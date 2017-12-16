14:43 16 декабря

Российским военным впервые показали новый F-35

Три офицера вооруженных сил России произвели инспекцию авиабазы Эрланн ВВС Норвегии, включая осмотр трех новейших истребителей-бомбардировщиков F-35А, всего лишь месяц назад прибывших в страну из США. Об этом сообщает портал Forsvaret.no.

Это первый случай, когда российским военным дали возможность самим увидеть новый самолет.

Российским военным впервые показали новый F-35



Российским офицерам рассказали о боевых возможностях F-35, системе подготовки летчиков. При этом отмечается, что все сделанные фотографии были подвергнуты норвежскому контролю и не нарушают режим секретности.

Инспекция была проведена в рамках заключенного в 2011 году Венского соглашения, согласно которому 57 членов ОБСЕ имеют право проводить периодические проверки армий друг друга.

F-35 — семейство малозаметных многофункциональных самолетов пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель выпускается в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 109

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  1. ВЛКСМ Сегодня, 12:23
    Достойный противник СУ-57...
    ВЛКСМ
    1. Pirogov Сегодня, 12:28
      Цитата: ВЛКСМ
      Достойный противник СУ-57

      Это покажет только воздушный бой.
      Pirogov
      1. LSA57 Сегодня, 12:40
        Цитата: Pirogov
        Это покажет только воздушный бой.

        да не дай Бог конечно. ну если только учебный
        LSA57
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:59
          О каком бое можно говорить, если Су 57 пока не обкатал двигатели 2 этапа. Но они будут. Скоро. Совсем скоро. Надо немного подождать. А f35 не может летать со сверхзвуковой скоростью без использования форсажа и обладает тяговооруженностью меньше единицы.
          Аристарх Людвигович
          1. bulvas Сегодня, 13:07
            Поправьте, если ошибаюсь

            Противник Су-57 - это F-22, т.е. самолет, заточенный на борьбу с авиацией противника

            F-35 - больше истребитель-бомбардировщик, в основном для наземных ударов
            bulvas
          2. BlackMokona Сегодня, 13:28
            F-35 может летать со сверх звуком без форсажа, и таки коммент выше прав. Су-57 vs F-22 ,а не F-35
            BlackMokona
      2. катана Сегодня, 13:06
        Это мне кажется или форумчане согласны со мной ,что заголовок статьи немного не продуман:"Российским военным впервые показали новый F - 35"?Заголовок типа :" Аборигенам Папуа - Новой Гвинеи показали новый мушкет с дульным заряжением".У меня сложилось такое впечатление от заголовки статьи ,извините за сравнение. request
        катана
        1. poquello Сегодня, 13:16
          "Так вот ты какой - северный олень!" )))))))))))))))))
          poquello
    2. Chertt Сегодня, 12:31
      Цитата: ВЛКСМ
      Достойный противник СУ-57...

      Интересные противники, F-35 неисправный конструктор, который надеются довести до ума, против Су-57 которого еще нет. Прям компьютерная игра
      Chertt
    3. п-к Опарышев Сегодня, 12:32
      57 тяжёлый стратегический истребитель,а 35 ближний многоцелевой.Весовые категории разные.Хотя встречаться будут,вне сомнения.
      п-к Опарышев
      1. Рашнэйрфорс Сегодня, 12:44
        Стратегический истребитель? Это что за ноу-хау?
        Рашнэйрфорс
        1. Котище Сегодня, 13:05
          Цитата: Опарышев
          57 тяжёлый стратегический истребитель,а 35 ближний многоцелевой.Весовые категории разные.Хотя встречаться будут,вне сомнения.

          Цитата: Рашнэйрфорс
          Стратегический истребитель? Это что за ноу-хау?

          Привыкайте!
          Следующий пост будет как лошадок в московию забрасывали будет! И самое главное все это что и не на есть сама-самая правда, согласно теории Грекова-Фоменко-Насонова!!!
          Котище
          1. п-к Опарышев Сегодня, 13:43
            Я специально вставил"стратегический",что бы которые с гнильцой высунулись по умничать.Сами то Вы "историк",и в авиации вряд ли,что путёвое написать сможете.
            п-к Опарышев
            1. Chertt Сегодня, 14:02
              Цитата: п-к Опарышев
              Я специально вставил"стратегический",что бы которые с гнильцой высунулись

              То есть. вы громко испортили воздух, А потом обиделись, на того кто поморщился. Вот удивляюсь, что у людей в голове бывает
              Chertt
              1. п-к Опарышев Сегодня, 14:10
                Ошибаетесь.Воздух тут не причём и то,что вас задело,не удивлён.Давно замечено ваше искажённое восприятие информации.
                п-к Опарышев
                1. Chertt Сегодня, 14:15
                  Цитата: п-к Опарышев
                  Давно замечено ваше искажённое восприятие информации.

