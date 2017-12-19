19:09 19 декабря

Американские СМИ рассказали, в чём F-22 уступает российскому Су-35

На прошлой неделе два американских истребителя F-22 перехватили российские Су-25 и Су-35 в небе над Сирией, и этот инцидент выявил существенные недостатки боевых самолётов США, пишет издание Business Insider.



«F-22 с его стелс-технологиями и впечатляющей манёвренностью – это самый смертоносный истребитель американского производства. Специализация самолёта заключается в ведении воздушного боя. Однако в нынешних условиях его скрытность не предоставляет больших преимуществ», – приводит статью ИноТВ.


В определённом смысле «скрытность» американского самолета только мешает: «ведь в случае сближения с другим летающим объектом F-22 не может показать вооружение, находящееся у него на борту, потому что ракеты и бомбы спрятаны у него под обшивкой», пишет автор.

К тому же «Су-35 может нести на борту больше ракет и отличается лучшей манёвренностью», отмечает он.

Если во время обычной процедуры перехвата ситуация резко изменится и самолёты вступят в бой, то на стороне Су-35 будет существенное преимущество. Дело в том, что «F-22 в основном полагается на свою скрытность», поясняет издание.

«В идеале он должен навязать бой и тут же его закончить, так и оставшись незамеченным, но, когда истребитель находится в поле зрения противника, он лишён стелс-преимущества», – говорится в статье.

Использованы фотографии: Владислав Перминов / www.airforce.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 49

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  1. 210окв Сегодня, 11:20
    Масло масленное..Стелс и все тут..И плохо и хорошо.. belay
    210окв
    1. Кроу Сегодня, 11:23
      Забыли добавить, что его ещё и видно, когда сам он слепой! Ведь су-35 к нему в хвост зашёл...
      Кроу
      1. Владимир16 Сегодня, 11:29
        Основное преимущество эф22 над всеми самолетами вселенной это его происхождение. Он создан матрасами, а они лучше всех!!!. laughing Он лучше всех потому, что:он лучше всех!!! wassat
        Он как кокакола!!! Он как жУвачка!!! laughing lol wassat
        Он может долететь до Луны и обратно!!! Вот увидите все, что он может!!! Нет не увидите, он же невидимый, но вам всем об этом расскажут!!! wassat
        Владимир16
        1. Yngvar Сегодня, 11:59
          Как в советском анекдоте:
          Выходца из народностей Крайнего Севера, побывавшего в Москве и попробовавшего апельсин спрашивают что же это такое АПЕЛЬСИН? Он отвечает, что это как на женщине, только кисло...
          Yngvar
          1. Идущий Сегодня, 12:08
            «В идеале он должен навязать бой и тут же его закончить, так и оставшись незамеченным, но, когда истребитель находится в поле зрения противника, он лишён стелс-преимущества»,

            Расшифровать это сложно lol , но не надо его недооценивать.
            Идущий
      2. Шура пермский Сегодня, 11:29
        Нам сербы еще 20 лет назад доказали никчемность стелс технологий…
        Шура пермский
      3. хрыч Сегодня, 12:04
        Цитата: Кроу
        Забыли добавить, что его ещё и видно, когда сам он слепой! Ведь су-35 к нему в хвост зашёл...

        Так правильно, включи свой радар и хоть ЭПР, хоть нет ее, засветится бедолага на экране радара.
        хрыч
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:05
          Цитата: хрыч
          Так правильно, включи свой радар и хоть ЭПР, хоть нет ее, засветится бедолага на экране радара.

          Не имеет значения включит или нет.Ящер прекрасно виден в ИК-диапазоне,а у СУ-35 такой радар есть. Так что пилот СУ-35 в любом случае прекрасно видит ящера...
          НЕКСУС
          1. хрыч Сегодня, 13:47
            Цитата: НЕКСУС
            Так что пилот СУ-35 в любом случае прекрасно видит ящера...

