19:10 19 декабря

Lockheed Martin начнет разработку крылатой ракеты «Серый волк»

Минобороны США заключило контракт с компанией Lockheed Martin на разработку и производство дозвуковой крылатой ракеты Gray wolf («Серый волк»), передает РИА Новости сообщение пресс-службы Пентагона.



Стоимость сделки составила $ 110 млн.


По данным военного ведомства, соглашение предусматривает «проектирование, разработку, производство и испытания крылатых ракет, которые могут быть использованы в качестве прототипа для развития сетевых технологий совместных операций для поражения интегрированных систем противовоздушной обороны противника».

Работу над проектом «Серый волк» возглавит Исследовательская лаборатория ВВС США.

Целью этой работы является проведение исследований и разработок для продвижения и развития доступных тактических крылатых ракет, используемых в сетевых, совместных действиях направленных на помощь в уничтожении интегрированной системы противовоздушной обороны противника,
говорится в релизе.

По условиям договора, работы будут проводиться в штате Техас. Их завершение запланировано на декабрь 2022 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Стройбат запаса Сегодня, 12:07
    Видимо, теперь у нас будет изготовлена система противоракетной обороны "Красная шапочка"
    Стройбат запаса
    1. bulvas Сегодня, 12:09

      Противостояние копья и щита бесконечно

      bulvas
      1. Geisenberg Сегодня, 13:29
        Цитата: bulvas
        Противостояние копья и щита бесконечно


        Это противостояние фалоимитатора и немытой задницы. Не зависимо от желания владельца и размера фалоимитатор всё равно ему в неё засунут ... А будет сопротивляться забьют плошмя. )
        Geisenberg
    2. Соломон Кейн Сегодня, 12:12
      ....в данном контексте "Лесорубы made in Russia"
      Соломон Кейн
    3. avt Сегодня, 12:15
      Цитата: Стройбат запаса
      Видимо, теперь у нас будет изготовлена система противоракетной обороны "Красная шапочка"

      Волк в итоге плохо кончил , после встречи с ,,Красной Шапочкой", ещё и лесорубы подтянулись wassat
      avt
      1. Yngvar Сегодня, 12:22
        Пусть сказку до конца дочитают!
        Бабушка осталась жива!
        Волк сдох...
        Yngvar
      2. iliitchitch Сегодня, 12:40
        Цитата: avt
        Волк в итоге плохо кончил , после встречи с ,,Красной Шапочкой", ещё и лесорубы подтянулись

        Так они эту фигню в садике не читали , что ли ? Чёрт побери , кем меня прабабушка тогда пугала ? Может , они ещё и про Емелю не знают ? Пойду-к 1000 акров на оклахомщине прикуплю .
        iliitchitch
      3. НЕКСУС Сегодня, 13:09
        Цитата: avt
        Волк в итоге плохо кончил , после встречи с ,,Красной Шапочкой", ещё и лесорубы подтянулись

        Если носителями данных КР станут корабли США,то боюсь им это не поможет,тк до этого времени ,у нас уже будет ПКР Циркон.
        НЕКСУС
    4. iliitchitch Сегодня, 12:30
      Цитата: Стройбат запаса
      Видимо, теперь у нас будет изготовлена система противоракетной обороны "Красная шапочка"

      laughing С Поражающим Элементом BABUCHKA . Но как бы ин дип . Да ладно , пацанам на пивчело , для разгону .
      iliitchitch
    5. Nikolaevich I Сегодня, 12:41
      Цитата: Стройбат запаса
      система противоракетной обороны "Красная шапочка"

