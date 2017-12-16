17:44 16 декабря

Захарченко рассказал о производстве собственного оружия в ДНР

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил, что в ДНР ведется разработка сразу нескольких видов собственного оружия, а также беспилотников.

Захарченко рассказал о производстве собственного оружия в ДНР


Это сделано здесь, нашими инженерами, конструкторами. Самое главное это сделано из наших материалов на наших производственных мощностях
- заявил Захарченко в интервью Telegram-каналу WarGonzo.


Глава ДНР назвал вооружение, которое уже сейчас производится на территории республики. По его словам, это крупнокалиберные антиснайперские комплексы калибра 12,7, минометы и пистолеты «Оплот».

Минометы мы сейчас производим: и 120-е, и 82-е. Под эти минометы у нас есть мины. Спасибо большое ВСУ, которые в свое время бросили большое количество боеприпасов
- отметил Захарченко.

Также глава ДНР заявил, что планируется выпуск собственной снайперской винтовки.

В ближайшее время мы будем выпускать свою винтовку. Уже сейчас можно сказать, что она будет по техническим характеристикам превышать и Barrett, и Mannlicher
- заявил Захарченко. Названные им винтовки находятся на вооружении ВСУ.

Захарченко также пообещал, что в ДНР будут производить свои беспилотники.

В пятницу сообщалось, что Захарченко заявил о способности ДНР обеспечить оружием собственного производства более 3 тыс. партизан на подконтрольных Киеву территориях.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 51

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  1. Logall Сегодня, 15:05
    Производство собственного оружия - это конечно хорошо! Правильно, что наладили выпуск, вот только я сомневаюсь, что это их собственные технологии...
    Но мы всё будем отрицать! bully
    Logall
    1. ВЛКСМ Сегодня, 15:13
      Захарченко и не то ещё может рассказать после третьего стакана...Хотя в атаки с ружьём наперевес ходил,уважения достоин только хотя бы за это...
      ВЛКСМ
      1. Кроу Сегодня, 15:17
        Вроде бы скоро, Захарченко, всей Новороссией руководить будет.
        Может быть так даже лучше..
        Кроу
        1. п-к Опарышев Сегодня, 16:18
          На Новороссию планируют Царёва.
          п-к Опарышев
          1. Идущий Сегодня, 16:23
            Цитата: Logall
            Производство собственного оружия - это конечно хорошо! Правильно, что наладили выпуск, вот только я сомневаюсь, что это их собственные технологии...
            Но мы всё будем отрицать! bully


            Александр , добрый вечер! hi , все равно молодцы и автобусы уже выпускают.
            Идущий
            1. bulvas Сегодня, 17:35
              Цитата: Logall
              Производство собственного оружия - это конечно хорошо! Правильно, что наладили выпуск, вот только я сомневаюсь, что это их собственные технологии...
              Но мы всё будем отрицать! bully


              Все правильно, США через Канаду и Литву поставляют,
              а мы - не поставляем.
              Они сами производят

              Думаю, если надо, инженеры ДНР смогут и не только минометы произвести.
              И беспилотники могут быть с РД и мааааааленькими крылышками.
              Из правильных комплектующих ...
              bulvas
      2. 210окв Сегодня, 15:19
        Насчёт третьего стакана-это к потроху..А собственное производство вещь важная.Лишь бы не как с хохляцким "молотом"..Наши поддержат.
        Цитата: ВЛКСМ
        Захарченко и не то ещё может рассказать после третьего стакана...Хотя в атаки с ружьём наперевес ходил,уважения достоин только хотя бы за это...
        210окв
        1. Виктор Дубовицкий Сегодня, 15:50
          Цитата: 210окв
          Насчёт третьего стакана-это к потроху..А собственное производство вещь важная.Лишь бы не как с хохляцким "молотом"..Наши поддержат.
          Цитата: ВЛКСМ
          Захарченко и не то ещё может рассказать после третьего стакана...Хотя в атаки с ружьём наперевес ходил,уважения достоин только хотя бы за это...

          Основные и наиболее трудоёмкие, отвечающие за точность и надёжность они будут производить на российских филиалах производств Донецких предприятий.
          Виктор Дубовицкий
      3. kapitan92 Сегодня, 15:24
        Цитата: ВЛКСМ
        .Хотя в атаки с ружьём наперевес ходил,уважения достоин только хотя бы за это...

        Уверен, что у Захарченко есть более весомые качества.!
        Цитата: ВЛКСМ
        Захарченко и не то ещё может рассказать после третьего стакана..

        Вы выпейте и отдыхайте, не стоит чушь писать! negative
        kapitan92
        1. Nikolaevich I Сегодня, 15:52
          Цитата: kapitan92
          Вы выпейте и отдыхайте, не стоит чушь писать!