            Я вообще никогда не поверю в ЭПР самолета в 0,0001-0,0002 квадратных метра, когда одна АФАР, с радиопрозрачным обтекателем имеет площадь в районе квадратного метра laughing
            хрыч
            1. НЕКСУС Сегодня, 13:50
              Цитата: хрыч
              Я вообще никогда не поверю в ЭПР самолета в 0,0001-0,0002 квадратных метра, когда одна АФАР, с радиопрозрачным обтекателем имеет площадь в районе квадратного метра

              ЭПР ящера примерно та же что и у СУ-57-0,4 м. Это озвучили и наши спецы. Но у СУ-35С есть ОЛС-35, которая позволяет незаметно обнаруживать самолеты, вертолеты и беспилотники противника по теплу их двигателей. А у ящера такой станции нет,от слова совсем.
              ОЛС-35 успешно прошла проверку в ходе операции ВКС РФ в Сирии, где новейшие истребители сопровождали российские бомбардировщики и штурмовики, а также наносили удары по наземным целям.
              НЕКСУС
              1. хрыч Сегодня, 14:02
                Цитата: НЕКСУС
                ОЛС-35

                К сожалению дальность обнаружения 20-30 км, а ПФАР видит эту гадину на 400 км, ракета есть на вооружении с дальностью 300 км, скоро будет и 400, т.е. как увидел и вперед ... На экране радара, что малая ЭПР, что большая, выглядит, как точка. Идентифицируется как истребитель по скорости и траектории. Это пока в Стартреке, на радаре видно очертание клингонского корабля, а пока только точка laughing Причем плевать, размером в 2 квадратных метра ЭПР или 2 квадратных сантиметра, да дальность конечно упадет. Вот радар Дона видит шар в 5 см в диаметре, вообще за 1,5-2 тысячи километров и ничего. Американцы же приняли стаю гусей за нападение, а гусь, он имеет стелс покрытие однозначно laughing То-то с израильским ф-35 не смогли разлететься wassat
                хрыч
                1. НЕКСУС Сегодня, 14:10
                  Цитата: хрыч
                  К сожалению дальность обнаружения 20-30 км, а ПФАР видит эту гадину на 400 км

                  Никто пока не знает на какой дальности способна ОЛС-35 обнаружить цель такую как ящер. Есть цифры и 30км ,а есть и все 60-70км. Что до Ирбиса,то он такие цели видит на 90 км...на 400 км он видит цели с ЭПР 3 м.
                  Но полагаю,к 20 му году появится серийный РОФАР ,и тогда такая цель как ящер или Ф-35 будут прекрасно видны на расстоянии до 500 км.
                  НЕКСУС
                2. Симаргл Сегодня, 14:24
                  Цитата: хрыч
                  На экране радара, что малая ЭПР, что большая, выглядит, как точка. Идентифицируется как истребитель по скорости и траектории.
                  ...
                  Американцы же приняли стаю гусей за нападение,
                  Это ж какая скорость у гусей?!
                  Симаргл
                  1. хрыч Сегодня, 14:35
                    Цитата: Симаргл
                    Это ж какая скорость у гусей?!

