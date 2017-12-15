09:29 15 декабря

Ситуация в Сирии

САА при поддержке союзников уничтожила более 20 террористов в Алеппо, под ударами ВВС западной коалиции погибли 23 мирных жителя Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



На окраине сирийской столицы бойцы сирийской армии уничтожили напичканный взрывчаткой «джихад-мобиль» вместе с террористом-смертником. Жители Дамаска от взрыва не пострадали. В Восточной Гуте активизировались перестрелки между правительственными войсками и боевиками радикальной оппозиции. Недалеко от населенного пункта Бейт Джинн отмечались ожесточенные бои между САА и отрядами вооруженной оппозиции.


Недалеко от города Ханассер на юго-западе провинции Алеппо солдаты Сирийской арабской армии (САА) уничтожили более 20 боевиков радикальной коалиции под руководством «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ). Кроме того, правительственные войска освободили от исламистов районы Расм аль-Каббара и Телль Сиръятел.

В провинции Хомс возобновил свою работу после четырехлетнего перерыва пропускной пункт Джаусия, расположенный между Сирией и Ливаном. В восточной части провинции найден склад оружия и боеприпасов террористов ИГ (группировка запрещена в РФ).

ВВС западной коалиции нанесли удар по предполагаемым зонам дислокации террористов ИГ в населенном пункте Эль-Джурзи эш-Шаркия на востоке провинции Дейр-эз-Зор. В результате авианалета погибли 23 мирных жителя поселения, точное количество раненных пока не известно.

ВКС РФ нанесли удары по укрепрайонам «ан-Нусры» в районе населенного пункта Аль-Хувейн на юго-западе провинции Идлиб. На севере провинции уничтожен один из командиров подконтрольного «ан-Нусре» альянса. По данным источников, исламист был нейтрализован в результате взрыва мины, заложенной в опорном пункте группировки.

Новый взрыв мины, заложенной при отступлении террористами ИГ, произошел в административном центре провинции Ракка. Самодельное взрывное устройство сдетонировало недалеко от здания Национальной больницы. В результате пострадало несколько бойцов Демократических сил Сирии (SDF).

Ожесточенные бои между армией САР и боевиками исламистских группировок, входящих в террористическую коалицию, продолжались на границе между провинциями Хама и Идлиб. Столкновения отмечены в окрестностях населенных пунктов Аль-Мушейрифа и Ас-Сирьятель. Также российская авиация совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по опорным пунктам исламистов в районе населенного пункта Аль-Хавин на северо-востоке провинции Хама.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Teberii Сегодня, 09:12
    " под ударами ВВС западной коалиции погибли 23 мирных жителя Дейр-эз-Зора." Армию вывели ,а ПВО нужно усилить.
    Teberii
  2. sa-ag Сегодня, 09:14
    Так победа же...
    sa-ag
    1. Logall Сегодня, 09:20
      Над игил, но не над штатами! Ещё ан-нусра шалит...
      Logall
      1. sa-ag Сегодня, 09:22
        Цитата: Logall
        Над игил, но не над штатами!

        О как, а что с США война идет? И каков предмет войны?
        sa-ag
        1. Teberii Сегодня, 09:25
          Победили МЫ ,а не Сирийцы. Поэтому" Мавр" уходит. А им еще воевать и воевать.
          Teberii
          1. sa-ag Сегодня, 09:26
            Цитата: Teberii
            Победили МЫ

            А какова цель то победы?
            sa-ag
            1. Teberii Сегодня, 09:27
              Что бы эта зараза не перекинулась к нам.
              Teberii
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