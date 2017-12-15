Улюкаева могут освободить от наказания
Активно обсуждается приговор, вынесенный сегодня в Замоскворецком суде города Москвы в отношении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Напомним, что Улюкаев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорён к 8 годам колонии строгого режима, выплате штрафа в размере 130 млн рублей и лишению права занимать в течение 8 лет государственные должности (после истечения срока отбывания наказания).
Как выясняется, приговор вызвал «панику» в высшей экономической среде России, среди либеральных масс. Так, экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил о том, что шокирован приговором Улюкаеву.
В своём микроблоге Твиттера Кудрин написал:
Складывается впечатление, что российские либералы, включая и представителей так называемой несистемной оппозиции, приговором суда поставлены в тупик. С одной стороны – налицо борьба власти с коррупцией в высших эшелонах, с другой стороны, не могут же «несистемные» признать, что борьба с коррупцией властями действительно ведётся.
Алексей Венедиктов (главред радиостанции «Эхо Москвы»):
Григорий Явлинский:
Добавляя "огня", Божена Рынска:
А это публикация ТАСС, в которой говорится, что Улюкаева могут освободить по состоянию здоровья:
Информагентство ссылается на источники в судебной системе.
Как выясняется, приговор вызвал «панику» в высшей экономической среде России, среди либеральных масс. Так, экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил о том, что шокирован приговором Улюкаеву.
В своём микроблоге Твиттера Кудрин написал:
Ужасный, необоснованный приговор. Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие.
Складывается впечатление, что российские либералы, включая и представителей так называемой несистемной оппозиции, приговором суда поставлены в тупик. С одной стороны – налицо борьба власти с коррупцией в высших эшелонах, с другой стороны, не могут же «несистемные» признать, что борьба с коррупцией властями действительно ведётся.
Алексей Венедиктов (главред радиостанции «Эхо Москвы»):
Конечно, не Сечин посадил Улюкаева. Улюкаева посадил Путин. Это означает, что дело не во взятке. Я предположу, что с позиций президента Улюкаев совершил какое-то другое преступление – какие-то расшифровки разговоров, что-то ещё.
Григорий Явлинский:
Можно быть таким, как Немцов, а можно — таким, как Улюкаев. Исход одинаковый. Система такая. Она не терпит здравого смысла. 8 лет строгого режима для 61-летнего экс-министра — в целях устрашения. Никакого доверия состоявшийся суд не вызывает. И это только начало.
Добавляя "огня", Божена Рынска:
8 лет строгого режима! Улюкаев?! Надо валить из страны как можно быстрее...
А это публикация ТАСС, в которой говорится, что Улюкаева могут освободить по состоянию здоровья:
Улюкаев может быть освобожден от отбытия наказания в колонии в связи с наличием у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы, в соответствии с действующими постановлениями правительства.
Информагентство ссылается на источники в судебной системе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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