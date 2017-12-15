Британский маршал: Россия способна лишить страны НАТО интернета
Начальник британского генштаба и будущий глава военного комитета НАТО, главный маршал авиации Стюарт Пич во время выступления в Королевском институте объединенных родов войск (RUSI), заявил, что Россия может угрожать безопасности глубоководных кабелей, связывающих США и Европу, и необходимых для обеспечения интернета и ведения международной торговли.
По этой причине НАТО должны развивать собственные военно-морские силы, чтобы не отставать от России, модернизирующей флот, заявил Пич далее.
Великобритания, отметил маршал, играет в НАТО "ведущую роль", и ей нужно внедрять инновации и укреплять боеспособность как можно скорее, поскольку Россия "играет военными мускулами", а ее "аппетит к обеспечению своих национальных интересов" представляет серьезную угрозу.
Представители Запада многократно обвиняли Москву в том, что она якобы представляет угрозу для стран НАТО. Владимир Путин при этом заявлял, что Россию бояться нечего, отмечая, что ее действия являются реакцией на те или иные инициативы альянса — в частности, на развертывание американских ПРО в непосредственной близости от своей территории, передает РИА Новости
Великобритания и ее союзники по НАТО должны уделить первостепенное внимание защите линий коммуникации от России, которая продолжает модернизировать свой флот, в том числе атомные и неатомные подводные лодки, а также нетрадиционные средства ведения войны.- заявил Пич
Появилась новая угроза для нашего процветания и образа жизни, для кабелей, пересекающих морское дно, нарушение работы которых вследствие обрыва или разрушительного воздействия… нарушит порядок международной торговли и работы интернета— добавил он
По этой причине НАТО должны развивать собственные военно-морские силы, чтобы не отставать от России, модернизирующей флот, заявил Пич далее.
Великобритания, отметил маршал, играет в НАТО "ведущую роль", и ей нужно внедрять инновации и укреплять боеспособность как можно скорее, поскольку Россия "играет военными мускулами", а ее "аппетит к обеспечению своих национальных интересов" представляет серьезную угрозу.
Представители Запада многократно обвиняли Москву в том, что она якобы представляет угрозу для стран НАТО. Владимир Путин при этом заявлял, что Россию бояться нечего, отмечая, что ее действия являются реакцией на те или иные инициативы альянса — в частности, на развертывание американских ПРО в непосредственной близости от своей территории, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.aravot-ru.am/
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