                    Тогда радары были по-проще, да и эти гуси паршивые выскочили из-за радиогоризонта внезапно боевым косяком, ну и кто там за пультом сидел, тоже мог быть под косяком, тревогу то объявили, но гуси то не стали атаковать и дали отбой. Да, собственно, было ли это на самом деле wassat Похоже на байки пацифистов, так-то такие вещи должны быть под строгим грифом laughing
                    хрыч
                    1. Hammerlock Сегодня, 15:56
                      прям как про испанский маяк и американский авианосец
                      Испанцы (помехи на заднем фоне): «…говорит А-853, пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль».
                      Американцы (помехи на заднем фоне): «Это мы советуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами».
                      Испанцы: «Ответ отрицательный. Повторяем, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения».
                      Американцы (другой голос): «С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на север во избежание столкновения!».
                      Испанцы: «Мы не считаем ваше предложение ни возможным, ни адекватным, советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас».
                      Американцы (на повышенных тонах): «С ВАМИ ГОВОРИТ КАПИТАН РИЧАРД ДЕЙМС ХОВАРД, КОМАНДУЮЩИЙ АВИАНОСЦА USS LINCOLN, ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВТОРОГО ПО ВЕЛИЧИНЕ ВОЕННОГО КОРАБЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА. НАС СОПРОВОЖДАЮТ 2 КРЕЙСЕРА, 6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 4 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОРАБЛИ ПОДДЕРЖКИ. Я ВАМ НЕ «СОВЕТУЮ», Я «ПРИКАЗЫВАЮ» ИЗМЕНИТЬ ВАШ КУРС НА 15 ГРАДУСОВ НА СЕВЕР. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО КОРАБЛЯ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО УБЕРИТЕСЬ С НАШЕГО КУРСА!!!».
                      Маяк пролива Финистерра. (Фото — terresceltes.net) Испанцы (совершенно спокойно): «С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Нас два человека. Нас сопровождают наш пес, ужин, две бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит. Нас поддерживают радиостанция «Cadena Dial de la Coruna» и канал 106 «Экстремальные ситуации на море». Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся пока что только маяком А-853 пролива Финистерра Галицийского побережья Испании. И еще: мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Можете принять все свои… меры, какие вы считаете необходимыми, и сделать все что угодно для обеспечения безопасности вашего… корабля, который скоро разобьется вдребезги о скалы. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем вам сделать наиболее осмысленную вещь: изменить ваш курс на 15 градусов на юг!».
                      Американцы: «Ok, принято, спасибо».
                      Hammerlock
                3. voyaka uh Сегодня, 16:32
                  "На экране радара, что малая ЭПР, что большая, выглядит, как точка."////

                  Маленькой ЭПР не будет на экране вообще. Маленькие точки ПО отсекает, как помехи, шумы. Иначе на экране будет салат оливье из точек
                  voyaka uh
                  1. хрыч Сегодня, 18:30
                    Цитата: voyaka uh
                    Маленькой ЭПР не будет на экране вообще. Маленькие точки ПО отсекает, как помехи, шумы. Иначе на экране будет салат оливье из точек

                    Никто, ничего не отсекает, цель скоростная, цель своеобразная, в воздухе, кроме летательных аппаратов, только птицы на небольшой высоте и облака с осадками фонят, среди них любой металлический объект, выглядит контрастней. А т.к. цель может быть невидимой, но она движущаяся и доплеровский эффект опять работает против, в частности РЭБ, основанная на отстреле кусочков фольги, именно селектируется движением и доплеровским эффектом. Ф-22 работает в стыковке с Аваксом, он его глаза и уши, сам Авакс, к примеру Сентри, видит на расстоянии 400 км, что есть предпочтительная цель для Су-35 с Ирбисом, который видит тот же Сентри на 400 км (Рапторы не трогаем умышленно), короче Сушка, легким движением руки, гасит дальней ракетой очи и уши стаи Рапторов, с 300 км ракетой р-37, а КС-172 с 400 км, т.е. где предел видимости РЛС Сентри и Ирбиса Сушки. Дальше Рапторам вынужденно придется включать свои БРЛС и тут они теряют невидимость, а уступая по всем параметрам Сушкам, превращаются из стаи Рапторов в стадо Баранов wassat
                    Просвещайтесь:
                    https://topwar.ru/70173-o-nepobedimyh-stelsah.htm
                    l
                    Здесь забавное моделирование
                    https://pikabu.ru/story/bitva_tekhnologiy_stealth
                    awacs_protiv_supermanevrennostryeb_4173452
                    хрыч
                    1. voyaka uh Сегодня, 18:44
                      "Ф-22 работает в стыковке с Аваксом, он его глаза и уши,"////

                      Ни Ф-22, ни Ф-35 Аваксы не нужны. Это одно из больших преимуществ этих
                      самолетов. Любой из них может стать "Авакс"ом для остальных из "стаи".
                      Так что соединения Ф-15, Ф-22, Ф-35 будут выходить в бой без огромных (и уязвимых для дальнобойных ракет ВВ) самолетов ДРЛО.
                      Но у Вас свой особые миры, как экономичекие, так и военные. Не буду нарушать их величие. fellow
                      voyaka uh
                      1. хрыч Сегодня, 19:08
                        Цитата: voyaka uh
                        Любой из них может стать "Авакс"ом для остальных из "стаи".

