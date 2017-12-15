12:30 15 декабря

Посол рассказал, когда Россия инициирует снятие с Ливии оружейного эмбарго

Москва готова стать инициатором снятия с Ливии оружейного эмбарго после создания единых вооруженных сил в стране, но пока нет уверенности, что поставленное туда оружие не попадет в руки террористов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Триполи Иван Молотков.

Оружейное эмбарго в отношении Ливии действует с февраля 2011 года. Глава МИД правительства национального согласия этой страны Мухаммед Сияла ранее заявил, что власти в Триполи для повышения безопасности в стране обратились в ООН с вопросом о смягчении оружейного эмбарго.

Посол рассказал, когда Россия инициирует снятие с Ливии оружейного эмбарго



Российский дипломат пояснил, что смысл введенного оружейного эмбарго состоит в "недопущении попадания поставляемого из-за рубежа оружия в руки террористических группировок.

Тем не менее, он отметил, что

Как только в Ливии будут созданы единые вооруженные силы, а многочисленные милиции, не признающие сейчас над собой никакой власти, распущены или интегрированы в официальные военные структуры, мы будем готовы поддержать или даже инициировать вопрос о снятии или смягчении действующих ограничений


На востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками. На юге страны проживает большое количество племен, которые также не подчиняются Триполи.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 8

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 10:51
    Выведенным в Россию ВКСам,видимо не долго осталось отдыхать.
    п-к Опарышев
  2. assa67 Сегодня, 10:55
    а матрасы что-то не слишком стесняются поставлять оружие в Ливию....занимают свободные ниши
    assa67
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:11
      да только местные чебураторы к нашему оружию более привычные.
      Ратник с пулеметом
      1. assa67 Сегодня, 11:14
        не возобновим поставки-привыкнут к другому...а вот это будет уже плохо
        assa67
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:22
          возможно,но афганские чебураторы к пиндельским вертушкам уже лет 20 привыкнуть не могут.
          Ратник с пулеметом
          1. assa67 Сегодня, 11:26
            но тем не менее покупают их...точнее,мерикосы им втюхивают
            assa67
    2. Sergey53 Сегодня, 11:22
      У подматрасников глаза разбегаются. Они до сих пор не выбрали кому? А так бы уже давно поставили.
      Sergey53
  3. Egorovich Сегодня, 11:15
    Пора, пора России в Ливию. Хафтар ждет помощи, да и басмачей для мясорубки там много и база ВМФ нам в тех краях очень пригодиться.
    Egorovich
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