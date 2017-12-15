17:47 15 декабря

Улюкаева могут освободить от наказания

Активно обсуждается приговор, вынесенный сегодня в Замоскворецком суде города Москвы в отношении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Напомним, что Улюкаев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорён к 8 годам колонии строгого режима, выплате штрафа в размере 130 млн рублей и лишению права занимать в течение 8 лет государственные должности (после истечения срока отбывания наказания).

Как выясняется, приговор вызвал «панику» в высшей экономической среде России, среди либеральных масс. Так, экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил о том, что шокирован приговором Улюкаеву.

В своём микроблоге Твиттера Кудрин написал:
Ужасный, необоснованный приговор. Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие.



Складывается впечатление, что российские либералы, включая и представителей так называемой несистемной оппозиции, приговором суда поставлены в тупик. С одной стороны – налицо борьба власти с коррупцией в высших эшелонах, с другой стороны, не могут же «несистемные» признать, что борьба с коррупцией властями действительно ведётся.

Алексей Венедиктов (главред радиостанции «Эхо Москвы»):
Конечно, не Сечин посадил Улюкаева. Улюкаева посадил Путин. Это означает, что дело не во взятке. Я предположу, что с позиций президента Улюкаев совершил какое-то другое преступление – какие-то расшифровки разговоров, что-то ещё.


Григорий Явлинский:
Можно быть таким, как Немцов, а можно — таким, как Улюкаев. Исход одинаковый. Система такая. Она не терпит здравого смысла. 8 лет строгого режима для 61-летнего экс-министра — в целях устрашения. Никакого доверия состоявшийся суд не вызывает. И это только начало.


Добавляя "огня", Божена Рынска:
8 лет строгого режима! Улюкаев?! Надо валить из страны как можно быстрее...


Улюкаева могут освободить от наказания


А это публикация ТАСС, в которой говорится, что Улюкаева могут освободить по состоянию здоровья:
Улюкаев может быть освобожден от отбытия наказания в колонии в связи с наличием у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы, в соответствии с действующими постановлениями правительства.


Информагентство ссылается на источники в судебной системе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 94

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 16:08
    Я лучше картинку тут оставлю. Крайний слева Шохин, а справа от Улюкаева стоит Чубайс. Напоминает сериал "Спящие".
    Владыка Ситх
    1. Iaaa Сегодня, 16:12
      Да не напоминает, а указывает. Это и есть- спящие.
      Iaaa
      1. Владыка Ситх Сегодня, 16:15
        "А я буду дальше копать и накопаю!" laughing
        Владыка Ситх
        1. 210окв Сегодня, 16:41
          Сергей hi Эту борьбу надо проводить непрерывно,не взирая на ранги..Вот тогда люди увидят на что способна власть.А на мнение ТН оппозиции плевать.
          Цитата: Владыка Ситх
          "А я буду дальше копать и накопаю!" laughing
          210окв
          1. Татьяна Сегодня, 16:57
            Явлинский
            8 лет строгого режима для 61-летнего экс-министра — в целях устрашения. Никакого доверия состоявшийся суд не вызывает
            Улюкаев может быть освобожден от отбытия наказания в колонии в связи с наличием у него заболеваний

            Ранее правительство РФ вместе с Улюкаевым сказало, что российские мужчины и женщины пенсионного возраста вполне здоровы и могут ещё работать, и подняло им возраст выхода на пенсию : для мужчин 65 лет , для женщин 63 года.
            Улюкаев был среди тех, кто на этом особенно настаивал! am
            Сейчас Улюкаеву 61 год. С чего это вдруг в свои 61 год он «больным» оказался, если даже правительство РФ считает его здоровым?
            Ха! "Здоров", как бык! laughing Пусть в колонии сидит! am Хотя бы до 65-летнего возраста! yes
            Татьяна
            1. Logall Сегодня, 17:13
              Татьяна, Добрый вечер! Да только за фразу, что пенсионер здоровый, и его нужно посадить... А за взятки - Расстрелять! Медленно. Начать с пальцев...
              Logall
              1. Татьяна Сегодня, 17:17

