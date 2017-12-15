12:34 15 декабря

Самой большой в мире подводной лодке исполнилось 35 лет

Сегодня в Беломорской военно-морской базе Северного флота состоятся торжественные мероприятия, посвящённые 35-летию самой большой в мире подводной лодки – тяжёлого атомного ракетного крейсера стратегического назначения (ТАРПКСН) «Дмитрий Донской», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Самой большой в мире подводной лодке исполнилось 35 лет


Юбилей своего крейсера экипаж под командованием капитана 1 ранга Олега Цыбина отмечает с высокими показателями боевой подготовки. В 2017 году ТАРПКСН «Дмитрий Донской» выполнил все поставленные задачи, принял участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, дважды совершил межфлотский переход – из Баренцева моря в Балтийское и обратно, выполнил боевые упражнения в море, регулярно участвовал в испытаниях новых образцов морского оружия. В общей сложности за год подводники провели в море несколько месяцев
- сообщили в военном ведомстве.


С праздником экипаж тяжёлого подводного крейсера «Дмитрий Донской» поздравили командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов и командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Аркадий Романов, командовавший этим кораблём в 2000-е годы на заре испытаний межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава».

ТАРПКСН «Дмитрий Донской» является головным кораблём проекта 941. Он был построен и сдан ВМФ в 1981 году на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске. С 1982 года решает задачи в составе Северного флота. В 2002 году крейсер прошёл глубокую модернизацию и в дальнейшем был использован в испытательных целях.

«Дмитрий Донской» является самой большой в мире действующей подводной лодкой. Его водоизмещение в надводном положении превосходит водоизмещение флагмана Северного флота - тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий». На его борту созданы самые комфортабельные условия для обитания личного состава, есть даже сауна с бассейном и спортзал, в кают-компании размещена экспозиция, посвящённая победе русского оружия в Куликовской битве.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Фрол 7525 Сегодня, 12:17
    good Старушка всё в строю!!!Семь футов ей!!!Подводникам-Уважуха!!! hi
    Фрол 7525
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:28
      Ну как испытательный стенд еще послужит, а с боевого дежурства ее уже сняли
      Аристарх Людвигович
  2. Teberii Сегодня, 12:17
    Мощное оружие,еще послужит стране.С Юбилеем подводников и корабль.
    Teberii
    1. Джедай Сегодня, 12:25
      Смотрел как-то на канале "Т24" документальный фильм об этой подлодке - впечатляет! Присоединяюсь к поздравлениям! soldier drinks
      Джедай
  3. 16112014nk Сегодня, 12:28
    Один советский конструктор радаров для самолётов как то сказал: "Нам не важно, сколько будет весить радар. Будет весить тонну - сделаем самолёт побольше/помощнее. Главное, чтобы он выполнил задачу - обнаружил противника раньше, чем это сделает он".
    Подводников "Дмитрия Донского" - с юбилеем! good
    16112014nk
  4. sergo1914 Сегодня, 12:34
    Батя строил...
    sergo1914
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