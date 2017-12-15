17:39 15 декабря

СМИ: оружие, которое США секретно поставляли повстанцам в Сирии, обнаружили у ИГ

Британская организация Conflict Armament Research (CAR), которая занимается мониторингом поставок оружия, выпустила доклад, в котором указала, что оружие, поставленное Соединенными Штатами сирийским повстанцам, попадает в руки боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

СМИ: оружие, которое США секретно поставляли повстанцам в Сирии, обнаружили у ИГ


Как следует из доклада, в организации изучили около 40 тысяч единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, обнаруженных на территории, которую занимали боевики ИГ. Исследователи отметили, что все это оружие попало к джихадистам спустя всего пару недель после того, как повстанцы получили его от США. Cоставители доклада не сумели определить, каким образом террористам удалось заполучить это оружие: путем захвата, или же повстанцы сами продавали или даже отдавали боевикам вооружения безвозмездно.


19 июля газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что президент Дональд Трамп принял решение закрыть программу ЦРУ по оказанию поддержки и вооружению так называемой умеренной сирийской оппозиции, сражающейся с правительственными войсками. Программа ЦРУ по поддержке отрядов оппозиции, начатая в 2013 году, была ядром политики администрации Барака Обамы по давлению на президента Сирии Башара Асада.

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 12

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  1. pvv113 Сегодня, 17:21
    оружие, поставленное Соединенными Штатами сирийским повстанцам, попадает в руки боевиков

    А разве повстанцы и боевики ИГИЛ - не одно и то же?
    pvv113
    1. oleg-gr Сегодня, 17:22
      Верный вопрос. Поддерживаю. Разница отсутствует.
      oleg-gr
      1. Фрол 7525 Сегодня, 17:36
        Разница есть...Кого Америка назначит хорошим,то и есть хороший!!!А кто плохой,извиняйте,хлопцы...
        Фрол 7525
      2. Идущий Сегодня, 17:38
        Цитата: pvv113
        А разве повстанцы и боевики ИГИЛ - не одно и то же?


        США делает вид , что да . Приветствую Владимир! hi
        Идущий
  2. Хантер Сегодня, 17:21
    Как все пошло и грубо...Сообщили они.! Все знают уже давно
    Хантер
  3. solzh Сегодня, 17:21
    Не вижу разницы между игилом и "умеренной сирийской оппозицией". Что одни, что другие, все бандиты
    solzh
  4. Геркулесыч Сегодня, 17:22
    Вот теперь игил с этим оружием нужно срочно в сша отправить -пускай они там суперигил создают! sad
    Геркулесыч
  5. assa67 Сегодня, 17:24
    вспомните колонны "тойот" под игиловскими флагами...тоже были поставлены оппозиционерам
    assa67
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 17:33
      Ага, никогда такого не было и вот опять...
      Анкыпельгыгыргын
  6. Кот Маркиз Сегодня, 17:29
    Плохо то, что не создается "комиссия" при ООН по расследованию того, как это оружие попало к игиловцам. Как только там что-то "химическое" якобы взорвалось, так тут же "комиссию" по обвинению САР и Асада создали при ООН, а тут-молчок, да и чего российский МИД по этому поводу "не шевелится"?
    Кот Маркиз
  7. Идущий Сегодня, 17:37
    Дональд Трамп принял решение закрыть программу ЦРУ по оказанию поддержки и вооружению так называемой умеренной сирийской оппозиции, сражающейся с правительственными войсками.


    Только навряд ли его послушают.
    Идущий
  8. МВГ Сегодня, 17:38
    40 тысяч единиц огнестрельного оружия спустя всего пару недель после того, как повстанцы получили его от США? Путем захвата ? Да бросьте ! Это же приблизительно 80 контейнеров. Прям так и захватили за 2 недели?
    А может, просто советникам из США помогали самолеты разгружать, а потом раздавать?
    МВГ
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