                Добрый вечер, Александр!
                Цитата: Logall

                Да только за фразу, что пенсионер здоровый, его нужно посадить... А за взятки - Расстрелять!
                Ой, Сашенька, как я с Вами согласна! good
                Татьяна
              2. Ратник с пулеметом Сегодня, 17:24
                привет Саня,правильно как китаезы стрелять,а то сейчас типа кость кинули 8 лет,а потом он резко больной станет и в санаторий(раз такой больной был,надо было в отставку валить и на пенсию)
                Ратник с пулеметом
            2. Варяг_0711 Сегодня, 17:15
              Татьяна, мое почтение! hi Интересна сама постановка вопроса
              Улюкаев может быть освобожден от отбытия наказания в колонии в связи с наличием у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы, в соответствии с действующими постановлениями правительства.
              то есть, если я прикинусь больным инвалидом и украду в какой нибудь кассе ну положим миллион, мне тоже будет полагаться освобождение от наказания по состоянию здоровья?! Или это "постановление правительства" распространяется только на бывших членов правительства?
              Если Улюкаева реально не посадят под любым предлогом, то у народа не останется и последних иллюзий на правосудие и необратимость наказания.
              Варяг_0711
              1. Pancir026 Сегодня, 17:25
                Цитата: Варяг_0711
                то есть, если я прикинусь больным инвалидом и украду в какой нибудь кассе ну положим миллион, мне тоже будет полагаться освобождение от наказания по состоянию здоровья?!

                Нет коллега,от звонка до звонка отсидишь.не смотря на кучу болячек,это у этих...вечно заступников масса и послаблений куча,с выдуманными основаниями для смягчения приговора.
                А реакция либеральной тусовки,показательна..есть чего бояться.Но-за сердюковым и васильевой-Путин.за улюкаевым-Медведев,делайте выводы.
                Pancir026
                1. Варяг_0711 Сегодня, 17:27
                  Влад, приветствую коллега! hi Да я как то и не сомневался, вопрос был так, чисто риторический. Но вот реально не верю я, что его по настоящему закроют, да еще и на стогач. Хотя посыл и намек кое кому достаточно прозрачные получились.
                  Варяг_0711
                  1. Pancir026 Сегодня, 17:32
                    Цитата: Варяг_0711
                    Хотя посыл и намек кое кому достаточно прозрачные получились

                    Именно так.
                    Pancir026
            3. фигвам Сегодня, 17:17
              Скорей всего взятка это повод, а реально так строго наказать могут только за предательство.
              фигвам
              1. fif21 Сегодня, 17:39
                Цитата: фигвам
                Скорей всего взятка это повод, а реально так строго наказать могут только за предательство
                Из страны драпать хотят завсегдатели посольства США wassat Делайте выводы. hi Посадили за получение взятки , остальное гостайна. Это мое мнение. hi
                fif21
        2. To be or not to be Сегодня, 17:38
          чт о копать написано давно под картинкой""Улюкаев, Чубайс, Глазьев и Шохин проходили стажировку в Австрии по программе Госдепа США"
          To be or not to be
      2. Хантер Сегодня, 16:15
        Как либерастня то запаниковала...Мало дали крахобору!
        Надеюсь он не выйдет уже из зоны..
        Хантер
        1. saltickov. Сегодня, 16:50
          Нее он туда не попадет.
          saltickov.
        2. 210окв Сегодня, 16:56
          Он пока ещё не там..Но дело не в том выйдет или нет.Может и не надо кровожадность..А вот раздеть до последнего колена в назидание надо.
          Цитата: Хантер
          Как либерастня то запаниковала...Мало дали крахобору!
          Надеюсь он не выйдет уже из зоны..
          210окв
        3. Sergey53 Сегодня, 17:05
          Мне понравилось высказывание Божены: "Надо валить из страны как можно быстрее." Быстрее валите все . Народ не дождётся этого. Ну и привлекла публикация ТАСС: "Улюкаева могут освободить по состоянию здоровья". У нас всех и всегда освобождают из за состояния здоровья, или только ЛИБЕРАЛОВ ?
          Sergey53
          1. volodya Сегодня, 17:17
            Цитата: Sergey53
            Быстрее валите все . Народ не дождётся этого.

