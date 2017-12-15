СМИ: оружие, которое США секретно поставляли повстанцам в Сирии, обнаружили у ИГ

Британская организация Conflict Armament Research (CAR), которая занимается мониторингом поставок оружия, выпустила доклад, в котором указала, что оружие, поставленное Соединенными Штатами сирийским повстанцам, попадает в руки боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).Как следует из доклада, в организации изучили около 40 тысяч единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, обнаруженных на территории, которую занимали боевики ИГ. Исследователи отметили, что все это оружие попало к джихадистам спустя всего пару недель после того, как повстанцы получили его от США. Cоставители доклада не сумели определить, каким образом террористам удалось заполучить это оружие: путем захвата, или же повстанцы сами продавали или даже отдавали боевикам вооружения безвозмездно.19 июля газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что президент Дональд Трамп принял решение закрыть программу ЦРУ по оказанию поддержки и вооружению так называемой умеренной сирийской оппозиции, сражающейся с правительственными войсками. Программа ЦРУ по поддержке отрядов оппозиции, начатая в 2013 году, была ядром политики администрации Барака Обамы по давлению на президента Сирии Башара Асада.