17:25 14 декабря

Вассерман: Грибаускайте мстит России за свое советское прошлое

У президента Литвы Дали Грибаускайте есть личные причины не любить Россию, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Литва журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Если говорить о нынешнем президенте Литвы, то у нее есть личные причины желать всего недоброго России, в том числе и самых разнообразных пакостей, связанных с Украиной
— рассказал Вассерман.

Вассерман: Грибаускайте мстит России за свое советское прошлое



Как известно, Даля Грибаускайте в советское время была не просто комсомолкой и активисткой, но и негласной сотрудницей Госбезопасности СССР
— напомнил журналист.

Он подчеркнул, что в тот исторический период это означало "в первую очередь доносительство о неблагонадежности своих коллег".

По его мнению, сейчас ей неприятно вспоминать о тех годах.

Вот она и пытается выбить эти воспоминания как из своей головы, так и из массового общественного сознания, всеми способами демонстрируя свою нелюбовь ко всему русскому. У нее советская эпоха ассоциируется с Россией со всеми вытекающими последствиями
— заключил Вассерман.

Литовский лидер известна своей антироссийской позицией. В частности, Грибаускайте не раз обвиняла Москву в подготовке "агрессии" против балтийских республик и стран Запада. Россия эти обвинения категорически отвергает, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://rian.com.ua/
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Комментарии 4

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  1. Anarchist Сегодня, 16:59
    Ну вот не знаю, психологи говорят - девушка становится проституткой из-за того, что она хочет стать проституткой! Но никак из-за своего финансового состояния...
    Я - согласен!
    Вот только не знаю - зависит это от политической принадлежности?
    Anarchist
    1. ротмистр Сегодня, 17:17
      Цитата: Anarchist
      Ну вот не знаю, психологи говорят - девушка становится проституткой из-за того, что она хочет стать проституткой! Но никак из-за своего финансового состояния...
      Я - согласен!
      Вот только не знаю - зависит это от политической принадлежности?

      Зависит и очень сильно. Посмотрите на Горбачева, Ельцина, Кравчука, Шеварнадзе, Гайдар и т.д.Все принадлежали к КПСС.
      ротмистр
  2. Alexey RA Сегодня, 17:06
    Всё просто: нынешний президент Литвы стремится быть святее Папы Римского.
    Ибо что ещё ей остаётся - с такой-то биографией: дочь сотрудника НКВД, преподаватель Вильнюсской высшей партийной школы и Академии общественных наук при ЦК КПСС (Москва), защитившая в оной академии диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук.
    Alexey RA
  3. Evgenijus Сегодня, 17:15
    С такими президентами Литва потеряет и следующий миллион своих жителей. Что интересно, про потерю первого миллиона они признали официально. Пошел уже второй миллион - каждый год по 50 с лишним тысяч, в основном молодых жителей, сбегают за бугор от таких президентов. А она все шашкой машет ...
    Evgenijus
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