            Пусть бы все к амерам бежали,воздух чище будет!
            volodya
      3. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:16
        Одна компания однако. Вот Кудрин сравнил, сколько прикарманил он и сколько Улюкаев. И ему стало страшно...
        Аристарх Людвигович
        1. weksha50 Сегодня, 17:11
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Одна компания однако. Вот Кудрин сравнил, сколько прикарманил он и сколько Улюкаев. И ему стало страшно...


          Ему стало обидно и завидно ... laughing
          weksha50
      4. Шура пермский Сегодня, 16:21
        Эту контору у власти давно на Магадан надо на пж отправлять
        Шура пермский
        1. freejack Сегодня, 16:31
          Эту контору у власти давно на Магадан надо на пж отправлять

          Обидно другое, что скоро его освободят "по состоянию здоровья"... У нашего главного слишком мягкое сердце для таких жестких движений... Так... предвыборная проверка настроения масс. в том числе и либероидных... yes
          freejack
      5. Татьяна Сегодня, 16:31
        Явлинский
        8 лет строгого режима для 61-летнего экс-министра — в целях устрашения. Никакого доверия состоявшийся суд не вызывает
        Интересные дела! Улюкаев считал - и настаивал, - что в Рф необходимо поднять возраст выхода на пенсию для для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет, потому что они в этом возрасте ещё здоровы!
        Если по мнению правительства российский мужчина до 65 лет здоров и вполне себе может работать, не выходя на пенсию, а Улюкаеву всего лишь 61 год, то почему бы Улюкаеву не посидеть в колонии до 65 лет?
        С чего это вдруг Улюкаев в свои 61 год "больным" оказался? А?! am Мы его "больным" не считаем, поскольку правительство РФ мужиков больными в 65 лет не считает тоже!
        Татьяна
        1. слава1974 Сегодня, 16:58
          Если по мнению правительства российский мужчина до 65 лет здоров и вполне себе может работать, не выходя на пенсию, а Улюкаеву всего лишь 61 год, то почему бы Улюкаеву не посидеть в колонии до 65 лет?

          Татьяна молодец! Не в бровь, а в глаз! Бей врага его же оружием!
          Спасибо, хорошо сказали не убавить , не прибавить! good
          слава1974
      6. Alekseits Сегодня, 16:34
        Какие же они "спящие"? Очень даже активно действующие.
        Alekseits
        1. Лексус Сегодня, 17:07
          Согласен. При этом много с/Р/ущие на стол с которого кормятся... Улюкаев - это Васильева 2.0
          Сейчас, наверное, клип записывает...
          Лексус
      7. tihonmarine Сегодня, 16:44
        Их было около 20 посланных при Андропове на стажировку в США руководителем был Собчак. Ну а что получилось все знаем. Так что своего "братана" будут зачищать до последнего патрона.
        tihonmarine
    2. Segel Сегодня, 16:13
      Ты вот хорош людей злить,Серёг,не упоминай всуе имя это здесь. am am am
      Segel
    3. ИмПерц Сегодня, 16:14
      Справедливости ради, Глазьев тоже там стоит.
      ИмПерц
    4. Молот 75 Сегодня, 16:15
      А крайний справа Глазьев! Как он в эту компанию попал? А так да-верхушка ВШЭ в полном составе!
      Молот 75
      1. tihonmarine Сегодня, 16:47
        Филиал института Гэллапа или филиал ..... ВСё равно не наши люди.
        tihonmarine
    5. виктор н Сегодня, 16:20
      Отсидит или не отсидит - не суть важно. Главное - стал НИКЕМ.
      виктор н
    6. Mavrikiy Сегодня, 16:37
      Цитата: Владыка Ситх
      Я лучше картинку тут оставлю. Крайний слева Шохин, а справа от Улюкаева стоит Чубайс. Напоминает сериал "Спящие".

