Турчинов: У нас новая армия. Мы соответствуем критериям НАТО

Исходя из тех вызовов, которые сегодня стоят перед государством, значительная часть средств государственного бюджета направлена на оборону и безопасность Украины. Общие расходы на безопасность и оборону в 2017 году превысили 5% ВВП.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины заявил о том, насколько "улучшилась" украинская армия за последние 3 года. По словам Александра Турчинова, «сегодня у Украины новая армия, способная защищать страну». Турчинов отметил, что теперь-то Украина полностью «соответствует критериям присоединения к программе расширенных возможностей НАТО».Видимо, для соответствия этой программе армии страны необходимо обязательно пройти как минимум через пару «котлов». И украинская армия вместе с многочисленным отребьем, называемым нацбатами, такое «условие» с блеском выполнила.Заявление о соответствии Украины программе одного из этапов евроатлантической интеграции Турчинов сделал во время встречи с генеральным секретарём Североатлантического военного блока Йенсом Столтенбергом.Как сообщает пресс-служба СНБО Украины, Турчинов и Столтенберг обсудили «вопросы противодействия российской агрессии и гибридным угрозам, с которыми сталкивается Украина». УНИАН цитирует Турчинова: