Война старших калибров Сегодня, 05:38 Позиция британской 381-мм гаубицы Mk.II в районе Ипра в ходе третьего сражения на Ипре; сентябрь 1917-го года Первоисточник: https://477768.livejournal.com/5223749.html 1 Колесная 155-мм самоходная гаубица "Хутарз". Инфографика Ордена и медали России и СССР Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти