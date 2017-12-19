В ЕС заверили, что скоординируют с Россией отключение стран Балтии от ее энергосетей

Мы можем заверить вас, что во время подготовки, а также во время имплементации этого проекта, его влияние на работу электросистем Беларуси, Калининграда и России будет тщательно учтен. И любые шаги, влияющие на упомянутые электросистемы, будут сделаны в полной координации со всеми заинтересованными сторонами,

Евросоюз учитывает влияние процесса отключения прибалтийских стран от энергосетей России, поэтому будет координировать с Москвой шаги по реализации этого проекта, передает РИА Новости сообщение еврокомиссара по энергетике и климату Мигеля Ариаса Каньете.сказал Каньете на пресс-конференции.Еврокомиссия (ЕК) и министры энергетики стран Балтии договорились к маю следующего года найти решение о том, «как интегрировать электросети этого региона и остального ЕС, отсоединив их от энергосистемы России», сообщила ЕК в понедельник.«Синхронизация электросети Латвии, Литвы и Эстонии с европейской сетью через Польшу повысит энергетическую безопасность Евросоюза», считают в ЕК.Напомним, ранее страны Балтии заявили о подготовке выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва), чтобы присоединиться к энергорынку Евросоюза. Предполагается, что полная синхронизация энергосистем указанных республик и Евросоюза завершится к 2025 году.