      А Глазьева тут нет? Может еще разок попробовать, через лупу.
      Mavrikiy
      1. Владыка Ситх Сегодня, 16:40
        А где я писал, что его нет? Значит такой же, как и остальные.
        Владыка Ситх
      2. Хантер Сегодня, 17:11
        Цитата: Mavrikiy
        Цитата: Владыка Ситх
        Я лучше картинку тут оставлю. Крайний слева Шохин, а справа от Улюкаева стоит Чубайс. Напоминает сериал "Спящие".

        А Глазьева тут нет? Может еще разок попробовать, через лупу.

        Вот она банда (одна из многих) ...Идет зачистка , пусть медленно и тяжело ,но все же
        Хантер
    7. андрей юрьевич Сегодня, 16:41
      Цитата: Владыка Ситх
      Я лучше картинку тут оставлю. Крайний слева Шохин, а справа от Улюкаева стоит Чубайс. Напоминает сериал "Спящие".

      почему не упоминаете ,что это Йель...? вот так воспитываются враги.
      андрей юрьевич
      1. Владыка Ситх Сегодня, 16:51
        Спасибо, что упомянули. Я не знал, где сделано фото.
        Владыка Ситх
    8. ul_vitalii Сегодня, 16:45
      Сводный сброд.
      ul_vitalii
    9. weksha50 Сегодня, 17:13
      Цитата: Владыка Ситх
      Крайний слева Шохин, а справа от Улюкаева стоит Чубайс.



      Стесняюсь спросить... А второй слева, рядом с Шохиным - это папа Максима Галкина ?
      Вона какие корни у него... recourse laughing
      weksha50
    10. Shkodnick Сегодня, 17:24
      А левее чубайса не волошин ли?
      Shkodnick
  2. инструктор батутной зоны Сегодня, 16:15
    """"Экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого ранее приговорили к восьми годам тюрьмы, могут освободить от наказания из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.

    По словам собеседника агентства, тюремное заключение для бывшего чиновника могут отменить, так как некоторые его заболевания препятствуют «нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы, в соответствии с действующими постановлениями правительства""""
    инструктор батутной зоны
    1. Alekseits Сегодня, 16:36
      Страной руководить ничего не мешало и взятки вымогать тоже. Так что пусть сидит.
      "Вор должен сидеть." (с)
      Alekseits
    2. tihonmarine Сегодня, 16:48
      Ворон ворону глаз не выклюет.
      tihonmarine
    3. ul_vitalii Сегодня, 16:50
      Может в правозащитники пойти, примут его на ура. Да и рифмоплет тот ещё. Будет ещё одна говорящая голова.
      ul_vitalii
  3. Masya Masya Сегодня, 16:15
    ха- ха- ха три раза... это же не батон в супермаркете стырить... порадовались и хватит, норма...
    Masya Masya
    1. Iaaa Сегодня, 16:27
      Ну за посадки....
      Iaaa
    2. Дрюня2 Сегодня, 16:34
      Цитата: Masya Masya
      это же не батон в супермаркете стырить

      думаю если бы была взятка , дали бы с учётом каких нибудь заслуг лет пять , и по удо вышел бы в скором времени ,
      а тут ВОСЕМЬ строгого belay
      думаю закрыли всё таки не за взятку request
      а что-то посерьёзней есть
      или чтоб чиновникам как пример был .
      ИМХО
      Дрюня2
  4. nikolaev Сегодня, 16:16
    и тут в Улюкаеве проснулось мастерство неувядающего артиста - смертельно самой больной болезнью болен - в каждом жесте, слове ;мимика лучится страданиями, а тело - немощью столетнего старца
    nikolaev
  5. Iaaa Сегодня, 16:16
    экс-министр финансов Алексей Кудрин
    ,Алексей Венедиктов (главред радиостанции «Эхо Москвы»):
    Григорий Явлинский:
    Правильно вам сказала полусветская полульвица Божена Рынска:
    Надо валить из страны как можно быстрее...
    Ее это тоже касается.
    Iaaa
  6. Комментарий был удален.
  7. ИмПерц Сегодня, 16:18
    Это называется паника. Целого министра, да не за превышение полномочий, за коррупцию сОдють...
    Помнится, когда посадили Ходорковского, то вызвали резкий прирост налоговых отчислений в бюджет. Тоже было много статей в поддержку МБХ.
    С учётом тренированности чиновничьей рати, здесь нужен веер посадок, с конфискацией и возможно расстрелом. Расстрела нет, тогда пожизненный.
    З.Ы. С возможностью УДО лет через 6 (для пожизненных через 15).
    ИмПерц
    1. BerBer Сегодня, 16:35
      Одним зажравшимся меньше. Если бы ещё несколько таких посадок, чтобы убоялись ...
      BerBer
  8. razved Сегодня, 16:19
    Добавляя "огня", Божена Рынска:
    8 лет строгого режима! Улюкаев?! Надо валить из страны как можно быстрее...

