Суд приговорил Улюкаева к восьми годам строгого режима
Началось оглашение итогового решения Замоскворецкого суда российской столице по делу Алексея Улюкаева, бывшего министра экономического развития России. Суд признал экс-министра правительства РФ виновным в получении взятки в особо крупном размере. Напомним, что сторона обвинения (как сообщает суд) предоставила суду доказательства получения взятки Улюкаевым в размере 2 млн долларов.
Судья Замоскворецкого суда Лариса Семёнова (цитата РИА Новости):
Далее судья заявила, что Улюкаев требовал у Сечина взятку умышленно, "руководствуясь корыстными побуждениями".
Напомним, что за несколько минут до начала судебного процесса Алексей Улюкаев заявил, что единственным справедливым для него приговором считает оправдательный. Как видно, суд оправдательный приговор выносить не стал. При этом защита объявила о готовности обжаловать приговор ещё до его окончательного вынесения.
Итоговый приговор в отношении экс-министра Улюкаева - восемь лет колонии строгого режима. Кроме того, Улюкаев выплатит штраф в размере взятки - 130 млн рублей. После освобождения (через 8 лет за минусом срока домашнего ареста) он на тот же срок лишится права занимать госдолжности.
Судья Замоскворецкого суда Лариса Семёнова (цитата РИА Новости):
Министр Улюкаев нёс персональную ответственность за выполнение возложенных функций. Улюкаев виновен в том, что, являясь должностным лицом, получил взятку.
Далее судья заявила, что Улюкаев требовал у Сечина взятку умышленно, "руководствуясь корыстными побуждениями".
Напомним, что за несколько минут до начала судебного процесса Алексей Улюкаев заявил, что единственным справедливым для него приговором считает оправдательный. Как видно, суд оправдательный приговор выносить не стал. При этом защита объявила о готовности обжаловать приговор ещё до его окончательного вынесения.
Итоговый приговор в отношении экс-министра Улюкаева - восемь лет колонии строгого режима. Кроме того, Улюкаев выплатит штраф в размере взятки - 130 млн рублей. После освобождения (через 8 лет за минусом срока домашнего ареста) он на тот же срок лишится права занимать госдолжности.
Использованы фотографии: http://sputniknews-uz.com
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