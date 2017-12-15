15:11 15 декабря

В 2018 году РВСН получат 20 установок комплекса «Ярс»

В следующем году РВСН получат на вооружение 20 пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет комплекса «Ярс», передает ТАСС сообщение командующего войсками Сергея Каракаева.



Более 20 пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" в стационарном и мобильном вариантах базирования,
сказал командующий, отвечая на соответствующий вопрос.


По его словам, в настоящее время на боевом дежурстве находятся около 200 пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК).

Их количество в последние годы существенно не изменилось. Взамен вырабатывающих гарантийный ресурс ПГРК "Тополь" мы вводим в боевой состав и ставим на боевое дежурство ПГРК "Ярс",
уточнил Каракаев.

Он добавил, что ядерных боезарядов в стационарной группировке в настоящее время несколько больше, чем в подвижной, что объясняется наличием «тяжелых» ракетных комплексов «Воевода».

В дальнейшем такое количественное состояние носителей и боезарядов группировок планируется в целом сохранить, что позволит РВСН гарантированно выполнять весь спектр задач по предназначению. Данное соотношение до 2020 года не претерпит существенных изменений,
сообщил командующий.

Он также отметил, что РВСН в 2018-ом планируют провести 12 пусков ракет – в два раза больше, чем в текущем году.

В уходящем году проводились пуски ракет «Тополь» для тестирования перспективного боевого оснащения.

По словам Каракаева, ракета «Тополь» имеет основные технические характеристики, схожие с ракетой "Ярс".

Использование подлежащего утилизации по срокам эксплуатации носителя и его утилизация методом пуска существенно снижает стоимость летных испытаний боевого оснащения,
пояснил он.

Использованы фотографии: http://www.kap-yar.ru
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Комментарии 7

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 13:10
    В прошлом году тоже должны были получить 20, а получили 23.
    Владыка Ситх
    1. п-к Опарышев Сегодня, 14:26
      Ох не равнодушен Вы к тараканьим ракетам.Хорошие машинки.Сам на них 9 лет служил.
      п-к Опарышев
  2. Sergey53 Сегодня, 13:10
    Это хорошо. Дыры залепливать надо быстрее.
    Sergey53
    1. Владыка Ситх Сегодня, 13:14
      Какие дыры? Идет плановая замена Тополей на Ярсы.
      Владыка Ситх
  3. assa67 Сегодня, 13:30
    РВСН гарантия того что "ястребы"трижды подумают прежде чем предпринимать "конкретные"действия против РФ...
    assa67
    1. Гильятон Сегодня, 14:03
      Посмотрите на КНДР, подлые американцы готовы стереть её с лица Земли, ей без ядерного щита никуда!!!
      Гильятон
  4. п-к Опарышев Сегодня, 14:25
    В Истоках ,стреляли 10ю ракету из партии.А 9 шли на БД тремя дивизионами.
    п-к Опарышев
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