17:19 14 декабря

Путин - Польше о Ту-154: Переверните эту страницу, станьте зрелыми

Вопрос от журналиста из Польши:
Когда Россия вернёт фрагменты самолёта Ту-154 Польше? Как вы прокомментируете заявления о том, что в польском руководстве заявляют о взрывах на борту, о том, что не вы лично, но ваши люди фактически причастны к этой катастрофе?


Путин:
Слушайте, но мы это уже устали от этого. Если были взрывы, то вопрос: откуда взлетал самолёт – из Москвы или Варшавы? Из Варшавы. Ищите тогда у себя... Да не было там никаких взрывов. Это установили многочисленные комиссии экспертов. Мы знаем: вошёл человек в кабину пилотов, отдал распоряжение садиться в любом случае. Вот и сели... Была трагедия. Те же фрагменты (самолёты). Для чего вы всё это делаете? Переверните вы эту страницу. Станьте зрелыми. Работайте на пользу Польше, на российско-польские отношения. Сколько потеряла ваша страна от поддержки всевозможных санкций? Сколько закрыто рабочих мест, сколько не открыто. Нам от Польши ничего не надо. Мы хотели бы развивать наши отношения.



Путин - Польше о Ту-154: Переверните эту страницу, станьте зрелыми


Журналист «Интерфакса» задала вопрос о поездке Владимира Путина по Ближнему Востоку и конкретно вопрос по поводу прилёта на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Президент отметил, что поездка была необходима. Вопрос касался создания соответствующих условий (безопасности) и того, когда завершится процесс ликвидации бандформирований.

Путин:
Безопасность обеспечивали наши военнослужащие и на земле, и в воздухе. Самое опасное – посадка и взлёт самолёта, который может быть сбит ПЗРК. Лётчики летели не просто рядом, они, по сути, прикрывали наш самолёт. Потом разошлись. Я им очень за это благодарен.

А главное препятствие для окончательного решения вопроса в Сирии – повышение уровня образования и благосостояния. Именно от низкого уровня образования и уровня жизни порождается терроризм. У всех участников этих процессов не должно быть соблазна использовать террористические группировки в своих целях. Создали «Аль-Каиду» для борьбы с советскими войсками в Афганистане, а они потом нанесли удар 11 сентября. мы говорим американцам: боевики перебираются в Ирак. Они там не реагируют - видимо, хотят сохранить боевиков,
чтобы потом использовать их, в том числе, для попытки смещения Асада.


По словам президента России, важно наладить политический, гуманитарный процесс, что приведёт к восстановлению мира в Сирии.

Использованы фотографии: Россия1
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 26

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  1. Шура пермский Сегодня, 14:59
    пшеков не надо было вообще приглашать-это те ещё баснеплёты...
    Шура пермский
    1. solzh Сегодня, 15:01
      Ляхи никогда не отличались ни умом, не сообразительностью
      solzh
      1. хрыч Сегодня, 15:17
        Цитата: solzh
        Ляхи никогда не отличались ни умом, не сообразительностью

        Значит они хоть и говорят, но не птица Говорун laughing
        хрыч
        1. Татьяна Сегодня, 15:27
          Путин - Польше о Ту-154: Переверните эту страницу, станьте зрелыми

          В сумасшедшем доме, в который превращается правительство Польши, могут быть "зрелыми" только "овощи", т.е. совсем медикаментозно лежаче-невменяемые, как под наркозом больные, с полностью отключенным от мира сознанием головного мозга.
          Татьяна
    2. Фрол 7525 Сегодня, 15:01
      Слушайте, но мы это уже устали от этого. Если были взрывы, то вопрос: откуда взлетал самолёт – из Москвы или Варшавы? Из Варшавы. Ищите тогда у себя... Да не было там никаких взрывов. Это установили многочисленные комиссии экспертов.
      Вот соглашусь,достали!!!
      Фрол 7525
    3. сибиралт Сегодня, 15:14
      Путин ответил, что он в то время был не при делах, председательствуя в правительстве РФ, и спецслужбы ему не подчинялись. А что касается предполагаемого взрыва в самолете, взлетевшего в Варшаве, то пусть там и ищут, кто взрывчатку подложил. request Таки, это и так всем понятно, кроме гонористых поляков.
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 15:00
    Пора нам Польше выставить счет за оккупацию Пскова,Смоленска и Москвы...Раз они такие упертые..
    210окв
  3. Геркулесыч Сегодня, 15:01
    То есть, в полете не только самолет "взорвали " , но и пока он падал, утянули куда то фрагменты этого самолета? ??? what
    Геркулесыч
  4. pvv113 Сегодня, 15:04
    Переверните вы эту страницу. Станьте зрелыми.

