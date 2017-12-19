Lockheed Martin начнет разработку крылатой ракеты «Серый волк»
Минобороны США заключило контракт с компанией Lockheed Martin на разработку и производство дозвуковой крылатой ракеты Gray wolf («Серый волк»), передает РИА Новости сообщение пресс-службы Пентагона.
Стоимость сделки составила $ 110 млн.
По данным военного ведомства, соглашение предусматривает «проектирование, разработку, производство и испытания крылатых ракет, которые могут быть использованы в качестве прототипа для развития сетевых технологий совместных операций для поражения интегрированных систем противовоздушной обороны противника».
Работу над проектом «Серый волк» возглавит Исследовательская лаборатория ВВС США.
По условиям договора, работы будут проводиться в штате Техас. Их завершение запланировано на декабрь 2022 года.
Стоимость сделки составила $ 110 млн.
По данным военного ведомства, соглашение предусматривает «проектирование, разработку, производство и испытания крылатых ракет, которые могут быть использованы в качестве прототипа для развития сетевых технологий совместных операций для поражения интегрированных систем противовоздушной обороны противника».
Работу над проектом «Серый волк» возглавит Исследовательская лаборатория ВВС США.
Целью этой работы является проведение исследований и разработок для продвижения и развития доступных тактических крылатых ракет, используемых в сетевых, совместных действиях направленных на помощь в уничтожении интегрированной системы противовоздушной обороны противника,говорится в релизе.
По условиям договора, работы будут проводиться в штате Техас. Их завершение запланировано на декабрь 2022 года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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