                        Любой из них станет более близорукий чем Сентри и Ирбис, т.к. БРЛС тупо слабее и уступает по дальности обнаружения, т.е. любой лидер стада автоматически становится не вожаком, а козлом-провокатором ведущим баранов на убой laughing Плюс сверхманевренность Сушек, РЭБ, которая Стелсам также вредна для их невидимости и пр.
                        Цитата: voyaka uh
                        Но у Вас свой особые миры, как экономичекие, так и военные. Не буду нарушать их величие.

                        Правильно, займитесь для начала третьей последней Интифадой (Бог любит Троицу), говорящий куст вас приведет к великой славе laughing
                        хрыч
                  2. хрыч Сегодня, 18:54
                    У Су-35 ПФАР, фазированная решетка только принимает, а излучатель отдельный весьма мощный, что и дает феноменальную дальность обнаружения, поэтому пара Сушек, может работать, как разнесенная радиолокационная система, а это смерть Стелса, он борется именно с возвращаемым эхо-сигналом, а если излучатель и приемник разнесены то все. Также подсвечивает цель наземные РЛС. И главное, коли америкаши увлеклись стелс-технологиями, русские ломали голову, как бы это нейтрализовать laughing Поэтому перспектива не очень, даже исходя из логики. Применяя дальние ракеты воздух-воздух, цель надо подсвечивать и ракету корректировать, Стелс это себе не может позволить, опять исходя из пассивности. Короче пассивный по жизни он и есть wassat Если так или иначе Раптор - это великое достижение в авиации, нужно это признать, хоть и тупиковая тема, но его меньшой ф-35, ему же в подметки не годится по всем параметрам.
                    https://dxdt.ru/2007/12/08/885/
                    хрыч
      4. Sergey53 Сегодня, 12:19
        Цитата: Кроу
        Забыли добавить, что его ещё и видно, когда сам он слепой! Ведь су-35 к нему в хвост зашёл...

        Как-то странно слышать что главный недостаток у F-22 это невозможность показать что у него в бомболюках. А так он х о р о ш. Это как вдруг из подворотни выскочил гопник что-ли? Напугает или нет? А то-что и манёвренность похуже,и ракет поменьше, да и скрытность нафиг бесполезна это как бы мелочи? Классно. Забыли добавить одно его классное преимущество, я напомню СТОИТ ОФИГЕННО. Пилить уже устали.
        Sergey53
    2. Комментарий был удален.
    3. Chertt Сегодня, 11:32
      Всю статью можно уложить в одну строчку
      "- Чет мы со стелсом лажанулись, и чё теперь делать не знаем"
      Chertt
      1. Deadушка Сегодня, 11:40
        Цитата: Chertt
        "- Чет мы со стелсом лажанулись, и чё теперь делать не знаем"

