23:25 14 декабря

CNN: американские истребители были подняты для перехвата самолетов РФ в небе над Сирией

CNN: американские истребители были подняты для перехвата самолетов РФ в небе над Сирией


Два истребителя ВВС США F-22 были подняты для перехвата двух российских боевых самолетов в небе над Сирией в районе реки Евфрат. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на двух американских военных представителей, сообщает ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в среду. Как утверждала CNN, российские боевые самолеты пересекли границу зоны деэскалации, а американские истребители подали несколько предупредительных световых сигналов.


По словам одного американского представителя, отметила телекомпания, в этом районе находился также российский истребитель Су-35. По словам американского представителя, вопрос об этом происшествии обсуждался по линии связи, предназначенной для предотвращения воздушных инцидентов в небе над Сирией.

Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии был заключен 20 октября 2015 года между министерствами обороны России и США и вступил в силу в тот же день. Заключение этого соглашения было вызвано необходимостью принятия мер по минимизации рисков инцидентов между самолетами РФ и международной коалиции во главе с США над территорией Сирии.


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Комментарии 97

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  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 21:14
    Но наши летчики их отогнали, показав баннер с размером внешнего долга США.
    Аристарх Людвигович
    1. Идущий Сегодня, 21:18
      Вроде их СУ - 35 шуганул , когда они его увидели , сразу слиняли.
      Идущий
      1. Masya Masya Сегодня, 21:21
        "партнёры" не хотят уступать небо, наша задача скинуть их оттуда...
        Masya Masya
        1. Scoun Сегодня, 21:27
          Цитата: Masya Masya
          "партнёры" не хотят уступать небо,

          Ну вот бесит, мы то там по приглашению а эти утырки нам мигают....

          Как утверждала CNN, российские боевые самолеты пересекли границу зоны деэскалации, а американские истребители подали несколько предупредительных световых сигналов.

          ИМХА.
          Мы должны были помигать средствами ПВО если нет то РЭБ, благо РЭБ и на самолётах есть.
          Scoun
          1. АКС Сегодня, 22:00
            Цитата: Scoun
            ИМХА.
            Мы должны были помигать средствами ПВО если нет то РЭБ, благо РЭБ и на самолётах есть

            средства РЭБ это оружие, их активация это равносильно применению оружия - ракет пушек и прочего стреляющего арсенала.
            АКС
          2. sabakina Сегодня, 22:13
            Roman, КОГДА НАШИМ НА ДОРОГАХ СЗАДИ МИГАЮТ, ТАКОЕ начинается.....
            sabakina
            1. opus Сегодня, 23:12
              Цитата: sabakina
              КОГДА НАШИМ НА ДОРОГАХ СЗАДИ МИГАЮТ, ТАКОЕ начинается.....

              наши вообще на дорогах очень эмоциональны.

              зы. я вот с нетерпением жду, когда F-22 ( а лучше парочку) завалит МИГ-29СМТ

              а для хохму (ещё лучше,если это будет СУ-24)


              пусть должок за турков заплатят
              opus
          3. x.andvlad Сегодня, 22:23
            Цитата: Scoun
            Ну вот бесит, мы то там по приглашению а эти утырки нам мигают....

            То ли мигают, то ли, не совсем мигают. На соседней ветке вон чего пишут:"Американские истребители F-22 открыли предупредительный огонь после того, как два российских самолета Су-25 вошли в согласованную бесполетную зону к востоку от реки Евфрат в Сирии...."https://warfiles.ru/170352-stolknovenie-v-siriysk
            oy-nebe-para-f-22-vydavila-rossiyskie-samolety.ht
            ml?utm_source=topwar.ru&utm_medium=picture_of
            _day
            Так, что пока нет полной информации по этому инциденту.
            x.andvlad
            1. sabakina Сегодня, 22:30
              https://warfiles.ru/170352-stolknovenie-v-siriysk
              oy-nebe-para-f-22-vydavila-rossiyskie-samolety.ht
              ml?utm_source=topwar.ru&utm_medium=picture_of
              _day

              Меня терзают смутные сомнения, что это не совсем соседняя ветка ВО...
              sabakina
            2. poquello Сегодня, 22:39
              Цитата: x.andvlad
              пока нет полной информации по этому инциденту.