          Да он уже выпил(!).....от того и "чушь писать".... wink
          Nikolaevich I
      4. poquello Сегодня, 15:52
        Цитата: ВЛКСМ
        Захарченко и не то ещё может рассказать после третьего стакана..

        а есть повод усомниться? нет? так не трепитесь
        poquello
        1. karabas-barabas Сегодня, 17:13
          Эх, да как же можно в таком человеке усомниться! Вот если бы он курей на рынке продавал, то я бы купил у него
          karabas-barabas
      5. п-к Опарышев Сегодня, 16:20
        это больше политический ход,добавление сувернитета.
        п-к Опарышев
      6. zenion Сегодня, 16:38
        Верить, или не верить зависит от своего собственного образования. То есть пить, или не пить, вопроса не стоит. Раз я не могу это сделать - никто не сможет. Напоминает анекдот про большой алмаз. В общем нашли огромную каменюку и владелец хотел его распилить на несколько частей. Он обращался к разным мастерам, но они отказывались. Наконец он зашёл в маленькую мастерскую и спросил ювелира, или это можно сделать. Ювелир сказал - это сделать не возможно, но у меня в учениках есть Моня. Так Моня этого не знает и он сможет его распилить.
        zenion
    2. starogil Сегодня, 15:52
      о-х-х, кто бы моим, семидесятилетним, "помидорам" примочку,.двух-трёхкратную примастырил...
      starogil
      1. Смог Сегодня, 16:07
        Захарченко заявил о способности ДНР обеспечить оружием собственного производства более 3 тыс. партизан на подконтрольных Киеву территориях.
        Смог
      2. п-к Опарышев Сегодня, 16:17
        Твоим "помидорам"поможет только голодание,причём на сухую.Отвечаю.
        п-к Опарышев
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 16:59
      Цитата: Logall
      Производство собственного оружия - это конечно хорошо! Правильно, что наладили выпуск, вот только я сомневаюсь, что это их собственные технологии...

      минометы - это шлифованная труба, ладно, но стволы стрелковки из какой стали? выточить можно все что угодно, но износостойкость какая будет? 2-3 выстрела, а потом куда бог пошлет?
      Angel_and_Demon
    4. Chertt Сегодня, 17:08
      Цитата: Logall
      Но мы всё будем отрицать!

      Смешно,....Нужно думать о следующих шагах в Запорожской и Херсонской области
      Chertt
  2. Горный стрелок Сегодня, 15:09
    На любом приличном заводе можно производить оружие. Технологии нужны...
    Горный стрелок
    1. Керенский Сегодня, 15:27
      Технологии нужны...

      А также оснастка. Где на любом приличном заводе "пушкари" лежат? У Петровича в ящике?
      Керенский
    2. Ин100грамм Сегодня, 15:29
      Цитата: Горный стрелок
      На любом приличном заводе можно производить оружие. Технологии нужны...

      Кроме технологий ещё материалы нужны. И не всегда нужное оборудование есть. Но заявили видимо обоснованно.
      Ин100грамм
    3. Nikolaevich I Сегодня, 15:46
      Цитата: Горный стрелок
      На любом приличном заводе можно производить оружие. Технологии нужны...

      Господя ! Да какие технологии нужны для производства простейших конструкций миномётов,безоткаток.гранатомётов(?),когда там трубопрокатные заводы.....были,должно ведь хоть что-то остаться !
      Nikolaevich I
    4. poquello Сегодня, 15:55
      Цитата: Горный стрелок
      На любом приличном заводе можно производить оружие. Технологии нужны...

      это достаточно важный момент- собственное обеспечение, им ещё на перспективу надо развивать переработку металлического лома
      poquello
  3. Евродав Сегодня, 15:10
    Цитата: Logall
    Производство собственного оружия - это конечно хорошо! Правильно, что наладили выпуск, вот только я сомневаюсь, что это их собственные технологии...
    Но мы всё будем отрицать! bully

    Цитата: Logall
    Производство собственного оружия - это конечно хорошо! Правильно, что наладили выпуск, вот только я сомневаюсь, что это их собственные технологии...
    Но мы всё будем отрицать! bully

    А мы и сомневаться не будем, это удел свидомитов! Пусть на собственной подлой шкурке проверяют!
    Евродав
    1. Logall Сегодня, 15:13
      Так понравилась, что аж два раза процитировали?
      Всегда рад...
      Logall
      1. poquello Сегодня, 15:59
        Цитата: Logall
        Так понравилась, что аж два раза процитировали?
        Всегда рад...