                  Спасибо, мое мнение о вашем комментарии не изменилось, но лесть приятна wink
                  Chertt
                  1. п-к Опарышев Сегодня, 14:18
                    Налицо опять искажение и моё указание на такое вы называете лестью!!?Чудеса да и только.
                    п-к Опарышев
        2. п-к Опарышев Сегодня, 13:44
          А какой 57й истребитель?Тактический?Или оперативно-тактический?Уточните.
          п-к Опарышев
      2. DMoroz Сегодня, 12:48
        его уже перефункционировали в летен сопровождения и наведения на цели...
        DMoroz
      3. dorz Сегодня, 13:04
        Российским военным впервые показали

        Американцев тоже стоит прокатить и показать секретное оружие.
        dorz
        1. poquello Сегодня, 13:19
          Цитата: dorz
          Российским военным впервые показали

          Американцев тоже стоит прокатить и показать секретное оружие.

          че, бросили две бомбы, шмяк шмяк и не взорвались, это к СССР
          poquello
          1. LSA57 Сегодня, 13:35
            Цитата: poquello
            че, бросили две бомбы, шмяк шмяк и не взорвались, это к СССР

            говорят во времена СССР на Китай сбросили резиновую бомбу. погибло 5 тысяч солдат
            LSA57
            1. poquello Сегодня, 13:37
              Цитата: LSA57
              Цитата: poquello
              че, бросили две бомбы, шмяк шмяк и не взорвались, это к СССР

              говорят во времена СССР на Китай сбросили резиновую бомбу. погибло 5 тысяч солдат

              было - пока погибло, и не резиновую а каучуковую
              poquello
              1. LSA57 Сегодня, 13:48
                Цитата: poquello
                было - пока погибло, и не резиновую а каучуковую

                каучуковая, это уже 2 поколение laughing
                LSA57
            2. п-к Опарышев Сегодня, 14:19
              Дети што ли?
              п-к Опарышев
    4. Хантер Сегодня, 12:44
      Цитата: ВЛКСМ
      Достойный противник СУ-57...

      Думаю блевали от просмотра наши офицеры потом , смеясь! В Сирии их насмотрелись..
      Хантер
      1. Fighter Сегодня, 12:54
        Это ж где Вы их там видели, интересно?
        Fighter
      2. poquello Сегодня, 13:21
        Цитата: Хантер
        Цитата: ВЛКСМ
        Достойный противник СУ-57...

        Думаю блевали от просмотра наши офицеры потом , смеясь! В Сирии их насмотрелись..

        а "Здесь был Вася!" дали написать?
        poquello
    5. Dimontius Сегодня, 12:49
      себяшек небось понаделали
      Dimontius
    6. serenja Сегодня, 13:16
      Ага, таки достойный.... Можно начать с того что су-57 имеет 2 двигателя против одного у f-35 с тягой раза в полтора больше каждый чем у американца. Сами габариты нашего самолёта ему, конечно, сложно записать в плюс (длина - 20,1м, против 15,6м, макс взлёт масса - 37т, против 31т), но у амеров о манёвренном бое вообще речи даже не идёт, когда как наш су-57 обладает всеми характеристиками сверхманёвренного самолёта, до кучи имеет радар в задней полусфере. У f-35 отклоняемый вектор тяги служит только для посадки/взлёта на авианосец. Максимальная дистанция, радиус обнаружения/захвата и т.д. и т.п... =/ Короче, не корректно сравнивать f-35 с су-57. По своим задачам и возможностям его, скорее, стоило бы сравнить с МиГ-35 палубной модификации, но и ему он проигрывает по манёвренности, тяговооруженности.
      serenja
    7. svp67 Сегодня, 13:21
      Цитата: ВЛКСМ
      Достойный противник СУ-57...

      Простите, но как он может быть противником тому, чего, по большому счету еще нет? Вы сравните количество Ф-35 с Су-57 и Вам станет все ясно.
      svp67
      1. ВЛКСМ Сегодня, 13:24
        Да в курсе,мать писала... wink Помечтать-то можно? hi
        ВЛКСМ
        1. svp67 Сегодня, 13:30
          hi
          Цитата: ВЛКСМ
          Помечтать-то можно?

