Климкин провел параллели между проблемой КНДР и ситуацией в Донбассе

Продолжающаяся оккупация территории Украины страной с ядерным оружием фактически привела к географическому расширению районов, где размещено ядерное оружие. Российская военная агрессия против Украины, как и систематические провокации ее клиента КНДР, вызвали опасный дисбаланс в существующей международной системе безопасности, подрывая эффективность и надежность режима нераспространения (ядерного оружия)

Мы (страны ООН) должны стоять вместе, чтобы гарантировать ответственность за нарушение (международных норм) – неважно, какими странами: признанной страной-обладателем ядерного оружия или теми, кто, к сожалению, отчаянно хочет получить такой статус, чего не будет

Представитель России сказал, что ядерно-ракетная программа Северной Кореи является своего рода ответом на учения вблизи Северной Кореи. Россия организует военные учения, они невероятно крупны по масштабам. Так что, по российской же логике, я сейчас должен был бы призвать моё государство стать ядерной державой и начать разрабатывать ядерную программу

Хочу только сказать, что я рад, что в зале присутствует много народа. Потому что они имели возможность воочию убедиться в неуважении украинской делегации к Совету Безопасности ООН и к другим странам

Глава МИД Украины Павел Климкин, выступая на заседании Совбеза ООН по проблеме КНДР, назвал Северную Корею "клиентом" России, который вносит "опасный дисбаланс" в международную систему безопасности.— заявил Климкин, не уточнив при этом, почему он считает КНДР клиентом России.— добавил министр.Ранее Климкин вступил в полемику с постпредом России при ООН Василием Небензей, он назвал его речь безответственной и возмутительной.— отметил он.После этого постпред России также запросил слово для ответного заявления.— ответил Небензя.Ранее Климкин в ходе заседания СБ ООН по КНДР отметил, что Россия нарушает гарантии Будапештского меморандума, упомянув присоединение Крыма к России и Донбасс.