      А "пирожки" с какой начинкой лучше подойдут для этой "Красной шапочки" ? what
      Nikolaevich I
      1. Стройбат запаса Сегодня, 12:44
        С мясной laughing Из серого волка. Да и шапочка была серая, просто носила ее девочка мясом наружу.
        Стройбат запаса
    6. den3080 Сегодня, 12:47
      «Красная шапочка» будет защищать не только Россию, но и семерых козлят по необходимости, я полагаю.
      :))
      den3080
      1. Стройбат запаса Сегодня, 12:54
        И трёх поросят непременно.
        Стройбат запаса
        1. den3080 Сегодня, 13:01
          поросята нафиг... они неблагодарные, и считают за благо пойти на шашлык серому волку.
          den3080
    7. Geisenberg Сегодня, 13:26
      Цитата: Стройбат запаса
      Видимо, теперь у нас будет изготовлена система противоракетной обороны "Красная шапочка"


      В комплексе с системой "Лесоруб" ....
      Geisenberg
  2. Комментарий был удален.
  3. Соломон Кейн Сегодня, 12:10
    Ну а что? Конгресс 700 ярдов одобрил, "таперича" можно всех героев сказок милитаризировать ..."серый волк", потом "красная пашечка", там глядишь и до "Мальчик-Трампчик" доберутся.....
    Соломон Кейн
  4. Serzh_R Сегодня, 12:18
    для поражения интегрированных систем противовоздушной обороны противника».

    И продажа С400 участнику НАТО - Турции, будет как раз к полевым испытаниям в штате Техас.
    Serzh_R
    1. Vita VKO Сегодня, 12:42
      Цитата: Serzh_R
      продажа С400 участнику НАТО - Турции

      С сегодняшним уровнем отношений Турции и США это маловероятно. С-400 наверняка будет прикрывать российские инвестиции в строящуюся АЭС "Аккую".
      Но концепция создания крылатых ракет специализирующихся на уничтожении систем ПВО настораживает и очень опасная. Правда сумма 110млн. слишком маленькая для новой разработки. Очевидно будет просто интеграция систем наведения AGM-88 с относительно небольшой дальностью пуска в 100км на Томагавки, обладающие дальностью в 10 раз больше. Это позволит авиации вообще не рисковать до полного уничтожения наземных средств ПВО.
      Vita VKO
  5. Горный стрелок Сегодня, 12:39
    НИР? Это класс! Пусть разрабатывают wassat Потом дорабатывают... А потом, нафиг, еще в три раза дороже "перерабатывают".
    Горный стрелок
  6. opus Сегодня, 12:43
    Lockheed Martin начнет разработку крылатой ракеты «Серый волк»

    быстро сделают.
    Нортроп не зря трудился.
    Все остатки AGM-136 Tacit Rainbow есть

    opus
  7. Alexey-74 Сегодня, 12:52
    Я так и не понял, что особенного в этом звере? Предназначена для уничтожения интегрированных систем противника....гарпун этому волку в одно место
    Alexey-74
    1. капрал Сегодня, 19:01
      Цитата: Alexey-74
      что особенного в этом звере?

      Если я правильно понял фразу
      для развития сетевых технологий совместных операций
      , то видимо скрестят
      Цитата: Vita VKO
      Очевидно будет просто интеграция систем наведения AGM-88 с относительно небольшой дальностью пуска в 100км на Томагавки, обладающие дальностью в 10 раз больше.

      с возможностью обмена информацией между ракетами для
      Цитата: Ратник-80
      ...забрасывать сотнями ракет пока пво не захлебнется
      капрал
  8. JonnyT Сегодня, 13:09
    В свете последних гендерных изменений в армии США, им больше подходит "Розовый пони", а не серый волк.
    Раз речь о крылатых ракетах зашла, то по видимому американцы готовят новое поколения томагавков.
    Заменят электронную начинку, двигатель модернизируют, попытаются поднять стойкость к РЭ излучению
    Американских военных очень расстроило применения топоров в Ан-тафе, вот теперь заказали бюджетный вариант модернизации, но назвали грозно- серый волк
    JonnyT
  9. Ратник-80 Сегодня, 15:44
    Какая то страная у сша тактика взламывать систему пво дозвуковыми ракетами которые являются легкой целью , скорей всего будут забрасывать сотнями ракет пока пво не захлебнется
    Ратник-80
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