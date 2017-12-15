12:35 15 декабря

Канада объявила о тендере на приобретение новых истребителей

Минобороны Канады начинает конкурс с целью покупки 88 современных истребителей общей стоимостью до $ 14,8 млрд., сообщает ЦАМТО.

Канада объявила о тендере на приобретение новых истребителей


Консультации с производителями начнутся в 2018 году, а официальные запросы об информации должны быть направлены до 28 февраля. Победителя тендера планируется выбрать в начале 2022 года.


«Одновременно были обновлены требования к новому самолету для замены CF-18. Разработанное несколько лет назад ТТЗ фактически исключало все варианты, кроме F-35 "Лайтнинг-2". Сейчас задание изменено для обеспечения открытого конкурса. В частности, из числа обязательных требований исключено обеспечение малозаметности», – пишет издание.

В качестве временной меры до закупки новых истребителей правительство Канады намерено приобрести 18 истребителей F/A-18 «Хорнет» и сопутствующие запасные части в Австралии.

Сообщается, что «это решение принято вместо ранее планировавшейся покупки новых F/A-18E/F «Супер Хорнет» компании Boeing.

«Причиной такого "разворота" является ведущийся канадским правительством и компанией Boeing торговый спор, связанный с компанией Bombardier, на которую в апреле американская корпорация подала жалобу в Министерство торговли США, обвиняя ее в получении незаконных субсидий от регионального правительства Квебека и демпинге при продаже в США по сниженным ценам самолетов "C"-серии», – говорится в материале.

Дополнительные самолеты «Хорнет» позволят Канаде обеспечить выполнение своих обязательств перед НАТО и в рамках объединенной системы аэрокосмической обороны США и Канады NORAD (North American Aerospace Defense Command).

Использованы фотографии: ЦАМТО/ rcaf-arc.forces.gc.ca
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Комментарии 10

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  1. Витас Сегодня, 11:59
    Так как Канада "украинизированна" рекомендую брать новый украинский истребитель, пока он на бумаге... но сделают, поставят. Тайцы подтвердят!
    Витас
    1. LiSiCyn Сегодня, 12:10
      Су-57 , один в один lol Только, срисовывать и умеют..
      LiSiCyn
    2. Ширьонай Сегодня, 12:22
      Какими нужно быть дураками, чтобы в наше время закупать самолет 4-го поколения по цене дороже пятого
      Ширьонай
      1. катана Сегодня, 12:30
        Цитата: Ширьонай
        Какими нужно быть дураками, чтобы в наше время закупать самолет 4-го поколения по цене дороже пятого

        Были бы поумнее - ничего бы не купили - кто им в принципе угрожает ?
        катана
  2. п-к Опарышев Сегодня, 12:00
    Не для Укропии ли эти кантики суетяться?Ох пора наказывать канадских бандер.
    п-к Опарышев
    1. Dimontius Сегодня, 12:09
      кто там на них летать то будет? если только использовать их как комикадзе.. тогда да.
      Dimontius
      1. Фрол 7525 Сегодня, 12:14
        Да нет,дядьки,за шельф Северного Ледовитого борьба нехилая намечается,там желающих- fellow Даже Австралия с Китаем заявляют о правах своих,хоть и рядом не стояли с Океаном этим... smile
        Фрол 7525
        1. катана Сегодня, 12:32
          Цитата: Фрол 7525
          Да нет,дядьки,за шельф Северного Ледовитого борьба нехилая намечается,там желающих- fellow Даже Австралия с Китаем заявляют о правах своих,хоть и рядом не стояли с Океаном этим... smile

          Австралия заявит на Антактиду,а Китай может отправляться в пешее путешествие,возможно,
          катана
  3. assa67 Сегодня, 12:07
    старые хорнеты сплавят в укровермахт...пусть радуются бабуины
    assa67
  4. Теренин Сегодня, 12:23
    Пока реальных воздушных боев нет, все будет решаться по принципу "у кого лобби толще".
    Теренин
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