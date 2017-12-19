Россия передала Таджикистану новую партию вооружения

Передаваемое вооружение и военная техника позволит расширить возможности вооруженных сил Таджикистана по отражению террористической угрозы, создать надежный заслон на таджикско-афганской границе

В 2017 году Таджикистану передано российской продукции военного назначения на 122 миллиона долларов