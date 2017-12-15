Минобороны обвинило Пентагон в сознательной лжи мировой общественности

Пентагон сознательно обманывает международную и американскую общественность, включая своего главнокомандующего, либо больше никаких оснований и даже формальных предлогов для присутствия американских войск в Сирии не существует

Умоизлияния представителей Пентагона, касающиеся вывода/невывода российских войск из Сирии, выдают не только плохо скрываемые желания, чтобы нас там не было, но и невладение США реальной обстановкой на земле

Решить их американскому военному ведомству вполне по силам, переключив телевизоры на российские или европейские телеканалы