          Конечно. Не кто не запрещает. Хотя меня такие новости НЕ РАДУЮТ. Как бы я хотел, что бы в нашем небе, уже на следующий год появилось хоть пара эскадрильей Су-57. Это бы очень сильно повлияло на наших "зарубежных партнеров"
          svp67
      2. serenja Сегодня, 13:36
        В мае в ГЛИЦ отправят 2 су-57 https://topwar.ru/131904-v-2018-godu-vks-nachnut-
        osvoenie-noveyshego-su-57.html Так-то, конечно, мы отстаём, но с таким делом лучше перебдеть, чем не добдеть, а то получится f-35.
        serenja
    8. НЕКСУС Сегодня, 13:22
      Цитата: ВЛКСМ
      Достойный противник СУ-57...

      Для СУ-57 Ф-35 вообще не соперник. Вы говорите о тяжелом МФИ против среднего одномоторного истребителя-бомбардировщика,у которого с маневренностью ,в сравнении с нашей машиной совсем плохо.
      НЕКСУС
      1. svp67 Сегодня, 13:31
        Цитата: НЕКСУС
        Вы говорите о тяжелом МФИ против среднего одномоторного истребителя-бомбардировщика,у которого с маневренностью ,в сравнении с нашей машиной совсем плохо.

        Знаете, все это СЛОВА, но если взглянуть на характеристики Ф-35, то становиться понятным, что он ОЧЕНЬ серьезный противник. Очень. Способный на многое, тем более, что в пару ему у американцев есть Ф-22
        svp67
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:41
          Цитата: svp67
          но если взглянуть на характеристики Ф-35, то становиться понятным, что он ОЧЕНЬ серьезный противник

          Знаете,Фантом тоже на бумажке был куда круче и вооруженнее нашего МИГ-21 и что? Напомнить вам соотношение сбитых самолетов в той войне? 1 к 4 в пользу нашего истребителя. Ну это так,лирика...
          Теперь ,что касаемо ТТХ Ф-35 и его серьезности ,как противника в воздушном бою. Начнем с того,что это одномоторный средний истребитель-бомбардировщик. При этом ,он больше бомбер,чем истребитель. В связке с Ф-22 говорите...ну и у нас есть связка , СУ-35 и СУ-30...и дальше что?
          А скоро появится серийный РОФАР и тогда я интересуюсь,в какое место матрассы должны будут запихнуть так распиаренную стелс технологию,на которую они так надеются,разработав и Ф-22 и Ф-35?
          НЕКСУС
          1. svp67 Сегодня, 13:44
            Цитата: НЕКСУС
            Напомнить вам соотношение сбитых самолетов в той войне?

            Напоминайте. И не только это соотношение, но и сколько их там было, с каждой стороны, сколько они сделали боевых самолетовылетов. То есть, сравнивать, так сравнивать. Все. Что бы понять какова была боевая эффективность этих самолетов. К слову если уж приравнивать, то как раз Ф-35 более схож с нашим "21-м", чем Су-57
            svp67
            1. НЕКСУС Сегодня, 13:54
              Цитата: svp67
              К слову если уж приравнивать, то как раз Ф-35 более схож с нашим "21-м", чем Су-57

              Чем он схож?Своей одномоторностью? МИГ-21 -это ЛФИ ,задача которого была втыкать все в землю,что летело с той стороны фронта,и его зона действия была непосредственно над линией фронта. То есть, не только Фантомы была их проблема,но и ПВО.
              Теперь по Ф-35...эта машина никак не подпадает под определение фронтового истребителя. По сути -это что-то среднее между штурмовиком и бомбером с некоторой претензией на звание истребителя. В этой связи его куда правильнее будет сравнивать с СУ-34 ,у которого примерно те же задачи.
              Если же вы имеете в виду количество Ф-35 против СУ-57...ну так у нас пока основной тяжелый МФИ не СУ-57,а СУ-30 и в будущем будет СУ-35.А лет через 10 станет СУ-57.
              НЕКСУС
              1. svp67 Сегодня, 13:57
                Цитата: НЕКСУС
                А лет через 10 станет СУ-57

                А что в тот момент будет у НАТО?
                svp67
                1. НЕКСУС Сегодня, 13:58
                  Цитата: svp67
                  А что в тот момент будет у НАТО?

                  Все тот же Ф-35,который будет стоять на вооружении,как было определенно МО США до 2070 года.
                  НЕКСУС
                  1. Shahno Сегодня, 14:02
                    Я бы сказал нечто между су 34 и миг 29. Если их снабдить нормальной электроникой. А платформа ф 35 конечно останется еще лет на 30. Не знаю уж до 70 х ли годов.
                    Shahno
                  2. svp67 Сегодня, 14:03
                    Цитата: НЕКСУС
                    Все тот же Ф-35,который будет стоять на вооружении,как было определенно МО США до 2070 года.