              МО сказало - бред, вероятность бреда ИМХО высокая, ибо уже наблюдал несколько пропагандистских вбросов сша, типа игиловцы рядом с ин-танфом гуляют по подконтрольной Сирии территории итп.
              а вот с информацией по Сирии действительно проблемы, много чего пишут и всё разное
              poquello
        2. ando_bor Сегодня, 21:35
          Цитата: Masya Masya
          "партнёры" не хотят уступать небо, наша задача скинуть их оттуда...

          Наша задача сломать их систему глобального доминирования и она выполнена, теперь любой может амприканцев послать, слетать с подорками в Россию и ничего ему от американцев не будет. А раньше любой кто им нп подчинялся - уничтожался любым способом, с помощью ИГИЛ, переворотом, Турция бонусом пошла.
          А за их самолетами гонятся,- у них то же ядрена бомба есть.
          ando_bor
          1. sabakina Сегодня, 22:15
            Цитата: ando_bor
            А за их самолетами гонятся,- у них то же ядрена бомба есть.

            И чё? Я спрашиваю и чё дальше?
            sabakina
        3. Anarchist Сегодня, 21:38
          Желательно - закопать!
          По саму шею...
          Anarchist
          1. Идущий Сегодня, 22:05
            Лучше по щиколотки , но вниз головой.
            Идущий
          2. КОТ БАЮН Сегодня, 22:57
            Желательно - закопать!
            По саму шею...

            Нет. Если закапывать, то по пояс и сверху облить алебастром. Ну что б на памятник не тратиться.
            КОТ БАЮН
        4. sabakina Сегодня, 22:10
          Цитата: Masya Masya
          "партнёры" не хотят уступать небо, наша задача скинуть их оттуда...

          Мариночка, вот за что уважаю, за мягкость и остроумие! love
          sabakina
          1. Masya Masya Сегодня, 22:20
            Вячеслав, приветик! love Ты мне льстишь... feel это не я... это Маэстро! Перефразировала малость... feel
            Masya Masya
            1. sabakina Сегодня, 22:26
              Марина, в наш век вспомнить цитату Маэстро уже подвиг! Хотя для нас с Вами это рутина. Весёлой картинки у меня нет, покажу страшную! Для них...Наши котята самые бесстрашные!
              sabakina
              1. Masya Masya Сегодня, 22:41
                Цитата: sabakina
                Наши котята самые бесстрашные

                Так есть в кого... lol
                Русские - это просто чёртовы психи. Не хотелось бы против таких воевать.
                wink
                Masya Masya
      2. Anarchist Сегодня, 21:23
        Тоже, где-то Утром, читал... Вроде как драпали как угорелые, как только су-35 появился! Причём один истребитель против их 2... Пятое поколение а раз их было два запятая тогда 10 поколение против 4 + +
        Anarchist
        1. Соломон Кейн Сегодня, 21:43
          Саня! hi Как с Дональдом Куком - мочился весь экипаж, почуяв радары Бастиона......
          Как US-асы почуяли холодное дыхание РЛС Сухого - начались звонки по линии спец связи....
          По словам американского представителя, вопрос об этом происшествии обсуждался по линии связи, предназначенной для предотвращения воздушных инцидентов в небе над Сирией.

          Нехай с парашютом памперсы захватят....
          Соломон Кейн
          1. Anarchist Сегодня, 22:02
            Костя, привет!
            Цитата: Соломон Кейн

            Нехай с парашютом памперсы захватят....

