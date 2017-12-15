Минобороны обвинило Пентагон в сознательной лжи мировой общественности
Намерение Пентагона оставить войска в Сирии после заявления президента США Дональда Трампа о разгроме террористов ИГ* американскими военными является сознательным обманом мировой общественности. Такое мнение высказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
В Минобороны также прокомментировали заявления официального представителя Пентагона Адриана Рэнкин-Гэллоуэя о том, что "значимого сокращения численности российских войск в Сирии американским военным ведомством зафиксировано не было".
Он назвал проблемой Пентагона то, что американские СМИ не показывают возвращение авиации, врачей, саперов и военной техники в Россию.
ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России
Пентагон сознательно обманывает международную и американскую общественность, включая своего главнокомандующего, либо больше никаких оснований и даже формальных предлогов для присутствия американских войск в Сирии не существует— приводит его слова РИА Новости
В Минобороны также прокомментировали заявления официального представителя Пентагона Адриана Рэнкин-Гэллоуэя о том, что "значимого сокращения численности российских войск в Сирии американским военным ведомством зафиксировано не было".
Умоизлияния представителей Пентагона, касающиеся вывода/невывода российских войск из Сирии, выдают не только плохо скрываемые желания, чтобы нас там не было, но и невладение США реальной обстановкой на земле— сказал Конашенков.
Он назвал проблемой Пентагона то, что американские СМИ не показывают возвращение авиации, врачей, саперов и военной техники в Россию.
Решить их американскому военному ведомству вполне по силам, переключив телевизоры на российские или европейские телеканалы— заключил он.
ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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