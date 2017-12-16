Захарченко рассказал о производстве собственного оружия в ДНР
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил, что в ДНР ведется разработка сразу нескольких видов собственного оружия, а также беспилотников.
Глава ДНР назвал вооружение, которое уже сейчас производится на территории республики. По его словам, это крупнокалиберные антиснайперские комплексы калибра 12,7, минометы и пистолеты «Оплот».
Также глава ДНР заявил, что планируется выпуск собственной снайперской винтовки.
Захарченко также пообещал, что в ДНР будут производить свои беспилотники.
В пятницу сообщалось, что Захарченко заявил о способности ДНР обеспечить оружием собственного производства более 3 тыс. партизан на подконтрольных Киеву территориях.
Это сделано здесь, нашими инженерами, конструкторами. Самое главное это сделано из наших материалов на наших производственных мощностях- заявил Захарченко в интервью Telegram-каналу WarGonzo.
Глава ДНР назвал вооружение, которое уже сейчас производится на территории республики. По его словам, это крупнокалиберные антиснайперские комплексы калибра 12,7, минометы и пистолеты «Оплот».
Минометы мы сейчас производим: и 120-е, и 82-е. Под эти минометы у нас есть мины. Спасибо большое ВСУ, которые в свое время бросили большое количество боеприпасов- отметил Захарченко.
Также глава ДНР заявил, что планируется выпуск собственной снайперской винтовки.
В ближайшее время мы будем выпускать свою винтовку. Уже сейчас можно сказать, что она будет по техническим характеристикам превышать и Barrett, и Mannlicher- заявил Захарченко. Названные им винтовки находятся на вооружении ВСУ.
Захарченко также пообещал, что в ДНР будут производить свои беспилотники.
В пятницу сообщалось, что Захарченко заявил о способности ДНР обеспечить оружием собственного производства более 3 тыс. партизан на подконтрольных Киеву территориях.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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