17:24 14 декабря

КСИР получил российские самолеты-амфибии ЛА-8

ВМС Иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) получили четыре российских самолета-амфибии ЛА-8, сообщает блог Юрия Лямина.

КСИР получил российские самолеты-амфибии ЛА-8


Данные машины будут использоваться ВМС КСИР для патрулирования, поисково-спасательных операций и т.п. Торжественная церемония передачи амфибий прошла в Бендер-Аббасе.




Количество поставленных машин совпадает с тем, что должны было быть поставлены в Иран по контракту от декабря 2011, с учетом того, что одна машина разбилась во время испытаний. Правда тогда ничего не говорилось про то, кому именно в Иране они в итоге предназначаются.

Напоминаем, что 29 июля 2012 года ЛА-8, направлявшийся в город Рашт, потерпел аварию в в городе Бендер-Энзели, расположенном недалеко от Тегерана. Самолёт задел скалу крылом в момент взлета, но в результате никто из трех человек, находившихся на борту, не пострадал.

Использованы фотографии: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960922001681
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Комментарии 3

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  1. 210окв Сегодня, 16:46
    А у нас самих интересно есть такие гидросамолеты?
    210окв
    1. ротмистр Сегодня, 17:12
      Приятно осознавать, что нашу авиатехнику покупают.Да, пусть не в Европе, но покупают.
      ротмистр
    2. Владыка Ситх Сегодня, 17:24
      Есть еще фото
      Владыка Ситх
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