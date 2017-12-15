22:06 15 декабря

Климкин провел параллели между проблемой КНДР и ситуацией в Донбассе

Глава МИД Украины Павел Климкин, выступая на заседании Совбеза ООН по проблеме КНДР, назвал Северную Корею "клиентом" России, который вносит "опасный дисбаланс" в международную систему безопасности.

Продолжающаяся оккупация территории Украины страной с ядерным оружием фактически привела к географическому расширению районов, где размещено ядерное оружие. Российская военная агрессия против Украины, как и систематические провокации ее клиента КНДР, вызвали опасный дисбаланс в существующей международной системе безопасности, подрывая эффективность и надежность режима нераспространения (ядерного оружия)
— заявил Климкин, не уточнив при этом, почему он считает КНДР клиентом России.

Климкин провел параллели между проблемой КНДР и ситуацией в Донбассе



Мы (страны ООН) должны стоять вместе, чтобы гарантировать ответственность за нарушение (международных норм) – неважно, какими странами: признанной страной-обладателем ядерного оружия или теми, кто, к сожалению, отчаянно хочет получить такой статус, чего не будет
— добавил министр.

Ранее Климкин вступил в полемику с постпредом России при ООН Василием Небензей, он назвал его речь безответственной и возмутительной.

Представитель России сказал, что ядерно-ракетная программа Северной Кореи является своего рода ответом на учения вблизи Северной Кореи. Россия организует военные учения, они невероятно крупны по масштабам. Так что, по российской же логике, я сейчас должен был бы призвать моё государство стать ядерной державой и начать разрабатывать ядерную программу
— отметил он.

После этого постпред России также запросил слово для ответного заявления.

Хочу только сказать, что я рад, что в зале присутствует много народа. Потому что они имели возможность воочию убедиться в неуважении украинской делегации к Совету Безопасности ООН и к другим странам
— ответил Небензя.

Ранее Климкин в ходе заседания СБ ООН по КНДР отметил, что Россия нарушает гарантии Будапештского меморандума, упомянув присоединение Крыма к России и Донбасс.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 40

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  1. pvv113 Сегодня, 21:22
    Климкин провел параллели

    Сомневаюсь, что Климкин понимает значение этого слова
    pvv113
    1. хрыч Сегодня, 21:27
      Цитата: pvv113
      Климкин понимает

      хрыч
      1. Тралл Сегодня, 21:35
        Клим Чугункин, хочешь сыграть в ММОРПГ "ДАИШ"? У тебя будет аж три жизни...

        P.S. ДАИШ(ИГИЛ) и США - запрещённые в Беларуси организации.
        Тралл
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 21:39
          Хорошо что у Украины нет ядерного оружия и его носителей. А то применили бы по ЛДНР. Вот так и распилили самолеты.
          "Есть довольно современная шутка: к бывшему офицеру приходит сын, он сына спрашивает:
          - Тут кортик был, где он?
          - Не ругайся, я поменял его на часы у мальчика с соседнего двора.
          - Покажи часы, да, хорошие. А если завтра придут бандиты к нам, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют. А ты им что скажешь? Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут?", - сказал Путин.

          Аристарх Людвигович
          1. Кроу Сегодня, 21:43
            Не, скорее всего в Киеве прошёл бы референдум о статусе Украины под присмотром ''Ну очень вежливых людей''!
            Кроу
          2. хрыч Сегодня, 22:00
            Цитата: Аристарх Людвигович
            - Тут кортик был, где он?
            - Не ругайся, я поменял его на часы у мальчика с соседнего двора.

            хрыч
    2. Идущий Сегодня, 21:28
      А может все таки пора коленом под зад.
      Идущий
      1. Logall Сегодня, 21:37
        Цитата: Идущий
        А может все таки пора коленом под зад.

        Логики под дых!
        Logall
        1. Идущий Сегодня, 21:40
          Тогда лучше по голове.
          Идущий
        2. pvv113 Сегодня, 21:42
          Такого и бить не надо. Припугнуть, и он сам по уши обгадиться
          pvv113
          1. Logall Сегодня, 21:45
            Цитата: pvv113
            он сам по уши обгадиться

            Из ушей польётся! bully
            Logall
            1. Идущий Сегодня, 21:49
              Ещё мараться , лучше сразу в лабораторию на опыты.
              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 21:55
                Точно - как крысу
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 22:04
                  Он даже на крысу не тянет , так лягушка холодная.
                  Идущий
                  1. pvv113 Сегодня, 22:05
                    В любом случае - низкая мерзость
                    pvv113
            2. pvv113 Сегодня, 21:52
              Сам окунется по уши wink
              pvv113
              1. Идущий Сегодня, 22:05
                Он уже на поверхности одной ноздрей , все финишь на горизонте.
                Идущий
        3. собаковод Сегодня, 21:58
          ледоруб в затылок!
          собаковод
      2. pvv113 Сегодня, 21:41
        Стоит ли об это органическое удобрение колено пачкать?
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 21:50
          Ради нас с нашими предками стоит.
          Идущий
      3. Хантер Сегодня, 21:48
        назвал Северную Корею "клиентом" России, который вносит "опасный дисбаланс" в международную систему безопасности.

