соблазна использовать террористические группировки в своих целях. Создали «Аль-Каиду» для борьбы с советскими войсками в Афганистане, а они потом нанесли удар 11 сентября. мы говорим американцам: боевики перебираются в Ирак. Они там не реагируют - видимо, хотят сохранить боевиков,

чтобы потом использовать их, в том числе, для попытки смещения Асада.

Вопрос от журналиста из Польши:Путин:Журналист «Интерфакса» задала вопрос о поездке Владимира Путина по Ближнему Востоку и конкретно вопрос по поводу прилёта на авиабазу Хмеймим в Сирии.Президент отметил, что поездка была необходима. Вопрос касался создания соответствующих условий (безопасности) и того, когда завершится процесс ликвидации бандформирований.Путин:По словам президента России, важно наладить политический, гуманитарный процесс, что приведёт к восстановлению мира в Сирии.