            Дружище, они их в Сирии вообще не снимают! Разве, что только поменять... А меняют часто bully
            Anarchist
      3. solzh Сегодня, 21:29
        Этот инцидент, о котором вы упомянули произошёл 23 ноября. Там действительно наш су-35 шуганул американца. Вот ссылка на новость от 9 декабря https://m.lenta.ru/news/2017/12/09/pomeha/
        solzh
        1. Ширьонай Сегодня, 22:12
          Ребята не тратьте свое красноречие. Все прогрессивное человечество и так знает , что американцы трусливые и тупые, русские летчики и солдаты лучшие в мире , а Ф-22 и Ф-35 в подметки не годятся не тольку Су-57, но и СУ-35.
          Ширьонай
          1. фигвам Сегодня, 22:31
            Теперь в небе начнётся игра нервов и я уверен что всё это закончится боестолкновением, после чего, либо одна из сторон отступит, либо мы увидим разрастание конфликта.
            фигвам
          2. Идущий Сегодня, 22:33
            Где Вы такое здесь прочитали?
            Идущий
        2. sabakina Сегодня, 22:19
          Вы перепутали. Тогда наш СУ-35 позднее нарисовался, в этот раз он сопровождал.
          sabakina
          1. solzh Сегодня, 22:24
            Возможно и перепутал, спорить не буду. Просто я читаю новости на лента.ру, но там в новостях не было, что СУ-35 отогнал амеров. hi
            solzh
            1. sabakina Сегодня, 22:32
              Посмотрите новости на ВО. Мы разбирали тот случай.
              sabakina
      4. GaLe Сегодня, 21:37
        на сей раз шуганули сушки..
        Самолеты ВВС США в воздушном пространстве Сирии перехватили российские штурмовики Су-25. Об этом сообщает The Independent.
        По словам неназванного американского чиновника, истребители F-22 ВВС США выпустили несколько ложных тепловых целей, (напоминающих сигнальные ракеты) после того, как российские самолеты Су-25 нарушили согласованную зону полетов, созданную во избежание непреднамеренных инцидентов. После предупреждения российские самолеты покинули данный район
        GaLe
        1. Paranoid50 Сегодня, 22:20
          Цитата: GaLe
          на сей раз

          Ага,Индепендент... они же сообщили и о "предупредительном огне", якобы открытом матрасами. Ну,надо же "ответную"новость смастрячить. И,главное,быстренько так. yes Ей-бо, как дети малые.
          Paranoid50
      5. Федя2017 Сегодня, 21:48
        Цитата: Идущий
        Вроде их СУ - 35 шуганул , когда они его увидели , сразу слиняли.

        Это уже новый случай в небе... Прогнали наших на правобережье Эфрата.
        Федя2017
        1. sabakina Сегодня, 22:20
          Федя, я не понял. кто кого гонял у Вас?
          sabakina
          1. Идущий Сегодня, 22:34
            Вячеслав hi похоже маленькая пятница началась ...
            Идущий
          2. Федя2017 Сегодня, 23:00
            Цитата: sabakina
            Федя, я не понял. кто кого гонял у Вас?

            Зачем вам знать ? Прочитайте статью и крикните - "Урряяаа"... Впрочем, узнайте что и как - у автора статьи...
            Федя2017
            1. Монос Сегодня, 23:21
              Ну, "Урряяяа!". Дальше что? Подтверждение инфы будет? Или так болтуном и останетесь?
              Монос
      6. Ныробский Сегодня, 22:38
        Цитата: Идущий
        Вроде их СУ - 35 шуганул , когда они его увидели , сразу слиняли.

        Не тот случай. Тогда их "блоха" мешала нашим ВКС выполнять б/задачу по отработке целей игиловцев выпуская тепловые ловушки, а тут наши зашли в зону деэскалации. Только в одних источниках утверждают что матрасы открывали предупредительную стрельбу, в других пишут о предупредительных световых сигналах. Ждём что официально прокомментирует наше Минобороны.
        Ныробский
    2. Хантер Сегодня, 21:18
      Начинается самое трудное..Чертей замочили, теперь их хозяева появились!
      Ну что , продолжаем работать мужики..
      Хантер
      1. maiman61 Сегодня, 21:30
        Чертенят замочили, теперь главные Черти появились!
        maiman61
        1. Идущий Сегодня, 22:06
          Цитата: maiman61
          Чертенят замочили, теперь главные Черти появились!


          Вот Вы правильно подметили , теперь начинается самое главное.
          Идущий
      2. GaLe Сегодня, 21:42
        Начинается самое трудное..Чертей замочили, теперь их хозяева появились!
        Ну что , продолжаем работать мужики..

