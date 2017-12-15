15:09 15 декабря

Пресечён террористический акт в Санкт-Петербурге

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщает о предотвращении террористического акта в Санкт-Петербурге. В сводке говорится о задержании представителей ячейки террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в России). Из публикуемого материала:
В Санкт-Петербурге выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО (международной террористической организации) ИГ*, планировавшей совершить 16 декабря резонансные террористические акты путем самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений, а также убийства граждан и подрывы СВУ (самодельных взрывных устройств) в местах массового нахождения людей.


Пресечён террористический акт в Санкт-Петербурге


В пресс-релизе говорится о том, что в результате специальной операции сотрудников органов безопасности задержаны 7 членов террористического подполья.


В материале говорится о том, что у террористов изъято значительное количество взрывчатки, а также компонентов взрывных устройств. Кроме того, у боевиков обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистская литература.

Из материала:
Ликвидирована лаборатория по изготовлению взрывных устройств.


Напомним, что в апреле текущего года террорист-смертник Акбаржон Джалилов (уроженец Киргизии, гражданин РФ) осуществил теракт в метрополитене Санкт-Петербурга. Погибли 16 человек, более 100 получили ранения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 23

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  1. Фрол 7525 Сегодня, 14:42
    Работайте,Мужики!!!!!!!!!!!!! Мы на Вас только и надеемся!!!!!!! hi
    Фрол 7525
    1. maxim947 Сегодня, 14:54
      Работа на высочайшем уровне, благодаря Им, в стране стало намного безопасней
      maxim947
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:55
      Фрол 7525
      Работайте,Мужики!!!!!!!!!!!!! Мы на Вас только и надеемся!!!!!
      Работайте, наши власти ещё пару миллионов привезут в страну потенциальных террористов.Будет вам мужики работа и медали .А что надеяться нам больше не накого это факт.Что есть то есть.Удачи вам в этом нужном деле hi
      Наблюдатель2014
  2. Опасный Сегодня, 14:43
    Правда это или нет? если правда, то рад за наших спецов и восхищаюсь их работой. Но что если это деза к выборам?
    Опасный
    1. faterdom Сегодня, 14:46
      Никто такую дезу к выборам лепить не будет. Очень похоже - результат хорошей разработки, но пришлось брать по срочняку - если акции намечались на 16 декабря, а сегодня 15-е. Если бы не это - еще бы продолжали выявлять участников и каналы поставки.
      faterdom
    2. с-т Petrov Сегодня, 14:50
      Но что если это деза к выборам?


      как будет много чуши писаться такой перед выборами. быстрее бы они прошли. А то у нас сейчас эксперты каждый чих к выборам тут приписывают.

      Это даже не смешно
      с-т Petrov
    3. colonel Сегодня, 14:51
      Ну да, если рванут, то правда, если не дали рвануть, то деза. Железная логика. Что дало вам повод?
      colonel
      1. Опасный Сегодня, 14:58
        Повод - терракты в 1999 году в жилых домах. Очень похожий почерк потом и у американцев был в 2001. В принципе не сторонник теории заговора, но в наше время нет абсолютного доверия к таким новостям
        Опасный
        1. colonel Сегодня, 15:03
          Если в 2001 году уши спецслужб торчали на переднем плане, то где они в 1999 г. Фильм "ФСБ взрывает Россию" не предлагать, не убедительно. И опять же, где связь с нынешним С. Петербургом?
          colonel
          1. с-т Petrov Сегодня, 15:09
            ему фильм снял Березовский в Лондоне и он до сих пор это вспоминает.

            Береза такой.
            с-т Petrov
  3. Logall Сегодня, 14:44
    Я бы их назвал не ''мто игил'', а ''мто США''!
    По любому по западной указке действовали, как в 90е на Кавказе... Только тогда было целью - развалить, а сейчас - хотя бы напугать!
    Logall
    1. Идущий Сегодня, 14:48
      Не только действуют , но и финансируются оттуда.
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 14:52
        ФСБ показывает что не зря свой хлебчик жуёт. Молодцы! good
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 14:54
          Про такие вещи обычно говорят чуть попозже - тут сразу , а если не все отследили и подчистили , надеюсь , что я не прав.
          Идущий
      2. новичок Сегодня, 14:53
        Александр, Виктор, моё почтение! я не удивлюсь, если это агенты янки, работающие под флагом иг.
        новичок
        1. Идущий Сегодня, 14:58
          Приветствую Гарик! hi в какой то мере они агенты , только одноразовые.
          Идущий
          1. новичок Сегодня, 15:03
            Виктор, это и есть основной метод их работы_ если что: “я не я и хата не моя.“
            новичок
  4. katalonec2014 Сегодня, 14:47
    Они когда нибудь успокоятся? Достали уже эти фанатики,ну хоть для них то мораторий можно и отменить.
    katalonec2014
    1. Идущий Сегодня, 14:50
      Их можно успокоить только принудительно.
      Идущий
    2. 210окв Сегодня, 14:50
      Успокоить можно их только закапыванием в землю..Желательно в свиных шкурах..
      Цитата: katalonec2014
      Они когда нибудь успокоятся? Достали уже эти фанатики,ну хоть для них то мораторий можно и отменить.
      210окв
    3. Sergey53 Сегодня, 15:01
      Цитата: katalonec2014
      Они когда нибудь успокоятся?

      Успокоятся когда прекратится их финансирование, наша продажность\за деньги вези всё что хочешь\ я не говорю конечно про всех, ну вы меня поняли.Всё же это доставляется транспортом, покупается и т.д.а не из воздуха по хотению. Ну и основное условие-когда повысится жизненный уровень народа.
      Sergey53
  5. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 14:52
    Товарищи спецы, душите бармалеев настоящим образом!
    Анкыпельгыгыргын
  6. Горный стрелок Сегодня, 15:04
    Не может радовать. Рвутся к нам, значит... Давить и давить...
    Горный стрелок
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