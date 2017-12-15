Улюкаева могут освободить от наказания

Ужасный, необоснованный приговор. Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие.

Конечно, не Сечин посадил Улюкаева. Улюкаева посадил Путин. Это означает, что дело не во взятке. Я предположу, что с позиций президента Улюкаев совершил какое-то другое преступление – какие-то расшифровки разговоров, что-то ещё.

Можно быть таким, как Немцов, а можно — таким, как Улюкаев. Исход одинаковый. Система такая. Она не терпит здравого смысла. 8 лет строгого режима для 61-летнего экс-министра — в целях устрашения. Никакого доверия состоявшийся суд не вызывает. И это только начало.

8 лет строгого режима! Улюкаев?! Надо валить из страны как можно быстрее...

Улюкаев может быть освобожден от отбытия наказания в колонии в связи с наличием у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы, в соответствии с действующими постановлениями правительства.