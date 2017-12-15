12:34 15 декабря

На позициях сирийских войск замечены танки «Урал»

В боевых порядка сирийской армии южнее Алеппо замечены Т-72 «Урал». Танки-ветераны оказывают огневую поддержку наступающим подразделениям, сообщает Вестник Мордовии.

На позициях сирийских войск замечены танки «Урал»


Эти машины считаются самыми старыми из всех модификаций «семьдесятдвоек», они были переданы Сирии в самом начале 80-х годов. Всего на Ближний Восток было доставлено около 150 таких танков.


Они отличаются от более современных версий Т-72, на которые были позже установлены лазерные дальномеры. К тому же, по словам некоторых экспертов, броня башни не была многослойной.

«К началу войны в Сирии эту технику можно было назвать устаревшей. Тем не менее, "Уралы" достаточно активно применялись в боях. Несмотря на то, что их броневая защита уже не соответствовала современным требованиям, неоднократно старые советские танки спасали жизни своим экипажам. Хотя и случаи взрывов боекомплекта были также довольно-таки многочисленными», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.

Чтобы как-то усилить шансы выживания, экипажи навешивают на броню мешки с песком, приспосабливают другую дополнительную защиту.



Существует мнение, что большая часть «Уралов» была потеряна за годы конфликта, «но оставшиеся машины в запас уходить не собираются, что демонстрируют последние бои», заключает издание.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 15

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 11:38
    На рожон не лезть.А натягивать защиту или быстро маневрировать,это экипаж решит.
    п-к Опарышев
  2. Джедай Сегодня, 11:39
    На позициях сирийских войск замечены танки «Урал»

    Не вижу в этом ничего удивительного.
    Джедай
    1. роман66 Сегодня, 11:44
      нет, ну как бы удивительно, это как если бы в штурме Берлина т-26 участвовали! хотя...
      роман66
      1. Alexey RA Сегодня, 11:59
        Цитата: роман66
        нет, ну как бы удивительно, это как если бы в штурме Берлина т-26 участвовали!

        Если воспользоваться Вашей аналогией, то "Уралы" - это не Т-26, а, скорее, Т-34 обр. 1940 г.
        И, кстати, старые Т-34 (правда, уже военного выпуска) в штурме Берлина участвовали - в составе инженерно-танковых полков.
        Alexey RA
      2. Джедай Сегодня, 12:02
        Советской техники в Сирии навалом, потому и нет в этом ничего экстраординарного.
        Джедай
    2. новичок Сегодня, 11:47
      Максим, приветствую! устаревшие машины ещё долно булут в строю в Сирии, до первых серъёзных покупок ещё долго, ведь востанавливать страну надо, хоть как то маломальски.
      новичок
      1. Джедай Сегодня, 12:03
        Гарик, привет! hi Учитывая изыски тамошней инженерной мысли, вполне и на Уралы допобвес начнут вешать. wink
        Джедай
        1. новичок Сегодня, 12:06
          кстати сирийские “скворечники“ неплохо справлялись с птурами.
          новичок
          1. Джедай Сегодня, 12:08
            Нужда порождает поиск решения. yes
            Джедай
        2. Комментарий был удален.
    3. Сергей Крымский Сегодня, 11:53
      Согласен. Было-бы намного удивительней если-бы нам показали как "абрамсы" первого выпуска крошат армию того-же Ирака. Но нет, очень много кадров где много раз модернизированные и более поздние модели "абрашек" горят аки спички. Не поймите меня превратно, неубиваемой техники нет (я думаю пока нет), просто я думаю невозможно найти "абрамс" тех-же годов ни разу не модернизированный и воюющий где-нибудь на передовой....
      Сергей Крымский
      1. новичок Сегодня, 12:00
        да, конечно. модернизация хорошая “длинная перемена“ для раздумий над следующей серией. но в Сирии, это жизненная необходимость, исходя из повсеместной разрухи.
        новичок
      2. Джедай Сегодня, 12:00
        Я это и имел ввиду. Про Т-55 можно и не говорить.
        Джедай
  3. Фрол 7525 Сегодня, 11:39
    Ну а где им деньги брать на новые?Вот и пользуют,что есть...
    Фрол 7525
  4. assa67 Сегодня, 12:03
    сирийцы используют "Уралы" для огневой поддержки...и правильно-что стоять технике?
    Цитата: п-к Опарышев
    На рожон не лезть.

    в города не соваться,и послужат еще машины
    assa67
  5. коноправ Сегодня, 12:27
    По сути своей танк это высокоманевренная пушка. Из-за косности мышления большинства танковых генералов танки превращаются или с в скопища медленно атакующих бизонов или в зарытые в землю долговременные огневые сооружение.. Начиная с удельной мощности 35 л.с. на тонну танк становится тем , чем должен быть - внезапно появляющимся и точно разящим инструментом в руках полководца.. Но пока эта характеристика была достигнута только на БТ-7, который не имел подходящей пушки и безславно сгинул в пучине истории. Что касаемо защиты танка то из личного опыта- кумулятивная струя пробивает стальные стенки разнесенные на метры, не зависимо от их толщины. Тяжелая болванка и тонкий ломик проламывает любую броню. От кумулятивных боеприпасов можно отгородиться гранитной плитой, а вот от болванок и подкалибров, только расстоянием и подвижностью.
    коноправ
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