    Чем больше и чем скорее свалят из России, тем проще и лучше будет жить.
    А вот то, что он может быть освобожден, это не есть хорошо...
    razved
  9. andrej-shironov Сегодня, 16:19
    Освободят и пристроят на тёплое место! Человек хорошо же сыграл в спектакле под названием "борьба с коррупцией". Своё дело сделал как и Табуреткин.
    andrej-shironov
  10. tank64rus Сегодня, 16:20
    Интересно а сколько простых людей не посадили из-за тяжёлых заболеваний. Может нашему правосудию хватит смешить народ. Как только "аристократ" из любителей "голубых балетов" так больной.
    tank64rus
  11. 16112014nk Сегодня, 16:20
    Рядом с Шохиным стоит Авен с патриотической надписью на груди "Йельский университет".
    16112014nk
  12. Курочкин Сегодня, 16:21
    Во то как товарищи Россияне !!!!
    Курочкин
  13. assa67 Сегодня, 16:22
    завыли либерасты....страшно стало,что может и их коснуться....ату их!...а улюкаше,повторюсь,мало дали....
    assa67
  14. Usher Сегодня, 16:22
    Совсем охренели? А старика садить за мешок картошки (реальный случай), не "Ужасный, необоснованный приговор. Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие."??? Дождутся всех повесят на фонарях. Совсем страх теряют, наглеют прямо в открытую. Воруют и потом отпускают. На Зарядье к примеру угрохали 70млрд руб. А заявляли 14млрд (и то баснословная сумма). Страшно представить сколько разошлось по карманам строительных чиновников.
    Usher
  15. Геннадий Федоров Сегодня, 16:23
    Судебная система Путина в действии! Действует надёжно, даже лучше Сталинской Ягоды!
    Геннадий Федоров
    1. b-volh Сегодня, 17:25
      Согласен! А смеяться будем мы потом когда мы съедим последнию картоху и и нынешние "патриоты-->патриоты" пожрут друг друга. ,
      b-volh
  16. Антон Язов Сегодня, 16:24
    вот как освободят так и будешь писать, трепло!
    Антон Язов
  17. Пардон Сегодня, 16:24
    Бажене - вали, и побыстрее!
    Пардон
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 16:33
      Однозначно! И как можно дальше!
      Анкыпельгыгыргын
    2. слава1974 Сегодня, 17:00
      Бажене - вали, и побыстрее!

