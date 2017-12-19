18:56 19 декабря

Россия передала Таджикистану новую партию вооружения

Очередная партия российского военного и военно-технического оборудования была передана во вторник в Душанбе вооруженным силам Таджикистана для охраны границы с Афганистаном.

На церемонии передачи выступил начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Александр Кшимовский. РИА Новости приводит его слова:

Россия передала Таджикистану новую партию вооружения



Передаваемое вооружение и военная техника позволит расширить возможности вооруженных сил Таджикистана по отражению террористической угрозы, создать надежный заслон на таджикско-афганской границе


Таджикской стороне были переданы танки Т-72Б1, БТР-80 и БТР-70, БМП-2 и вертолеты Ми-24 и Ми-8, гаубицы Д-30, зенитные установки, топографическое оборудование, запчасти к бронетехнике, средства связи, тыловое имущество и большое количество стрелкового оружия.

В 2017 году Таджикистану передано российской продукции военного назначения на 122 миллиона долларов
— дополнил Кшимовский.

По его словам, вся помощь доставляется министерством обороны РФ на безвозмездной основе в рамках оказания военно-технической помощи. Кшимовский выразил уверенность, что совместные действия стран, военно-техническая помощь со стороны РФ позволит создать боевой потенциал, способный надежно защитить от всех существующих и прогнозируемых угроз безопасности в Центральной Азии. Он отметил, что передача военной и военно-технической помощи стала возможной благодаря политической воле президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

Ранее Минобороны РФ выражало обеспокоенность ситуацией в Афганистане, где динамично растет численность формирований "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ). А посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявлял, что прямой угрозы вторжения боевиков из Афганистана в Таджикистан сейчас нет, но в перспективе она существует.

Использованы фотографии: Пресс-служба ЦВО
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Комментарии 14

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:19
    ... правильно, заранее подготовиться надо...
    a.s.zzz888
    1. Балу Сегодня, 12:34
      Цитата: a.s.zzz888
      ... правильно, заранее подготовиться надо...

      Надо быть готовыми в случае чего уничтожать лагеря и базы на той стороне, это эффективнее. Полгода назад речь в инете шла о переруппировке бармалеев из Сирии на Северный Афганистан, называлась сумма откупа талибану и количество бармалеев, если память не изменяет-8 тыс. Несколько недель назад американы заявили, что усиливают свою группировку на севере Афганистана. т.е опять как в Сирии мериканская база для прикрытия и снабжения , а рядом бармалеи..
      Перед уходом из Афганистана в 1989г. по ущелью с моджахедами была пущена ракета (точка У или типа того, не разбираюсь). Красивую картинку показали в новостях тогда - машину с ракетой, потом гору щебенки на месте базы моджахедов.
      Балу
    2. Chertt Сегодня, 12:56
      Цитата: a.s.zzz888
      правильно, заранее подготовиться надо..

      Дело нужное, кто бы спорил, но очень похоже, на "Безвозмездную" помощь СССР, "странам, ставшим на социалистический путь развития" В результате ни денег, ни помощи, а бывало и просто посылали. Очень надеюсь, что в Кремле урок помнят
      Chertt
  2. коноправ Сегодня, 12:23
    Интересно , на снимке 6 генералов, а строем не идут. Интересно, когда в 1989 году в Таджикистане боевики в горах проводили свои ротные учения с боевой стрельбой, кто их обучал и откуда брали оружие? Партия молчала, армия молчала, КГБ молчал. Сейчас расейское народное имущество дарим. Кому?
    коноправ
    1. Rakti-Kali Сегодня, 12:31
      Цитата: коноправ
      Сейчас расейское народное имущество дарим. Кому?

      Слышь, рассеянин, а тебе от этого что зарплату повысят? Дают технику тому кто помогает бороться с наркотрафиком из Афганистана. Но вы бы хотели раздать это (в общем то уже староевооружение) пенсионерам? А, рассеянен?
      Rakti-Kali
      1. коноправ Сегодня, 12:43
        Слышь , борец с наркотрафиком, у нас у руских надежда только на себя. На вас опоры никакой - предадите на "РАЗ". Проверено . Б, понял?
        коноправ
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:25
    на 122 миллиона долларов
    Границу с Афганистаном конечно укреплять необходимо, но с трудом верится, что таджики с этим справятся. Благо наша 201 там еще пока есть.
    rotmistr60
  4. Немезида Сегодня, 12:27
    Очередная глупость кремля. Путин,хватит тратить деньги России на независимые иностранные государства! Независимые государства должны жить за свой счет,а не за счет России !
    Немезида
    1. gafarovsafar Сегодня, 14:40
      это вы зря этим оружием защищаем не только себя но и вас тоже .если террористы прорвут границу их до самых ваших границ с казахами никто не остановит
      gafarovsafar
      1. Немезида Сегодня, 15:36
        Ваши границы,это ваши проблемы,а от наркотрафика из Афганистана ваши войска РФ не защищают,а некоторые ваши пограничники по уши завязли в наркобизнесе...Вы независимое государство,а независимые государства должны жить на свои деньги,а не на деньги РФ.
        Немезида
  5. faterdom Сегодня, 12:40
    201-ю базу надо разворачивать обратно до дивизии. Иначе придется в пожарном порядке укреплять наши возможности там. Ну а Таджикистану как ни крути - а кто ему еще поможет вооружаться против бармалеев, которые вот тут, рядышком за Пянджем и Хорогом? Там есть люди, которые дадут отпор исламистам, но оружие и боеприпасы тут тоже многое решают.
    Ведь тот же Наджибулла 5 лет без нас отбивался, но ельцин даже патроны отказал к поставке. В итоге власть взял альянс семи (Хекматьяр, Раббани, Ахмад-Шах и прочие).
    faterdom
  6. LPD17 Сегодня, 12:54
    а КНДР что передано?
    LPD17
  7. gafarovsafar Сегодня, 14:37
    спасибо товарищи вот это дело
    gafarovsafar
  8. Topotun Сегодня, 15:16
    Опять халява... А потом правительство Таджикистана скажет, что стремится в ЕС и все вложения в безопасность всплывут где-нибудь....
    Topotun
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