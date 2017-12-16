07:23 16 декабря

Вопросы призыва юных сирийцев в правительственные войска САР

В провинции Дамаск прошло важное совещание местных старейших, представителей власти и общественности. Основной темой обсуждения стали вопросы локальной безопасности, а также призыв местной молодёжи в сирийскую армию. Примечательно это совещание тем, что призыв молодых людей в армию Сирии на фоне военных действий в стране обсуждается впервые за несколько лет.

Губернатор столичной провинции отметил, что на сегодняшний день уже около 4 тысяч молодых сирийцев (и это только в провинции Дамаск) подали заявления для прохождения службы в рядах сирийских правительственных войск.

Из заявления губернатора, которое приводит сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб:
Молодые люди готовы внести свой вклад в стабильность и безопасность в стране.



Однако представители администрации пока вынуждены отказывать многим молодым сирийцам в принятии в армейские ряды, чтобы через некоторое время уже дать добро на призыв не просто в качестве жаждущего мести за смерть родственников, а в качестве военнослужащего, получающего возможность стать обладателем полноценной ВУС. Другими словами, речь идёт и о необходимости восстановления в Сирии полноценного процесса обучения и в армейских рядах в том числе. При этом для сирийских властей важно, чтобы сирийская молодёжь в случае отказа сегодня, не взялась сама за оружие уже завтра.

Из заявления губернатора:
Давайте рассуждать логически. Если юноше, который в силу возраста и жизненных обстоятельств жаждет мести за гибель своих родителей от рук террористов, отказывает правительственная армия, как он поступит? Скорее всего, найдёт возможность купить оружие и вступить в ряды ополчения. Для таких молодых людей всё же нужно предусмотреть места в вооружённых силах. Их обучат не только стрельбе из автомата, но и управлению танком. Он получит смежную специальность.


Вопросы призыва юных сирийцев в правительственные войска САР

Сирия. Алеппо


Рияд Фарид Хиджаб взял интервью у молодого сирийца, который подал заявление на вступление в ряды ВС САР. По словам молодого человека, которого зовут Ахмад, он полон решимости помочь Сирии окончательно освободиться от террористов и от их пособников.

Из заявления Ахмада:
Мы должны заставить оккупантов покинуть земли арабской республики, а они, как и любые бандиты, понимают только силу!


При этом сириец высказался о том, что готов воевать и против американских военнослужащих, которые незаконно находятся в его стране.

На этом фоне с Ближнего Востока приходят сообщения о том, что у США возникают проблемы с контактами с Иорданией, которая всё последнее время фактически обеспечивала для армии США логистику операций в нескольких провинциях Сирии. Проблемы связаны с тем, что власти Иордании крайне негативно отреагировали на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Без логистической поддержки со стороны Аммана вопрос обеспечения американских баз в Сирии повисает в воздухе, особенно при учёте того, что у США ещё и проблемы с другим соседним с САР государством - Турцией.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)

Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 7

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:58
    Надо начинать приводить в порядок страну и конечно же армия одна из приоритетных задач .
    Spartanez300
    1. Филат Сегодня, 07:05
      Пусть в Европе поищут,там призывников ихних полно!
      Филат
  2. Мар.Тира Сегодня, 07:04
    Арабы любят оружие,но не хотят ,и не умеют воевать.Война с ИГил это показала.Где же они раньше были,когда фанатики мусульмане брали города один за другим,вместе с брошенным оружием, техникой и боеприпасами до тех пор, пока не пришли туда простые русские советники из ССО?Что касается Иордании, так надо помочь им в создании ещё больших трудностей для США.
    Мар.Тира
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:07
    А кто же там воевал, пока не было призыва? А как победа стала очевидной, решили стать воинами?
    Ничего не писалось о принципах комплектования сирийской армии. Особенно в последнее время.
    Ну, ладно, победили, и хорошо.
    Горный стрелок
    1. Aleksandr21 Сегодня, 07:19
      Цитата: Горный стрелок
      А кто же там воевал, пока не было призыва? А как победа стала очевидной, решили стать воинами?
      Ничего не писалось о принципах комплектования сирийской армии. Особенно в последнее время.
      Ну, ладно, победили, и хорошо.


      Откуда вы знаете, как обстоят дела в Сирии, из наших СМИ ? Или как можно рассуждать о юношах которые хотят отомстить за смерть родственников ? Возраст то тоже разный есть, поэтому всё правильно сирийцы делают в этом отношение. А позиция вот мы там пришли и всех спасли, а они теперь воинами захотели стать как минимум неправильная, армия САР понесла огромные потери за время этой войны и если бы не союзники сирийцы бы не вытянули, но это не означает что сирийцы сделали малый вклад в свою победу, они заплатили кровью достаточно.
      Aleksandr21
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 07:09
    Потерянное детство Сирии.
    ВЕРЕСК
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:21
    Молодые люди готовы внести свой вклад в стабильность и безопасность в стране.
    Похвально. Вот только эта массовая готовность проявилась почему-то сегодня, а не 3-4 года назад. Сколько молодых и крепких уехало как беженцы в Европу вместо того, чтобы защищать свою страну с оружием в руках?
    rotmistr60
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