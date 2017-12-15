15:15 15 декабря

Суд приговорил Улюкаева к восьми годам строгого режима

Началось оглашение итогового решения Замоскворецкого суда российской столице по делу Алексея Улюкаева, бывшего министра экономического развития России. Суд признал экс-министра правительства РФ виновным в получении взятки в особо крупном размере. Напомним, что сторона обвинения (как сообщает суд) предоставила суду доказательства получения взятки Улюкаевым в размере 2 млн долларов.

Судья Замоскворецкого суда Лариса Семёнова (цитата РИА Новости):
Министр Улюкаев нёс персональную ответственность за выполнение возложенных функций. Улюкаев виновен в том, что, являясь должностным лицом, получил взятку.


Далее судья заявила, что Улюкаев требовал у Сечина взятку умышленно, "руководствуясь корыстными побуждениями".


Суд приговорил Улюкаева к восьми годам строгого режима


Напомним, что за несколько минут до начала судебного процесса Алексей Улюкаев заявил, что единственным справедливым для него приговором считает оправдательный. Как видно, суд оправдательный приговор выносить не стал. При этом защита объявила о готовности обжаловать приговор ещё до его окончательного вынесения.

Итоговый приговор в отношении экс-министра Улюкаева - восемь лет колонии строгого режима. Кроме того, Улюкаев выплатит штраф в размере взятки - 130 млн рублей. После освобождения (через 8 лет за минусом срока домашнего ареста) он на тот же срок лишится права занимать госдолжности.

Использованы фотографии: http://sputniknews-uz.com
40

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 91

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. с-т Petrov Сегодня, 13:55
    чума. 8 лет строгача.

    А ты не воруй (с)

    Компания конечно будет не та, к которой он привык. Да и баланда соотвествующая

    Наверное он пребывает в состоянии шока.

    с-т Petrov
    1. Megatron Сегодня, 13:59
      Жалко что сечина рядом с ним нет и чубайса. Список можно продолжать до бесконечности.
      Megatron
      1. Шура пермский Сегодня, 14:06
        Сечина надо к нему в соседи заделать,а то поддельник на свободе
        Шура пермский
        1. Logall Сегодня, 14:24
          А предвыборная компания только началась!
          То ли ещё будет... fellow
          Logall
          1. 210окв Сегодня, 14:35
            Александр hi Думаешь будут еще жертвы?Я думал надо начинать с Чубайса....Поглядим.
            Цитата: Logall
            А предвыборная компания только началась!
            То ли ещё будет... fellow
            210окв
            1. Palch Сегодня, 15:14
              Чубайс священная корова - гарант денежных вливаний с Запада. С его туфлей пыль дорожная под охраной, а вы говорите в соседи...
              Palch
          2. Стропорез Сегодня, 14:40
            Цитата: Logall
            А предвыборная компания только началась!
            То ли ещё будет.

            А ничего не будет... Улюкаев -это сакральная жертва режима , как подачка плебсу.
            А вот этого не надо сажать?
            Обыски у Андрея Бельянинова: картины, часы и драгоценности, в сейфе и коробках из-под обуви — 9,5 млн руб., $390 тыс., €350 тыс. налом
            Информация об этом появилась вскоре после пресс-конференции президента Владимира Путина в 2016 году, на которой его спросили о широком освещении обысков у Бельянинова.

            «Вы сказали „дело“ — в отношении него не было никакого дела. То, что всякие доследственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были выброшены в средства массовой информации, я считаю недопустимым и с Вами полностью согласен. Они наносят ущерб деловой и просто личной репутации любого человека», — ответил президент.
            А 1 декабря 2017 г. А.Бельянинов назначен председателем Правления Евразийского банка развития. ЕАБР управляет средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере 8,513 млрд долларов США.
            Этот банк, как субъект международного права обладает международной правоспособностью, а кроме того, располагает имущественным и судебным иммунитетом, разнообразными налоговыми и таможенными освобождениями.
            Вот так!!!!

