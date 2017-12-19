18:48 19 декабря

В ЕС заверили, что скоординируют с Россией отключение стран Балтии от ее энергосетей

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Евросоюз учитывает влияние процесса отключения прибалтийских стран от энергосетей России, поэтому будет координировать с Москвой шаги по реализации этого проекта, передает РИА Новости сообщение еврокомиссара по энергетике и климату Мигеля Ариаса Каньете.



Мы можем заверить вас, что во время подготовки, а также во время имплементации этого проекта, его влияние на работу электросистем Беларуси, Калининграда и России будет тщательно учтен. И любые шаги, влияющие на упомянутые электросистемы, будут сделаны в полной координации со всеми заинтересованными сторонами,
сказал Каньете на пресс-конференции.


Еврокомиссия (ЕК) и министры энергетики стран Балтии договорились к маю следующего года найти решение о том, «как интегрировать электросети этого региона и остального ЕС, отсоединив их от энергосистемы России», сообщила ЕК в понедельник.

«Синхронизация электросети Латвии, Литвы и Эстонии с европейской сетью через Польшу повысит энергетическую безопасность Евросоюза», считают в ЕК.

Напомним, ранее страны Балтии заявили о подготовке выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва), чтобы присоединиться к энергорынку Евросоюза. Предполагается, что полная синхронизация энергосистем указанных республик и Евросоюза завершится к 2025 году.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28
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      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:48 Новый
    Да погасить им ввода-и дело в шляпе! wassat
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    ВЕРЕСК
    1. Michael67 Сегодня, 11:52 Новый
      Они и так без штанов ходють. Теперь и без трусов будут.
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      Michael67
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:54 Новый
        Эротика нинче -только с гейропой. hi
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        ВЕРЕСК
        1. 210окв Сегодня, 11:58 Новый
          Это уже больше на изнасилование смахивает..
          Цитата: ВЕРЕСК
          Эротика нинче -только с гейропой. hi
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          210окв
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:01 Новый
            Это уже больше на изнасилование смахивает.. Мальчик с мальчиком? Не даром бабы с европы едут в Россию.Типа-туристки.
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            ВЕРЕСК
      2. Идущий Сегодня, 11:55 Новый
        Предполагается, что полная синхронизация энергосистем указанных республик и Евросоюза завершится к 2025 году.


        Не торопятся понимают , что все ещё может измениться.
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        Идущий
      3. 79807420129 Сегодня, 12:06 Новый
        Еврокомиссия (ЕК) и министры энергетики стран Балтии договорились к маю следующего года найти решение о том, «как интегрировать электросети этого региона и остального ЕС, отсоединив их от энергосистемы России», сообщила ЕК в понедельник.

        Ну с газом то точно так же было,большая перемога. laughing
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        79807420129
    2. svp67 Сегодня, 16:04 Новый
      Цитата: ВЕРЕСК
      Да погасить им ввода-и дело в шляпе!

      Да, да...а в Калининград начнем лучины завозить...
      «Синхронизация электросети Латвии, Литвы и Эстонии с европейской сетью через Польшу повысит энергетическую безопасность Евросоюза», считают в ЕК.
      И ослабит наши в Калининградской области
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      svp67
      1. ПАМ Сегодня, 17:12 Новый
        от этого отключения пострадает Беларусь, ей хотят подгадить, когда введут в эксплуатацию АЭС больше всего и определенные круги понимают, что стоимость электроэнергии в регионе упадет намного ниже чем в гейропе, а это значит большое количество предприятий может переместится в прибалику. Вот и спешат к себе замкнуть, чтобы потом своего мнения (самостоятельности) у нищебродов (по еврогеиским меркам) не появилось. А то, что западные бывшие республики (на радость западу) рубят сук на, котором сидят глав этих государств не волнует.
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        ПАМ
        1. svp67 Сегодня, 17:19 Новый
          Цитата: ПАМ
          от этого отключения пострадает Беларусь

          Жаль сябров...
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          svp67
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:48 Новый
    Напомним, ранее страны Балтии заявили о подготовке выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва), чтобы присоединиться к энергорынку Евросоюза

    ... баба с возу... веник в спину... laughing
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    a.s.zzz888
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:56 Новый
    договорились к маю следующего года найти решение
    Через полгода возможно найдут решение как. Потом получится, что "гладко было на бумаге да забыли про овраги". Пройдет еще годик, а денежки будут капать России и пролетать мимо европейского кармана. Ну дерзайте дальше "самостоятельные".
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    rotmistr60
    1. Burbon Сегодня, 12:09 Новый
      Цитата: rotmistr60
      Пройдет еще годик, а денежки будут капать России

