Канада объявила о тендере на приобретение новых истребителей
Минобороны Канады начинает конкурс с целью покупки 88 современных истребителей общей стоимостью до $ 14,8 млрд., сообщает ЦАМТО.
Консультации с производителями начнутся в 2018 году, а официальные запросы об информации должны быть направлены до 28 февраля. Победителя тендера планируется выбрать в начале 2022 года.
«Одновременно были обновлены требования к новому самолету для замены CF-18. Разработанное несколько лет назад ТТЗ фактически исключало все варианты, кроме F-35 "Лайтнинг-2". Сейчас задание изменено для обеспечения открытого конкурса. В частности, из числа обязательных требований исключено обеспечение малозаметности», – пишет издание.
В качестве временной меры до закупки новых истребителей правительство Канады намерено приобрести 18 истребителей F/A-18 «Хорнет» и сопутствующие запасные части в Австралии.
Сообщается, что «это решение принято вместо ранее планировавшейся покупки новых F/A-18E/F «Супер Хорнет» компании Boeing.
«Причиной такого "разворота" является ведущийся канадским правительством и компанией Boeing торговый спор, связанный с компанией Bombardier, на которую в апреле американская корпорация подала жалобу в Министерство торговли США, обвиняя ее в получении незаконных субсидий от регионального правительства Квебека и демпинге при продаже в США по сниженным ценам самолетов "C"-серии», – говорится в материале.
Дополнительные самолеты «Хорнет» позволят Канаде обеспечить выполнение своих обязательств перед НАТО и в рамках объединенной системы аэрокосмической обороны США и Канады NORAD (North American Aerospace Defense Command).
Консультации с производителями начнутся в 2018 году, а официальные запросы об информации должны быть направлены до 28 февраля. Победителя тендера планируется выбрать в начале 2022 года.
«Одновременно были обновлены требования к новому самолету для замены CF-18. Разработанное несколько лет назад ТТЗ фактически исключало все варианты, кроме F-35 "Лайтнинг-2". Сейчас задание изменено для обеспечения открытого конкурса. В частности, из числа обязательных требований исключено обеспечение малозаметности», – пишет издание.
В качестве временной меры до закупки новых истребителей правительство Канады намерено приобрести 18 истребителей F/A-18 «Хорнет» и сопутствующие запасные части в Австралии.
Сообщается, что «это решение принято вместо ранее планировавшейся покупки новых F/A-18E/F «Супер Хорнет» компании Boeing.
«Причиной такого "разворота" является ведущийся канадским правительством и компанией Boeing торговый спор, связанный с компанией Bombardier, на которую в апреле американская корпорация подала жалобу в Министерство торговли США, обвиняя ее в получении незаконных субсидий от регионального правительства Квебека и демпинге при продаже в США по сниженным ценам самолетов "C"-серии», – говорится в материале.
Дополнительные самолеты «Хорнет» позволят Канаде обеспечить выполнение своих обязательств перед НАТО и в рамках объединенной системы аэрокосмической обороны США и Канады NORAD (North American Aerospace Defense Command).
Использованы фотографии: ЦАМТО/ rcaf-arc.forces.gc.ca
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