            Стропорез
        2. Trotil42 Сегодня, 14:43
          Да печалька...лет 9 Сечену колбаску на зону возить...умается бедный...Сечена нельзя...кто на страже останется?Мне понравился комент гаранта...при покупке акций одной гос корпорации другой...(башнефть и роснефть) о бешенной прибыли бюджета....ну воще...а люлюкаев не понял сути..и выступил против...и только колбаски Сечена смогли поменять мнение...лишь по одному жесту Сечин понял сколько колбасок надо привезти..во взаимодействие...во понимание..а я бы взял кредит и привёз два бакса..поэтому меня нет в правительстве..туп... hi
          Trotil42
      2. Оверлок Сегодня, 14:07
        вот это точно, как жаль....
        Оверлок
      3. dorz Сегодня, 14:09
        Цитата: Megatron
        Жалко что сечина рядом с ним нет и чубайса. Список можно продолжать до бесконечности.

        Приговор без конфискации имущества, даже без штрафа. Нужно брать пример с короля Саудовской Аравии Салмана, принцев коррупционеров подвешивают за ноги и бьют палками пока не вернут деньги. Уже вернули сотни млрд. в казну.
        dorz
        1. русский медведь Сегодня, 14:20
          Кроме того, Улюкаев выплатит штраф в размере взятки - 130 млн рублей.
          русский медведь
      4. Sergey53 Сегодня, 14:51
        Цитата: Megatron
        Жалко что сечина рядом с ним нет и чубайса. Список можно продолжать до бесконечности.

        Пусть хоть один из них сядет. А этих, при нынешней власти, никто не посадит. Ворон ворону глаз не выклюет.
        Sergey53
      5. verner1967 Сегодня, 15:09
        Цитата: Megatron
        Список можно продолжать до бесконечности

        Сакральная жертва, в аккуратно после объявления ВВП о баллотировании в президенты
        verner1967
    2. Владыка Ситх Сегодня, 14:00
      А я друзьям говорил, что лет 9 дадут. Ошибся немного.
      Владыка Ситх
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:01
        А я друзьям говорил, что лет 9 дадут. Ошибся немного.


        но тем не менее приятно осознавать что даже министр может соскочить на зону.
        Да и не так важен год - здоровья он потеряет немерянно

        Вот шатайтели режима пишут уже пишут тут лет 8 и стонут о коррупции и посадках, а судья Лариса Семенова взяла и замочила как до дела дошло wassat

        Молодец женщина и с коррупцией борется wassat
        с-т Petrov
        1. Владыка Ситх Сегодня, 14:02
          А также штраф 130 миллионов рублей.
          Владыка Ситх
          1. Аристарх Людвигович Сегодня, 14:05
            Столько за убийство то не дают. Посмотрим, еще апелляционная жалоба не рассматривалась.
            Аристарх Людвигович
        2. NKT Сегодня, 14:09
          Подождите еще, это суд только первой инстанции, сейчас пойдут в городской, потом в верховный, которые скосят срок, а там и очередной юбилей победы.
          NKT
        3. Баловень Сегодня, 14:15
          Судья я думаю здесь не причём.От неё ничего не зависело,она только огласила приговор.Так что советую смотреть на мир без розовых очков.Главные воры на свободе!!!
          Баловень
          1. vlad_vlad Сегодня, 14:28
            Так что советую смотреть на мир без розовых очков.


            ето все вообше выглядит как плохой театр.

            Если на самом деле предположить что Улюкаев требовал взятку с СЕЧИНА!!, который старый и ближайший друг Царя, то Улюкаеву надо дать 8 лет тюрьмы за тупость а не за взятку.
            vlad_vlad
            1. Vlad.by Сегодня, 14:54
              Так за то и дали! А Вы за что подумали?
              Vlad.by
      2. Монос Сегодня, 14:06
        Цитата: Владыка Ситх
        А я друзьям говорил, что лет 9 дадут. Ошибся немного.

