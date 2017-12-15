В 2018 году РВСН получат 20 установок комплекса «Ярс»

Более 20 пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" в стационарном и мобильном вариантах базирования,

Их количество в последние годы существенно не изменилось. Взамен вырабатывающих гарантийный ресурс ПГРК "Тополь" мы вводим в боевой состав и ставим на боевое дежурство ПГРК "Ярс",

В дальнейшем такое количественное состояние носителей и боезарядов группировок планируется в целом сохранить, что позволит РВСН гарантированно выполнять весь спектр задач по предназначению. Данное соотношение до 2020 года не претерпит существенных изменений,

Использование подлежащего утилизации по срокам эксплуатации носителя и его утилизация методом пуска существенно снижает стоимость летных испытаний боевого оснащения,