        типо предлагаете амеров теперь мочить в Сирии?
        это вам батенька не папуасов бомбить,тут сразу же прилетит жесткая ответочка,после которой будет трудно сохранить лицо,так что поубавьте пыл)
        GaLe
        1. poquello Сегодня, 22:43
          Цитата: GaLe
          Начинается самое трудное..Чертей замочили, теперь их хозяева появились!
          Ну что , продолжаем работать мужики..

          типо предлагаете амеров теперь мочить в Сирии?
          это вам батенька не папуасов бомбить,тут сразу же прилетит жесткая ответочка,после которой будет трудно сохранить лицо,так что поубавьте пыл)

          ага, 52 тамагавка ))))))))))))))))))))))))))
          poquello
        2. sabakina Сегодня, 23:00
          Цитата: GaLe
          это вам батенька не папуасов бомбить,тут сразу же прилетит жесткая ответочка,после которой будет трудно сохранить лицо,так что поубавьте пыл)

          листовки были такого содержания «Милые дамочки, не копайте ямочки, все равно по этим ямочкам пройдут наши таночки».

          Где то это уже звучало...Под Москвой вроде в 41-ом...
          sabakina
      3. Рагнар лодброк Сегодня, 22:45
        Цитата: Хантер
        Ну что , продолжаем работать мужики..

        Вы - да! Работы непочатый край... Вот только бы ещё с дивана слезть wassat и американцы сами разлетятся в разные стороны!
        Рагнар лодброк
    3. prosto_rgb Сегодня, 23:22
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Но наши летчики их отогнали, показав баннер с размером внешнего долга США.

      А из-за леса из-за гор Показал мужик топор.
      И не просто показал: он Его к %?% привязал!
      prosto_rgb
  2. PN Сегодня, 21:16
    а американские истребители подали несколько предупредительных световых сигналов
    В смысле, дальним помаргали?
    PN
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 21:26
      Отстреливали тепловые ловушки, выпускали тормозные щитки и имитировали воздушный бой, махали американским флагом, бросались бутылками fellow
      Аристарх Людвигович
    2. sabakina Сегодня, 22:40
      Цитата: PN
      [i]В смысле, дальним помаргали?

      Ага, типа там дальше ОБСЕ с радаром стоить! laughing
      sabakina
  3. rruvim Сегодня, 21:18
    Откуда там F-22 ? У него только разгонка для сверзвука 500 миль. Как они могли там вообще оказаться? С какого Аэродрома?
    rruvim
    1. Alex777 Сегодня, 22:00
      Они там давно. Так что не переживайте.
      Сдается мне часть наших войск вернули, потому что новая заварушка в Донбассе намечается. А сил на все сразу не хватает... hi
      Alex777
    2. san4es Сегодня, 22:08
      Цитата: rruvim
      Откуда там F-22 ? У него только разгонка для сверзвука 500 миль. Как они могли там вообще оказаться? С какого Аэродрома?

      ...Из Тель-Авива надуло am
      ...Как-раз 700км до речки (для разгона) fellow

      recourse ...А может и с Кувейта
      san4es
  4. filatik Сегодня, 21:19
    Чего это? Словно на своей земле
    filatik
  5. solzh Сегодня, 21:20
    Америка взяла и создала своё воздушное пространство в Сирии ни с кем не согласовав свои действия. Как всегда. А мы опять, после амерской оплеухи, подставим другую щеку. Складывается ощущение, что США начинают нас вытеснять из Сирии.
    solzh
    1. Донской Сегодня, 22:20
      Цитата: solzh
      Америка взяла и создала своё воздушное пространство в Сирии ни с кем не согласовав свои действия.

      Не совсем, согласованность была, что наши не будут лезть на те территории, которые завоевала западная коалиция, а американцы - на освобожденные проасадовскими силами, чтобы предотвратить возможность прямого конфликта. Так что, вытеснить их оттуда, не предложив что то взамен, не получится.
      Донской
      1. solzh Сегодня, 22:29
        Цитата: Донской
        вытеснить их оттуда, не предложив что то взамен, не получится.