                    У них, у богатых, свои причуды, а главное возможности. Что то мне подсказывает, что в это время он там будет в небе НЕ ОДИН, а в компании с боевыми БПЛА
                    svp67
                    1. НЕКСУС Сегодня, 14:09
                      Цитата: svp67
                      Что то мне подсказывает, что в это время он там будет в небе НЕ ОДИН, а в компании с боевыми БПЛА

                      Так и у нас вот разрабатывают ПАК ДП с скоростными характеристиками 4,5-5 махов...и я очень сомневаюсь,что этот перехватчик будет пилотируемым,при таких скоростях. А в КБ МИГ ,если не изменяет мне склероз,с 13 года говорят,что ведут разработку в инициативном порядке ЛФИ поколения 5. При этом допиливается МИГ-35,который и должен стать массовым. При этом,как я и сказал выше,на подходе РОФАР,который сведет на нет все эти стелс технологии и тогда с чем останутся матрассы?
                      НЕКСУС
                      1. svp67 Сегодня, 14:19
                        Цитата: НЕКСУС
                        А в КБ МИГ ,если не изменяет мне склероз,с 13 года говорят,что ведут разработку в инициативном порядке ЛФИ поколения 5

                        Увы, но без госфинансирования, это только РАЗГОВОРЫ,,,
                        Цитата: НЕКСУС
                        При этом допиливается МИГ-35,который и должен стать массовым.

                        И снова О ДВУХ ДВИГАТЕЛЯХ... Не "в тренде это уже", на ""двухдвигательных" уже ни кто не воюет"
                        svp67
                    2. НЕКСУС Сегодня, 14:26
                      Цитата: svp67
                      Не "в тренде это уже", на ""двухдвигательных" уже ни кто не воюет"

                      Серьезно? wassat Ну давайте глянем на китайские истребители:J-20,J-31,на наши,на матрассов с их Ф-22,на бритов ,на Еврофайтер...совсем никто не воюет... wassat
                      НЕКСУС
                      1. svp67 Сегодня, 14:32
                        Цитата: НЕКСУС
                        Ну давайте глянем на китайские истребители:J-20,J-31,на наши,на матрассов с их Ф-22,на бритов ,на Еврофайтер...совсем никто не воюет..

                        И Ф-22 и J-20 сразу убираем, они из иного класса. И теперь вспоминаем, где ж воюют остальные..., а вот Ф-16 и воюет и самый массовый легкий истребитель.
                        svp67
                2. serenja Сегодня, 14:21
                  Вы забыли с какой целью создавался f-35?
                  Многим странам по НАТО оказался очень дорог f-22 raptor даже просто по своей изначальной цене. Тогда американские авиаконструкторы решили немножко помочь европейским партнёрам и сделать истребитель-бомбардировщик-перехватчик-и-х.з. еще что садящееся на палубу маленьких английских авианосцев вертикально.
                  Продолжать?
                  serenja
                  1. Shahno Сегодня, 14:24
                    Так в чем проблема? Он соответствует заявленным спецификациям. Задача выполнена.
                    Shahno
                    1. serenja Сегодня, 14:29
                      Ну, пока ещё не вполне. На авианосцы его пока сажать даже не пробуют.
                      serenja
                  2. НЕКСУС Сегодня, 14:31
                    Цитата: serenja
                    Вы забыли с какой целью создавался f-35?

                    Тактика использования и задачи для этой платформы на моей памяти меняли трижды. При этом ,Ф-35 изначально разрабатывался под "слабого" противника. Стелс-технология очень спорна и далеко не панацея,а матрассы на нее сделали главный акцент. Ответьте себе на вопрос,что будет с этими Ф-35 при сильном противодействии не только истребителей противника(я говорю о современных истребителях),но и эшелонированном современном ПВО?
                    А по поводу "помощи" европейцам,это конечно сильно... laughing
                    Цитата: serenja
                    Продолжать?

                    Конечно...очень мне стало любопытно.
                    НЕКСУС
                3. LSA57 Сегодня, 14:27
                  Цитата: svp67
                  А что в тот момент будет у НАТО?

                  а будет ли нато? в европе сейчас ходит идея создания ощей армии. тогда уж нато им точно не нужно будет
                  LSA57
                4. НЕКСУС Сегодня, 14:37
                  svp67,
                  Цитата: svp67
                  а вот Ф-16 и воюет и самый массовый легкий истребитель.

