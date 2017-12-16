14:40 16 декабря

Назван лидер голосования по названию моста через Керченский пролив

Онлайн-голосование по выбору названия для моста через Керченский пролив подходит к завершению, сообщают организаторы.

Голосование на сайте назовимост.рф шло целый месяц, с 16 ноября.

Назван лидер голосования по названию моста через Керченский пролив



Суббота, 16 декабря, — последний день, когда можно повлиять на итоги. В 12 часов ночи голосование будет закрыто, и организаторы приступят к подведению итогов
— приводит РИА Новости сообщение инфоцентра "Крымский мост".

Пользователям предлагают на выбор пять названий: Крымский мост, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Те, кого названия не устраивают, могут предложить собственный вариант.

Пока с уверенным отрывом лидирует название Крымский мост, на втором месте — Керченский мост, на третьем — Мост Воссоединения.
Официальное название сооружения появится на топографических картах и дорожных указателях.

Участники опроса предлагали такие варианты: Российский Мост, Мост Свободы, Вежливый, Владимирский, Дорога домой, Наш Мост, Мост Единства, Мост Надежды, Мост Независимости, Родина, Большой Крымский мост, Мост Мирный и другие.

Мост протяженностью 19 километров соединит Кубань и Крым и станет самым длинным в России. Автомобильное движение планируется запустить в декабре 2018 года.

Использованы фотографии: http://most.life/
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Комментарии 31

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  1. ВЛКСМ Сегодня, 13:09
    Я бы "ВЕЖЛИВЫЙ" назвал.В память оМужиках,и чтоб "партнёры" помнили... smile
    ВЛКСМ
    1. Владимир16 Сегодня, 13:12
      Мое название - Смерть фашистским оккупантам! laughing
      А если серьезно, то уже давно все его зовут КРЫМСКИЙ МОСТ.
      Но для прекращения недопонимания и увековечивания принадлежности Крыма имеет смысл назвать его РУССКИЙ МОСТ.
      Владимир16
      1. Хантер Сегодня, 13:22
        Мост должен быть без названия ..Мост "Скорби" между славянами!
        Разделяй и влавствуй , правильно украинцы..? Эх вы наивные..
        Хантер
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:29
          Крымский мост хорошо звучит. И вообще хорошо когда есть что называть fellow Я сам за название крымский мост проголосовал feel
          Аристарх Людвигович
        2. Комментарий был удален.
    2. Симон Сегодня, 13:26
      А я бы мост назвал "КРЫМСКАЯ ПОБЕДА", то есть, мирная победа над фашистским Киевом soldier
      Симон
    3. LSA57 Сегодня, 13:42
      Цитата: ВЛКСМ
      Мужиках,и чтоб "партнёры" помнили...

      и вообще все помнили
      LSA57
      1. катана Сегодня, 14:37
        Цитата: LSA57
        Цитата: ВЛКСМ
        Мужиках,и чтоб "партнёры" помнили...

        и вообще все помнили

        Следуя вашей логике,мост можно назвать "Зеленым ",исходя из словосочетания "зеленые человечки"
        катана
    4. Chertt Сегодня, 13:50
      Цитата: ВЛКСМ
      Я бы "ВЕЖЛИВЫЙ" назвал.

      Однозначно "вежливый" остальные названия либо банальные, либо помпезные
      Chertt
      1. Piramidon Сегодня, 14:24
        Цитата: Chertt
        Цитата: ВЛКСМ
        Я бы "ВЕЖЛИВЫЙ" назвал.

        Однозначно "вежливый" остальные названия либо банальные, либо помпезные

        А почему "крымский" или "керченский" вы считаете "помпезными"? Чисто географическое название, безо всякой "банальности" и "помпезности".
        Piramidon
  2. katalonec2014 Сегодня, 13:10
    Крымский-что мудрить то!
    katalonec2014
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 13:15
      Во во, я именно с такой мыслью и проголосовал smile
      Анкыпельгыгыргын
    2. Chertt Сегодня, 13:54
      Уже есть
      Цитата: katalonec2014
      Крымский-что мудрить то!

      Даже у Алисы в пестне "трасса Е-95" упоминается
      Chertt
  3. amr Сегодня, 13:16
    "Наш мост" как вариант, но "Крымский" без вариантов!
    amr
  4. Евродав Сегодня, 13:19
    Кто Крым для РИ добыл, тот и имеет право!
    Евродав
  5. Горный стрелок Сегодня, 13:23
    Я бы его назвал - Путинский. По "чесноку". Но он (ВВП) человек скромный... Посему, пусть будет "Крымский". laughing
    Горный стрелок
  6. Berkut154 Сегодня, 13:30
    Вообще то Крымским мостом это Мы его называем, живущие на большой земле. Потому что он соединяет Крым с материком. А вот как его называют жители Крыма?
    Berkut154
  7. Оверлок Сегодня, 13:35
    значит будет 2 Крымских моста
    Оверлок
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:39
      Цитата: Оверлок
      значит будет 2 Крымских моста

      Почему два?
      Аристарх Людвигович
      1. Оверлок Сегодня, 13:44
        В Москве есть уже Крымский мост, строится второй. Если назовут "Крымским", то будет 2
        Оверлок
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:49
          Почти каждом городе есть улица Строителей, но никто не знает сколько их в России. Этот крымский мост знают часть москвичей, но более того.
          Аристарх Людвигович
    2. Голован Джек Сегодня, 14:16
      И два тоннеля под Ла-Маншем (с) анекдот laughing
      Голован Джек
  8. gurzuf Сегодня, 13:54
    Цитата: Berkut154
    Вообще то Крымским мостом это Мы его называем, живущие на большой земле. Потому что он соединяет Крым с материком. А вот как его называют жители Крыма?

    Как житель Крыма, назвал бы его -Русским.
    gurzuf
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:57
      Русский мост есть во Владивостоке. По названию острова Русский.
      Аристарх Людвигович
      1. gurzuf Сегодня, 14:03
        И, что смущает?
        gurzuf
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 14:11
          Раз полуостров Крым, то и мост соответственно Крымский.
          Аристарх Людвигович
  9. Идущий Сегодня, 13:56
    Крымский и не придумаешь лучше.
    Идущий
  10. Беларусь это Россия Сегодня, 13:59
    Я бы назвал-Русский Крымский мост воссоединения!
    Беларусь это Россия
  11. Горный стрелок Сегодня, 13:59
    А вообще то мост этот - да за такие сроки, да четко, да с опережением графика... Один из МИРОВЫХ проектов. И ведь никакие санкции не помешали
    Горный стрелок
  12. st25310 Сегодня, 14:02
    Мост "мосфильмовский" laughing
    st25310
  13. saturn.mmm Сегодня, 14:26
    Я бы назвал "Путинский мост", это было бы справедливо.
    saturn.mmm
  14. красноярск Сегодня, 14:29
    Цитата: katalonec2014
    Крымский-что мудрить то!
    красноярск
    1. красноярск Сегодня, 14:32
      А я бы назвал его "Таврический" Ведь соединяет он Кубань не только с Крымом. Он соединяет со всей Таврией.
      красноярск
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