Командование Росгвардии усложнило горную подготовку спецназа

Опыт контртеррористической операции на Северном Кавказе выявил ряд проблем в подготовке подразделений, действовавших в горных условиях. Так, личный состав испытывал большие трудности при ориентировании в горах, не всегда умело использовал условия пересеченной местности для скрытых обходов и охватов, маскировки, укрытия от наблюдения и огня противника. Ощущалась острая нехватка горного снаряжения, сказывалось отсутствие альпинистов-инструкторов,

Горная подготовка дает совершенно иные тактические возможности, особенно по части маневра. Например, отряд с альпинистской подготовкой может по гребню обойти засаду и растяжки боевиков, а потом атаковать их с тыла,

Там другая баллистика, в разряженном воздухе пули летят быстрее. К тому же на равнине бойцы привыкли целиться в центр мишени, а в горах надо целиться в нижнюю часть. Все это нужно объяснять личному составу, а потом методично отрабатывать,