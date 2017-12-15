12:34 15 декабря

Британский маршал: Россия способна лишить страны НАТО интернета

Начальник британского генштаба и будущий глава военного комитета НАТО, главный маршал авиации Стюарт Пич во время выступления в Королевском институте объединенных родов войск (RUSI), заявил, что Россия может угрожать безопасности глубоководных кабелей, связывающих США и Европу, и необходимых для обеспечения интернета и ведения международной торговли.

Британский маршал: Россия способна лишить страны НАТО интернета


Великобритания и ее союзники по НАТО должны уделить первостепенное внимание защите линий коммуникации от России, которая продолжает модернизировать свой флот, в том числе атомные и неатомные подводные лодки, а также нетрадиционные средства ведения войны.
- заявил Пич


Появилась новая угроза для нашего процветания и образа жизни, для кабелей, пересекающих морское дно, нарушение работы которых вследствие обрыва или разрушительного воздействия… нарушит порядок международной торговли и работы интернета
— добавил он

По этой причине НАТО должны развивать собственные военно-морские силы, чтобы не отставать от России, модернизирующей флот, заявил Пич далее.

Великобритания, отметил маршал, играет в НАТО "ведущую роль", и ей нужно внедрять инновации и укреплять боеспособность как можно скорее, поскольку Россия "играет военными мускулами", а ее "аппетит к обеспечению своих национальных интересов" представляет серьезную угрозу.

Представители Запада многократно обвиняли Москву в том, что она якобы представляет угрозу для стран НАТО. Владимир Путин при этом заявлял, что Россию бояться нечего, отмечая, что ее действия являются реакцией на те или иные инициативы альянса — в частности, на развертывание американских ПРО в непосредственной близости от своей территории, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.aravot-ru.am/
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Комментарии 45

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  1. 210окв Сегодня, 09:54
    Да уж...Куда вам без нета...Ни стрельнуть,ни в сортир..Забыли что такое компас и инициатива..Шеврон у него странный,с одним крылом..Второй что,под секвестр попал? crying
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 10:03
      Цитата: 210окв
      Шеврон у него странный,с одним крылом.

      Видимо, коллега Маккуйна по недосбитости. wassat
      Джедай
      1. volodya Сегодня, 10:11
        Цитата: Джедай
        Видимо, коллега Маккуйна по недосбитости.

        Владычица морей завидует? Сами-то почти без флота остались!
        volodya
        1. Джедай Сегодня, 10:13
          Цитата: volodya
          Сами-то почти без флота остались!

          Зато авик новый построили, вот и взыграли морские амбиции.
          Джедай
        2. Кент0001 Сегодня, 10:51
          От былого величия их флота мало что осталось. Только всегда у них будет спесь и вот это вот "сверху вниз" на другие народы.
          Кент0001
    2. антивирус Сегодня, 11:33
      Появилась новая угроза для нашего процветания и образа жизни
      - прервать поставки презервативов из ЮВА
      антивирус
  2. rocket757 Сегодня, 09:57
    Шото у владычице морей военные, да и политики класс потеряли?
    Заявление такие ... не основательные, не величественные?
    Они шо говорят? У нас подводные лодки с плугами ходят? Подводные пахари типа?
    Короче креативненько, хотя и смешно!
    rocket757
  3. pvv113 Сегодня, 09:57
    для кабелей, пересекающих морское дно, нарушение работы которых вследствие обрыва или разрушительного воздействия…

    А также последующей сдачи на медь wink
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 10:04
      Потому и волнуется мелкобритый маршал: он сам хотел это провернуть, но понял что не успеет за русскими. lol
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 10:06
        Куда ему, бедолаге, с профессионалами тягаться wink
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 10:08
          Если он - коренной британец, то у них тоже богатые традиции в области "что плохо лежит". yes
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 10:11
            По сравнению с нашими металлистами - это младшая группа детсада
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 10:16
              И Пич, скорее всего, это знает - потому и волнуется.
              Джедай
    2. rocket757 Сегодня, 10:10
      С медью пролёт! Стекло, пластик ... немного дешёвой стали.
      rocket757
      1. Джедай Сегодня, 10:14
        Виктор, привет! Я так понимаю, там оптоволокно по дну проложено?
        Джедай
        1. rocket757 Сегодня, 10:24
          Максим привет.
          Всё высокоскоростное и самое важное - на большие расстояния, эт стекло (волокно).
          Хорошо бронированный кабель, от того и железо, правда низкого сорта.
          Впрочем простой дурной экскаватор, рвёт это всё на раз!!!
          rocket757
          1. Джедай Сегодня, 10:31
            Цитата: rocket757
            Впрочем простой дурной экскаватор, рвёт это всё на раз!!!

            Это знаю не понаслышке: был довольно давно случай, когда при проведении незаконных земельных работ такой кабель именно экскаватором был разодран.
            Джедай
            1. rocket757 Сегодня, 10:47
              Моя работа, моя печаль - коммуникации! Столько уже всякого разного бывало!
              Кстати, адмирал не в теме - найти оптику, не зная где она проложена???? Эт задача для шпионов\ хакеров!!! Нужны точные планы прокладки. Подводные оптические магистрали искать???? никакими техническими средствами эт неможно!!!
              rocket757
              1. Джедай Сегодня, 10:53
                Своими словами этот маршал подтверждает что русские могут всё. lol
                Джедай
                1. rocket757 Сегодня, 11:08
                  Эт ему кто то подсказал что наши шпиёны\ хакеры шуруют в их министерствах и ведомствах как хотят!
                  Всё в русле мировых тэндэнций - Во всём виноваты Русские, пойдём дальше - ПУТИН виноват! - вот такая логика, если что, виновных долго искать не надо!
                  rocket757
                  1. Джедай Сегодня, 11:10
                    Да, партийная линия Фашингтонского обкома прослеживается чётко, но с поправками на местный колорит.
                    Джедай
                    1. rocket757 Сегодня, 11:22
                      Ну да, чопорные Британцы, эт как бы бренд.
                      Только измельчало там всё .... Тереза Мэй, эт уж точно не Железная Леди!
                      rocket757
                      1. Джедай Сегодня, 11:35
                        Это я и имел ввиду.
                        Цитата: rocket757
                        Тереза Мэй, эт уж точно не Железная Леди!

