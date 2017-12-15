В ОБСЕ обвинили США в попытках ущемления свободы слова

То решение, которая приняла американская комиссия, отменяет нормы сетевого нейтралитета и является самым настоящим ударом по свободе слова, СМИ и цифровых прав в Сети.

В ОБСЕ выразили обеспокоенность принятым Соединёнными Штатами Америки решением отказаться от принципа так называемого «сетевого нейтралитета». Этот принцип был принят в период президентства Барака Обамы, когда провайдеры не имели права замедлять скорость работы отдельных сайтов фактически по собственному желанию и требовать дополнительной платы в зависимости от потребления трафика.Теперь же Федеральная комиссия связи США приняла решение отменить запрет на приоритетное распределение трафика для сетевых порталов. Таким образом, американские провайдеры получают возможность оказывать прямое давление на отдельные сайты, исходя из собственных финансовых интересов, а также из интересов государственных структур США. «Не приглянулся» сайт – его работа может быть искусственно замедлена.В ОБСЕ такое решение США назвали попыткой ущемления свободы слова.Из заявления представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова Арлема Дезира:В самих Штатах решение по отмене сетевого нейтралитета также восприняли с определённой настороженностью. В частности, против принятого федеральными органами решения высказался прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман, заявивший, что готовит иск в связи с принятием Федеральной комиссией связи скандального решения.