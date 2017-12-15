Какое оружие Киев получит от Вашингтона? Тымчук рассказал

Это противовоздушные радары и радиолокационные системы, плавсредства для военно-морских сил

Депутат украинского "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления", а по-простому "говорящая каска" Дмитрий Тымчук рассказал, какое оружие США планируют поставлять Киеву, пишет украинское издание "Апостроф"— заявил Тымчук. По его словам, поставки организованы для "укрепления украинской обороноспособности".Он также подчеркнул, что даже после увеличения военного бюджета Украине "катастрофически не хватает средств в области обороны". Недофинансирование в этой сфере, по его словам, достигает 50%.Ранее президент США Дональд Трамп одобрил выделение 350 миллионов долларов на военную помощь Украине. Половина суммы, однако, достанется Киеву лишь после реформирования оборонного комплекса и армии.