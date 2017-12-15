Финская армия протестирует новые броневики
На вооружение финской армии возможно поступят новые бронетранспортеры. Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё одобрил закупку опытной партии машин PMPV 6×6 MiSu, сообщает портал armyrecognition.com
Согласно заявлению пресс-службы финского военного ведомства, для армии будет закуплено 4 прототипа бронированных машин. В течении 2018 - 2020 гг. будут проводится испытания PMPV 6×6 MiSu, после чего Минобороны примет решение о том, стоит ли принимать новые бронетранспортёры на вооружение. Стоимость закупки опытной партии составила порядка €4 млн.
PMPV 6×6 MiSu – автомобиль типа MRAP (mine resistant ambush protected – защищённый от подрыва и атак из засад). Помимо высоких показателей проходимости по бездорожью, MiSu способен преодолевать водные преграды. При этом скорость 14-тонного броневика по суше может достигать 110 км/ч, по воде – 12 км/ч.
Разработка бронеавтомобиля-амфибии PMPV 6×6 MiSu ведётся компанией Protolab с 2009 года. В 2015 году производитель показал первый прототип машины и провёл начальный этап его испытаний. Финский броневик-амфибия способен перевозить до 12 человек, включая двух членов экипажа, или же до 10 т груза. PMPV 6×6 MiSu может оснащаться дистанционно управляемым боевым модулем с различными типами вооружений, передает "Warspot"
Согласно заявлению пресс-службы финского военного ведомства, для армии будет закуплено 4 прототипа бронированных машин. В течении 2018 - 2020 гг. будут проводится испытания PMPV 6×6 MiSu, после чего Минобороны примет решение о том, стоит ли принимать новые бронетранспортёры на вооружение. Стоимость закупки опытной партии составила порядка €4 млн.
PMPV 6×6 MiSu – автомобиль типа MRAP (mine resistant ambush protected – защищённый от подрыва и атак из засад). Помимо высоких показателей проходимости по бездорожью, MiSu способен преодолевать водные преграды. При этом скорость 14-тонного броневика по суше может достигать 110 км/ч, по воде – 12 км/ч.
Разработка бронеавтомобиля-амфибии PMPV 6×6 MiSu ведётся компанией Protolab с 2009 года. В 2015 году производитель показал первый прототип машины и провёл начальный этап его испытаний. Финский броневик-амфибия способен перевозить до 12 человек, включая двух членов экипажа, или же до 10 т груза. PMPV 6×6 MiSu может оснащаться дистанционно управляемым боевым модулем с различными типами вооружений, передает "Warspot"
Использованы фотографии: armyrecognition.com
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