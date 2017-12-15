Пресечён террористический акт в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО (международной террористической организации) ИГ*, планировавшей совершить 16 декабря резонансные террористические акты путем самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений, а также убийства граждан и подрывы СВУ (самодельных взрывных устройств) в местах массового нахождения людей.

Ликвидирована лаборатория по изготовлению взрывных устройств.

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщает о предотвращении террористического акта в Санкт-Петербурге. В сводке говорится о задержании представителей ячейки террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в России). Из публикуемого материала:В пресс-релизе говорится о том, что в результате специальной операции сотрудников органов безопасности задержаны 7 членов террористического подполья.В материале говорится о том, что у террористов изъято значительное количество взрывчатки, а также компонентов взрывных устройств. Кроме того, у боевиков обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистская литература.Из материала:Напомним, что в апреле текущего года террорист-смертник Акбаржон Джалилов (уроженец Киргизии, гражданин РФ) осуществил теракт в метрополитене Санкт-Петербурга. Погибли 16 человек, более 100 получили ранения.