        скорее не понравилось, уж голов то там светлых побольше чем в той же укропии
        poquello
    2. Метан Сегодня, 15:25
      120е и 82е уже давно во всю клепают и по отзывам- не плохие.Насчет базы,ежли горнопроходческие комбайны делаем(а это серьезная техника),то каких нибуть "стрелялок",даст Бог наклепаем...Да и инженеры грамотные имеются.Институты,НИИ опять же...
      Метан
      1. Смог Сегодня, 15:44
        А если чего то не хватает так Южная Осетия поможет, в рамках Договора о взаимопомощи.
        Так держать!
        Смог
  4. Айрателинсион Сегодня, 15:11
    Да, да... И у них - "не имеющее аналогов в мире"?
    Айрателинсион
  5. katalonec2014 Сегодня, 15:12
    О происхождении судить рано,уверен что скоро на сайте появятся и сами фото и отзывы ребят из окопа.Будем посмотреть.
    katalonec2014
  6. san4es Сегодня, 15:16
    По его словам, это крупнокалиберные антиснайперские комплексы калибра 12,7, минометы и пистолеты «Оплот».


    san4es
    1. Horst78 Сегодня, 15:21
      Вроде смесь ТТ и Кольт 1911 what
      Horst78
      1. san4es Сегодня, 15:28
        Цитата: Horst78
        Вроде смесь ТТ и Кольт 1911 what

        2 калибра
        san4es
        1. MOSKVITYANIN Сегодня, 17:12
          Цитата: san4es
          Цитата: Horst78
          Вроде смесь ТТ и Кольт 1911 what

          2 калибра

          Такое видео можно снять про любой пистолет, что насчет надежности и способности вести интенсивную стрельбу, как тот же Глок с которым бегает российский спецназ?
          MOSKVITYANIN
  7. Не либероид Русский Сегодня, 15:19
    из той же оперы что и автобусы ?
    Не либероид Русский
    1. уралец Сегодня, 15:38
      А чем вам плохи автобусы? И ердничать не стоит.. Если ребята себя запрограмировали, что надо выпускать.. Выпустят, будьте уверены.. Светлых голов там полно.. Корейцы не такие комплексы начали выпускать.. А тоже не верили, и так же вот стремились щериться.. Ан нет. теперь они свои ракеты довели до такой степени, что и Америкосы репу зачесали, и давай стенать в недрах Совбеза ООН..)
      уралец
    2. Стирбьорн Сегодня, 15:44
      Цитата: Не либероид Русский
      из той же оперы что и автобусы ?

      и из той же оперы, что и технология укладки асфальта в любую погоду, включая дождь и снег wassat
      https://vz.ru/news/2017/11/23/896603.html
      Стирбьорн
      1. Виктор Дубовицкий Сегодня, 15:58
        Цитата: Стирбьорн
        Цитата: Не либероид Русский
        из той же оперы что и автобусы ?

        и из той же оперы, что и технология укладки асфальта в любую погоду, включая дождь и снег wassat
        https://vz.ru/news/2017/11/23/896603.html

        А ты наклей на лоб мишень и посмотришь, какая доля шутки в этой шутке.
        Асфальтоукладчик неудавшийся.
        Виктор Дубовицкий
        1. Стирбьорн Сегодня, 16:57
          Цитата: Виктор Дубовицкий
          А ты наклей на лоб мишень и посмотришь, какая доля шутки в этой шутке.
          Асфальтоукладчик неудавшийся.
          Смотри какой грозный, как тут классику не вспомнить
          Подпоручик Дуб вытащил револьвер и спросил:
          - Знаешь, что это такое?
          - Так точно, господин лейтенант, знаю. У нашего обер-лейтенанта Лукаша точь-в-точь такой же.
          - Так запомни, мерзавец,-- строго и с достоинством сказал подпоручик Дуб, снова пряча револьвер.-- Знай, что дело кончится очень плохо, если ты и впредь будешь вести свою пропаганду.
          Уходя, подпоручик Дуб довольно повторял про себя: "Это я ему хорошо сказал: "про-па-ган-ду, да, про-па-ган-ду!.."
          Прежде чем влезть в вагон, Швейк прошелся немного, ворча себе под нос:
          - Куда же мне его зачислить? - И чем дальше, тем отчетливее в сознании Швейка возникало прозвище "полупердун".

