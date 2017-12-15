15:18 15 декабря

Финская армия протестирует новые броневики

На вооружение финской армии возможно поступят новые бронетранспортеры. Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё одобрил закупку опытной партии машин PMPV 6×6 MiSu, сообщает портал armyrecognition.com

Финская армия протестирует новые броневики


Согласно заявлению пресс-службы финского военного ведомства, для армии будет закуплено 4 прототипа бронированных машин. В течении 2018 - 2020 гг. будут проводится испытания PMPV 6×6 MiSu, после чего Минобороны примет решение о том, стоит ли принимать новые бронетранспортёры на вооружение. Стоимость закупки опытной партии составила порядка €4 млн.


PMPV 6×6 MiSu – автомобиль типа MRAP (mine resistant ambush protected – защищённый от подрыва и атак из засад). Помимо высоких показателей проходимости по бездорожью, MiSu способен преодолевать водные преграды. При этом скорость 14-тонного броневика по суше может достигать 110 км/ч, по воде – 12 км/ч.

Разработка бронеавтомобиля-амфибии PMPV 6×6 MiSu ведётся компанией Protolab с 2009 года. В 2015 году производитель показал первый прототип машины и провёл начальный этап его испытаний. Финский броневик-амфибия способен перевозить до 12 человек, включая двух членов экипажа, или же до 10 т груза. PMPV 6×6 MiSu может оснащаться дистанционно управляемым боевым модулем с различными типами вооружений, передает "Warspot"

Использованы фотографии: armyrecognition.com
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Комментарии 7

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  1. Джедай Сегодня, 14:47
    для армии будет закуплено 4 прототипа бронированных машин.
    Стоимость закупки опытной партии составила порядка €4 млн.

    Ого! А два года назад заявляли что в безоружном виде такая черепаха не больше 500 000 евриков потянет. Инфляция? wink
    Джедай
    1. Лекс. Сегодня, 14:54
      http://www.belvpo.com/ru/89178.html
      Что вам финны они себе могут позволить
      Лекс.
  2. san4es Сегодня, 15:00
    PMPV 6×6 MiSu – автомобиль типа MRAP (mine resistant ambush protected – защищённый от подрыва и атак из засад)

    san4es
  3. федоров Сегодня, 15:00
    Нормальное как бы явление- обновление.
    НО, спрашивается против КОГО? Линию Манергейма брали 2-ва раза. "Искандеры" что,уже отдыхают ? Там Питер рядом...Не позавидую в случае чего- в нынешних условиях -, страна - КАТОК и для выпендрежа трибуна.
    федоров
  4. 23424636 Сегодня, 15:01
    раньше финны были люди как люди покупали в союзе оружие и пугали им шведов, боялись что Сайменски канал вернется России и срали от пролетов МИГов ,но теперь горячие от непереваренной водки(у представителей фино -угорской группы водка не входит в перечень легкоусваяемых продуктов) суоми сделали броник . Лучше поставьте памятник Бланку (ульянову) который за захват Зимнего дал вам типо быть перманентным врагом русских ,но они это не поняли и готовятся к новой войне.
    23424636
    1. катана Сегодня, 15:06
      Цитата: 23424636
      раньше финны были люди как люди покупали в союзе оружие и пугали им шведов, боялись что Сайменски канал вернется России и срали от пролетов МИГов ,но теперь горячие от непереваренной водки(у представителей фино -угорской группы водка не входит в перечень легкоусваяемых продуктов) суоми сделали броник . Лучше поставьте памятник Бланку (ульянову) который за захват Зимнего дал вам типо быть перманентным врагом русских ,но они это не поняли и готовятся к новой войне.

      Памятник Ульянову(Ленину) в Финляндии стоит,не переживайте так!! laughing
      катана
  5. assa67 Сегодня, 15:16
    Цитата: san4es
    защищённый от подрыва и атак из засад)

    а от засад от чем защищен,броней противоосколочной?...а с РПГ-7 советский ему по зубам?
    assa67
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