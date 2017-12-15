МосВОКУ взяло на вооружение сирийский опыт

Эта работа идет постоянно. Появляются новые разделы, направления. Мы должны идти в ногу со временем. Уже более года направляем наших офицеров в Сирию для изучения боевого опыта. В этом году ряд преподавателей училища, в том числе и я, прошли там стажировку,

Практически во всех операциях последнего времени войскам приходилось вести бои в городских условиях. Сирия – не исключение. Некоторые города, например Пальмиру, пришлось отбивать у террористов дважды. Учитывая это, особое внимание при обучении курсантов уделяется овладению населенным пунктом или его обороне. Внесены изменения в рабочие программы, появился учебный раздел "Действия взвода и роты по овладению населенным пунктом", созданы дополнительные объекты на тактическом поле.

Существенно возросла роль командиров небольших подразделений – отделений, взводов, рот. Сейчас они зачастую действуют автономно, самостоятельно занимают или удерживают отдельные объекты. Например, известен случай, когда в Сирии 12 бойцов сил специальных операций несколько часов сдерживали наступление банды численностью до 300 боевиков. И решили задачу без потерь благодаря очень хорошей координации и четкому наведению нашей авиации. Организации такого взаимодействия надо учить,

Если наносится удар артиллерией или авиацией по противнику в городе, как правило, это делается по данным лазерных дальномеров-целеуказателей. То есть нужна подсветка цели с земли. И командир подразделения должен уметь организовать работу авианаводчиков и корректировщиков артиллерийского огня,