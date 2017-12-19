Lockheed Martin начнет разработку крылатой ракеты «Серый волк»

Целью этой работы является проведение исследований и разработок для продвижения и развития доступных тактических крылатых ракет, используемых в сетевых, совместных действиях направленных на помощь в уничтожении интегрированной системы противовоздушной обороны противника,

Минобороны США заключило контракт с компанией Lockheed Martin на разработку и производство дозвуковой крылатой ракеты Gray wolf («Серый волк»), передает РИА Новости сообщение пресс-службы Пентагона.Стоимость сделки составила $ 110 млн.По данным военного ведомства, соглашение предусматривает «проектирование, разработку, производство и испытания крылатых ракет, которые могут быть использованы в качестве прототипа для развития сетевых технологий совместных операций для поражения интегрированных систем противовоздушной обороны противника».Работу над проектом «Серый волк» возглавит Исследовательская лаборатория ВВС США.говорится в релизе.По условиям договора, работы будут проводиться в штате Техас. Их завершение запланировано на декабрь 2022 года.