        Лажанулись те, кто посылала их на такой перехват.
        Это самолеты не для контактного боя. Можно было бы и старичком F-16 обойтись... или F-18.
        "Вещь" изначально не может быть плохой только из-за того, что ей не умеют пользоваться. yes
        Deadушка
        1. Артём Сегодня, 14:06
          Прочёл данный опус и пришёл к следующему выводу:
          1. автор статьи небельмеса не петрит в теме!
          2. Эта статья является вольным изложением того, что было написано ранее другими более умными авторами. Но копировать напрямую человеку не хотелось, а хотелось что то личного, то появилась глупость.
          Лично я понял, что хотел написать автор, но не смог. И при этом он бы большого открытия не сделал бы. А написать он хотел следующее (как я это понимаю), Ф-22 имеет меньше ракет так как вынужден их нести в корпусе фюзеляжа, иначе стелс режим не работает, а Су-35 по барабану! У Ф-22 радар работает в пассивном режиме и нуждается в подсветке от стороннего оператора типа ОВАКС (работает ли у Ф-22 радар в активном режиме мне лень смотреть), Су-35 по барабану! У Ф-22 нет тепловизионного прицела, русские смеются! И о чём автор не упомянул, так это о наличии РЭБ на современных самолётах Сухого, это значит, что если даже "Раптору" помогал ОВАКС с подсветкой, то это бы американцу мало бы помогло!
          Артём
  2. mad Сегодня, 11:25
    Совсем заговорился этот икспэрд:
    F-22 с его стелс-технологиями и впечатляющей манёвренностью – это самый смертоносный истребитель американского производства.
    .....
    К тому же «Су-35 может нести на борту больше ракет и отличается лучшей манёвренностью», отмечает он.
    mad
    1. ромул Сегодня, 11:37
      Цитата: mad
      Совсем заговорился этот икспэрд:

      Спасибо Админы , в очередной раз порадовали местных патриотов.. lol
      ромул
      1. Рагнар лодброк Сегодня, 12:02
        Цитата: ромул
        очередной раз порадовали местных патриотов

        Очередной раз подзадорив желание "кидаться шапками"!
        Рагнар лодброк
  3. Dimachrus Сегодня, 11:25
    То есть зря пиарили все эти годы ( помимо могучего финансового потока) ?
    Ждём схожей ситуации с фу-35. Вангую - " ... при столкновении с российским ...... .... шлем/стелс/и т.д. Теряет свои преимущества и больше мешает...."
    Dimachrus
    1. freejack Сегодня, 11:55
      То есть зря пиарили все эти годы

      Зря Вы. Хороший самолет(скорее всего), только дуракам достался... negative
      freejack
  4. Horst78 Сегодня, 11:32
    К тому же «Су-35 может нести на борту больше ракет и отличается лучшей манёвренностью», отмечает он.
    Да уж нежданчик получился. И почему я не удивлен?
    Horst78
  5. voyaka uh Сегодня, 11:35
    "но, когда истребитель находится в поле зрения противника, он лишён стелс-преимущества», – говорится в статье"////

    Тривиальный вывод. Когда два летчика видят друг друга глазами, какая стелс?
    voyaka uh
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:42
      какая стелс?
      Какая, какая? Простая - американский летчик закрывает глаза и считает, что его тоже не видно. Если американцы сказали, что "стелс", значит "стелс" и не кто не имеет права в этом сомневаться.
      rotmistr60
      1. voyaka uh Сегодня, 11:45
        Почему Вы не добавили про памперс? За "памперс" получают гораздо
        больше плюсиков (Вам на заметку wink ).
        voyaka uh
        1. 79807420129 Сегодня, 11:48
          Цитата: voyaka uh
          Почему Вы не добавили про памперс? За "памперс" получают гораздо
          больше плюсиков (Вам на заметку wink ).

          Алексей Батькович вы тоже забыли добавить про серийное производство фу 35,непорядок. winkПлюсики тоже были бы обеспечены. wink
          79807420129
          1. voyaka uh Сегодня, 12:07
            Эк, Вы меня поддели! drinks У ребенка отобрать любимую игрушку? crying
            voyaka uh
            1. 79807420129 Сегодня, 12:10
              Цитата: voyaka uh
              У ребенка отобрать любимую игрушку

              Ни в коем случае Алексей Батькович drinks hi У российских военнослужащих нет обычаев отнимать у детворы их игрушки,они уж сами на своих сушках поиграются. drinks hi
              79807420129
        2. rotmistr60 Сегодня, 11:50
          про памперс?

