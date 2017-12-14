CNN: американские истребители были подняты для перехвата самолетов РФ в небе над Сирией
Два истребителя ВВС США F-22 были подняты для перехвата двух российских боевых самолетов в небе над Сирией в районе реки Евфрат. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на двух американских военных представителей, сообщает ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел в среду. Как утверждала CNN, российские боевые самолеты пересекли границу зоны деэскалации, а американские истребители подали несколько предупредительных световых сигналов.
По словам одного американского представителя, отметила телекомпания, в этом районе находился также российский истребитель Су-35. По словам американского представителя, вопрос об этом происшествии обсуждался по линии связи, предназначенной для предотвращения воздушных инцидентов в небе над Сирией.
Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии был заключен 20 октября 2015 года между министерствами обороны России и США и вступил в силу в тот же день. Заключение этого соглашения было вызвано необходимостью принятия мер по минимизации рисков инцидентов между самолетами РФ и международной коалиции во главе с США над территорией Сирии.
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