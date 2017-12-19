Россия передала Таджикистану новую партию вооружения
Очередная партия российского военного и военно-технического оборудования была передана во вторник в Душанбе вооруженным силам Таджикистана для охраны границы с Афганистаном.
На церемонии передачи выступил начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Александр Кшимовский. РИА Новости приводит его слова:
Таджикской стороне были переданы танки Т-72Б1, БТР-80 и БТР-70, БМП-2 и вертолеты Ми-24 и Ми-8, гаубицы Д-30, зенитные установки, топографическое оборудование, запчасти к бронетехнике, средства связи, тыловое имущество и большое количество стрелкового оружия.
По его словам, вся помощь доставляется министерством обороны РФ на безвозмездной основе в рамках оказания военно-технической помощи. Кшимовский выразил уверенность, что совместные действия стран, военно-техническая помощь со стороны РФ позволит создать боевой потенциал, способный надежно защитить от всех существующих и прогнозируемых угроз безопасности в Центральной Азии. Он отметил, что передача военной и военно-технической помощи стала возможной благодаря политической воле президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.
Ранее Минобороны РФ выражало обеспокоенность ситуацией в Афганистане, где динамично растет численность формирований "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ). А посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявлял, что прямой угрозы вторжения боевиков из Афганистана в Таджикистан сейчас нет, но в перспективе она существует.
На церемонии передачи выступил начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Александр Кшимовский. РИА Новости приводит его слова:
Передаваемое вооружение и военная техника позволит расширить возможности вооруженных сил Таджикистана по отражению террористической угрозы, создать надежный заслон на таджикско-афганской границе
Таджикской стороне были переданы танки Т-72Б1, БТР-80 и БТР-70, БМП-2 и вертолеты Ми-24 и Ми-8, гаубицы Д-30, зенитные установки, топографическое оборудование, запчасти к бронетехнике, средства связи, тыловое имущество и большое количество стрелкового оружия.
В 2017 году Таджикистану передано российской продукции военного назначения на 122 миллиона долларов— дополнил Кшимовский.
По его словам, вся помощь доставляется министерством обороны РФ на безвозмездной основе в рамках оказания военно-технической помощи. Кшимовский выразил уверенность, что совместные действия стран, военно-техническая помощь со стороны РФ позволит создать боевой потенциал, способный надежно защитить от всех существующих и прогнозируемых угроз безопасности в Центральной Азии. Он отметил, что передача военной и военно-технической помощи стала возможной благодаря политической воле президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.
Ранее Минобороны РФ выражало обеспокоенность ситуацией в Афганистане, где динамично растет численность формирований "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ). А посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявлял, что прямой угрозы вторжения боевиков из Афганистана в Таджикистан сейчас нет, но в перспективе она существует.
Использованы фотографии: Пресс-служба ЦВО
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