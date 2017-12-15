05:58 15 декабря

Война старших калибров

Позиция британской 381-мм гаубицы Mk.II в районе Ипра в ходе третьего сражения на Ипре; сентябрь 1917-го года

Война старших калибров








Первоисточник: https://477768.livejournal.com/5223749.html


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