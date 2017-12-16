Захарченко рассказал о производстве собственного оружия в ДНР

Это сделано здесь, нашими инженерами, конструкторами. Самое главное это сделано из наших материалов на наших производственных мощностях

Минометы мы сейчас производим: и 120-е, и 82-е. Под эти минометы у нас есть мины. Спасибо большое ВСУ, которые в свое время бросили большое количество боеприпасов

В ближайшее время мы будем выпускать свою винтовку. Уже сейчас можно сказать, что она будет по техническим характеристикам превышать и Barrett, и Mannlicher

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил, что в ДНР ведется разработка сразу нескольких видов собственного оружия, а также беспилотников.- заявил Захарченко в интервью Telegram-каналу WarGonzo.Глава ДНР назвал вооружение, которое уже сейчас производится на территории республики. По его словам, это крупнокалиберные антиснайперские комплексы калибра 12,7, минометы и пистолеты «Оплот».- отметил Захарченко.Также глава ДНР заявил, что планируется выпуск собственной снайперской винтовки.- заявил Захарченко. Названные им винтовки находятся на вооружении ВСУ.Захарченко также пообещал, что в ДНР будут производить свои беспилотники.В пятницу сообщалось, что Захарченко заявил о способности ДНР обеспечить оружием собственного производства более 3 тыс. партизан на подконтрольных Киеву территориях.