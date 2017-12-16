Вопросы призыва юных сирийцев в правительственные войска САР

Молодые люди готовы внести свой вклад в стабильность и безопасность в стране.

Давайте рассуждать логически. Если юноше, который в силу возраста и жизненных обстоятельств жаждет мести за гибель своих родителей от рук террористов, отказывает правительственная армия, как он поступит? Скорее всего, найдёт возможность купить оружие и вступить в ряды ополчения. Для таких молодых людей всё же нужно предусмотреть места в вооружённых силах. Их обучат не только стрельбе из автомата, но и управлению танком. Он получит смежную специальность.

Сирия. Алеппо

Мы должны заставить оккупантов покинуть земли арабской республики, а они, как и любые бандиты, понимают только силу!

В провинции Дамаск прошло важное совещание местных старейших, представителей власти и общественности. Основной темой обсуждения стали вопросы локальной безопасности, а также призыв местной молодёжи в сирийскую армию. Примечательно это совещание тем, что призыв молодых людей в армию Сирии на фоне военных действий в стране обсуждается впервые за несколько лет.Губернатор столичной провинции отметил, что на сегодняшний день уже около 4 тысяч молодых сирийцев (и это только в провинции Дамаск) подали заявления для прохождения службы в рядах сирийских правительственных войск.Из заявления губернатора, которое приводит сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб:Однако представители администрации пока вынуждены отказывать многим молодым сирийцам в принятии в армейские ряды, чтобы через некоторое время уже дать добро на призыв не просто в качестве жаждущего мести за смерть родственников, а в качестве военнослужащего, получающего возможность стать обладателем полноценной ВУС. Другими словами, речь идёт и о необходимости восстановления в Сирии полноценного процесса обучения и в армейских рядах в том числе. При этом для сирийских властей важно, чтобы сирийская молодёжь в случае отказа сегодня, не взялась сама за оружие уже завтра.Из заявления губернатора:Рияд Фарид Хиджаб взял интервью у молодого сирийца, который подал заявление на вступление в ряды ВС САР. По словам молодого человека, которого зовут Ахмад, он полон решимости помочь Сирии окончательно освободиться от террористов и от их пособников.Из заявления Ахмада:При этом сириец высказался о том, что готов воевать и против американских военнослужащих, которые незаконно находятся в его стране.На этом фоне с Ближнего Востока приходят сообщения о том, что у США возникают проблемы с контактами с Иорданией, которая всё последнее время фактически обеспечивала для армии США логистику операций в нескольких провинциях Сирии. Проблемы связаны с тем, что власти Иордании крайне негативно отреагировали на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Без логистической поддержки со стороны Аммана вопрос обеспечения американских баз в Сирии повисает в воздухе, особенно при учёте того, что у США ещё и проблемы с другим соседним с САР государством - Турцией.