        Лет через 5 по УДО выйдет. Наверное.
        Монос
        1. Джедай Сегодня, 14:11
          До УДО ещё досидеть надо.
          Джедай
          1. Фрол 7525 Сегодня, 14:19
            Не знаю,как у вас там,а у нас досидит,и с комфортом,и девушки с низкой социальной ответственностью надоесть ему там успеют...Деньги если есть-ты на зоне "кум королю" сейчас у нас,да только он там надолго не задержится,это я сгнию от туберкулёза,когда пожизненное своё буду отбывать за мешок картошки,с голодухи спёр который с амбара колхозного... wink
            Фрол 7525
            1. Монос Сегодня, 14:33
              Цитата: Фрол 7525
              ,это я сгнию от туберкулёза,когда пожизненное своё буду отбывать за мешок картошки,с голодухи спёр который с амбара колхозного...

              Из колхозного амбара? laughing Мешок картошки? laughing Пожизненное? В вашем колхозе картошка - чистый бриллиант? Вы переоцениваете своё значение. Не хочу вас разочаровывать, но максимум, что вам грозит - "фонарь" под глазом от председателя колхоза. laughing
              Монос
              1. Фрол 7525 Сегодня, 14:37
                Адекватные люди поняли,что это образно я сказал,а прочим что я могу пожелать?Да ничего.С чувством юмора беда если,то это не лечится,-это навсегда. recourse
                Фрол 7525
            2. частное лицо Сегодня, 14:47
              А колхозный амбар в какой стране? У нас в России лет 20 как нет колхозов.
              частное лицо
            3. Vlad.by Сегодня, 14:56
              Так может ну его, тот мешок?
              А на рынок сходить?
              Или туберкулез в Белом Лебеде -мечта жизни?
              Vlad.by
          2. san4es Сегодня, 14:28
            Цитата: Джедай
            До УДО ещё досидеть надо.

            wink ...А ПОКА, ЧТО
            san4es
            1. Джедай Сегодня, 14:33
              Саня hi , я не любитель шансона, но посмеялся от души. good
              Джедай
        2. verner1967 Сегодня, 15:12
          Цитата: Монос
          Лет через 5 по УДО выйдет.

          Это если штраф оплатить и живым останется
          verner1967
    3. Ушлый_башкорт Сегодня, 14:03
      Строгач не так плохо, там порядка больше. Вот 8 лет общего лучше бы дали, дедушка бы лиха хапнул.
      Ушлый_башкорт
      1. Фрол 7525 Сегодня, 14:10
        Не зря мы Сечина,Босса своего,остерегаемся на промыслах,как огня степного,неподконтрольного и страшного!!!Вон чё творит,друга,с кем лярды пилил успешно,на строгач определил,а нас вообще расстреляет за малейшую провинность... belay
        Фрол 7525
    4. zoolu350 Сегодня, 14:07
      Ладно, у вас сегодня праздник. Поздравляю, олигархат РФ принес народу сакральную жертву, не плохо бы было и Сечина с Чубайсом, Мединским и Мудко на нары (а лучше в расход), но олигархат РФ народ не балует. Теперь будем посмотреть как данная особь будет сидеть, а то вспоминая Васильеву не хорошие мысли на ум приходят.
      zoolu350
      1. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:17
        Согласен с Вами)
        НО... Лучше так,чем никак(
        Сибирский цирюльник
      2. Баловень Сегодня, 14:18
        Меня также терзают смутные сомнения.
        Баловень
    5. Topotun Сегодня, 14:19
      Ага, если по амнистии не выйдет. Через полгода....
      Topotun
    6. Chertt Сегодня, 14:40
      Загадочная русская душа......Вот Улюкаев вор и коррупционер, а на его фото посмотрел, как он похудел, и жалко его
      Chertt
      1. Опасный Сегодня, 14:51
        А чего его жалеть? Приговор еще не обжалован, в верхних инстанциях неизвестно, как дело повернут. Да и не верю я, что его так надолго закроют. Может все эти суды до выборов затянут, а потом отпустят с условкой. Наверняка договоренность уже есть. В конце концов это федеральный министр, он столько всего знает про нашу элиту, что проще его отпустить, чем от грязи отмываться потом
        Опасный
        1. dsk Сегодня, 15:06
          Цитата: Опасный
          Приговор еще не обжалован

