Вассерман: Грибаускайте мстит России за свое советское прошлое
У президента Литвы Дали Грибаускайте есть личные причины не любить Россию, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Литва журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.
Он подчеркнул, что в тот исторический период это означало "в первую очередь доносительство о неблагонадежности своих коллег".
По его мнению, сейчас ей неприятно вспоминать о тех годах.
Литовский лидер известна своей антироссийской позицией. В частности, Грибаускайте не раз обвиняла Москву в подготовке "агрессии" против балтийских республик и стран Запада. Россия эти обвинения категорически отвергает, передает РИА Новости
Если говорить о нынешнем президенте Литвы, то у нее есть личные причины желать всего недоброго России, в том числе и самых разнообразных пакостей, связанных с Украиной— рассказал Вассерман.
Как известно, Даля Грибаускайте в советское время была не просто комсомолкой и активисткой, но и негласной сотрудницей Госбезопасности СССР— напомнил журналист.
Он подчеркнул, что в тот исторический период это означало "в первую очередь доносительство о неблагонадежности своих коллег".
По его мнению, сейчас ей неприятно вспоминать о тех годах.
Вот она и пытается выбить эти воспоминания как из своей головы, так и из массового общественного сознания, всеми способами демонстрируя свою нелюбовь ко всему русскому. У нее советская эпоха ассоциируется с Россией со всеми вытекающими последствиями— заключил Вассерман.
Литовский лидер известна своей антироссийской позицией. В частности, Грибаускайте не раз обвиняла Москву в подготовке "агрессии" против балтийских республик и стран Запада. Россия эти обвинения категорически отвергает, передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://rian.com.ua/
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