      Ее настоящая фамилия - Курицына.
      Зри в корень! lol
      слава1974
  18. Грац Сегодня, 16:25
    ну в принципе не удивлюсь если выпустят, васильеву же выпустили, зато какого -нибудь бомжа обнесшего супермаркет на пару тысяч рублей закроют по полной
    все равны , но некоторые у нас равнее жаль,
    при Сталине или 25 получил бы или пулю в затылок и это было бы справедливо,
    кому многое дано с того и спрашивать должны сторицей
    Грац
  19. Не либероид Русский Сегодня, 16:27
    одно интересно - а нахрена цитировать среди персоналий тупую дуру рынскую... она что имеет какой то вес ? обычная гламурная журнашлюха
    Не либероид Русский
  20. Blue Fox Сегодня, 16:28
    Не удивлюсь. Нацепят жипиэс браслет и будет он томиться в очередной многкомнатной камере в творческих муках. Прецедент уже был с одной блондинкой.
    Blue Fox
  21. Геркулесыч Сегодня, 16:32
    Если только кудрин и сечен захотят отсидеть за улюлюкакина, тогда его может быть и освободят -лет через 7!
    Геркулесыч
  22. av58 Сегодня, 16:36
    2 цитаты:
    1. "В своём микроблоге Твиттера Кудрин написал:
    Ужасный, необоснованный приговор. Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие."
    Ага, об "обвинительном уклоне" Кудрин до дела Улюкаева не слышал laughing
    2. "Божена Рынска: 8 лет строгого режима! Улюкаев?! Надо валить из страны как можно быстрее..."
    Ради ТАКОГО результата можно освободить от отбытия наказания даже Улюкаева.
    av58
  23. Оверлок Сегодня, 16:41
    ну вот! Не успел сесть, а уже освобождают.Васильевой пример заразителен.
    Оверлок
  24. lady.endzhi Сегодня, 16:42
    Других-то не освобождают по состоянию здоровья, да и вообще - больным теперь что, можно преступления совершать ?? Нет уж, пусть едет, в тюрьмах тоже есть больнички.
    А насчет его невиновности - суд, значит, нашел,за что такой срок дать, раз приказал возместить ущерб в 130 миллионов. И где же бедненький мог такие деньги найти - на дороге , что ли ? И показательно, что именно Кудрин говорит о несправедливости - на воре шапка горит.
    lady.endzhi
  25. Jarilo Сегодня, 16:42
    Надо смертный приговор возвращать за особо крупные экономические преступления, а то у нас получается, что за особо крупные экономические преступления вообще никто не сидит: Васильева, Сердюков - это те, кого выявили, а там бери всех, кто "пора валить" кричит.
    Jarilo
  26. Алексей Мазуров Сегодня, 16:44
    Божена Рынска: "Надо валить из страны как можно быстрее..."
    ВАЛИ, ЖАБА!!!
    Алексей Мазуров
    1. lady.endzhi Сегодня, 16:58
      Что ты , как ты можешь, онажельвица )))))))
      lady.endzhi
      1. kirgiz58 Сегодня, 17:33
        Цитата: lady.endzhi
        Что ты , как ты можешь, онажельвица )))))))

        Да вы шоо?! wassat И в каком месте она львица? Её даже драной, облезлой кошкой трудно назвать. Скорее мокрая курица(и соответствует последней по интеллекту) yes
        kirgiz58
  27. hohkn Сегодня, 16:44
    Добавляя "огня", Божена Рынска:
    8 лет строгого режима! Улюкаев?! Надо валить из страны как можно быстрее...

    Дык, флаг в руки, и, [цензура], скатертью дорога...
    hohkn
  28. Оверлок Сегодня, 16:45
    что же будут говорить поклонники Путина, ежели Улюкаева освободят? Вроде бы борьба с коррупцией есть, а сидящих коррупционеров нет. Как же надежда на новый курс ВВП и восстановление социальной справедливости?
    Оверлок
  29. Jarilo Сегодня, 16:48
    Как ответственный государственный пост занимать, так здоровый, а как посидеть, так больной. Что его там спортом будут заставлять заниматься, будет всё так же на гос. обеспечении ничего не делать, как и привык.
    Jarilo
  30. Дмитрий75 Сегодня, 16:52
    Кудрина, дружка этого, нужно тоже сажать.
    Дмитрий75
  31. Евродав Сегодня, 16:53
    С нашим либеральным правительством всё возможно... Такая эпоха... Либерастическая!
    "Я вот охаю, над эпохою,
    А иному - эпоха по ... (фигу)
    (Евгений Лукин)
    Евродав
  32. Altona Сегодня, 16:56
    В США влупили бы 25 лет для начала и не рыпался бы. А стал бы рыпаться, то вообще бы помер. Пусть посмотрит на Бута и Ярошенко.
    Altona
  33. begemot20091 Сегодня, 17:08
    Цитата: Татьяна
    Явлинский
    8 лет строгого режима для 61-летнего экс-министра — в целях устрашения. Никакого доверия состоявшийся суд не вызывает
    Улюкаев может быть освобожден от отбытия наказания в колонии в связи с наличием у него заболеваний