                        Ржавая Недоледи - как раз для неё титул.
                        Джедай
      2. pvv113 Сегодня, 10:17
        Беда в том, что металлисты этого не знают. Главное - кабель добыть wink
        pvv113
        1. rocket757 Сегодня, 10:28
          Ой не говори!!! "Металлисты", те хоть в чём то разбираются - жёлтая полоса, значит стекло, ловить там нечего! Бомжи РЕЖУТ, а потом жгут это гав ..., вони не меряно, по запаху и находят!!!
          rocket757
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:01
    Россия способна лишить страны НАТО интернета
    Да Россия может лишить вас многого, в т.ч. и ваших причиндалов. Но почему-то не делает этого (хотя народ обеими руками за). Радуйтесь, что вас еще не лишили всего.
    rotmistr60
    1. rocket757 Сегодня, 10:15
      У бывших владычец головёнка за газ скоро оченно начнёт болеть!
      Пущай тогда за инет волнуется.
      Впрочем у них ведь велики и могучий друг за океяном есть! Неужто не поможет?
      rocket757
  5. Masya Masya Сегодня, 10:03
    Вон он, змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет.
    Подал знак кому-то, значит, фельдшер, вырви провода! laughing
    Masya Masya
    1. rocket757 Сегодня, 10:17
      Это классика или что то народное?
      rocket757
      1. Masya Masya Сегодня, 10:33
        Цитата: rocket757
        Это классика или что то народное?

        думала, Высоцкого то все знают... recourse "Письмо в редакцию телевизионной передачи Очевидное невероятное" или, Вы, меня проверяете?
        Masya Masya
        1. rocket757 Сегодня, 11:28
          Что то с памятью моей стало? То, что наверняка слушал, позабыл. Пора чистить "чердак".
          У нас кажный день производственная гимнастика под ГИМНАСТИКУ Высоцского начинается!
          rocket757
      2. pvv113 Сегодня, 10:35
        Это классика - В.С.Высоцкий
        pvv113
      3. oldzek Сегодня, 11:40
        Это начинается так:"дорогая передача,в понедельник чуть не плача вся Канатчикова дача у экрана собралась"....ну и т. д.
        oldzek
        1. rocket757 Сегодня, 12:02
          Вспомнил уже, чердак почищен!
          Не скажу что любимые, слушал то всё ... а вот фильм смотреть не стал, не люблю я современные...
          Мои любимые эт " МАЗ 500" и ЯК ИСТРЕБИТЕЛЬ", "ЕСЛИ ДРУГ И НЕ ДРУГ А ТАК"...люблю знаешь ли ТУДА 500, СЮДА 500 ... и КОТОРЫЙ ВО МНЕ СИДИТ! .... впрочем про РЕЧКУ ВАЧУ тож, под настроение, можно послушать!
          rocket757
  6. Wedmak Сегодня, 10:06
    Интересно, этот тип видел хотя бы как распределяются основные узлы связи Интернета? Как бы ничего, что больше половины, (9 из 13 если не ошибаюсь) корневых DNS серверов располагаются в США? И как бы кабели имеют а) резервные каналы б) дополнительный маршрут передачи через спутники.
    Чтобы нарушить работу Интернета в глобальном масштабе, нужно очень постараться.
    Wedmak
  7. Теренин Сегодня, 10:10
    Вот тоже мне, горе-беда интернета лишим, но слайды то у вас остались?
    Теренин
  8. XII легион Сегодня, 10:14
    Россия способна лишить страны НАТО интернета

    Самая страшная потеря для НАТО...
    XII легион
  9. sergo1914 Сегодня, 10:15
    Как можно воевать без интернета?
    sergo1914
    1. Azim77 Сегодня, 10:39
      Это же главное у них оружие. Все основные сражения сейчас в соцсетях. Без них (соцсетей) уже и война не война.
      Azim77
  10. zyzx Сегодня, 10:30
    Инет упал,войну проиграл.
    zyzx
  11. MIG00001 Сегодня, 10:33
    Правильно давно надо было поставить вопрос ребром "вы нам обрежете северный поток 2 а мы вам кабеля"
    MIG00001
  12. askort154 Сегодня, 10:38
    pvv113....Куда ему, бедолаге, с профессионалами тягаться

    Тем более у нас есть опыт. В 1983 г., наша лодка в западной Атлантике порвала американский секретный кабель и 400 м. увезла .
    askort154
  13. Altona Сегодня, 10:49
    Это всё из той же серии "британские ученые выяснили", "WADA не имеет очевидных доказательств, но глубоко убеждена".
    Altona
  14. BLADFROST Сегодня, 11:38
    Куплю лом меди с этого кабеля! Амэрига наша!
    BLADFROST
  15. Berkut24 Сегодня, 12:02
    Россия способна лишить страны НАТО интернета

    Не интернета, а девственности.
    Berkut24
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