На позициях сирийских войск замечены танки «Урал»
В боевых порядка сирийской армии южнее Алеппо замечены Т-72 «Урал». Танки-ветераны оказывают огневую поддержку наступающим подразделениям, сообщает Вестник Мордовии.
Эти машины считаются самыми старыми из всех модификаций «семьдесятдвоек», они были переданы Сирии в самом начале 80-х годов. Всего на Ближний Восток было доставлено около 150 таких танков.
Они отличаются от более современных версий Т-72, на которые были позже установлены лазерные дальномеры. К тому же, по словам некоторых экспертов, броня башни не была многослойной.
«К началу войны в Сирии эту технику можно было назвать устаревшей. Тем не менее, "Уралы" достаточно активно применялись в боях. Несмотря на то, что их броневая защита уже не соответствовала современным требованиям, неоднократно старые советские танки спасали жизни своим экипажам. Хотя и случаи взрывов боекомплекта были также довольно-таки многочисленными», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
Чтобы как-то усилить шансы выживания, экипажи навешивают на броню мешки с песком, приспосабливают другую дополнительную защиту.
Существует мнение, что большая часть «Уралов» была потеряна за годы конфликта, «но оставшиеся машины в запас уходить не собираются, что демонстрируют последние бои», заключает издание.
Эти машины считаются самыми старыми из всех модификаций «семьдесятдвоек», они были переданы Сирии в самом начале 80-х годов. Всего на Ближний Восток было доставлено около 150 таких танков.
Они отличаются от более современных версий Т-72, на которые были позже установлены лазерные дальномеры. К тому же, по словам некоторых экспертов, броня башни не была многослойной.
«К началу войны в Сирии эту технику можно было назвать устаревшей. Тем не менее, "Уралы" достаточно активно применялись в боях. Несмотря на то, что их броневая защита уже не соответствовала современным требованиям, неоднократно старые советские танки спасали жизни своим экипажам. Хотя и случаи взрывов боекомплекта были также довольно-таки многочисленными», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
Чтобы как-то усилить шансы выживания, экипажи навешивают на броню мешки с песком, приспосабливают другую дополнительную защиту.
Существует мнение, что большая часть «Уралов» была потеряна за годы конфликта, «но оставшиеся машины в запас уходить не собираются, что демонстрируют последние бои», заключает издание.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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