          Прокурор Борис Непорожный назвал приговор символом верховенства закона и неотвратимости наказания независимо от занимаемой должности. " Данное преступление является особо тяжким и подрывает доверие власти, отрицательно влияет на все сферы жизни граждан", — отметил обвинитель. Прокурор подчеркнул, что обвинение вызывало Сечина в суд, однако он не смог явиться по уважительным причинам. Наказание обвинение устраивает, обжаловать его не будут. РИА Новости.
          dsk
  2. ваняватный Сегодня, 13:56
    можете уже и орешкина следом грузить , шило-мыло... кстати, Путин , давеча ,не колокольцеву ли вотуум недоверия объявил , тему Владимира Владимировича о мвд как то я с надеждой воспринял ...
    ваняватный
    1. Владыка Ситх Сегодня, 14:01
      Нет, ФСИН там пересадили много.
      Владыка Ситх
      1. ваняватный Сегодня, 14:07
        правда ваша , слухи просто ходят ... да и упомянул президент , ну или я не так расслышал - тогда жаль ... кстати , недавно обратился по старой памяти в одну контору областного уровня с погонами : хм , капитан подполковничает - остальные на киче и пенсии , в общем живем не без надежды ...
        ваняватный
      2. Trotil42 Сегодня, 14:32
        да УФСИН ...у нас сидит глава и два зама...
        Trotil42
  3. Grenader Сегодня, 13:56
    Ну как говориться:
    Grenader
  4. Twodi Сегодня, 13:57
    Ура товарищи!!! Ура!
    Twodi
  5. mih_sergeev92 Сегодня, 13:58
    Даже жалко Алёшу. За такие сущие копейки да на 8 лет... Видимо не поделился с кем то, причем речь идёт о гораздо большей сумме. "У нас можно воровать эшелонами и сидеть в кресле, а можно украсть велосипед и сесть на долгие годы на шконку"
    mih_sergeev92
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:59
      Даже жалко Алёшу.


      можете ему отвезти передачку и скрасить его суровые будни
      с-т Petrov
      1. mih_sergeev92 Сегодня, 14:10
        Для особо одаренных - это ирония. Такие показательные дела как раз для обывателя делаются, чтобы его голод справедливости утолить
        mih_sergeev92
  6. Runoway Сегодня, 14:01
    Глазам не верю drinks
    Как в том анекдоте:
    " -Маньк,слышала у соседей свинья сдохла?
    -слышала,и чё?
    -Так то ниче,а на душе приятно!"
    Runoway
  7. Servisinzhener Сегодня, 14:01
    День в котроый приходят такие новости автоматически считается хорошим. drinks
    Servisinzhener
    1. Опасный Сегодня, 14:54
      А что хорошего? Денег прибавится от этого или здоровья? Показательный процесс, который вовсе не говорит об уровне борьбы с коррупцией. Наоборот, тошно от того, в какие игры играет наша "элита", что б ее... Война кланов и интересов, а простому народу это как борьбу с ворьем представляют. никто не посадит его, иначе он столько всего про "верхи" расскажет, мало никому не покажется
      Опасный
  8. Serg65 Сегодня, 14:02
    belay Надо же, 8 лет дали...да ещё и строгача!!! А совсем недавно почти все с пеной у рта кричали что условкой отделается! Надо же!!!! recourse
    Serg65
  9. KBR109 Сегодня, 14:04
    Отсидит годик на спецзоне без всяких ужасов и выйдет по амнистии.
    KBR109
  10. Egorovich Сегодня, 14:04
    Хоть здесь закон восторжествовал, правда жалко что не десять лет строгача. Ничего, теперь на зоне другая жизнь будет.
    Egorovich
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:10
      Перед выборами- корм рыбам
      Сибирский цирюльник
  11. staviator Сегодня, 14:05
    Думал будут тянуть тянуть,а там глядишь и амнистия.Что то у Улюкаева пошло не так.,выборы что-ли.
    staviator
  12. инструктор батутной зоны Сегодня, 14:05
    Я так и не понял, как он "умышленно требовал взятку у Сечина"? Надо быть идиотом, чтобы требовать взятку у друга самого председателя. Но Улюкай не похож на идиота.
    Здесь очень большая доля заурядной провокации. Они вроде говорили про вино, но вместо вина подсунули сумку с $$$. Хотя вино - тоже взятка. Но не на 8 лет.
    инструктор батутной зоны
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:06
      забавно как люди реагируют на посадки взяточника в России. тут же его становится жалко, тут же придумывают версии как оно так случилось, такого мужика - да лучше бы того другого посадили а не министра.

