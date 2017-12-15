15:17 15 декабря

Литва ужесточит правила доступа в приграничную зону для РФ и Белоруссии

Со следующего года Литва введет новые правила доступа в зону защиты госграниц со стороны России и Белоруссии, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Государственную пограничную службу республики.

Приграничная зона, или зона защиты государственных границ, является частью внутренней территории Литвы и может достигать от 50 метров до нескольких километров. Зону отмечают специальными знаками, а попасть в нее можно только с разрешения.

Литва ужесточит правила доступа в приграничную зону для РФ и Белоруссии



Со следующего года в Литве ужесточат правила попадания в приграничную зону и сократят список лиц, которые имеют право там находиться. Для них вводится госпошлина. Подобные меры приняты для того, чтобы защитить государственные границы с Россией и Белоруссией.

В список тех, кто может находиться в приграничной зоне, попадут физические лица, которые проживают или имеют недвижимость там. Лица, которые намерены посетить места захоронений, будут внесены в список с указанием определенного местонахождения. Также получить разрешение смогут люди, которые намерены прибыть и находиться в приграничной зоне. В этом случае им придется заплатить госпошлину.

Доступ в приграничную зону для юридических лиц не изменится. Процедура выдачи разрешений останется прежней.

Использованы фотографии: http://ru.sputniknews.lt/
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Комментарии 3

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:00
    Литва ужесточит правила доступа в приграничную зону для РФ и Белоруссии
    Какое коварство! А вообще это кому в России жизнь усложнить может? recourse
    Наблюдатель2014
  2. Sergey53 Сегодня, 15:08
    А рвы выкопать не пробовали? Учитесь в\на Украине. У неё есть в этом вопросе чему поучиться.
    Sergey53
  3. Masya Masya Сегодня, 15:12
    . Для них вводится госпошлина. Подобные меры приняты для того, чтобы защитить государственные границы с Россией и Белоруссией

    может все намного проще... денюжку стричь...
    Masya Masya
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