        Все на много проще Киев пытается ухватиться за угрозу (любую) чтобы спастись и денег получить..
        Денег им не дают..И придется воевать с Донбассом ..
        Предлагаю идти в психическую атаку на Донбасс! laughing И Климкин впереди. со всей бандой в Киеве..))) Может денег МВФ выделит все же

        Думаю уже скоро...
        Хантер
  2. Горный стрелок Сегодня, 21:23
    "Вечно мятый" министр иностранных дел недогосударства. Его кто нибудь слушает?
    Горный стрелок
    1. Идущий Сегодня, 21:28
      Причем родители его россияне .
      Идущий
      1. Logall Сегодня, 21:39
        Сталин говорил, что ''сын за отца не в ответе''! Ну, тут обратная ситуация...
        Logall
        1. Идущий Сегодня, 21:41
          Тут весь смысл в другом - он Иуда.
          Идущий
          1. Logall Сегодня, 21:46
            Не, он - библейский Каин, что убил брата!
            Продолжает убивать...
            Logall
            1. Идущий Сегодня, 21:51
              Соглашусь , но это сюжеты одного порядка.
              Идущий
      2. pvv113 Сегодня, 21:44
        Виктор, если голубь родился на конюшне, то еще не значит, что он лошадь
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 21:52
          Хорошо сказано! good , - " если на корову одеть седло , это не значит , что она скакун."
          Идущий
          1. Logall Сегодня, 22:04
            Цитата: Идущий
            Хорошо сказано! good , - " если на корову одеть седло , это не значит , что она скакун."

            Если Климкин разговаривает, это не значит, что он разумен!
            Logall
    2. хрыч Сегодня, 21:30
      Цитата: Горный стрелок
      Его кто нибудь слушает?

      Тут ведь, как, язык у Климкина пока не вырвали laughing
      хрыч
      1. pvv113 Сегодня, 21:45
        А что толку от языка, коль мозгов нет
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 21:53
          Вылизывать может и хозяину понравится.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 21:57
            С этим у него и без мозгов все нормально lol
            pvv113
  3. dr.star75 Сегодня, 21:31
    Россия постоянный член ООН с правом вето. А кто такая украина? это где?
    dr.star75
    1. Идущий Сегодня, 21:56
      Это наше подбрюшье и нам приходится с этим заниматься.
      Идущий
  4. Сибирский цирюльник Сегодня, 21:37
    ...Так что, по российской же логике, я сейчас должен был бы призвать моё государство стать ядерной державой и начать разрабатывать ядерную программу...
    Дык, возьми и разработай))) Разработчик,млин.. Для начала, неплохо бы, обеспечить безопасную и бесперебойную работу АЭС,доставшихся в наследство от "угнетателей")
    Даже страшно представить,что было бы,если досталось бы в наследство ЯО .
    Сибирский цирюльник
  5. Berkut-UA Сегодня, 21:43
    Мы (страны ООН) должны стоять вместе чтобы гарантировать ответственность за нарушение (международных норм)

    И я тутже вспомнил...
    США обвинив Сербию в геноциде против албанцев (тогда когда сербские полицейские при атаке албанцев на полицейский участок, убили 15 - 20 албанских боевиков. Тутже были выкопаны на кладбище трупы умерших сербов и американцы объявили о геноцциде и убийстве сотен албанцев. На основании чего разбомбили Сербию, убив 2500 людей и захватив Милошевича, згноили его в тюрьме.
    А тогда когда тоже самое делает американская марионетка - ПАРАШАнка на-ине-в-до Украине - то это считается нормально.
    Когда на Донбассе люди начали защищать свои дома и семьи от неонацистов, захвативших власть в стране - то их называют сепаратистами и не дают право на самоопределение.
    Когда же в Сирии найдя несогласных с президентом Ассадом спонсируют деньгами и оружием - то своих боевиков не называют террористами.
    Климкин мог бы работать министром при ИГИЛ, не смотря на то что родился в России и воспитан как русский. Но в голове у него - полный бардак. Таких надо содержать в палате №6
    Berkut-UA
    1. Идущий Сегодня, 21:55
      Климкин мог бы работать министром при ИГИЛ, не смотря на то что родился в России и воспитан как русский. Но в голове у него - полный бардак. Таких надо содержать в палате №6


      Нет здесь все сложнее , только в утилизацию , как отброса.
      Идущий
  6. инструктор батутной зоны Сегодня, 22:05
    Клим(кин) Чугункин - убивец котоФФ.
    инструктор батутной зоны
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