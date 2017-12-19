19:13 19 декабря

Бортников: Террористы переходят к тактике "автономного джихада"

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников сообщил о том, что террористы после поражения на территории Сирии и Ирака вынашивают планы по перегруппировке и поиску других регионов мира для своей деятельности. По словам директора ФСБ, террористы в основной своей массе стараются покинуть Ближний Восток.

В ходе заседания совета руководителей спецслужб стран СНГ Александр Бортников сообщил (цитата РИА Новости):
Основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, где уже имеются позиции так называемого "Исламского государства" (*запрещено в РФ) и откуда боевики имеют возможность просачиваться на территорию стран СНГ. Террористы при этом меняют тактику. Главари призывают боевиков переходить на «автономный джихад».


Бортников: Террористы переходят к тактике "автономного джихада"



Речь идёт о террористических актах, которые совершаются террористами-одиночками, поддерживающими контакты с «кукловодами» посредством различного рода сетевых ресурсов, включая мессенджеры. При этом террористические акты совершаются, как показывают последние события, не только с помощью взрывных устройств, но и с применением ножей, тесаков, автомобилей, огнестрельного оружия.

По словам Александра Бортникова, координация усилий силовых структур и спецслужб стран СНГ позволит добиваться результативности в борьбе с международным терроризмом.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:21
    ... Афган ещё выстрелит бандюгами... не зря мерикатосы их так опекают, это всё против нас в конечном итоге...
    a.s.zzz888
    1. Кроу Сегодня, 12:25
      Это всё не против кого-то конкретного, но во блага великих целей США!
      Кроу
    2. Geisenberg Сегодня, 13:24
      Цитата: a.s.zzz888
      ... Афган ещё выстрелит бандюгами... не зря мерикатосы их так опекают, это всё против нас в конечном итоге...


      В ногу себе выстрелит, это да. Им такой джихад устроят, что там 300 лет потом ничего расти не будет. Странно что до сих пор еще не устроили.
      Geisenberg
  2. Zomanus Сегодня, 12:23
    На Балканы могут переместиться.
    Там всегда была та еще помойка...
    Zomanus
    1. Идущий Сегодня, 16:32
      Да , на Балканы к нам полезут Татарстан , Башкирия , Северный Кавказ и в другие регионы поползут , надо готовиться.
      Идущий
  3. askort154 Сегодня, 12:37
    !9.10. 2017 г. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай, выступая на конференции "Валдай" в Сочи, рассказывал о поведении американцев, и их действиях по переброске ИГИЛ в Афган.Регулярные прилёты вертолётов без опознавательных знаков, на территорию американской базы,без контроля со стороны власти Афгана, говорят сами за себя.
    askort154
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:45
    позволит добиваться результативности в борьбе с международным терроризмом
    На, что и надеемся. Вот только спецслужбы некоторых стран СНГ нужно постоянно попинывать, чтобы двигались и своим делом занимались.
    rotmistr60
  5. mashinist Сегодня, 12:52
    Это не полная новость! В контексте нужно добавить
    "На прошлой неделе в Санкт-Петербурге спецслужбы задержали группу сторонников террористической организации «Исламское государство» (запрещенной в России). Как выяснилось, бандиты планировали целую серию терактов в различных городах страны, в том числе и взрыв в Казанском соборе.

    Позже президент Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом поблагодарил главу американской администрации за информацию о террористах, предоставленную России Центральным разведуправлением."
    mashinist
  6. gukoyan Сегодня, 14:17
    Вот в Афганистане они совершенно не нужны, блин тут как раз под боком Казказ... А там и так не спокойно, особенно в Дагестане...
    gukoyan
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