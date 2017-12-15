15:11 15 декабря

В Крыму рассказали об «информационной войне» против региона

Западные страны стали применять новые механизмы в «информационной войне» против Крыма, передает РИА Новости заявление вице-премьера региона Дмитрия Полонского.

В Крыму рассказали об «информационной войне» против региона


На сегодня новшества, которые применяют наши, с позволения сказать, западные партнеры против Крыма, – это переход от внешнего давления, прежде всего, через подконтрольные западные СМИ, к тем инструментам или тем людям, которые находятся внутри ситуации. Для этого используются блогеры или всевозможные общественники, которые ведут активную жизнь в социальных сетях. Кого-то используют в темную, а кто-то и это уже очевидно, находится на зарплате у этих товарищей,
рассказал агентству Полонский.


Он отметил, что речь идет, в том числе, о создании «псевдо-интернет изданий, которые ориентированы на крымскую аудиторию».

По словам вице-премьера, если раньше Запад пытался повлиять на крымские процессы извне, то теперь делается ставка на расшатывании ситуации изнутри.

Применяемые механизмы – это новые для нас условия для каких-то ответных мер. Мы все замечательно видим и понимаем, поэтому противостоять этому нет никаких проблем,
подчеркнул он.

Причем крымчане чувствительны ко лжи и способны отличить правду от вымысла.

Когда эти информационные компании строятся на заведомой лжи, конечно же, они не воспринимаются, но наша задача быть на чеку и разъяснять людям, какая ситуация есть на самом деле,
заключил Полонский.

Использованы фотографии: http://zampolit.com
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Комментарии 10

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  1. Logall Сегодня, 13:31
    Тоже уже надоедать начинает:
    Информационная, и не только, война идёт со всей страной, но они самые бедные!
    Logall
    1. Фрол 7525 Сегодня, 13:36
      "Когда эти информационные компании строятся на заведомой лжи, конечно же, они не воспринимаются, но наша задача быть на чеку и разъяснять людям, какая ситуация есть на самом деле"
      Да люди сами разберутся,не надо им разъяснять ничего,чать,не глупенькие дети народ наш.
      Фрол 7525
      1. Идущий Сегодня, 13:42
        Цитата: Logall
        Тоже уже надоедать начинает:
        Информационная, и не только, война идёт со всей страной, но они самые бедные!

        Александр , добрый день! hi , так поплакаться это святое и все грехи на это переложить.
        Идущий
        1. Logall Сегодня, 13:46
          Виктор, доброго и плодотворного дня!
          Деньги клянчат, на противостояние в информационной войне! С америкосов пример берут...
          Плохой пример... am
          Logall
          1. Идущий Сегодня, 13:52
            Я понимаю , денег много не бывает , но пора и показать результаты работы - три с лишним года в них вкачиваются очень не маленькие деньги.
            Идущий
            1. Лелёк Сегодня, 14:46
              Цитата: Идущий
              Идущий


              Мужики, вы не правы. Зайдите на любой укропский сайт - такая мутота по поводу Крыма -туши свечку. Тут тебе и крымчане готовы присягнуть Руине, и долги России за Крым в размере вагонов золота, и вой по поводу "утраченного" украинскими олигархами, и де мост это мина под независимость и экономику незалежной... . Чего там только нет и всё со злобой и матерком на языке "врага". Так-что автор прав контрпропаганда должна быть мощной и на федеральном уровне. А в этом мы проигрываем не только "европам", США, но и Руине.
              Ну. и малость не по теме. Интересно прокукарекала "херой Украины" и агент Кремля по совместительству - Гадя Савченко:
              Лелёк
  2. ando_bor Сегодня, 13:45
    Когда ложь это - да, но майданные технологии на реальных проблемах основаны. Украинцы против реальных жуликов и воров скакали, - но скакали не сами а их использовали.
    Так и здесь, кран перевернулся - Путин виноват, - при Украине такого не было.
    ando_bor
  3. Zomanus Сегодня, 14:04
    Союз так же раскачивали.
    Хотя пока есть возможность сравнивать жизнь в Украине и в Крыму,
    все эти информационные поползновения бесполезны.
    Zomanus
  4. assa67 Сегодня, 14:07
    укрописты стараются во всю..вчера читал статью"Крым ждет ВСУ"...якобы в тролейбусах(в Феодосии или Евпатории)наклеены объявления о праве бесплатного проезда участникам АТО..фейк чистой воды..во-первых их(тролейбусов)там вообще нет laughing ...так вот крымчане таких пистонов навставляли автору,огого...
    Цитата: Фрол 7525
    люди сами разберутся,не надо им разъяснять ничего,чать,не глупенькие дети народ наш.
    assa67
  5. rodus Сегодня, 15:08
    15.12.17. Комментарий от ополченца Александра Жучковского.

    "Из-за занятости не следил за скандалом с украинским фильмом "Полет пули", показанным в Москве. Сейчас почитал подробнее, история для наших реалий типичная, ничего нового и удивительного не обнаружил. Мы все знаем, как в Российской Федерации потворствуют украинцам и препятствуют русским.

    Итог истории: Игорю Бекетову, который сорвал показ фильма, вчера дали семь суток административного ареста. Фильм "Полет пули" получил главный приз фестиваля документального кино "Артдокфест". Московские власти показу фильма никак не препятствовали, хотя за много дней до этого уже было широко известно, что из себя представляет эта украинская агитка.

    В этой связи нельзя не упомянуть Наталью Владимировну Поклонскую. Которая целый год боролась с "Матильдой", но ни слова не сказала про "Полет пули" и в защиту людей, которые ему препятствовали. Печально, когда даже самые энергичные и принципиальные люди предпочитают обходить стороной вещи, требующее реального физического вмешательства и противодействия.

    Приведу мнения наших военкоров Дмитрия Стешина и Сергея Белоуса.

    Стешин: "Максим Фадеев, один из лучших документалистов нашего времени, обращался на "Артдокфест" с заявкой на показ своего фильма о Донбассе. Ему отказали с формулировкой "нечего популяризировать убийц". Надо полагать, батальон "Айдар", воинское формирование с непонятным статусом и финансированием, раздавал на Донбассе цветы и талоны на повидло".

    Белоус: "Почему лучший документалист в ДНР Максим Фадеев за 4 года войны не получил нормальную аппаратуру и постпродакшн (стоящий огромных денег) делает "на коленке"? А когда фильм готов - его снимают с фестиваля документального военного кино? Ибо поступила команда "сверху" - чтобы не обижать неких "украинских переселенцев"".

    Сразу вспоминается вышедший осенью в прокат фильм "Крым" режиссера Пиманова. Где ни слова о русских и Русской весне (да, в фильме о воссоединении русского народа слово "русские" произносится 0 раз). Причину этого режиссер назвал простую: "не хотел обижать украинцев".

    В истории с "Полетом пули", как и во многих других подобных историях, всё то же самое: не хотят обижать украинцев. Также как в Росфедерации не хотят обижать татар, не хотят обижать чеченцев, не хотят обижать якутов, не хотят обижать никого. Кроме русских."
    rodus
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