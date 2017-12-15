12:33 15 декабря

Аналитики США: Пекин использует отвлечённость Вашингтона Северной Кореей в своих целях

Американский исследовательский центр Asia Maritime Transparency Initiative публикует материал, в котором говорится о военной активности Китая. В материале заявлено о том, что пока Вашингтон полностью поглощён ситуацией с северокорейской ядерной программой, Китай наращивает активность на островах в Южно-Китайском море, включая искусственно созданные.

Аналитики США: Пекин использует отвлечённость Вашингтона Северной Кореей в своих целях


Специалисты Asia Maritime Transparency Initiative заявляют, что проанализировали спутниковые снимки и пришли к выводу, что на Парасельских островах, а также на архипелаге Спратли (Наньшацюньдао) видны следы работ, которые проводятся под контролем китайских военных. Отмечается, что Китай создаёт на островах, на которые претендуют и несколько других стран региона, ангары для авиационной техники, устанавливает радиолокационное оборудование, осуществляет грунтовые работы по созданию подземных складов.


Ранее госсекретарь США (на текущей неделе) призвал официальный Пекин «отказаться от провокационных действий на спорных территориях».
При этом в Вашингтоне заявляют, что намерены занимать «нейтралитет» в вопросе принадлежности островов, добавляя о «необходимости руководствоваться международным правом». А когда сами США руководствовались международным правом в последний раз? Или это право, по мнению Вашингтона, распространяется на все государства мира, кроме самих Соединённых Штатов?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. volodya Сегодня, 12:15
    А вы как хотели? Сами занимаются этим же,а другим нельзя?
    volodya
  2. Sergey53 Сегодня, 12:16
    Правильно. Нечего терять время в такой ситуации.
    Sergey53
  3. новичок Сегодня, 12:16
    было бы странным, если б Пекин не воспользовался этим. вопрос в другом: может таки янки крайне “заинтересованы“ Китаем розигрывая корейскую тему?
    новичок
    1. Sergey53 Сегодня, 12:20
      Я понял таки шо международное право создаётся по мере его необходимости заинтересованной стороной. Таки я прав?
      Sergey53
      1. новичок Сегодня, 12:25
        таки вы правы: западная цивилизация так и живёт по “праву сильного“. это ж мы, со своей человеколюбием, состраданием... тп, тд.
        новичок
    2. Джедай Сегодня, 12:20
      пока Вашингтон полностью поглощён ситуацией с северокорейской ядерной программой, Китай наращивает активность на островах в Южно-Китайском море, включая искусственно созданные

      Гарик, как думаешь: американцы сами дотумкали или это им китайцы подсказали? lol
      Джедай
      1. новичок Сегодня, 12:23
        по моему, китайский след.
        новичок
  4. assa67 Сегодня, 12:27
    полностью поглощен ядерной программой СК....на поле для гольфа...не заметили мерикосы как Китай превратился в свехдержаву...гнилая отмазка...боятся полосатые
    assa67
Картина дня