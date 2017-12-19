Бортников: Террористы переходят к тактике "автономного джихада"

Основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, где уже имеются позиции так называемого "Исламского государства" (*запрещено в РФ) и откуда боевики имеют возможность просачиваться на территорию стран СНГ. Террористы при этом меняют тактику. Главари призывают боевиков переходить на «автономный джихад».

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников сообщил о том, что террористы после поражения на территории Сирии и Ирака вынашивают планы по перегруппировке и поиску других регионов мира для своей деятельности. По словам директора ФСБ, террористы в основной своей массе стараются покинуть Ближний Восток.В ходе заседания совета руководителей спецслужб стран СНГ Александр Бортников сообщил (цитата РИА Новости ):Речь идёт о террористических актах, которые совершаются террористами-одиночками, поддерживающими контакты с «кукловодами» посредством различного рода сетевых ресурсов, включая мессенджеры. При этом террористические акты совершаются, как показывают последние события, не только с помощью взрывных устройств, но и с применением ножей, тесаков, автомобилей, огнестрельного оружия.По словам Александра Бортникова, координация усилий силовых структур и спецслужб стран СНГ позволит добиваться результативности в борьбе с международным терроризмом.