      Всех сажать. И не просто сажать а на работы отправлять. И не жалейте его. Он вас не пожалел бы
      с-т Petrov
      1. Владыка Ситх Сегодня, 14:14
        А также провести референдум о возобновлении расстрелов.
        Владыка Ситх
      2. Serg65 Сегодня, 14:16
        Цитата: с-т Petrov
        И не жалейте его. Он вас не пожалел бы

        belay Ну как не жалеть то? Он ведь теперь для многих в одночасье политзеком стал? Так скажем, пострадал незаконно от путинского режиму!
        Цитата: инструктор батутной зоны
        Здесь очень большая доля заурядной провокации

        what Вот и инструктор ( belay Народ, а чё за фигня-эта батутная зона???)....
        Serg65
        1. Servisinzhener Сегодня, 14:27
          Может он хотел чтоб Улюкаева посадили к нему на батутную зону. А про политзека будут говорить как раз наши славные оппозиционные борцы с корупцией. Для которых есть только два варианта событий либо власть не борется с корупцией, либо сажает за корупцию невиновных. Такое вот бинарное виденье жизни.
          Servisinzhener
      3. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:18
        А,Вам его жалко???))))
        Сибирский цирюльник
        1. Serg65 Сегодня, 14:31
          Цитата: Сибирский цирюльник
          А,Вам его жалко???))))

          Совершенно нет!
          Serg65
          1. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:42
            Думаю,что :мы,с Вами, не одиноки! laughing
            Сибирский цирюльник
  13. koosss Сегодня, 14:07
    за всё время "заработал" немало, договориться сможет, устроит там себе "домашние" условия
    koosss
  14. Tomil Сегодня, 14:07
    Думается,что не за взятку парня присадили. Явно тут ,что-то другое.
    Tomil
  15. Runoway Сегодня, 14:08
    Цитата: инструктор батутной зоны
    Я так и не понял, как он "умышленно требовал взятку у Сечина"?

    Больше интересно каким таким покровителям он звонил в момент задержания?!
    Runoway
  16. Оверлок Сегодня, 14:09
    выборы грядут, лес рубят
    Оверлок
  17. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:09
    Упс!!)) Неожиданно,как то))
    Впрочем, очередной эпизод "звездных войн"))
    Борьба за "корыто" в разгаре )
    Всё хотят "пострадать за народ",аж поубивать готовы друг друга)) Но приятно, чёрт возьми! good
    Сибирский цирюльник
  18. Запас Сегодня, 14:12
    А как же Сердюков, да Васильева?
    Запас
  19. Bort Radist Сегодня, 14:12
    Первый пошёл. Пристрелочный так сказать. Остальным приготовиться.
    Bort Radist
  20. voyaka uh Сегодня, 14:13
    После того, как главный свидетель обвинения, заваривший все дело, 4 раза игнорировал вызов в суд.
    Только это должно было привести к оправдательному приговору.
    voyaka uh
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:19
      Согласен!!!
      Но партия сказала НАДО
      Сибирский цирюльник
      1. Siberia 9444 Сегодня, 14:40
        Вот история , а откуда взялся такой нал у Сечина !!! Черный и ни кто не спросил ? Нашли жертвенного барана lol Смешно все это товарищи. hi
        Siberia 9444
    2. Стирбьорн Сегодня, 14:28
      Цитата: voyaka uh
      Только это должно было привести к оправдательному приговору.

