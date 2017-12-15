В Крыму рассказали об «информационной войне» против региона

На сегодня новшества, которые применяют наши, с позволения сказать, западные партнеры против Крыма, – это переход от внешнего давления, прежде всего, через подконтрольные западные СМИ, к тем инструментам или тем людям, которые находятся внутри ситуации. Для этого используются блогеры или всевозможные общественники, которые ведут активную жизнь в социальных сетях. Кого-то используют в темную, а кто-то и это уже очевидно, находится на зарплате у этих товарищей,

Применяемые механизмы – это новые для нас условия для каких-то ответных мер. Мы все замечательно видим и понимаем, поэтому противостоять этому нет никаких проблем,

Когда эти информационные компании строятся на заведомой лжи, конечно же, они не воспринимаются, но наша задача быть на чеку и разъяснять людям, какая ситуация есть на самом деле,