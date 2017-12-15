МосВОКУ взяло на вооружение сирийский опыт
Опыт боев с террористами в городах Сирии лег в основу ряда новых учебных программ в Московском высшем общевойсковом командном училище (МосВОКУ), которому сегодня исполнилось 100 лет, сообщают Известия.
Отмечается, что более половины преподавателей тактики этого вуза побывали в Сирии, и теперь корректируют учебные программы с учетом накопленного там опыта.
Преподаватель кафедры тактики МосВОКУ, член-корреспондент Академии военных наук Николай Мойсеенко:
Будущие офицеры изучают состав и тактику действий штурмовых отрядов и групп при уничтожении противника на подступах к населенному пункту и в нем. «Курсанты учатся использовать средства усиления, включая гранатометные, противотанковые, снайперские подразделения. В ротном звене особое внимание уделяется отработке взаимодействия с минометными и артиллерийскими подразделениями, авиацией, в том числе беспилотной», – говорится в статье.
По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, Сирия выявила новые особенности действий в городе и этот опыт обязательно должен быть учтен.
Он отметил, что в условиях городского боя есть существенные ограничения на применение тяжелого вооружения.
Отмечается, что более половины преподавателей тактики этого вуза побывали в Сирии, и теперь корректируют учебные программы с учетом накопленного там опыта.
Эта работа идет постоянно. Появляются новые разделы, направления. Мы должны идти в ногу со временем. Уже более года направляем наших офицеров в Сирию для изучения боевого опыта. В этом году ряд преподавателей училища, в том числе и я, прошли там стажировку,сказал начальник МосВОКУ генерал-майор Александр Новкин.
Преподаватель кафедры тактики МосВОКУ, член-корреспондент Академии военных наук Николай Мойсеенко:
Практически во всех операциях последнего времени войскам приходилось вести бои в городских условиях. Сирия – не исключение. Некоторые города, например Пальмиру, пришлось отбивать у террористов дважды. Учитывая это, особое внимание при обучении курсантов уделяется овладению населенным пунктом или его обороне. Внесены изменения в рабочие программы, появился учебный раздел "Действия взвода и роты по овладению населенным пунктом", созданы дополнительные объекты на тактическом поле.
Будущие офицеры изучают состав и тактику действий штурмовых отрядов и групп при уничтожении противника на подступах к населенному пункту и в нем. «Курсанты учатся использовать средства усиления, включая гранатометные, противотанковые, снайперские подразделения. В ротном звене особое внимание уделяется отработке взаимодействия с минометными и артиллерийскими подразделениями, авиацией, в том числе беспилотной», – говорится в статье.
По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, Сирия выявила новые особенности действий в городе и этот опыт обязательно должен быть учтен.
Существенно возросла роль командиров небольших подразделений – отделений, взводов, рот. Сейчас они зачастую действуют автономно, самостоятельно занимают или удерживают отдельные объекты. Например, известен случай, когда в Сирии 12 бойцов сил специальных операций несколько часов сдерживали наступление банды численностью до 300 боевиков. И решили задачу без потерь благодаря очень хорошей координации и четкому наведению нашей авиации. Организации такого взаимодействия надо учить,сказал Мураховский.
Он отметил, что в условиях городского боя есть существенные ограничения на применение тяжелого вооружения.
Если наносится удар артиллерией или авиацией по противнику в городе, как правило, это делается по данным лазерных дальномеров-целеуказателей. То есть нужна подсветка цели с земли. И командир подразделения должен уметь организовать работу авианаводчиков и корректировщиков артиллерийского огня,добавил эксперт.
Использованы фотографии: ТАСС/Минобороны России
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