        Другими словами раздел Сирии на два, а с учётом курдов, на три независимых государства?
        solzh
      2. sabakina Сегодня, 22:42
        Насколько я понял, мы не обещали не хулюганить...
        sabakina
  6. rruvim Сегодня, 21:22
    Может CNN что-то перепутало... F-22 тяжёлый самолёт, точно не для Ближневосточного ТВД. Может они спутали с новыми модификациями F-35?
    rruvim
    1. rruvim Сегодня, 21:24
      На фото точно 22-е. Но я даже не могу понять, откуда они могут взяться на востоке Сирии?
      rruvim
      1. voyaka uh Сегодня, 21:46
        Они уже больше двух лет там.
        voyaka uh
        1. rruvim Сегодня, 21:50
          Вояка! Вы это верите?
          rruvim
          1. voyaka uh Сегодня, 22:03
            Я ошибся - больше 2 лет. Первое боевое применение Ф-22 в Сирии было еще в 2014.
            Он разбомбил здание, какой-то склад ИГИЛ, в районе Ракки.
            https://foxtrotalpha.jalopnik.com/the-f-22-raptor
            -finally-bloodies-its-talons-in-attack-o-16379841
            59
            voyaka uh
            1. rruvim Сегодня, 22:11
              Вояка! Ваша ссылка опять не убедительна. Вы скажите, где всё-таки базируются F-22 на Ближневосточном ТВД? Именно сейчас, а не три года назад. Ведь на простой вопрос должен быть простой ответ.
              rruvim
              1. voyaka uh Сегодня, 22:20
                Вам solzh ответил.
                voyaka uh
    2. solzh Сегодня, 21:40
      Авиабаза аль-Дхафра в ОАЭ. Они там вроде аж с 2013 года дислоцируются. Об этом даже на ВО писали. Вот ссылка https://topwar.ru/34073-ssha-perebrosili-istrebit
      eli-f-22-na-blizhniy-vostok.html
      solzh
      1. rruvim Сегодня, 21:52
        Они писали. Но довольно неубедительно! Просто всё внимательно почитайте!
        rruvim
      2. rruvim Сегодня, 22:05
        F-22 могут показать Арабским Эмиратам, но есть закон штата Вашингтон, что дислоцироваться и обслуживаться F-22 могут только на акредитованных базах. За Границей их полно, например Окинава. А если F-22 просто сел в ОАЭ - это ничего не значит! F-22 это не просто самолёт, это очень дорогой самолёт, очень...очень..очень дорогой. Каждый лётчик на контроле у ГРУ, даже, как писает, и какое вино пьёт. Но даже при этой информации никто не знает, как заложены алгоритмы его программного обеспечения на вроде-бы старых системных платах. Поэтому его не продают. Продают кастрированную версию - F-35/
        rruvim
        1. voyaka uh Сегодня, 22:48
          "Каждый лётчик на контроле у ГРУ, даже, как писает, и какое вино пьёт. "////

          Эта шутка мне понравилась good
          voyaka uh
          1. rruvim Сегодня, 22:55
            Это не шутка! Это работа любой разведки. Обычная работа, за это зарплату платят. Я вот например знаю, кто у вас вылетал на Фантоме-4Е с авиабазы Эйн-Шемера 7 октября 1973 г.
            rruvim
            1. voyaka uh Сегодня, 23:21
              В 1973 Вам заплатили? belay
              voyaka uh
  7. rruvim Сегодня, 21:32
    Вообще ТАСС передаёт сообщение CNN. Даже Трамп не верит CNN! А мы здесь, вроде понимаем, как бы, ТТХ каких-то изделий в это верим? F-22? И над Ефратом? Не верю!
    rruvim
    1. voyaka uh Сегодня, 22:07
      Почему только над Ефратом? Они летают над всей Сирией, и уже давно. Еще до входа ВКС и российских войск. В основном - разведка. Иногда патрулирование, редко - бомбежки.
      voyaka uh
      1. rruvim Сегодня, 22:14
        F-22 рые? То, что там летает и так понятно. Вы уверены, что там F-22-е присутствуют. Каждый день, как Вы уверяете. И с какой авиабазы?
        rruvim
      2. rruvim Сегодня, 22:22
        Вы хоть понимаете, что мы несколько лет "гоняемся" что-бы наши станции РЭБ зафиксировали телеметрию АФАР c F-22 . И Вы хотите сказать, что это изделие спокойно летало над нашими позициями?
        rruvim
      3. sabakina Сегодня, 22:45
        Цитата: voyaka uh
        Почему только над Ефратом? Они летают над всей Сирией, и уже давно. Еще до входа ВКС и российских войск. В основном - разведка. Иногда патрулирование, редко - бомбежки.