                  Так это ваш "тренд"?Хм...этому "тренду" почти 50 лет. К слову,легкие истребители как класс уже сходят со сцены,перейдя в класс средних. И тут два пути,либо делать однодвигательный с большой тягой,либо двухдвигательный с суммарной хорошей тягой. Наши пока идут по второму пути. При этом маневренность двухдвигательных машин лучше,и тягу можно получить куда больше единицы.
                  НЕКСУС
              2. serenja Сегодня, 14:03
                С су-34 его сравнивать не серьёзно даже по полезной нагрузке. До кучи у су-34 2 радара, средства РЭБ, возможность вести манёвренный бой. Всю эту СТЭЛС еще сербы 1999 из с125 чпокнули, наши её ведут уверенно.
                serenja
                1. НЕКСУС Сегодня, 14:10
                  Цитата: serenja
                  С су-34 его сравнивать не серьёзно даже по полезной нагрузке.

                  Я их сравниваю по ЗАДАЧАМ и ПРИМЕНЕНИЮ.
                  НЕКСУС
                  1. serenja Сегодня, 14:35
                    Хотелось бы когда-нибудь услышать от наших и американских асов ответ на вопрос: "А принял бы он бой на своей машине?", но в сугубо гипотетической сфере.
                    serenja
                2. LSA57 Сегодня, 14:29
                  Цитата: serenja
                  Всю эту СТЭЛС еще сербы 1999 из с125 чпокнули, наши её ведут уверенно.

                  при чём один из них с помощью обычной микроволновки laughing
                  LSA57
        2. VALERIK_097 Сегодня, 13:48
          wink Никто не обратил внимания на то,что НАТО сдало место базирования и обслухивания )))
          данного типа самолёта.Зачёт.
          VALERIK_097
          1. svp67 Сегодня, 13:52
            Цитата: VALERIK_097
            Никто не обратил внимания на то,что НАТО сдало место базирования и обслухивания ))) данного типа самолёта.Зачёт.

            Тут баш на баш. Отказались бы они и мы бы им "фигу" в следующий раз показали...
            И на счет места базирования, так не стоит обижать наших разведчиков, они не зря свой хлеб едят. Не спроста ж так там наши инспектора то оказались, ой не спроста...
            svp67
            1. VALERIK_097 Сегодня, 14:22
              Ой,не спроста СпецСтрой России в глухомани Мурманской обл.случайно три ВВП построили.
              VALERIK_097
              1. svp67 Сегодня, 14:29
                Цитата: VALERIK_097
                Ой,не спроста СпецСтрой России в глухомани Мурманской обл.случайно три ВВП построили.

                Да как Вы могли подумать такое. Это ЧИСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ, а главное ЛИЧНАЯ инициатива руководства СпецСтроя и их денежки, личные...
                svp67
                1. VALERIK_097 Сегодня, 14:36
                  Ну ,возможно не личные,но построили.Брат под сокращение попал.
                  VALERIK_097
      2. п-к Опарышев Сегодня, 14:21
        Такое впечатление,что в 57ой не охотно вкладываются.Видимо усилия перевели на 6е поколение,а то ведь с 6м можно и не успеть,если распыляться.
        п-к Опарышев
    9. Piramidon Сегодня, 14:26
      Цитата: ВЛКСМ
      Достойный противник СУ-57...

      Это разные "весовые категории". Вы бы еще сказали - достойный противник Ту-160.
      Piramidon
  2. Sergey53 Сегодня, 12:24
    Показали? Ну и что дальше? Молиться на него?
    Sergey53
    1. Васян1971 Сегодня, 12:29
      Цитата: Sergey53
      Показали? Ну и что дальше? Молиться на него?

      Не. "... Российским офицерам рассказали о боевых возможностях F-35." Авось испугаются...
      Васян1971
      1. Chertt Сегодня, 12:33
        Цитата: Васян1971
        Российским офицерам рассказали о боевых возможностях F-35." Авось испугаются...

        А Норвежцы испугались, когда Российские офицеры не испугались
        Chertt
      2. LSA57 Сегодня, 12:43
        Цитата: Васян1971
        Авось испугаются...

