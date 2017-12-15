12:29 15 декабря

Минобороны обвинило Пентагон в сознательной лжи мировой общественности

Намерение Пентагона оставить войска в Сирии после заявления президента США Дональда Трампа о разгроме террористов ИГ* американскими военными является сознательным обманом мировой общественности. Такое мнение высказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков

Минобороны обвинило Пентагон в сознательной лжи мировой общественности


Пентагон сознательно обманывает международную и американскую общественность, включая своего главнокомандующего, либо больше никаких оснований и даже формальных предлогов для присутствия американских войск в Сирии не существует
— приводит его слова РИА Новости


В Минобороны также прокомментировали заявления официального представителя Пентагона Адриана Рэнкин-Гэллоуэя о том, что "значимого сокращения численности российских войск в Сирии американским военным ведомством зафиксировано не было".

Умоизлияния представителей Пентагона, касающиеся вывода/невывода российских войск из Сирии, выдают не только плохо скрываемые желания, чтобы нас там не было, но и невладение США реальной обстановкой на земле
— сказал Конашенков.

Он назвал проблемой Пентагона то, что американские СМИ не показывают возвращение авиации, врачей, саперов и военной техники в Россию.

Решить их американскому военному ведомству вполне по силам, переключив телевизоры на российские или европейские телеканалы
— заключил он.

ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 29

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  1. dik-nsk Сегодня, 09:37
    так это старинная американская забава - примазаться к победителям на финише и барыши делить
    dik-nsk
    1. pvv113 Сегодня, 09:42
      Это у штатов не забава, а традиция wink
      pvv113
      1. Джедай Сегодня, 09:48
        Всё намного хуже: США считают своей обязанностью присваивать чужие победы. am
        Джедай
        1. pvv113 Сегодня, 09:53
          И все это на государственном уровне.
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 09:58
            Естественно, коли уж их президент об этом трубит.
            Джедай
            1. pvv113 Сегодня, 10:02
              Не удивлюсь, если скоро выяснится, что Александр Невский и Дмитрий Донской были американскими генералами wassat
              pvv113
              1. Джедай Сегодня, 10:05
                Подожди, а их разве ещё великими украми не объявили? what
                Джедай
                1. pvv113 Сегодня, 10:09
                  У меня просветление: штаты были основана великими украми, сбежавшими с субботника по созданию Черного моря wink
                  pvv113
                  1. Джедай Сегодня, 10:11
                    Похоже, что с субботника они чухнули сначала в Мелкобританию, а уж оттуда как тараканы расселились. lol
                    Джедай
                    1. pvv113 Сегодня, 10:13
                      Все возможно, просто нужно учебник по истории 404 почитать
                      pvv113
                      1. Джедай Сегодня, 10:17
                        Дохлый номер - он постоянно меняется, каждый день выявляются новые "перемоги".
                        Джедай
              2. фигвам Сегодня, 10:30
                Вот так же они во второй мировой победили.
                фигвам
                1. pvv113 Сегодня, 12:00
                  Это и есть традиция
                  pvv113
              3. merlin Сегодня, 11:13
                Цитата: pvv113
                Не удивлюсь, если скоро выяснится, что Александр Невский и Дмитрий Донской были американскими генералами wassat