        Чё??? И над Хмейнином???? Ты говори да не заговаривайся!
        sabakina
      4. Vlad.by Сегодня, 23:18
        А когда ф-22 начал по земле работать? Что и чем бомбил?
        Vlad.by
  8. Стройбат запаса Сегодня, 21:36
    Почему-то название заметки у меня ассоциировалось с "новостью 1944 года" "Немецкие истребители были подняты для перехвата советских самолетов в небе Польши"...
    Стройбат запаса
    1. rruvim Сегодня, 21:48
      Год 1944 был растянут. Если в начале, то одно! Если в декабре 1944-го то другое. Немецких истребителей уже не было. А все, что остались поддерживали группировку в Арденнах. Просто F-22 очень сложный в обслуживании самолёт, да их и всего штук 200-ти было выпущено. На "крыле" скорее всего не больше 80-ти. За каждым "бортом" необходимо тащить человек 30-ть персонала с фурами, имея запасные движки. На Ближневосточном ТВД нет таких аэродромов, которые смогли обслуживать это "изделие". Скорее всего CNN имело ввиду обычные (последние) модификации F-16. но выдало их почему-то за F-22. А ТАСС это скопировал.
      rruvim
      1. Стройбат запаса Сегодня, 21:58
        Если что, я имел в виду, что оккупанты возмущены действиями освободителей.
        Стройбат запаса
  9. LPD17 Сегодня, 21:44
    в воздухе чвк Вагнера нету........


    потому уряяя ам лучше помолчать и посмотреть
    на слив
    такой же как вторую олимпиаду подряд
    LPD17
  10. seacap Сегодня, 21:48
    Непонятно одно,какие такие бесполетные зоны американцы установили над Сирией,а почему не наши для амеров?Что блин,за бред,опять сдавать начали итоги победы?Задрали уже,бьются,проливают кровь,добиваются победы,а в итоге все кому-то отдают и дарят.Когда,наконец,научатся беречь и отстаивать свои интересы,неужели нельзя,четко и безапелляционно сказать,что небо над всей Сирией наше и все кто туда сунется будет сбит без предупреждения,все,никто не посмеет проверять,а для верности ввести воздушное патрулирование границ.Сколько уже можно мямлить и вытирать сопли?Они нормального отношения не понимают,а драки боятся до ануреза.
    seacap
  11. Rostislav Сегодня, 21:51
    Когда уже окорот получат эти исключительные удоды?
    Как наши войска выводить начали, так они закрытые зоны в небе Сирии вводить пытаются, макаки недоделаные.
    Rostislav
  12. Комментарий был удален.
  13. sabakina Сегодня, 22:06
    Как утверждала CNN, российские боевые самолеты пересекли границу зоны деэскалации, а американские истребители подали несколько предупредительных световых сигналов.
    Интересно, а как было на самом деле? З.Ы. СУ-35 походу с самого начала прикрывал.
    sabakina
    1. Идущий Сегодня, 22:36
      Но сначала был в сторонке и не высвечивался.
      Идущий
    2. rruvim Сегодня, 22:47
      Да это CNN-кий бред. У фронтового штурмовика СУ-25 одна скорость и высота, у истребителя СУ-35 совсем другая, а F-22 имеет сверзвук без форсажа. Вот ТАСС с сcылкой на CNN лучше бы написало МИГ-31 отогнал в небе над Ефратом А-10. Вот бы все ржали!!! Может кто-нибудь и не ржал: ответи но МИГ-31 развивает сверхзвуковую скорость только на форсаже и при температуре "-31". А F-22 заточен на сверхзвук без форсажа, да он всю Сирию пролетит, никакой наш штурмовик даже не заметит...
      rruvim
      1. sabakina Сегодня, 23:06
        Не, ну если А-10 на 20 км поднимется...А чё не поржать то?
        sabakina
  14. VeteranVSSSR Сегодня, 22:08
    Цитата: Rostislav
    Когда уже окорот получат эти исключительные удоды?
    Как наши войска выводить начали, так они закрытые зоны в небе Сирии вводить пытаются, макаки недоделаные.

