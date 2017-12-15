В Крыму рассказали об «информационной войне» против региона
Западные страны стали применять новые механизмы в «информационной войне» против Крыма, передает РИА Новости заявление вице-премьера региона Дмитрия Полонского.
Он отметил, что речь идет, в том числе, о создании «псевдо-интернет изданий, которые ориентированы на крымскую аудиторию».
По словам вице-премьера, если раньше Запад пытался повлиять на крымские процессы извне, то теперь делается ставка на расшатывании ситуации изнутри.
Причем крымчане чувствительны ко лжи и способны отличить правду от вымысла.
На сегодня новшества, которые применяют наши, с позволения сказать, западные партнеры против Крыма, – это переход от внешнего давления, прежде всего, через подконтрольные западные СМИ, к тем инструментам или тем людям, которые находятся внутри ситуации. Для этого используются блогеры или всевозможные общественники, которые ведут активную жизнь в социальных сетях. Кого-то используют в темную, а кто-то и это уже очевидно, находится на зарплате у этих товарищей,рассказал агентству Полонский.
Он отметил, что речь идет, в том числе, о создании «псевдо-интернет изданий, которые ориентированы на крымскую аудиторию».
По словам вице-премьера, если раньше Запад пытался повлиять на крымские процессы извне, то теперь делается ставка на расшатывании ситуации изнутри.
Применяемые механизмы – это новые для нас условия для каких-то ответных мер. Мы все замечательно видим и понимаем, поэтому противостоять этому нет никаких проблем,подчеркнул он.
Причем крымчане чувствительны ко лжи и способны отличить правду от вымысла.
Когда эти информационные компании строятся на заведомой лжи, конечно же, они не воспринимаются, но наша задача быть на чеку и разъяснять людям, какая ситуация есть на самом деле,заключил Полонский.
Использованы фотографии: http://zampolit.com
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