12:33 15 декабря

МосВОКУ взяло на вооружение сирийский опыт

Опыт боев с террористами в городах Сирии лег в основу ряда новых учебных программ в Московском высшем общевойсковом командном училище (МосВОКУ), которому сегодня исполнилось 100 лет, сообщают Известия.



Отмечается, что более половины преподавателей тактики этого вуза побывали в Сирии, и теперь корректируют учебные программы с учетом накопленного там опыта.


Эта работа идет постоянно. Появляются новые разделы, направления. Мы должны идти в ногу со временем. Уже более года направляем наших офицеров в Сирию для изучения боевого опыта. В этом году ряд преподавателей училища, в том числе и я, прошли там стажировку,
сказал начальник МосВОКУ генерал-майор Александр Новкин.

Преподаватель кафедры тактики МосВОКУ, член-корреспондент Академии военных наук Николай Мойсеенко:

Практически во всех операциях последнего времени войскам приходилось вести бои в городских условиях. Сирия – не исключение. Некоторые города, например Пальмиру, пришлось отбивать у террористов дважды. Учитывая это, особое внимание при обучении курсантов уделяется овладению населенным пунктом или его обороне. Внесены изменения в рабочие программы, появился учебный раздел "Действия взвода и роты по овладению населенным пунктом", созданы дополнительные объекты на тактическом поле.


Будущие офицеры изучают состав и тактику действий штурмовых отрядов и групп при уничтожении противника на подступах к населенному пункту и в нем. «Курсанты учатся использовать средства усиления, включая гранатометные, противотанковые, снайперские подразделения. В ротном звене особое внимание уделяется отработке взаимодействия с минометными и артиллерийскими подразделениями, авиацией, в том числе беспилотной», – говорится в статье.

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, Сирия выявила новые особенности действий в городе и этот опыт обязательно должен быть учтен.

Существенно возросла роль командиров небольших подразделений – отделений, взводов, рот. Сейчас они зачастую действуют автономно, самостоятельно занимают или удерживают отдельные объекты. Например, известен случай, когда в Сирии 12 бойцов сил специальных операций несколько часов сдерживали наступление банды численностью до 300 боевиков. И решили задачу без потерь благодаря очень хорошей координации и четкому наведению нашей авиации. Организации такого взаимодействия надо учить,
сказал Мураховский.

Он отметил, что в условиях городского боя есть существенные ограничения на применение тяжелого вооружения.

Если наносится удар артиллерией или авиацией по противнику в городе, как правило, это делается по данным лазерных дальномеров-целеуказателей. То есть нужна подсветка цели с земли. И командир подразделения должен уметь организовать работу авианаводчиков и корректировщиков артиллерийского огня,
добавил эксперт.

Использованы фотографии: ТАСС/Минобороны России
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Комментарии 5

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  1. хрыч Сегодня, 10:27
    Практику никакая теория не заменит. В Грузии и в Крыму тоже потренировались, но брать города, укрепленные противником, работать в пустыне, применять высокоточное оружие, взаимодействие с местными бойцами и пр. - опыт уникальный
    хрыч
    1. Chertt Сегодня, 10:42
      Цитата: хрыч
      Практику никакая теория не заменит.

      Так в том и плюс. "Практика" еще не закончилась, а теоретические материалы, для будущих "практиков" уже обновили.
      Chertt
    2. kirgiz58 Сегодня, 11:13
      Цитата: хрыч
      Практику никакая теория не заменит

      А что в МосВОКУ теория и практика были? lol Мне только шитые, фуражки с высоченной тульей и сапоги, попадались laughing Но строевым, черти, ходили - закачаешься!!! Как они сейчас себя чувствуют в современной форме "для офиса"? laughing Сильно не бейте по почкам smile С юбилеем ВерховноСоветовцы!! Такими вы всегда останетесь для меня! love drinks
      kirgiz58
  2. Radikal Сегодня, 10:56
    Если наносится удар артиллерией или авиацией по противнику в городе, как правило, это делается по данным лазерных дальномеров-целеуказателей. То есть нужна подсветка цели с земли. И командир подразделения должен уметь организовать работу авианаводчиков и корректировщиков артиллерийского огня
    Прежде всего нужно, что бы в подразделении были соответствующие технические средства, и средства связи с помощью которых можно было бы передать авиации эти данные. winked
    Radikal
  3. oleole97 Сегодня, 11:40
    "Внесены изменения в рабочие программы, появился учебный раздел "Действия взвода и роты по овладению населенным пунктом", созданы дополнительные объекты на тактическом поле."
    А почему после Чечни такого не было?
    oleole97
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