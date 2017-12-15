Командование Росгвардии усложнило горную подготовку спецназа
После переподчинения Росгвардии подразделения ОМОН и СОБР получают горную подготовку не в пятигорском спеццентре МВД, а в учебном центре Внутренних войск «Хацавита» (Краснодарский край), при этом курс подготовки был изменен, в нем появились новые элементы и тактические приемы, сообщают Известия.
В этом году уже несколько групп спецназовцев прошли обучение в «Хацавите» по новой программе, рассказали газете в Федеральной службе войск национальной гвардии (ФСВНГ).
В "Хацавите" программа обучения несколько отличается от пятигорской. В ней больше общевойсковых элементов – спецназовцев учат вести боевые действия в горах вне населенных пунктов. Тем не менее, базовые элементы те же: «сначала теория, после нее практические занятия по альпинизму и скалолазанию – вязание узлов, отработка спусков и переправ через речки и разломы, правильное передвижение на большой высоте», пишет издание.
По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, подразделения ОМОН И СОБР активно привлекаются к поддержанию правопорядка и борьбе с бандформированиями в Северо-Кавказском регионе, поэтому им требуется интенсивная горная подготовка.
Он отметил, что хорошо подготовленные к действиям в горах спецназовцы получают ощутимое преимущество.
Он добавил, что спецназовцам обязательно нужно учиться стрелять в горах.
В этом году уже несколько групп спецназовцев прошли обучение в «Хацавите» по новой программе, рассказали газете в Федеральной службе войск национальной гвардии (ФСВНГ).
В "Хацавите" программа обучения несколько отличается от пятигорской. В ней больше общевойсковых элементов – спецназовцев учат вести боевые действия в горах вне населенных пунктов. Тем не менее, базовые элементы те же: «сначала теория, после нее практические занятия по альпинизму и скалолазанию – вязание узлов, отработка спусков и переправ через речки и разломы, правильное передвижение на большой высоте», пишет издание.
По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, подразделения ОМОН И СОБР активно привлекаются к поддержанию правопорядка и борьбе с бандформированиями в Северо-Кавказском регионе, поэтому им требуется интенсивная горная подготовка.
Опыт контртеррористической операции на Северном Кавказе выявил ряд проблем в подготовке подразделений, действовавших в горных условиях. Так, личный состав испытывал большие трудности при ориентировании в горах, не всегда умело использовал условия пересеченной местности для скрытых обходов и охватов, маскировки, укрытия от наблюдения и огня противника. Ощущалась острая нехватка горного снаряжения, сказывалось отсутствие альпинистов-инструкторов,пояснил Шурыгин.
Он отметил, что хорошо подготовленные к действиям в горах спецназовцы получают ощутимое преимущество.
Горная подготовка дает совершенно иные тактические возможности, особенно по части маневра. Например, отряд с альпинистской подготовкой может по гребню обойти засаду и растяжки боевиков, а потом атаковать их с тыла,сказал эксперт.
Он добавил, что спецназовцам обязательно нужно учиться стрелять в горах.
Там другая баллистика, в разряженном воздухе пули летят быстрее. К тому же на равнине бойцы привыкли целиться в центр мишени, а в горах надо целиться в нижнюю часть. Все это нужно объяснять личному составу, а потом методично отрабатывать,сказал Шурыгин.
Использованы фотографии: РИА Новости/Александр Кряжев
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