          Не ваш родственник часом, судя по фамилии?! lol
          Стирбьорн
          1. Виктор Дубовицкий Сегодня, 17:40
            Цитата: Стирбьорн
            Цитата: Виктор Дубовицкий
            А ты наклей на лоб мишень и посмотришь, какая доля шутки в этой шутке.
            Асфальтоукладчик неудавшийся.
            Смотри какой грозный, как тут классику не вспомнить
            Подпоручик Дуб вытащил револьвер и спросил:
            - Знаешь, что это такое?
            - Так точно, господин лейтенант, знаю. У нашего обер-лейтенанта Лукаша точь-в-точь такой же.
            - Так запомни, мерзавец,-- строго и с достоинством сказал подпоручик Дуб, снова пряча револьвер.-- Знай, что дело кончится очень плохо, если ты и впредь будешь вести свою пропаганду.
            Уходя, подпоручик Дуб довольно повторял про себя: "Это я ему хорошо сказал: "про-па-ган-ду, да, про-па-ган-ду!.."
            Прежде чем влезть в вагон, Швейк прошелся немного, ворча себе под нос:
            - Куда же мне его зачислить? - И чем дальше, тем отчетливее в сознании Швейка возникало прозвище "полупердун".

            Не ваш родственник часом, судя по фамилии?! lol

            Ничего, кроме Ярослава Гашека не читал?
            Тогда зачем ты здесь?
            Виктор Дубовицкий
  8. кипеж Сегодня, 15:50
    Производстве? Хе-хе...
    Пока знаю о переделе табачного и алкогольного рынков
    А, еще гумпомощь
    кипеж
  9. коноправ Сегодня, 15:51
    Если б не генералы, да академики, то наши заводы давно уж производили ПМы со стволом 125 мм и не понадобились бы никакие Ярыгины. Пистолет это просто символ. Символ власти, как дворянская шпага в старые времена. Для войны нужны меч и пулемет, на войне некогда пистолетиками баловаться.
    коноправ
  10. Хантер Сегодня, 16:05
    Оружие может Донбасс производить , есть технологии и техвозвожности ! Захар не врет..(крутой мужик боевой..)
    Берегите его парни! Охота за ним идет , потеряете ..Бог вам судья !
    Начнется такое..эх православный народ!
    Мы этих уродов замочили ..! ПОЛНОСТЬЮ!

    А бандеровцы , это мыши..
    Хантер
  11. п-к Опарышев Сегодня, 16:15
    Захар выводит из под удара Россию,типа всё сами делаем.В каждом шаге самотоятельность,это путь к сувернитету.
    п-к Опарышев
    1. LiSiCyn Сегодня, 16:35
      hi Все хотел спросить, Вас... К Алма-Атинскому " пограну", отношение не имели ? wink
      LiSiCyn
      1. п-к Опарышев Сегодня, 17:09
        Нет и близко.Ракетчик Новосибирский?Вы это хотели прочитать?
        п-к Опарышев
  12. mavrus Сегодня, 16:18
    Цитата: ВЛКСМ
    Захарченко и не то ещё может рассказать после третьего стакана...Хотя в атаки с ружьём наперевес ходил,уважения достоин только хотя бы за это...

    А кастрюлеголовые на кой хрен на этот сайт заходят, для тролинга рама существует.
    mavrus
    1. Метан Сегодня, 17:11
      ..."«Второе, что мы начали производить, это был миномёт. Здесь история очень долгая, потому как, мало произвести миномёт, мы их и сейчас делаем, и 120мм, и 82мм. Под эти миномёты у нас есть мины, спасибо большое ВСУ, которые в своё время поставляли и бросили большое количество боеприпасов. Так что, сейчас у нас есть боеприпасы, и мы всё это делаем просто. Для решения ряда задач, которые возникают в той или иной ситуации, нужно иметь миномёт меньшего калибра – для отделения либо взвода. И под такой миномёт мы стали делать свои мины. Проблему с ними мы уже решили, и в состоянии делать серийный миномёт, который обеспечит огневую поддержку до взвода. Благодаря им огневая мощь роты и батальона значительно вырастает», – рассказал Семёну Пегову Александр Захарченко.

      Затем глава ДНР рассказал об основных преимуществах данного оружия:

      «Данный миномёт значительно отличается от других. Его проще взять в одну руку, а в другую – два ящика мин, и перенести с окопа в окоп. Плюс ко всему, подобных миномётов в роте может быть до десяти штук. Для того, чтобы им пользоваться, не нужно какого-то особого обучения – у тебя есть направление, глазомер, снаряд».

      Александр Захарченко также заметил, что из данного миномёта можно стрелять прямо из окопа, ведь его высота – до 60 см.
      Метан
  13. Дратуй Сегодня, 17:09
    А что не Арматы клепают?! По сто штук в день. wassat
    Дратуй
  14. серж сибиряк Сегодня, 17:38
    Дай бог им сил,отваги и ума,терпенья и здоровья.Тогда выстоят они .И Ленинграде была блокада ,а танки и др. оружие выпускали,людей не хватало,но делали.
    серж сибиряк
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