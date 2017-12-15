Какое оружие Киев получит от Вашингтона? Тымчук рассказал
Депутат украинского "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления", а по-простому "говорящая каска" Дмитрий Тымчук рассказал, какое оружие США планируют поставлять Киеву, пишет украинское издание "Апостроф"
Он также подчеркнул, что даже после увеличения военного бюджета Украине "катастрофически не хватает средств в области обороны". Недофинансирование в этой сфере, по его словам, достигает 50%.
Ранее президент США Дональд Трамп одобрил выделение 350 миллионов долларов на военную помощь Украине. Половина суммы, однако, достанется Киеву лишь после реформирования оборонного комплекса и армии.
Это противовоздушные радары и радиолокационные системы, плавсредства для военно-морских сил— заявил Тымчук. По его словам, поставки организованы для "укрепления украинской обороноспособности".
Он также подчеркнул, что даже после увеличения военного бюджета Украине "катастрофически не хватает средств в области обороны". Недофинансирование в этой сфере, по его словам, достигает 50%.
Ранее президент США Дональд Трамп одобрил выделение 350 миллионов долларов на военную помощь Украине. Половина суммы, однако, достанется Киеву лишь после реформирования оборонного комплекса и армии.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk
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