    во завопили как. а когда на нары Влади́мира Васи́льевича Квачко́ва отправили - что же не во3мутились? а он 1948 года рождения?
    begemot20091
    1. Jarilo Сегодня, 17:29
      У власти вампиры, а Квачков для них как солнце. Они его выпускать и не собираются - продлили срок, ждут естественного ухода из жизни.
      Jarilo
  34. tchoni Сегодня, 17:10
    Если сравнивнивать Улюкаева, Сердюкова и Васильеву - таки да, приговор не может не вызывать удивления
    tchoni
  35. Мира Сегодня, 17:11
    "Пора валить из страны" - так валите же! Поскорее!
    Мира
  36. Оверлок Сегодня, 17:11
    когда ломка начнется у верящих в царя? Они ведь думают. что царь справедливый. А он и есть справедливый, но для своих. Если Улюкаев сядет- что же друзья товарищи подумают? Если не сядет- что же россияне подумают? Воистину шекспировский вопрос -"быть или не быть?".
    "Для друзей- все, остальным закон"- девиз нынешней власти.
    Лично я рад такому повороту событий- может быть глаза пошире откроются, может вопросики неудобные возникнут?
    Критерием истины является практика, вот и посмотрим на дела практические. Они получше всяких пресс-конференций пищу мозгу дают
    Оверлок
  37. PValery53 Сегодня, 17:25
    Ему никак низзя исполнять наказание, потому как у него хроническое заболевание - плоскостопие(мозга). Вердикт - ослобонить за отсутствием состава преступления. Подумаешь - деньги взял. - Какой пустяк.
    PValery53
  38. Горный стрелок Сегодня, 17:26
    Президент и помиловать может. Но Гайдаровскую банду "прореживают"... и поделом...
    Горный стрелок
  39. astepanov Сегодня, 17:27
    Если после позорных спектаклей с Сердюковым, Васильевой, Полонским еще и Улюкаева выпустят, то на борьбе с коррупцией можно будет ставить жирный крест, а судебная система растеряет остатки доверия к ней. Правовой нигилизм возобладает и расцветет очень махрово. Что тогда будет, даже представить страшно.
    А насчет здоровья - так у нас лагеря забиты больными ВИЧ, онкологическими, туберкулезными... Конституция гарантирует равные права, которые у Улюкаева не равнее, чем у прочих. Как заводить малолетних детей, так у него здоровье есть, как отвечать - так хворый до невозможности.
    Еще бы Чубайса с Грефом и Кудриным ему в компанию добавить, чтобы не скучал, и было бы хорошо.
    astepanov
    1. kirgiz58 Сегодня, 17:40
      Цитата: astepanov
      Еще бы Чубайса с Грефом и Кудриным ему в компанию добавить, чтобы не скучал, и было бы хорошо.

      Ни в коем случае! Они тюрьму строгого режима по строгим ваучерам приватизируют. Только в разные колонии и чтобы между ними две недели по тайге пёхом через болотА. laughing
      kirgiz58
  40. Дед Талаш Сегодня, 17:28
    Как пить дать, освободят без отбывания срока... в связи со ослабленным взятками здоровьем и поедет "сиделец" в Женеву на воды... "самый гумманный суд"... улыбнуло..))
    Дед Талаш
  41. поневолебрат Сегодня, 17:30
    Складывается впечатление, что российские либералы, включая и представителей так называемой несистемной оппозиции, приговором суда поставлены в тупик.

    Конечно! Требовали борьбы с коррупцией - Нате!!!. Ах, блин, мимо. Не того!!!! Своего!!! Либерочка родименького!!!! Ой вэй!!! А Квачков сидит и прочие - дак эт правильно... Ага!!! Да не тушуйтесь либерда! Скоро выйдет. Васильева - вошка по сравнению с этим гигантом мысли и "Тихоней" их чубайсовой кодлы - и Та вышла. Снимет клип какой нить и выйдет банком руководить. Так шо "узбагойтезь". Дали 8 - могли и 28, все равно выйдет через полгода от силы. "У нас ведь не 37-й год" © САМИЗНАЕТЕКТО
    поневолебрат
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