Американские СМИ рассказали, в чём F-22 уступает российскому Су-35
На прошлой неделе два американских истребителя F-22 перехватили российские Су-25 и Су-35 в небе над Сирией, и этот инцидент выявил существенные недостатки боевых самолётов США, пишет издание Business Insider.
«F-22 с его стелс-технологиями и впечатляющей манёвренностью – это самый смертоносный истребитель американского производства. Специализация самолёта заключается в ведении воздушного боя. Однако в нынешних условиях его скрытность не предоставляет больших преимуществ», – приводит статью ИноТВ.
В определённом смысле «скрытность» американского самолета только мешает: «ведь в случае сближения с другим летающим объектом F-22 не может показать вооружение, находящееся у него на борту, потому что ракеты и бомбы спрятаны у него под обшивкой», пишет автор.
К тому же «Су-35 может нести на борту больше ракет и отличается лучшей манёвренностью», отмечает он.
Если во время обычной процедуры перехвата ситуация резко изменится и самолёты вступят в бой, то на стороне Су-35 будет существенное преимущество. Дело в том, что «F-22 в основном полагается на свою скрытность», поясняет издание.
«В идеале он должен навязать бой и тут же его закончить, так и оставшись незамеченным, но, когда истребитель находится в поле зрения противника, он лишён стелс-преимущества», – говорится в статье.
«F-22 с его стелс-технологиями и впечатляющей манёвренностью – это самый смертоносный истребитель американского производства. Специализация самолёта заключается в ведении воздушного боя. Однако в нынешних условиях его скрытность не предоставляет больших преимуществ», – приводит статью ИноТВ.
В определённом смысле «скрытность» американского самолета только мешает: «ведь в случае сближения с другим летающим объектом F-22 не может показать вооружение, находящееся у него на борту, потому что ракеты и бомбы спрятаны у него под обшивкой», пишет автор.
К тому же «Су-35 может нести на борту больше ракет и отличается лучшей манёвренностью», отмечает он.
Если во время обычной процедуры перехвата ситуация резко изменится и самолёты вступят в бой, то на стороне Су-35 будет существенное преимущество. Дело в том, что «F-22 в основном полагается на свою скрытность», поясняет издание.
«В идеале он должен навязать бой и тут же его закончить, так и оставшись незамеченным, но, когда истребитель находится в поле зрения противника, он лишён стелс-преимущества», – говорится в статье.
Использованы фотографии: Владислав Перминов / www.airforce.ru
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