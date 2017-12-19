19:05 19 декабря

Новая РЛС «Каста 2-2» поступила в ЦВО

Новая мобильная РЛС «Каста 2-2», способная обнаруживать «стелс»-объекты, поступила по гособоронзаказу в Центральный военный округ, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа

Новая РЛС «Каста 2-2» поступила в ЦВО


Станция усилила боевые возможности по контролю воздушного пространства подразделений радиотехнических войск ЦВО, дислоцированных в Оренбургской области.
- добавили в пресс-службе


РЛС «Каста 2-2» – мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима. Предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, эшелона высоты полета и трассовых характеристик самолетов, вертолетов, крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах.

В пресс-службе отметили, что станция обнаруживает цели, выполненные с применением технологий «Стелс», а также движущиеся объекты на поверхности моря.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11

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  1. Донской Сегодня, 12:27
    Целая РЛС? belay Ну всее, американцы могут смело списывать все свои стелс самолеты wink А если серьезно, то для наших просторов это даже не капля в море. Живучесть традиционных РЛС вызывает тоже большие сомнения в наше время.
    Донской
    1. Chertt Сегодня, 13:05
      Цитата: Донской
      Целая РЛС?

      Чет, я тоже до скрытого смысла этой статьи не докопался request
      Chertt
    2. Vlad.by Сегодня, 14:08
      О какой живучести РЛС ДЕЖУРНОГО режима Вы речь ведете?
      Это не РЛС подсвета и наведения, и не низковысотный обнаружитель...
      Используется как РЛС управления воздушным движением и контроля воздушного пространства в аэродромных зонах.
      Высота полёта цели оценивается по эшелонам на основании обнаружения цели в нижнем луче, в верхнем луче или в обоих; точность оценки высоты полёта цели типа истребитель — 900 м. (т.е. лапоть вверх или лапоть вниз).
      От нее не требуется жесткой боевой устойчивости. Предназначена для перекрытия дыр в радиолокационном поле в мирное время.
      Vlad.by
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:30
    В пресс-службе отметили, что станция обнаруживает цели, выполненные с применением технологий «Стелс», а также движущиеся объекты на поверхности моря.

    На каком расстоянии и главное способны ли после обнаружения цели-стелс ракеты средств ПВО сбить Ф-22 и Ф-35?... what
    Тот же ЛЕХА
    1. _Jack_ Сегодня, 13:20
      конечно нет, это обзорная РЛС, наводить ракеты она не может, но авиацию навести сможет, а это уже не плохо
      _Jack_
    2. manzal Сегодня, 13:27
      Тактико-технические характеристики

      Дальность обнаружения целей с ЭПР 2м2, км:
      при работе на штатную антенну:
      высота цели 100 м - 41 км
      высота цели 1000 м - 95 км

      Дальность обнаружения цели с ЭПР 0,3 м2, летящих на высоте
      60 м, км:
      при работе на штатную антенну -
      при работе с антенной на легкой перевозимой мачте
      высотой 50 м - 30 км
      manzal
      1. Комментарий был удален.
    3. Alexey RA Сегодня, 14:27
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      На каком расстоянии и главное способны ли после обнаружения цели-стелс ракеты средств ПВО сбить Ф-22 и Ф-35?...

      А вот в этом-то и состоит главная проблема ПВО с малозаметными целями: радиотехнический батальон своими РЛС обнаружения малозаметную цель может видеть сколько угодно. Но пока её не возьмёт на сопровождение РЛС зенитно-ракетного дивизиона или БРЛС перехватчика, цель эта будет лететь безнаказанно. А у последних двух РЛС диапазон другой и дальность работы по малозаметной цели намного меньше.
      Стрелять же по данным РЛС обнаружения, надеясь, что АРЛГСН на подлёте захватит цель (или ПАРЛГСН/радиовзрыватель "учует" отражённое от цели излучение) - это надо быть большим оптимистом. smile Потому как та же Каста 2-2 даёт точность по высоте около километра.
      Alexey RA
      1. Topotun Сегодня, 15:09
        Вообще-то к малозаметным целям легко можно отнести и обычную КР. Просто потому что радиогоризонт сильно зависит от высоты подъема антенны РЛС. При высоте полета 60 м Вы никак не сможете засекать низколетящие цели на дальности более 50 км.... Для этого и создают самолеты вроде А-50, А-100 ну и наши "парнтеры" Е-3С Авакс.... А так задача РЛС засечь цель и передать данные на пункты управления ПВО. А там разберутся.
        Topotun
        1. Alexey RA Сегодня, 17:50
          Цитата: Topotun
          Вообще-то к малозаметным целям легко можно отнести и обычную КР. Просто потому что радиогоризонт сильно зависит от высоты подъема антенны РЛС.

          Хе-хе-хе... как раз недавно на эту тему был большой сра... продолжительный диалог относительно возможностей корабельных ЗРК. В котором объяснялось, что радиогоризонт С-300Ф по цели типа ПКР составляет 40-45 км. А радиогоризонт корабельной РЛС ОВЦ по той же ПКР - порядка 55 км. И все таблички с дальностью 90-120-165 км можно забыть, потому как никто нынче не идёт на средних высотах на цель, прикрытую ЗРК. smile
          Цитата: Topotun
          При высоте полета 60 м Вы никак не сможете засекать низколетящие цели на дальности более 50 км....

          Нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять! ©

          Ещё в советское время, в пионерском возрасте, помницца, испытал немалый шок, когда по дороге из Рощино на Симагинское озеро (Карельский перешеек) в просвете между соснами увидел циклопические решетчатые ноги, держащие над верхушками деревьев платформу с РЛС (зрп под Решетниково). Треножники марсиан Уэллса отдыхают. smile
          Кстати, платформы эти стоят до сих пор - только теперь на них стоят РЛС "трёхсотки", а не "семьдесятпятки".
          Поправка - уже "четырёхсотки". Ибо 1488 полк (да-да-да, именно такой номер) год назад первым на Северо-Западе получил С-400.
          Цитата: Topotun
          А так задача РЛС засечь цель и передать данные на пункты управления ПВО. А там разберутся.

          Угу... и вот сижу я в своей кабине, гляжу на ВИКО, по которому ползёт отметка цели, УВ-10 сканирует нужный сектор поиска, забрасывая его импульсами - а в ответ ни-че-го. Ртб цель видит, а я - нет. И даже на ручное сопровождение её не взять - нет нормального отражённого импульса. sad
          ЕМНИП, те же сербы получили нормальный отражённый сигнал от "хромого гоблина" только на дистанции, на которой можно было работать уже по оптическому каналу.
          Alexey RA
          1. sivuch Сегодня, 19:05
            А какой сектор ?
            Сербы обнаруживали на дальностях 20-25 км . Взятие на АС удавалось не всегда ,так СНР-125 под такие цели и не затачивалась .
            sivuch
  3. sivuch Сегодня, 17:42
    И никто не написал ,что Каста - это дальнейшее развитие П-15/19 дм-диапазона обнаружения низколетящих целей . Максимальная высота обнаружения -6 км , будь цель хоть стелс ,хоть нет . И как любая РЛС ОНЦ , она должна быть простой и дешевой ,поскольку таких РЛС надо иметь много . А летчик стелса , если он не совсем ,просто не будет спускаться ниже 6 км .
    sivuch
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