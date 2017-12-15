Самой большой в мире подводной лодке исполнилось 35 лет

Юбилей своего крейсера экипаж под командованием капитана 1 ранга Олега Цыбина отмечает с высокими показателями боевой подготовки. В 2017 году ТАРПКСН «Дмитрий Донской» выполнил все поставленные задачи, принял участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, дважды совершил межфлотский переход – из Баренцева моря в Балтийское и обратно, выполнил боевые упражнения в море, регулярно участвовал в испытаниях новых образцов морского оружия. В общей сложности за год подводники провели в море несколько месяцев

Сегодня в Беломорской военно-морской базе Северного флота состоятся торжественные мероприятия, посвящённые 35-летию самой большой в мире подводной лодки – тяжёлого атомного ракетного крейсера стратегического назначения (ТАРПКСН) «Дмитрий Донской», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ- сообщили в военном ведомстве.С праздником экипаж тяжёлого подводного крейсера «Дмитрий Донской» поздравили командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов и командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Аркадий Романов, командовавший этим кораблём в 2000-е годы на заре испытаний межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава».ТАРПКСН «Дмитрий Донской» является головным кораблём проекта 941. Он был построен и сдан ВМФ в 1981 году на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске. С 1982 года решает задачи в составе Северного флота. В 2002 году крейсер прошёл глубокую модернизацию и в дальнейшем был использован в испытательных целях.«Дмитрий Донской» является самой большой в мире действующей подводной лодкой. Его водоизмещение в надводном положении превосходит водоизмещение флагмана Северного флота - тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий». На его борту созданы самые комфортабельные условия для обитания личного состава, есть даже сауна с бассейном и спортзал, в кают-компании размещена экспозиция, посвящённая победе русского оружия в Куликовской битве.