          Про памперсы не мой стиль. Не по адресу. А вот то, что американцы своим стелс уже всех задрали это точно. Отсюда и ирония.
          rotmistr60
          1. voyaka uh Сегодня, 12:08
            Ладно, примите мое извинения! drinks
            voyaka uh
            1. rotmistr60 Сегодня, 12:18
              Да я и не обиделся, т.к. повода не было. hi
              rotmistr60
    2. Yngvar Сегодня, 12:03
      Дайте один ф-22-ой поюзать! У вас же они уже есть... Или ф-35-й... Посмотрим какой он "невидимый и смертоносный".
      Yngvar
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 11:38
    ...таки и тут "зрада"... ну непруха в мерикатосии ... то лётуны головой бьются в кабинах как припадочные, то удушье у них, то новейшие утюги таскают на концах.... wassat
    Новейший британский авианосец дал течь через две недели после ввода в строй

    ... а тут ещё и у дружбанов по несчастью печалька... wassat
    a.s.zzz888
  7. x.andvlad Сегодня, 11:40
    «F-22 с его стелс-технологиями и впечатляющей манёвренностью – это самый смертоносный истребитель американского производства.
    Как же они задолбали своим кровожадным красноречием! У них самый смерДоностный, а н у нас самый лучший.
    ведь в случае сближения с другим летающим объектом F-22 не может показать вооружение, находящееся у него на борту, потому что ракеты и бомбы спрятаны у него под обшивкой»
    Вот ведь незадача! А как же "шоумастгоуон"?! wassat
    Умные люди наоборот посчитали бы это преимуществом, т. к. противник не будет знать точно вооружен ф22 или нет.
    x.andvlad
    1. Донской Сегодня, 12:01
      Цитата: x.andvlad
      Как же они задолбали своим кровожадным красноречием! У них самый смерДоностный, а н у нас самый лучший.

      Справедливости ради отмечу, что наши тоже не особо скромничают. Любое оружие - неимеющееаналоговвмире. Любая техника, принятая в войска - новейшая, даже если от момента ее принятия на вооружение прошло 30-40 лет. Балаболы-с hi
      Донской
      1. x.andvlad Сегодня, 12:20
        Согласен. Есть такое.
        Как экспертам без фантазии и красноречия?
        x.andvlad
  8. Стив57 Сегодня, 11:57
    Ф-22 малоэффективен как истребитель ПВО.
    Как ударный и фронтовой файтер, это его стихия!
    Стив57
    1. voyaka uh Сегодня, 12:11
      Почему? По скорости и остальному - Ф-22 может, вполне.
      Вот Ф-35 точно не годится в перехватчики.
      voyaka uh
  9. Александр War Сегодня, 12:53
    Не имеющий аналогов в мире ф -22 продолжает традицию невидимки ф-117 laughing
    Александр War
  10. _Jack_ Сегодня, 13:11
    Глупая статья, глупые выводы.
    Однако в нынешних условиях его скрытность не предоставляет больших преимуществ

    В каких нынешних условиях? Когда два самолета приблизились друг к другу на расстояние визуального контакта? А при чем тут стелс? Стелс - технология малозаметности в разных диапазонах, но только не в видимом, очевидно. Естественно стелс не поможет если пилот виляет и выпускает тепловые ловушки в непосредственной близости от другого самолета, это же не значит что он будет действовать так глупо в реальных боевых условиях.
    _Jack_
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 18:47
      Мне вот опять-таки интересно: а почему многие считают что если су35 зашёл американцу в хвост то это значит, что ф22 его не "видел"? Насколько я понимаю задача была- помешать су25 отработать по цели, причём не особо нарываясь. Американец это и пытался сделать, ну зашёл су35 ему в хвост и что??? Любой понимает что сбивать он его не будет, шуганули хлопца и будет. По личному опыту- нас аналогично перехватывают над Балтикой- потом в хвост перехватчикам заходят наши су27, НАТОвцы отваливают. При этом я на 100% уверен что их информируют либо с земли, либо через авакс( если таковой находится в воздухе) что на подходе русские истребители. А в Сирии у американцев и беспилотников куча постоянно барражирует и е3 над Ираком кружит, так что лётчика ф22 уверен ,своевременно проинформировали что к нему сушка в зад пристраивается.
      Рашнэйрфорс
Картина дня