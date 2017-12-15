17:40 15 декабря

Какое оружие Киев получит от Вашингтона? Тымчук рассказал

Депутат украинского "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления", а по-простому "говорящая каска" Дмитрий Тымчук рассказал, какое оружие США планируют поставлять Киеву, пишет украинское издание "Апостроф"

Какое оружие Киев получит от Вашингтона? Тымчук рассказал


Это противовоздушные радары и радиолокационные системы, плавсредства для военно-морских сил
— заявил Тымчук. По его словам, поставки организованы для "укрепления украинской обороноспособности".


Он также подчеркнул, что даже после увеличения военного бюджета Украине "катастрофически не хватает средств в области обороны". Недофинансирование в этой сфере, по его словам, достигает 50%.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил выделение 350 миллионов долларов на военную помощь Украине. Половина суммы, однако, достанется Киеву лишь после реформирования оборонного комплекса и армии.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk
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Комментарии 17

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  1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 15:41
    Думается после этой помощи хохлы ещё и должны останутся laughing
    Анкыпельгыгыргын
    1. фигвам Сегодня, 15:45
      Они и нам должны и китайцам и западу и чем дальше тем больше.
      фигвам
      1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 15:56
        Я немного подкорректировал-бы в фразе - "Тымчук размечтался, какое оружие Киев получит от Вашингтона"
        товарищ ШУХЕР
      2. Тралл Сегодня, 15:57
        "говорящая каска" Дмитрий Тымчук

        что поставят, что поставят? черные ковбойские шляпы smile
        Тралл
        1. Лексус Сегодня, 17:09
          И памперсы))))
          Лексус
  2. Соломон Кейн Сегодня, 15:42
    Эх, Дима, Дима! Дурилка, ты, картонная!!!!
    Закажите лучше бревна, для изготовления деревянных макинтошей....
    Дерево для страны Буратин актуальнее.
    Соломон Кейн
    1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 15:59
      Цитата: Соломон Кейн
      Дерево для страны Буратин актуальнее

      В этой сказке "Буратино", есть ещё одна достопримечательность - Страна Дураков.
      В реальности, в Украине, мы видим - Страну Полудурков.
      товарищ ШУХЕР
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:47
    О как? И как радары и Морские средства им помогут на Донбассе?
    Горный стрелок
    1. assa67 Сегодня, 15:56
      не дает покоя крымский мост и фашингтону и куеву....вот с прицелом на него и шебуршатся
      assa67
  4. BerBer Сегодня, 15:49
    Этой армии, этой "страны" никакое оружие не поможет. А у США появилась новая статья бюджета - поддержка "скакуасии".
    BerBer
  5. anjey Сегодня, 15:54
    Он также подчеркнул, что даже после увеличения военного бюджета Украине "катастрофически не хватает средств в области обороны
    все элементарно, америка- дай денег,европа - дай денег, мы же ваши" верные защитники "-просто политические аферюги и не более...
    anjey
  6. Алексей 2016 Сегодня, 15:55
    Противовоздушные радары? Это что...? Воздух портят?
    Алексей 2016
  7. inkass_98 Сегодня, 15:59
    Ложки им дырявые поставят в комплекте с такими же мисками.
    inkass_98
  8. МВГ Сегодня, 16:00
    "плавсредства для военно-морских сил" - зачем?? Военно-морских сил то нет?
    МВГ
  9. Masya Masya Сегодня, 16:02
    Все впереди надейся и жди... а сегодня мечта прошла стороной...laughing
    Masya Masya
  10. Хантер Сегодня, 16:09
    плавсредства для военно-морских сил

    Лодки надувные и круги спасательные ?
    Хантер
    1. ИмПерц Сегодня, 16:23
      Всё чин-чинарём... Катера для организации волчьих стай. Ну или хотя бы лодки)))
      Типа этого:
      ИмПерц
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