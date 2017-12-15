Ситуация в Сирии
САА при поддержке союзников уничтожила более 20 террористов в Алеппо, под ударами ВВС западной коалиции погибли 23 мирных жителя Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На окраине сирийской столицы бойцы сирийской армии уничтожили напичканный взрывчаткой «джихад-мобиль» вместе с террористом-смертником. Жители Дамаска от взрыва не пострадали. В Восточной Гуте активизировались перестрелки между правительственными войсками и боевиками радикальной оппозиции. Недалеко от населенного пункта Бейт Джинн отмечались ожесточенные бои между САА и отрядами вооруженной оппозиции.
Недалеко от города Ханассер на юго-западе провинции Алеппо солдаты Сирийской арабской армии (САА) уничтожили более 20 боевиков радикальной коалиции под руководством «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ). Кроме того, правительственные войска освободили от исламистов районы Расм аль-Каббара и Телль Сиръятел.
В провинции Хомс возобновил свою работу после четырехлетнего перерыва пропускной пункт Джаусия, расположенный между Сирией и Ливаном. В восточной части провинции найден склад оружия и боеприпасов террористов ИГ (группировка запрещена в РФ).
ВВС западной коалиции нанесли удар по предполагаемым зонам дислокации террористов ИГ в населенном пункте Эль-Джурзи эш-Шаркия на востоке провинции Дейр-эз-Зор. В результате авианалета погибли 23 мирных жителя поселения, точное количество раненных пока не известно.
ВКС РФ нанесли удары по укрепрайонам «ан-Нусры» в районе населенного пункта Аль-Хувейн на юго-западе провинции Идлиб. На севере провинции уничтожен один из командиров подконтрольного «ан-Нусре» альянса. По данным источников, исламист был нейтрализован в результате взрыва мины, заложенной в опорном пункте группировки.
Новый взрыв мины, заложенной при отступлении террористами ИГ, произошел в административном центре провинции Ракка. Самодельное взрывное устройство сдетонировало недалеко от здания Национальной больницы. В результате пострадало несколько бойцов Демократических сил Сирии (SDF).
Ожесточенные бои между армией САР и боевиками исламистских группировок, входящих в террористическую коалицию, продолжались на границе между провинциями Хама и Идлиб. Столкновения отмечены в окрестностях населенных пунктов Аль-Мушейрифа и Ас-Сирьятель. Также российская авиация совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по опорным пунктам исламистов в районе населенного пункта Аль-Хавин на северо-востоке провинции Хама.
На окраине сирийской столицы бойцы сирийской армии уничтожили напичканный взрывчаткой «джихад-мобиль» вместе с террористом-смертником. Жители Дамаска от взрыва не пострадали. В Восточной Гуте активизировались перестрелки между правительственными войсками и боевиками радикальной оппозиции. Недалеко от населенного пункта Бейт Джинн отмечались ожесточенные бои между САА и отрядами вооруженной оппозиции.
Недалеко от города Ханассер на юго-западе провинции Алеппо солдаты Сирийской арабской армии (САА) уничтожили более 20 боевиков радикальной коалиции под руководством «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ). Кроме того, правительственные войска освободили от исламистов районы Расм аль-Каббара и Телль Сиръятел.
В провинции Хомс возобновил свою работу после четырехлетнего перерыва пропускной пункт Джаусия, расположенный между Сирией и Ливаном. В восточной части провинции найден склад оружия и боеприпасов террористов ИГ (группировка запрещена в РФ).
ВВС западной коалиции нанесли удар по предполагаемым зонам дислокации террористов ИГ в населенном пункте Эль-Джурзи эш-Шаркия на востоке провинции Дейр-эз-Зор. В результате авианалета погибли 23 мирных жителя поселения, точное количество раненных пока не известно.
ВКС РФ нанесли удары по укрепрайонам «ан-Нусры» в районе населенного пункта Аль-Хувейн на юго-западе провинции Идлиб. На севере провинции уничтожен один из командиров подконтрольного «ан-Нусре» альянса. По данным источников, исламист был нейтрализован в результате взрыва мины, заложенной в опорном пункте группировки.
Новый взрыв мины, заложенной при отступлении террористами ИГ, произошел в административном центре провинции Ракка. Самодельное взрывное устройство сдетонировало недалеко от здания Национальной больницы. В результате пострадало несколько бойцов Демократических сил Сирии (SDF).
Ожесточенные бои между армией САР и боевиками исламистских группировок, входящих в террористическую коалицию, продолжались на границе между провинциями Хама и Идлиб. Столкновения отмечены в окрестностях населенных пунктов Аль-Мушейрифа и Ас-Сирьятель. Также российская авиация совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по опорным пунктам исламистов в районе населенного пункта Аль-Хавин на северо-востоке провинции Хама.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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