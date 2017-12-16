Назван лидер голосования по названию моста через Керченский пролив

Суббота, 16 декабря, — последний день, когда можно повлиять на итоги. В 12 часов ночи голосование будет закрыто, и организаторы приступят к подведению итогов

Онлайн-голосование по выбору названия для моста через Керченский пролив подходит к завершению, сообщают организаторы.Голосование на сайте назовимост.рф шло целый месяц, с 16 ноября.— приводит РИА Новости сообщение инфоцентра "Крымский мост".Пользователям предлагают на выбор пять названий: Крымский мост, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Те, кого названия не устраивают, могут предложить собственный вариант.Пока с уверенным отрывом лидирует название Крымский мост, на втором месте — Керченский мост, на третьем — Мост Воссоединения.Официальное название сооружения появится на топографических картах и дорожных указателях.Участники опроса предлагали такие варианты: Российский Мост, Мост Свободы, Вежливый, Владимирский, Дорога домой, Наш Мост, Мост Единства, Мост Надежды, Мост Независимости, Родина, Большой Крымский мост, Мост Мирный и другие.Мост протяженностью 19 километров соединит Кубань и Крым и станет самым длинным в России. Автомобильное движение планируется запустить в декабре 2018 года.