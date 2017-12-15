Аналитики США: Пекин использует отвлечённость Вашингтона Северной Кореей в своих целях

Американский исследовательский центр Asia Maritime Transparency Initiative публикует материал, в котором говорится о военной активности Китая. В материале заявлено о том, что пока Вашингтон полностью поглощён ситуацией с северокорейской ядерной программой, Китай наращивает активность на островах в Южно-Китайском море, включая искусственно созданные.Специалисты Asia Maritime Transparency Initiative заявляют, что проанализировали спутниковые снимки и пришли к выводу, что на Парасельских островах, а также на архипелаге Спратли (Наньшацюньдао) видны следы работ, которые проводятся под контролем китайских военных. Отмечается, что Китай создаёт на островах, на которые претендуют и несколько других стран региона, ангары для авиационной техники, устанавливает радиолокационное оборудование, осуществляет грунтовые работы по созданию подземных складов.Ранее госсекретарь США (на текущей неделе) призвал официальный Пекин «отказаться от провокационных действий на спорных территориях».При этом в Вашингтоне заявляют, что намерены занимать «нейтралитет» в вопросе принадлежности островов, добавляя о «необходимости руководствоваться международным правом». А когда сами США руководствовались международным правом в последний раз? Или это право, по мнению Вашингтона, распространяется на все государства мира, кроме самих Соединённых Штатов?