    Макаки макаками,а как бы главный командир извиняться не начал,типа звезды на крыльях закрасим,а летать будем там где скажите...
    Извините,ничего личного,но пример уже есть...
    VeteranVSSSR
  15. Троль Сегодня, 22:14
    Фиг его знает что там на самом деле было. Фейкновости. Может это как раз тот случай, о котором недавно рассказывали российские оф. лица
    Троль
  16. rruvim Сегодня, 22:28
    Если это действительно произошло, то спасибо Трампу, что мы скачали характеристики с АФАР F-22. А то всё пытались, пытались. А они всё сами это "выдали"! Только я в это не верю! В лучшем случае там были "Иглы" В-ной серии...
    rruvim
    1. poquello Сегодня, 22:51
      Цитата: rruvim
      Если это действительно произошло, то спасибо Трампу, что мы скачали характеристики с АФАР F-22. А то всё пытались, пытались. А они всё сами это "выдали"! Только я в это не верю! В лучшем случае там были "Иглы" В-ной серии...

      а с чего взяли что пытались?
      poquello
      1. rruvim Сегодня, 23:04
        Пытались. Но не один F-22 не "попадал", пытались даже в Японии, Китайцы засекли их на Тайване. Даже на международных авиасалонах они ни разу не выставили это изделие. Были упрощённые версии, и всё! Но родной F-22 они никому не продали! Странно, не правда ли? Ещё засекретили всех программистов из "Локхида".
        rruvim
        1. poquello Сегодня, 23:22
          Цитата: rruvim
          Пытались. Но не один F-22 не "попадал", пытались даже в Японии, Китайцы засекли их на Тайване. Даже на международных авиасалонах они ни разу не выставили это изделие. Были упрощённые версии, и всё! Но родной F-22 они никому не продали! Странно, не правда ли? Ещё засекретили всех программистов из "Локхида".

          ну во-первых Вы не ответили, во-вторых су35 таки ф22 гонял, в-третьих нафига нашим для такой задачи прям таки интимная близость при нашей то аппаратуре
          poquello
  17. Yoshi Сегодня, 22:40
    Интересно, а сколько "фантомов" сбили в воздушных боях? А "Сушек" и "Мигов"? А налёт сравнительный какой, у одних и других? Конечно всё можно поправтить со временем...
    Yoshi
    1. sabakina Сегодня, 23:09
      Если Вы шпион, то Вам в Генштаб. Тут только одни бабки сказывают.
      sabakina
  18. dvvv Сегодня, 22:51
    В сообщении Минобороны говорится, что в среду, 13 декабря, пара штурмовиков Су-25 на высоте 3,3 тыс. метров сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Маядин (западный берег реки Евфрат).

    «Со стороны восточного берега реки к ним приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25», – сообщили в ведомстве.

    Российский Су-35С, на высоте 10 тыс. метров выполнявший задачи воздушного прикрытия, стремительно подошел к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район, добавили в Минобороны. --- https://vz.ru/news/2017/12/14/899681.html
    dvvv
    1. rruvim Сегодня, 23:11
      Вот за что я люблю наших военных (если действительно они это сообщили прессе) за безапиляционность и уверенность. Ну какие у F-22 тепловые ловушки? Он заточен на сверхзвук, всё оборудование и оружие в "пузе", там даже внешний контейнер подвесить некуда!
      rruvim
  19. Комментарий был удален.
    1. Paranoid50 Сегодня, 23:15
      Цитата: Laksamana Besar
      Минобороны ответило

      Да,уже опубликовано. Ну,собственно,что и требовалось доказать.
      Paranoid50
  20. Горный стрелок Сегодня, 23:22
    Полосатоухие с огнём играют... 35-й прикрывал? Держал на сопровождении! Вот они там "вздрогнули" laughing
    Горный стрелок
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