      тогда бы пришлось привлечь уже Сечина, за ложный донос, а кто на это пойдет? Да еще и выборы на носу - потом выпустят по-тихому по УДО, все -таки свой же, не Квачков какой-нибудь
      Стирбьорн
      1. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:44
        По этому,он (Сечин) игнорировал повестки в суд
        Сибирский цирюльник
  21. assa67 Сегодня, 14:14
    Цитата: Megatron
    Жалко что сечина рядом с ним нет и чубайса

    маловато будет...и где лишение наград и званий!???...конфискация...там имущества на 100 таких штрафов хватит...или все нажито непосильным трудом несчастной супруги?
    assa67
  22. faterdom Сегодня, 14:16
    Нормально. Седюкова бы на соседнюю шконку, с таким же сроком, ведь тоже заслужил.
    faterdom
  23. Bulrumeb Сегодня, 14:17
    А я всеобщей радости не разделяю, ну передрались пауки в банке, ну сожрал один другого. Это всего лишь их внутренние разборки и 8 лет ему дали только по воле свыше. А что изменилось-то? Тем кому нужно как давали условные сроки так и будут давать. Как там сказал Чайка - "неправильная ситуация, при которой «люди с особым статусом так запросто могут быть арестованы». Вот и все, есть избранные и все остальные. А Улюкаев просто выпал из обоймы и его наказали. Еще и не факт, что апелляция не скостит ему треть, а то и половинку срока.
    Bulrumeb
  24. Antidote Сегодня, 14:20
    Показушничество чистой воды. Не защищаю, там каждый второй достоин присесть, но тут притянули за уши. Вечнозанятому дорогу перешли.
    Antidote
  25. павлентий Сегодня, 14:24
    Хм, это хорошо, но...выборы президента в 2018 г. и амнистия?))
    павлентий
  26. БАБА ШУРА Сегодня, 14:36
    Первый, пошел!
    БАБА ШУРА
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:45
      Хотелось бы верить,что первый,не окажется последним)
      Цикличность выборов,пока не отменили)))
      Сибирский цирюльник
  27. трофим Сегодня, 14:44
    Не свезло министру. Хотя как знать что будет дальше. А на зону (обычную) он вряд ли пойдет. Все таки допуск к гос.тайне имел, да и про ИХ САМИХ много чего знает. Так что что нибудь для него придумают. Посидит немножко, отдохнет, выспится. А там по стопам легендарной командирши бабского батальона имени А.Э. Сердюкова на УДО и в Куршавель.
    трофим
  28. Дмитрий75 Сегодня, 14:45
    Что за бред, какая ещё госдолжность? Человек с судимостью вообще не может устроиться в гоструктуры. Приговором удивлён, не думал, что он вообще будет, думал как и Васильева отсидит, у той покровители понятное дело крутые из правительства были. Но украла, якобы она одна (но все прекрасно знают, кто воровал те деньги) на гораздо большую сумму, приговор ей должен был быть минимум как и Улюкаеву.
    Дмитрий75
  29. Не либероид Русский Сегодня, 14:48
    да года через два тихой сапой выйдет по удо за примерное прогибание перед ВВП и срыгнет за границу
    Не либероид Русский
    1. ЗВС Сегодня, 14:55
      Строгий режим не предусматривает УДО.
      ЗВС
      1. Не либероид Русский Сегодня, 14:57
        российское законодательство многое не предусматривает, но все же делает... захотят пересмотрят со строгача на общую зону а там и удо...
        Не либероид Русский
  30. ЗВС Сегодня, 14:55
    А двух террористов из банды Басаева, расстреливавших мирных жителей, приговорили к общему режиму! Где логика судебной системы в России? Улюкаев не сможет выйти по УДО, это и правильно. А вот террористы вполне могут выйти по УДО.
    ЗВС
  31. timgan777 Сегодня, 15:01
    мала,,, если в Подмосковье сидеть будет... его на Колыму надо отправить чтобы он киркой да лопатой заработал эти жалкие 130 лямов с урками в забое, это самое малое что надо сделать ему для развития России
    много ещё подобной мрази в лагеря просится
    timgan777
Картина дня