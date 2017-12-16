Турецкие СМИ: В Турции появятся российские военнослужащие?

Россия готова продать Турции четыре дивизиона ЗРК С-400 для обеспечения безопасности по линии Чёрное море – Ближний Восток. На местах будущего развёртывания этих комплексов будут дислоцироваться российские военнослужащие. Срок нахождения российского контингента в Турции (для обслуживания С-400) оговаривается дополнительными соглашениями.

Турецкое издание Haberturk приводит детали российско-турецкого контракта на поставку Анкаре зенитных ракетных комплексов С-400. Перед тем, как осуществить непосредственные поставки, ожидается подписание с турецким руководством соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Если верить источникам турецкого издания, то такое сотрудничество предполагает и появление на территории Турции российских военных специалистов.Из материала:Турецкие эксперты при этом заявляют, что разговоры о «возможном появлении» в Турции "военных баз" ВС РФ не выдерживают критики по той простой причине, что Турция – член НАТО. Однако если учесть взаимоотношения между Турцией и США в рамках того же НАТО, то можно говорить, что всё возможно.Анкара заинтересована в поставках российских зенитных ракетных комплексов в связи с опасением новых американских провокаций (после попытки госпереворота). Власти Турции полагают, что США могут организовать над Турцией вариант бесполётной зоны, чтобы в итоге довести до конца план по смене турецкого руководства, который в прошлом году у США провалился.