      будут, только толку для Россиян = 0
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      Burbon
    2. alexmach Сегодня, 12:36 Новый
      на самом деле это серьёзная техническая задача, и вобщем она способна создать трудности в том числе и России.
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      alexmach
  4. Горный стрелок Сегодня, 11:57 Новый
    Абсолютно не интересно. Пусть катятся. Нет там рынка.
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    Горный стрелок
  5. д^Амир Сегодня, 12:02 Новый
    вот и удар по Белорусской АЭС... рынок сбыта электроэнергии сужают.... и транзит не дадут...
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    д^Амир
    1. НасРать Сегодня, 12:06 Новый
      Не беспокойтесь, линии не снесут.. ещё кланяться прибегут... Глядишь и Польша польститься на электричество подешевле..... wink
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      НасРать
      1. д^Амир Сегодня, 12:10 Новый
        увы....
        «Синхронизация электросети Латвии, Литвы и Эстонии с европейской сетью через Польшу повысит энергетическую безопасность Евросоюза», считают в ЕК.
        Напомним, ранее страны Балтии заявили о подготовке выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва), чтобы присоединиться к энергорынку Евросоюза. Предполагается, что полная синхронизация энергосистем указанных республик и Евросоюза завершится к 2025 году.

        так что АЭС будет работать только на внутренний рынок союзного государства...
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        д^Амир
        1. НасРать Сегодня, 12:33 Новый
          Что то же не плохо, да же я бы сказал отлично! Электричества много не бывает!!!
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          НасРать
          1. д^Амир Сегодня, 12:36 Новый
            источник валюты... лишней не была бы....
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            д^Амир
            1. НасРать Сегодня, 15:53 Новый
              Валюта придет в виде совместных предприятий на территории Белоруссии - там где есть энерго мощности, квалифицированная раб.сила и стабильная обстановка - придет и бизнес.
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              НасРать
  6. Sergey53 Сегодня, 12:07 Новый
    Отключение стран Балтии принесёт: нам- сохранённые нервы и электроэнергию, Странам Балтии- лишние траты на её покупку, энергорынок Евросоюза -заработает лишние деньги. Почему-то идио.ты всегда идут по проторенной Украиной дороге.И считают это выгодно и удобно.
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    Sergey53
  7. Evgenijus Сегодня, 12:20 Новый
    Идет процесс самоизоляции во всем. Евронация замыкается сама на себя. Что из этого получится - посмотрим. Это как с тюльпанами. Купил и посадил сортовые, а через пару лет смотришь, полезли на клумбе уродливые создания. Я мимо их ветродвигателей ездить не могу - мешают своими лопастями водителю. Птицы перестали летать в зоне ветряков, мухи и прочая гадость в обилии, нет на них пташек. Красивые свои пейзажи испоганили ...
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    Evgenijus
    1. Topotun Сегодня, 15:23 Новый
      На самом деле ситуация несколько хуже, как мне кажется. На лицо явная попытка создать и эскалировать напряженность вокруг России. Не сомневаюсь, что экономисты стран входящих в ЕС умеют считать свои расходы и доходы. И раз они плюют на свои потери - значит кому то это надо. А учитываю плавное наращивание группировки ВС на границах России (под флагом учений и ротации) не стоит сбрасывать со счетов вероятность "маленькой" такой войнушки с Россией. Основными игроками где будут ВС ЕС, при моральной и материальной поддержке США....
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      Topotun
  8. КП8789 Сегодня, 12:42 Новый
    Было БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва), будет БР (Беларусь, Россия).
    Ничего, без них не пропадём.
    Попутного им ветра в зад......
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    КП8789
  9. Zomanus Сегодня, 12:49 Новый
    Молодцы, давно пора. Пора брать эти страны-подстилки под полный контроль.
    И Украину тоже от нас отключите, пожалуйста.
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    Zomanus
  10. Geisenberg Сегодня, 13:31 Новый
    Баба с воза ... такое ощущение что для РФ эта синхронизация прям критична ...
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    Geisenberg
  11. Сергей956 Сегодня, 16:17 Новый
    Нас объявили врагами, а мы с ними что-то координируем. Считаю это предательством интересов России. Обесточить Прибалтов и всё, пусть скачут и плачут, что враги их отключили. Приползут как ужики просить, чтобы Россия их не отбрасывала в каменный век. Европа ничего не будет делать для Прибалтики, кроме обещаний и поддержания трёпа, что Россия - враги.
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    Сергей956
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