        а наши сказали волшебную фразу laughing
        LSA57
        1. ВЛКСМ Сегодня, 13:06
          laughingГоворят,что так и было...А может и байка,живых свидетелей мало уже,но даже если и преукрасили сей факт,то красиво,чёрт побери! hi
          ВЛКСМ
          1. LSA57 Сегодня, 13:12
            Цитата: ВЛКСМ
            .А может и байка,живых свидетелей мало

            но дыма без огня не бывает smile
            LSA57
        2. VALERIK_097 Сегодня, 14:13
          LSA57 ?Попрошу Вас не втыкать куда не попадя фотографию Веденина.
          Крайний раз Вы уже выкладывали 12.12.17.один в один,этот комментарий со скрином.
          Не надо дешёвого популизма.
          На сайте присутствуют отнюдь не
          И с фотографической памятью ,всё нормально.Привет вам от КГБ
          VALERIK_097
          1. LSA57 Сегодня, 14:33
            Цитата: VALERIK_097
            Попрошу Вас не втыкать куда не попадя фотографию Веденина

            извините, но это в тему. я про смысл

            Цитата: VALERIK_097
            Не надо дешёвого популизма.

            никогда этим не занимался
            Цитата: VALERIK_097
            LSA57 ?Попрошу Вас не втыкать куда не попадя фотографию Веденина.
            Крайний раз Вы уже выкладывали 12.12.17.один в один,этот комментарий со скрином.
            Не надо дешёвого популизма.
            На сайте присутствуют отнюдь не
            И с фотографической памятью ,всё нормально.Привет вам от КГБ

            не сомневаюсь, но это при чём здесь? request
            LSA57
  3. новичок Сегодня, 12:30
    интересно, янки им позволили, или инициатива местного харрактера? laughing
    новичок
    1. LSA57 Сегодня, 12:45
      Цитата: новичок
      интересно, янки им позволили, или инициатива местного харрактера?

      да без их высочайшего соизволения местные и чихнуть не посмеют
      LSA57
      1. новичок Сегодня, 12:49
        ну да, поэтому и шучу.
        новичок
        1. LSA57 Сегодня, 13:01
          Цитата: новичок
          ну да, поэтому и шучу.

          а им не до шуток, всё по взрослому laughing
          LSA57
  4. BLADFROST Сегодня, 12:32
    Раптор будет круче! А так это уже дедушки! Наш 35 на порядок круче, а если новый движок на него ткнуть, то и подавно. Вокрук СУ - 35 могут крутиться, но захват цели не избежать! А это уже кирдык!
    BLADFROST
    1. Удав КАА Сегодня, 13:31
      Цитата: BLADFROST
      Наш 35 на порядок круче, а если новый движок на него ткнуть

      Вы про фарш? ( в смысле БРЭО) или малозаметности? (в смысле СТЭЛС)...
      Никто не оспаривает его воздушную акробатику в в ближнем бою...Но до этой фазы боя нужно пройти этапы: дальнего обнаружения, желательно пассивными средствами (У нас ОЛС-35, у амеров -- Линк-16, транслирующая космос и ВИИ ото всюду), пуска дальнобойных ракет (у нас Р-77, К-77М, РВВ-Е, у амов -- AIM-120D AMRAAM. ) Ну, по бортовым РЭБ мы впереди, что вселяет надежду на "собачью свалку" в конце сближения.
      Поэтому, лично у меня, очень большая надежда на противорадиолокационное покрытие и ИК ловушки, уводящие ИК-гсн. Я очень люблю авиацию, но я не летчик. Что-то со службы помню, что-то ребята рассказывают (по правилу ОБС), но хотелось бы услышать профи, которые в теме. Ес-но, в рамках дозволенного, а не ура-патриотических залипушников...
      Ага.
      Удав КАА
      1. Ратуш Сегодня, 13:37
        Цитата: Удав КАА
        Ну по бортовым РЭБ мы впереди, что вселяет надежду на "собачью свалку" в конце сближения




        Можно узнать на каких обьективных предпосылках основана сия безапелляционная уверенность?.или это просто вопрос веры?.


        РЭБ-это электроника прежде всего.Сомневаюсь что СССР/Рссия были когда нить лидерами в этой области.тем более сейчас
        Ратуш
        1. Удав КАА Сегодня, 13:40
          Цитата: Ратуш
          Можно узнать на каких обьективных предпосылках основана сия безапелляционная уверенность?.или это просто вопрос веры?.

          Это признают даже амы. И во-вторых, --- ОБС, как всегда...Но без ссылок на носители и их дислокацию...Ага. bully
          Удав КАА
  5. Громобой Сегодня, 12:37
    Ждём теперь викингов к нам с ответным визитом...
    Громобой
  6. Горный стрелок Сегодня, 12:37
    Да если бы наши столько потратили на разработку самолета... laughing
    К счастью, цена не обеспечивает боевые характеристики...
    Горный стрелок
    1. Piramidon Сегодня, 12:58
      Цитата: Горный стрелок
      Да если бы наши столько потратили на разработку самолета...

