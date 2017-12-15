12:26 15 декабря

Командование Росгвардии усложнило горную подготовку спецназа

После переподчинения Росгвардии подразделения ОМОН и СОБР получают горную подготовку не в пятигорском спеццентре МВД, а в учебном центре Внутренних войск «Хацавита» (Краснодарский край), при этом курс подготовки был изменен, в нем появились новые элементы и тактические приемы, сообщают Известия.

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В этом году уже несколько групп спецназовцев прошли обучение в «Хацавите» по новой программе, рассказали газете в Федеральной службе войск национальной гвардии (ФСВНГ).


В "Хацавите" программа обучения несколько отличается от пятигорской. В ней больше общевойсковых элементов – спецназовцев учат вести боевые действия в горах вне населенных пунктов. Тем не менее, базовые элементы те же: «сначала теория, после нее практические занятия по альпинизму и скалолазанию – вязание узлов, отработка спусков и переправ через речки и разломы, правильное передвижение на большой высоте», пишет издание.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, подразделения ОМОН И СОБР активно привлекаются к поддержанию правопорядка и борьбе с бандформированиями в Северо-Кавказском регионе, поэтому им требуется интенсивная горная подготовка.

Опыт контртеррористической операции на Северном Кавказе выявил ряд проблем в подготовке подразделений, действовавших в горных условиях. Так, личный состав испытывал большие трудности при ориентировании в горах, не всегда умело использовал условия пересеченной местности для скрытых обходов и охватов, маскировки, укрытия от наблюдения и огня противника. Ощущалась острая нехватка горного снаряжения, сказывалось отсутствие альпинистов-инструкторов,
пояснил Шурыгин.

Он отметил, что хорошо подготовленные к действиям в горах спецназовцы получают ощутимое преимущество.

Горная подготовка дает совершенно иные тактические возможности, особенно по части маневра. Например, отряд с альпинистской подготовкой может по гребню обойти засаду и растяжки боевиков, а потом атаковать их с тыла,
сказал эксперт.

Он добавил, что спецназовцам обязательно нужно учиться стрелять в горах.

Там другая баллистика, в разряженном воздухе пули летят быстрее. К тому же на равнине бойцы привыкли целиться в центр мишени, а в горах надо целиться в нижнюю часть. Все это нужно объяснять личному составу, а потом методично отрабатывать,
сказал Шурыгин.

Использованы фотографии: РИА Новости/Александр Кряжев
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Комментарии 12

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  1. коноправ Сегодня, 10:29
    Специяльно для военного эксперта Шурыгина. Секретно. Экз единст. " Так как существуют взаимосвязанные понятия " прямой выстрел"и предельно поражаемое пространство", то точкой прицеливания для всех видов автоматического орудия является нижний обрез цели. При ведении огня в горах по целям расположенным на углах возвышения ( снижения ) до 30 градусов прицел не меняется. От 30 до 60 градосов уменьшается на единицу, От 60 до 90 градусов на 2 еденицы. Ну естественно, что при стрельбе вертикально вверх-вниз стрельба ведётся с прицелом 1. В горах хорошая видимость , это так, но на начальную скорость полёта пули влияет только температура порохового заряда. Вот всё это нужно методично объяснять эксперту Шурыгину, а потом строго спрашивать.
    коноправ
  2. Лопатов Сегодня, 10:34
    Я знаю, они готовятся "подавлять нароТ" в высокогорье 8))))))))))))))))))))))))))
    Лопатов
    1. Alexey RA Сегодня, 11:22
      Цитата: Лопатов
      Я знаю, они готовятся "подавлять нароТ" в высокогорье 8))))))))))))))))))))))))))

      Точно! Например, массовый митинг протеста у "Приюта 11". smile
      Alexey RA
  3. федоров Сегодня, 10:39
    Да давно это было, на базе Орджоникидского ВОКУ - Уж извините-простите, но меня сам Отец по горам на Эльбрус затягивал в 15-ть лет. . и БТРЫ пыхтели по склонам, но никто из уважаемых старперов-генералов, так и неозаботились потерями в Чечне и Афгане... sad
    федоров
    1. Лопатов Сегодня, 11:12
      Цитата: федоров
      Да давно это было, на базе Орджоникидского ВОКУ

      Там и ВВ-шное училище с 1938 года находилось. Изначально НКВДшное, готовило кадры для погранцов и ВВ. Смогло пережить ельцинские времена. Но в 2011 году закрыто.
      Лопатов
  4. san4es Сегодня, 10:41
    «сначала теория, после нее практические занятия по альпинизму и скалолазанию – вязание узлов, отработка спусков и переправ через речки и разломы, правильное передвижение на большой высоте»,
    soldier
    san4es
    1. федоров Сегодня, 11:05
      Да все это было. И узлы и стрельба при СССР, вот в гостит поеду-прилечу, тогда посмотрим. В Орджоникидще-Владикавказ.
      федоров
    2. Шалтай Сегодня, 11:16
      Цитата: san4es
      правильное передвижение на большой высоте»,

      Спасибо за видио . Транспортировка "раненого" на лыжах впечатляет . А много-ли у российских солдат в данном эпизоде предметов отечественного производства ? Начнем с лопаты ... Альпинисту на горке желательно быть немного похожим на покемона , иметь весьма яркую одежду , чтобы лучше видно было . Соответственно для солдата совсем наоборот , покемонские цвета ряда предметов снаряжения прямая недоработка .
      Кроме курортных зон Северного Кавказа или предгорий Армении есть повеселей места для подобных учений , например у истоков Муксу . Рекомендую .
      Шалтай
  5. п-к Опарышев Сегодня, 10:50
    Горную медицину нужно сначала поднять на уровень,лечение коленей в первую очередь,а после уже подготовку.
    п-к Опарышев
    1. Шалтай Сегодня, 11:30
      Цитата: п-к Опарышев
      Горную медицину нужно сначала поднять на уровень,лечение коленей в первую очередь,а после уже подготовку.

      Чуть выше про лопату написал , а вы так сразу хотите чтобы все как у людей и сразу ! Например не просто удобные волокуши , а надувные , с барокамерой . Колени вообще дело хроническое с 91-го все подлечиваю временами .
      Шалтай
      1. п-к Опарышев Сегодня, 11:31
        Научить?Недавно вылечил за 5ть часов артрит колена.Волокуши бойцам придётся делать самим из надувных рыбацких лодок.
        п-к Опарышев
        1. Шалтай Сегодня, 11:49
          Волокуши - барокамера , это кстати не шутка . Лодки к сожалению тоже .
          Некоторые "специалисты" по горной медицине о многом и не слышали .
          Цитата: п-к Опарышев
          Научить?

          С охотой . hi
          Шалтай
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