Дума может ратифицировать соглашение о расширении базы в Тартусе 21 декабря
Госдума 21 декабря может рассмотреть законопроект по ратификации соглашения о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе в Сирии, следует из базы данных нижней палаты российского парламента.
В прошлую среду президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения флота РФ в районе порта Тартус.
Текст соглашения между Россией и Сирией от 18 января 2017 года опубликован 20 января. Соглашение действует 49 лет, оно носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Им предусмотрено, в частности, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой.
Профильный комитет Госдумы по международным делам поддержал ратификацию соглашения, передает РИА Новости
Предлагаем включить его в проект порядка работы Государственной Думы на 21 декабря 2017 года— говорится в проекте решения Совета Думы.
В прошлую среду президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения флота РФ в районе порта Тартус.
Текст соглашения между Россией и Сирией от 18 января 2017 года опубликован 20 января. Соглашение действует 49 лет, оно носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Им предусмотрено, в частности, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой.
Профильный комитет Госдумы по международным делам поддержал ратификацию соглашения, передает РИА Новости
Использованы фотографии: фотослужба Госдумы РФ
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