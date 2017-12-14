20:33 14 декабря

Турчинов: У нас новая армия. Мы соответствуем критериям НАТО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины заявил о том, насколько "улучшилась" украинская армия за последние 3 года. По словам Александра Турчинова, «сегодня у Украины новая армия, способная защищать страну». Турчинов отметил, что теперь-то Украина полностью «соответствует критериям присоединения к программе расширенных возможностей НАТО».

Видимо, для соответствия этой программе армии страны необходимо обязательно пройти как минимум через пару «котлов». И украинская армия вместе с многочисленным отребьем, называемым нацбатами, такое «условие» с блеском выполнила.

Заявление о соответствии Украины программе одного из этапов евроатлантической интеграции Турчинов сделал во время встречи с генеральным секретарём Североатлантического военного блока Йенсом Столтенбергом.


Как сообщает пресс-служба СНБО Украины, Турчинов и Столтенберг обсудили «вопросы противодействия российской агрессии и гибридным угрозам, с которыми сталкивается Украина».

Турчинов: У нас новая армия. Мы соответствуем критериям НАТО


УНИАН цитирует Турчинова:
Исходя из тех вызовов, которые сегодня стоят перед государством, значительная часть средств государственного бюджета направлена на оборону и безопасность Украины. Общие расходы на безопасность и оборону в 2017 году превысили 5% ВВП.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. assa67 Сегодня, 20:09
    у пастора очередной приступ мании величия в присутствии хозяина...по ушам проедет,глядишь,еще денежку дадут
    assa67
    1. Хантер Сегодня, 20:18
      Хунта все вкладывает в ВСУ ..Это их единственное спасение получить инвестиции и даже просто "политическое убежище" ..Но нужно развязать войну с Донбассом -Россией и чем больше жертв ,тем лучше..Такова стратегия запада и они деньги считают , в отличии от России !
      Россия в принципе к такому варианту готова , как всегда оружия и добровольцы уже давно в очереди стоят..Готовые на все! soldier
      Хантер
      1. assa67 Сегодня, 20:23
        soldier ...так точно....укропы заявили что в ЛДНР прибыли 100 кадровых офицеров ВС РФ,и несколько тысяч рядового состава....утром в укросми читал....
        assa67
    2. Зяблицев Сегодня, 20:31
      Не, пока не соответствуете - в армии НАТО нового облика - комбатами должны быть трансгендары, а рядовые пидо...Впрочем, с последним пунктом, по крайней мере, вы точно справились, включая и командование ВСУ! laughing
      Зяблицев
  2. Svarog Сегодня, 20:09
    Ну все, капец, у кастрюлеголовых новая армия.. что бы это заявление значило, их армия обновляется, как компьютерная игра, с такой же периодичностью..
    Svarog
  3. Аристарх Людвигович Сегодня, 20:09
    Очевидно, что украинская армия держится на советских запасах. Недорогого оружия и средств связи, оптики и прочего им конечно подкинут, но не более того.
    Аристарх Людвигович
  4. prosto_rgb Сегодня, 20:09
    У Пастора не забалуешь.
    prosto_rgb
  5. Dartys Сегодня, 20:09
    И шо дальше,не договорил..? Вперед на мины теперь?
    Dartys
  6. ПРАВОкатор Сегодня, 20:10
    Мощнейший надувной флот на чёрном море,10 призывов в АТО,пленных раз в месяц выкупают,волонтеры еду собирают.
    Надёжный союзник....?
    ПРАВОкатор
  7. ODERVIT Сегодня, 20:16
    Эк, корёжит болезных, безостановочно.
    ODERVIT
  8. Masya Masya Сегодня, 20:31
    А старую куда дели? belay
    Masya Masya
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