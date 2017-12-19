19:13 19 декабря

Дума может ратифицировать соглашение о расширении базы в Тартусе 21 декабря

Госдума 21 декабря может рассмотреть законопроект по ратификации соглашения о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе в Сирии, следует из базы данных нижней палаты российского парламента.

Предлагаем включить его в проект порядка работы Государственной Думы на 21 декабря 2017 года
— говорится в проекте решения Совета Думы.

Дума может ратифицировать соглашение о расширении базы в Тартусе 21 декабря



В прошлую среду президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения флота РФ в районе порта Тартус.

Текст соглашения между Россией и Сирией от 18 января 2017 года опубликован 20 января. Соглашение действует 49 лет, оно носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Им предусмотрено, в частности, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой.
Профильный комитет Госдумы по международным делам поддержал ратификацию соглашения, передает РИА Новости


Использованы фотографии: фотослужба Госдумы РФ
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Комментарии 10

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:56
    Ещё не ратифицировали? Долго думают.Пора по башке настучать.Слишком заумные стали.Новый год вперёд идёт,наша Дума-в запой уйдёт.
    ВЕРЕСК
    1. mih_sergeev92 Сегодня, 12:01
      А по-моему наоборот, все очень быстро решают, когда дело пахнет новым витком бизнеса
      mih_sergeev92
      1. dik-nsk Сегодня, 12:05
        одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой

        а у нас наберется столько без ущерба в других местах?
        dik-nsk
        1. Rusland Сегодня, 12:10
          Пленённые корабли будем туда складывать.
          Rusland
      2. 79807420129 Сегодня, 12:30
        Цитата: mih_sergeev92
        А по-моему наоборот, все очень быстро решают, когда дело пахнет новым витком бизнеса

        Да тут дело не в бизнессе так то,хотя все касается его,
        Соглашение между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации в районе порта Тартус и захода военных кораблей Российской Федерации в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики от 18 января 2017 года (временно применяется с 18 января 2017 года)Схожее по характеру соглашение подписано и по авиабазе Хмеймим. Россия так же может ее использовать в течении 49 лет с возможностью дальнейшей пролонгации.
        Таким образом, Россия теперь уже официально получила военно-морскую и военно-воздушную базу на территории Сирии, которые дают возможность оперативно влиять на ситуацию в регионе. Это один из ответов на вопрос - что получит Россия от участия в сирийской войне.Только вот почему тянули с ратификацией в Госдуме не понятно. hi
        79807420129
        1. Стирбьорн Сегодня, 14:16
          Цитата: 79807420129
          Таким образом, Россия теперь уже официально получила военно-морскую и военно-воздушную базу на территории Сирии, которые дают возможность оперативно влиять на ситуацию в регионе. Это один из ответов на вопрос - что получит Россия от участия в сирийской войне.Только вот почему тянули с ратификацией в Госдуме не понятно.
          Да, только можно в любой момент это соглашение разорвать, за год предупредив. В договоре, это все прописано, вы не полностью информацию выложили. Смысл там что-то строить? - чтобы однажды сирийцы указали бы нам на дверь, а Асад не вечен. Кстати, мы без всяких войн, отдали две отличные базы в Камрани (Вьетнам) и Лурдосе (Куба), да еще списав долги на 10 с лишним миллиардов, каждой из этих стран. Где гарантия, что это снова не повторится?!
          Стирбьорн
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:00
    Дума может ратифицировать соглашение о расширении базы в Тартусе 21 декабря

    ... полагаю, что она это сделает оперативно... впереди Новогодние праздники - пьянки, гулянки, опохмелье...
    a.s.zzz888
    1. Rusland Сегодня, 12:15
      Если что, думаю сирийцы пойдут нам на встречу.
      Rusland
  3. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:15
    ...не "может",а надо это сделать.
    Этим решением,они хоть как то , поднимут свой КПД,по принятию ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важных законов.
    Сибирский цирюльник
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:36
    Конечно ратифицируют в кратчайшие сроки.
    rotmistr60
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