                Так уже. Лучший генерал Гражданской войны в САСШ Джон Турчи - американец)))
                merlin
    2. Зяблицев Сегодня, 09:50
      Трамп пафосно заявляя, что США победили во всех войнах какие были на земле и разгромили всех террористов, увлекся и заодно победил орден Ситхов пленив сенатора Паллпатина..., но когда ему сказали, что это всего лишь кино, он долго не верил... laughing
      Зяблицев
      1. Джедай Сегодня, 10:00
        hi А ведь потомки протоукров на него обиделись: все их победы присвоил себе, редиска... crying
        Джедай
    3. Chertt Сегодня, 10:05
      Почему у Конашенкова, звездочка не слетела, после скринов с игрушки, он ведь "официальный представитель Минобороны РФ" Или как обычно, летеху стрелочника уволили и все
      Chertt
    4. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:39
      старая амерская забава барыши максимально на себя тянуть))
      Ратник с пулеметом
  2. Кот Маркиз Сегодня, 09:43
    Американцам евреи дали задание-убрать Асада любыми путями и создать там зону нестабильности путем "демократизации"-то есть раздробления Сирии на национальные анклавы для того чтобы официально закрепить за собой оккупированные Израилем сирийские территории. Кроме того евреи науськивают США на Сирию для того, чтобы там не имел влияния Иран. Так, что покуда еврейские задания не выполнены США из Сирии не уберутся, можете и не мечтать.
    Кот Маркиз
    1. Лопатов Сегодня, 10:32
      На самом деле влияние Израиля на политику США очень сильно преувеличивают. Еврейские общины в этой стране не все поддерживают существование еврейского государства, много и противников. Как к примеру те, кто пытаются отжать у России библиотеку Шнеерсона. Не обладаю информацией, но весьма вероятно, что их даже больше, чем сторонников. Что чётко прослеживается на отношении США к Израилю во времена правления Обамы.

      На самом деле главными лоббистами сиoнистов (тех, кто выступает за возвращение евреев на историческую родину) в Вашингтоне являются WASPы. Среди многих протестантских сект существует устойчивое мнение о том, что восстановление Храма приведёт к Второму Пришествию.

      Ну а Трамп как раз и является выразителем идей WASPов, посему и наблюдается изменение отношения к Израилю со стороны Вашингтона.
      Лопатов
    2. sogdy Сегодня, 10:55
      Цитата: Кот Маркиз
      ак, что покуда еврейские задания не выполнены

      Предлагаете сразу бомбить Тель-Авив с сопределами?
      sogdy
      1. Monster_Fat Сегодня, 11:36
        Ну, по большому счету, Израиль все же более союзник России, чем ее враг. России надо давно было повернуться лицом к Израилю, признать свои ошибки в поддержании арабского мира против Израиля, признать израильские интересы, помогать ему в реализации этих интересов и следом использовать еврейское лобби по всему миру, уже в своих интересах, глядишь и "санкций" бы не было и прочих неприятностей... wink
        Monster_Fat
        1. Shahno Сегодня, 11:44
          Разумное мнение. И врядли российский Президент не в курсе количества евреев в Сенате США. И в Зак. и Исп. органах др. ведущих стран мира. Мы уже давно вступили в многополярную игру. В этот новый политический мир...Пушки должны замолчать.
          Shahno
  3. sa-ag Сегодня, 09:47
    У Американцев есть причина и причина это Европейский газовый рынок, на нем не нужны конкуренты вроде Ирана, поэтому и отсекают ему доступ в Сирию, поэтому и строят базы на восточном берегу Евфрата, не нужны и в виде Газпрома, поэтому и тут ставят палки в колеса, нужен рынок сбыта для американского СПГ
    sa-ag
  4. Русфанер Сегодня, 10:11
    И кто его слышит, этого Конашенкова? Только мы. "Импортные-то" его не цитируют. Так, узкие специалисты прочитают, хмыкнут...
    Русфанер
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:16
    Пентагон сознательно обманывает ...
    А когда они не обманывали? Одно дело дезинформация с целью ввести противника в заблуждение, а другое - систематическая ложь в СМИ.
    rotmistr60
  6. pvv113 Сегодня, 10:19
    Джедай,
    Так это же диалектический материализм laughing
    pvv113
  7. К-50 Сегодня, 10:26
    Решить их американскому военному ведомству вполне по силам, переключив телевизоры на российские или европейские телеканалы

    Да это же будет Кремлёвская пропаганда!!! Им же потом "не отмыться" от ярлыка "Агент Кремля"!!! laughing
    Дикари-с, однако. yes laughing
    К-50
  8. masff2307 Сегодня, 11:39
    Как обычно.
    Америкосовские потуги чисто "по-Геббельсовски".


    Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой.
    masff2307
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