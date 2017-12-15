В 2018 году РВСН получат 20 установок комплекса «Ярс»
В следующем году РВСН получат на вооружение 20 пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет комплекса «Ярс», передает ТАСС сообщение командующего войсками Сергея Каракаева.
По его словам, в настоящее время на боевом дежурстве находятся около 200 пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК).
Он добавил, что ядерных боезарядов в стационарной группировке в настоящее время несколько больше, чем в подвижной, что объясняется наличием «тяжелых» ракетных комплексов «Воевода».
Он также отметил, что РВСН в 2018-ом планируют провести 12 пусков ракет – в два раза больше, чем в текущем году.
В уходящем году проводились пуски ракет «Тополь» для тестирования перспективного боевого оснащения.
По словам Каракаева, ракета «Тополь» имеет основные технические характеристики, схожие с ракетой "Ярс".
Более 20 пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" в стационарном и мобильном вариантах базирования,сказал командующий, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, в настоящее время на боевом дежурстве находятся около 200 пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК).
Их количество в последние годы существенно не изменилось. Взамен вырабатывающих гарантийный ресурс ПГРК "Тополь" мы вводим в боевой состав и ставим на боевое дежурство ПГРК "Ярс",уточнил Каракаев.
Он добавил, что ядерных боезарядов в стационарной группировке в настоящее время несколько больше, чем в подвижной, что объясняется наличием «тяжелых» ракетных комплексов «Воевода».
В дальнейшем такое количественное состояние носителей и боезарядов группировок планируется в целом сохранить, что позволит РВСН гарантированно выполнять весь спектр задач по предназначению. Данное соотношение до 2020 года не претерпит существенных изменений,сообщил командующий.
Он также отметил, что РВСН в 2018-ом планируют провести 12 пусков ракет – в два раза больше, чем в текущем году.
В уходящем году проводились пуски ракет «Тополь» для тестирования перспективного боевого оснащения.
По словам Каракаева, ракета «Тополь» имеет основные технические характеристики, схожие с ракетой "Ярс".
Использование подлежащего утилизации по срокам эксплуатации носителя и его утилизация методом пуска существенно снижает стоимость летных испытаний боевого оснащения,пояснил он.
Использованы фотографии: http://www.kap-yar.ru
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