    Путин фантаст - предлагает полякам поумнеть
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 15:23
      Добрый день Владимир ! hi поляки не угомонятся пока их в их дерьмо носом не потыкать.
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 15:47
        Виктор, салют! По-моему нынешним польским политикам тыканье в дерьмо даже нравится. Прошли времена, когда в Варшаве у власти адекватные люди стояли
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 15:48
          Чем это заканчивается они по моему подзабыли.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 15:50
            Да и вообще, в Европе отношение к урокам истории крайне неудовлетворительное. А в Польше - особенно
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 15:55
              Для Польши это заканчивалось всегда более трагически чем для других.
              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 16:00
                Может они к таким финалам привыкли и без этого уже не могут? wink
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 16:11
                  Это их выбор , опять Польшу могут поделить на части.
                  Идущий
                  1. pvv113 Сегодня, 16:20
                    Честно говоря - мне судьба современной Польши глубоко по барабану. Хотят раздела - пусть их делят. Никакого сожаления, если вообще с карты Европы исчезнет
                    pvv113
                    1. Идущий Сегодня, 16:26
                      Так и мне , но если бы ещё не смердили под носом , а то допросятся.
                      Идущий
  5. Livonetc Сегодня, 15:11
    Цитата: Геркулесыч
    То есть, в полете не только самолет "взорвали " , но и пока он падал, утянули куда то фрагменты этого самолета? ??? what

    Да просто береза в которую он врезался не совсем береза.
    Это секретный комплекс активной приаэродромной зоны ПВО.
    Передставля\ет собой единый биомеханический боевый организьм.
    Пшеки предоставили фрагмент аудиофайла.
    Расшифровка переговоров пшека с березой.
    "Стой, кто живёт!? Здесь жить запрещено,
    Это вас касается и это не смешно.
    В этом месте нужно приказы выполнять,
    И не надо мне в лицо тяжело дышать."
    Livonetc
    1. Alexey RA Сегодня, 15:39
      Цитата: Livonetc
      Да просто береза в которую он врезался не совсем береза.

      Эта берёза - кого надо берёза. smile
      Alexey RA
  6. rruvim Сегодня, 15:15
    "Вот и сели.." Класс! Ну как полякам объяснить, что это трагическая случайность? Ведь на борту были уважаемые для нашей страны люди. Например православный Епископ из Белостока. "Переверните страницу..."- в этом ВВП прав. Не люблю поляков (много гадостей они для нас сделали), но о крушении этого борта столько написано и переписано... Все искренни скорбели. Люди на борту были приличные.
    rruvim
  7. Altona Сегодня, 15:33
    Цитата: Livonetc
    Расшифровка переговоров пшека с березой.

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    Я спросил у ясеня, я спросил у тополя? Разговоры с деревьями за гранью добра и зла. laughing
    Altona
    1. WAN Сегодня, 16:18
      Задорнова напомнило:

      История про американский авианосец и испанский маяк:

      Испанцы: (помехи на заднем фоне) ... говорит А-853, пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг, во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль.

      Американцы: (помехи на заднем фоне) ...советуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами.

      Испанцы: Ответ отрицательный. Повторяем, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения.

      Американцы (другой голос): С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на север во избежание столкновения.

      Испанцы: Мы не считаем ваше предложение ни возможным, ни адекватным, советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас.

      Американцы (на повышенных тонах): С ВАМИ ГОВОРИТ КАПИТАН РИЧАРД ДЖЕЙМС ХОВАРД, КОМАНДУЮЩИЙ АВИАНОСЦА USS LINCOLN, ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВТОРОГО ПО ВЕЛИЧИТЕ ВОЕННОГО КОРАБЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА. НАС СОПРОВОЖДАЮТ 2 КРЕЙСЕРА, 6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 4 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОРАБЛИ ПОДДЕРЖКИ. Я ВАМ НЕ , Я ИЗМЕНИТЬ ВАШ КУРС НА 15 ГРАДУСОВ НА СЕВЕР. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО КОРАБЛЯ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО УБЕРИТЕСЬ С НАШЕГО КУРСА!!!!

      Испанцы: С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Нас 2 человека. Нас сопровождают пес, ужин, 2 бутылки *** и канарейка, которая сейчас спит. Нас поддерживают радиостанция и канал 106 . Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком А-853 пролива Финистерра Галицийского побережья Испании. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Можете принять все еб...ные меры, какие вы считаете необходимыми и сделать все что угодно для обеспечения безопасности вашего еб..го корабля, который разобьется вдребезги об скалы. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем вам сделать наиболее осмысленную вещь: изменить ваш курс на 15 градусов на юг во избежание столкновения.
      WAN
  8. Sergey53 Сегодня, 15:36
    Когда люди входят в раж, остановить можно только дав им по голове.
    Sergey53
  9. katalonec2014 Сегодня, 15:48
    Сам много раз задавался вопросом-почему не вернуть им этот хлам? Наверное потому и не отдают,чтоб не нашли того,чего там отродясь небыло.
    katalonec2014
    1. Идущий Сегодня, 15:56
      И , наверное , это правильно.
      Идущий
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