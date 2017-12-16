07:26 16 декабря

Турецкие СМИ: В Турции появятся российские военнослужащие?

Турецкое издание Haberturk приводит детали российско-турецкого контракта на поставку Анкаре зенитных ракетных комплексов С-400. Перед тем, как осуществить непосредственные поставки, ожидается подписание с турецким руководством соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Если верить источникам турецкого издания, то такое сотрудничество предполагает и появление на территории Турции российских военных специалистов.

Из материала:
Россия готова продать Турции четыре дивизиона ЗРК С-400 для обеспечения безопасности по линии Чёрное море – Ближний Восток. На местах будущего развёртывания этих комплексов будут дислоцироваться российские военнослужащие. Срок нахождения российского контингента в Турции (для обслуживания С-400) оговаривается дополнительными соглашениями.


Турецкие СМИ: В Турции появятся российские военнослужащие?



Турецкие эксперты при этом заявляют, что разговоры о «возможном появлении» в Турции "военных баз" ВС РФ не выдерживают критики по той простой причине, что Турция – член НАТО. Однако если учесть взаимоотношения между Турцией и США в рамках того же НАТО, то можно говорить, что всё возможно.

Анкара заинтересована в поставках российских зенитных ракетных комплексов в связи с опасением новых американских провокаций (после попытки госпереворота). Власти Турции полагают, что США могут организовать над Турцией вариант бесполётной зоны, чтобы в итоге довести до конца план по смене турецкого руководства, который в прошлом году у США провалился.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. новичок Сегодня, 07:17
    а почему бы и нет? база как база, но скажем лагерь, или горнизон для обслуживания 400х. ну а дальше будем посмотреть.
    новичок
    1. Megatron Сегодня, 07:19
      У меня по этой сделке всего один вопрос: будут ли в ЗРК встроена система свой-чужой, не позволящая стрелять по НАШИМ самолетам. И можно будет ли их дистанционно отключать, как хранцузы сделали в Ираке.
      Megatron
      1. новичок Сегодня, 07:25
        обычная практика: экспортная серия оружия с усечёнными возможностями. а вот внутри ковыряться туркам никто не даст. для этого и обговаривалось присутствие наших спецрв.
        новичок
    2. Тралл Сегодня, 07:23
      Ну в Стокгольме уже питерская скорая приезжает на вызовы к пациентам smile
      Тралл
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:25
      Продавать члену НАТО такое оружие не совсем правильное решение мягко говоря , кто знает что они выкинут завтра или послезавтра а Турция никогда не отличалась дружбой с Россией .
      Spartanez300
  2. Филат Сегодня, 07:18
    "что разговоры о «возможном появлении» в Турции "военных баз" ВС РФ не выдерживают критики по той простой причине, что Турция – член НАТО. "
    Однозначно,как Вольфович любил когда-то говорить. laughing
    Филат
  3. Sergey53 Сегодня, 07:21
    Просто это фейковая новость.
    Sergey53
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:24
    предполагает и появление на территории Турции российских военных специалистов
    А как же иначе? Кто будет учить турецкие расчеты и технический персонал, как не специалисты страны продавшей современное оружие.
    rotmistr60
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