      "Потратить" можно немереное количество бабла. Главное - у кого сколько, после всех распилов, на реальные НИОКР, производство, испытания... и т.п. реальные работы денег останется.
      Piramidon
  7. Hariton Laptev Сегодня, 12:37
    Не все то золото, что блестит
    Hariton Laptev
  8. Геркулесыч Сегодня, 12:37
    Они бы его китайцам показали -потом долго удевлятся будут, куда это так быстро исчезла начинка самолета, и что это за кучка металла вперемешку с пластиком валяется на ВПП??? recourse
    Геркулесыч
    1. poquello Сегодня, 13:25
      Цитата: Геркулесыч
      Они бы его китайцам показали -потом долго удевлятся будут, куда это так быстро исчезла начинка самолета, и что это за кучка металла вперемешку с пластиком валяется на ВПП??? recourse

      если показать китайцам - на следующий день они начнут продавать Фын35
      poquello
  9. mih_sergeev92 Сегодня, 12:43
    Действительно, у нас истребителей 5 поколения пока нет на боевом дежурстве. Но чтобы пугать натовских пилотов пока и 4++ хватает, а до реальных воздушных боёв, будем надеяться, что не дойдёт.
    mih_sergeev92
  10. Симон Сегодня, 12:51
    Цитата: ВЛКСМ
    Достойный противник СУ-57...

    Ничего, наши научатся американцев сбивать negative
    Симон
  11. Симон Сегодня, 12:54
    Цитата: mih_sergeev92
    Действительно, у нас истребителей 5 поколения пока нет на боевом дежурстве. Но чтобы пугать натовских пилотов пока и 4++ хватает, а до реальных воздушных боёв, будем надеяться, что не дойдёт.

    Я думаю, что не дойдет! У нас уже Т-50 на подходе, проходит испытания. tongue
    Симон
  12. Симон Сегодня, 13:00
    Цитата: Sergey53
    Показали? Ну и что дальше? Молиться на него?

    Да, нет! Просто наши силуэт этого самолета запомнят, чтоб в небе их узнавать и от туда сбрасывать! laughing
    Симон
  13. Fitter65 Сегодня, 13:09
    F-35 — семейство малозаметных многофункциональных самолетов пятого поколения,

    Едиственный момент меня очень сильно интересует,есть ли на этом самолёте радар? Если он есть то он должен стоять под радиопрозрачным конусом(колпаком,крышкой),ну если логически мыслить то этот конус-колпак-крашка не должен отражать радиоволны,ну просто тогда те сигналы которые должна принимать антенная система будут отражаться от данного конуса-крышки-колпака,смысл я думаю понятен.при наличии собственной РЛС,любого типа,в переднюю полусферу он будет "светится" по любому.
    Fitter65
    1. voyaka uh Сегодня, 13:18
      Нет- у него нет радара. Там стоит старый фотоаппарат Зенит. Все фоткает, зараза, пока пленка не кончится... smile
      voyaka uh
  14. Fighter Сегодня, 13:09
    Читаю комменты и смех разбирает. Вы что, реально думаете что матрасы глупее всех и делают недосамолеты? Очнитесь, мы отстаем от них по электронике лет на 10-15. То, что Су-35 может сейчас, овские самолеты перешагнули в конце 90-х, начале 2000-х.
    Fighter
    1. poquello Сегодня, 13:30
      Цитата: Fighter
      Читаю комменты и смех разбирает. Вы что, реально думаете что матрасы глупее всех и делают недосамолеты? Очнитесь, мы отстаем от них по электронике лет на 10-15. То, что Су-35 может сейчас, овские самолеты перешагнули в конце 90-х, начале 2000-х.

      естественно, вот такие вот как напишут, яподстолом
      poquello
  15. groks Сегодня, 13:15
    Этот самолёт уже есть. В серии. Со всеми глюками, но в серии. Наш пока испытывают с промежуточными двигателями. Хорошо видно, что во многом он стеллс, на что и ставка. Наш со ставкой на высокую манёвренность.
    Так вот. пока наши будут доделывать, американцы сделают 36 или 37. Учтя опыт, который они получают уже сейчас.На деньги от втюхивания 35, всем желающим(которых не очень спрашивают). Если будут вообще доделывать, а то с "держитесь" и "конверсией", могут и заморозить. Появятся статьи типа "зачем РФ новые истребители, ведь мы не собираемся ни на кого нападать" и " у нас оказывается 100500 Су-27 и надо их модернизировать".
    groks
    1. Fighter Сегодня, 13:22
      Полностью согласен.
      Fighter
  16. voyaka uh Сегодня, 13:16
    А чего их уже скрывать? Скоро это станет самый распространенный военный самолет в мире.
    Скрыть невозможно.
    voyaka uh
  17. Altona Сегодня, 13:35
    Чтобы сейчас не пищали псевдоспециалисты и диванные эксперты, этот уродец родился из Як-141, поэтому каких-то критичных секретов для российских специалистов он не содержит.
    Altona
  18. Altona Сегодня, 13:37
    Цитата: Fighter
    Очнитесь, мы отстаем от них по электронике лет на 10-15. То, что Су-35 может сейчас, овские самолеты перешагнули в конце 90-х, начале 2000-х.

    ------------------------------
    Какой электронике? Для смартфонов или для авиации и космоса?
    Altona
    1. Fighter Сегодня, 13:42
      По всей. РЛПК, ОЛСы, СПО, СОЭР... и т.д. и т.п. Если Вам что-то говорят данные абревиатуры. А также по алгоритмам их работы. Я уж про простейшие сигнатуры для СПО не говорю...
      Fighter
  19. Altona Сегодня, 13:43
    Цитата: groks
    ак вот. пока наши будут доделывать, американцы сделают 36 или 37. Учтя опыт, который они получают уже сейчас.На деньги от втюхивания 35, всем желающим(которых не очень спрашивают). Если будут вообще доделывать, а то с "держитесь" и "конверсией", могут и заморозить. Появятся статьи типа "зачем РФ новые истребители, ведь мы не собираемся ни на кого нападать" и " у нас оказывается 100500 Су-27 и надо их модернизировать".

    ---------------------------------
    Меня удивляют подобные комментаторы. Объясните, в чей огород вы кидаете камень? В инженерный, олигархический или государственный? Инженеры в России при нормальном финансировании могут создать имперский звездолет уже сейчас. С лазерами, рейлганами и прочей фигней, которую вы считаете недостижимой лет 10-15. Другое дело государство и олигархи. Война в Сирии была за интересы Газпрома, поэтому и ВПК профинансировали. Если не будет интересов Газпрома, то ничего не будет. Вот и все.
    Altona
    1. Fighter Сегодня, 13:48
      Вы сами ответили в чей огород данные комменты. Учитывая, что даже индусы на Су-30-х летают с нормальными сигнатурами, а наши нихрена опознать не могут... Все сводится к мастерству пилотов, а потенциал техники используется процентов на 20...
      Fighter
  20. Попович Сегодня, 13:46
    его лучше так смотреть...
    Попович
  21. Altona Сегодня, 13:46
    Цитата: Fighter
    По всей. РЛПК, ОЛСы, СПО, СОЭР... и т.д. и т.п. Если Вам что-то говорят данные абревиатуры. А также по алгоритмам их работы. Я уж про простейшие сигнатуры для СПО не говорю...

    -----------------------------------
    Когда ползти на кладбище? Сейчас начинать?
    Altona
    1. Fighter Сегодня, 13:55
      Не. На кладбище не нужно))) Просто нужно быть чуть объективней))) 35-й это Наш ЛУЧШИЙ самолет, я влюблен в него. Но его потенциал, из-за отсутствия финансирования и исскуственных затягиваний с испытаниями (как и с Т-50) раскрыт только на 15-20%. Аппаратуры понапичкали, а программ для нее нет. Это как к компьютеру прицепить некий девайс, а дрова не поставить. Вот и летает оборудование мертвым грузом.
      Fighter
  22. Altona Сегодня, 13:53
    Цитата: Fighter
    Все сводится к мастерству пилотов, а потенциал техники используется процентов на 20...

    ------------------------------
    Русскому инженеру дают 20% необходимого, а требуют космических результатов, а он достигает 90% буржуинского. Дайте ему 100% буржуинского и мир умрет под железной пятой русского гения.
    Altona
  23. gurzuf Сегодня, 13:57
    Ха! Гитлер тоже перед нападением разрешал (и даже продавал ) осматривать свои самолеты. Не страшно!
    gurzuf
  24. rocket757 Сегодня, 14:12
    Померится соплами, мож и интересно, но более чем виртуального противостояния ожидать не стоит.
    Большие противники большую войну затеят???? эт вряд ли.
    По факту, сейчас уже не отдельные самолёты (группы) противостоят друг другу а целые системы управления и организации боя! стычки нос к носу эт всего лишь эпизод противостояния. Зрелищный, мож трагичный, конечный эпизод.
    rocket757
  25. Anchonsha Сегодня, 14:19
    По внешнему виду не плох
    Anchonsha
Картина дня